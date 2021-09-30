Юрий Корявченков: "Большую стройку" ждет главное испытание - на надежность

В Украине второй год полным ходом идет масштабная инфраструктурная программа "Большая стройка". По всей стране строятся и ремонтируются тысячи километров дорог.

Сейчас "Укравтодор" приступает к сбору со Служб автомобильных дорог в областях и ГП "Укрдоринвест" данных про результаты использования в дорожном строительстве строительных материалов из промышленных отходов, и ужесточает надзор за использованием таких материалов. Контроль – вплоть до остановки работ, если проверка качества покажет несоответствие материалов требованиям ДСТУ.

Копию особого поручения главы "Укравтодора" Евгения Кузькина в понедельник опубликовал глава парламентского подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков.

Нардеп также призвал коллег по профильному подкомитету подключиться к инициативе за качество при строительстве дорог в Украине, а граждан – сообщать про нарушения технологии строительства, подмену материалов или использование стройматериалов незаконного происхождения. Подробнее об этой инициативе Юрий Корявченков рассказал в интервью РБК-Украина.

– В понедельник вы обратились с призывом информировать профильный подкомитет о нарушениях в дорожном строительстве. Сегодня четверг. Первые сигналы уже были? О чем рассказывают?

– Вы даже не представляете какой объем данных о нарушениях в дорожном строительстве и эксплуатации автомобильных дорог был собран моими помощниками еще перед обращением к министерству. Уверен, после нашего интервью их будет еще больше.

– Можете назвать самые яркие примеры?

– Не все факты касаются "Большой стройки". Но все – на дорогах национального или международного значения. О многих примерах вы и сами точно слышали. Например, обвал Одесской трассы этим летом. Его пытаются списать на обильные дожди. Провал на трассе во Львовской области – буквально на днях. Зафиксированные аудиторами факты "недолива" цементобетона в трассу Н-31 в Полтавской области. Или трасса Н-08, которая не простояла и минимально допустимый гарантийный срок три года – подрядчик уже перекладывал часть полотна.

Из того, о чем еще не говорили – подмена материалов, в том числе, цемента. Речь идет даже про использование контрабандных материалов, которые при независимом контроле качества, не прошли бы никаких испытаний.

Про проблемы с качеством дорожного строительства уже давно говорят в профессиональных кругах. При личных встречах мне рассказывали о случаях, когда компаниям "диктуют", какие материалы использовать – несмотря на то, что некоторые материалы не предусмотрены ДСТУ, строительными нормами и даже проектной документацией.

– Кто диктует?

– Пусть разбираются правоохранительные органы. Задача депутатов-членов профильного подкомитета не "публичная порка". Нам необходимо повысить качество дорожного строительства – здесь и сейчас. Переделывать и ремонтировать построенное с нарушениями или из некачественных материалов – будет стоить в десятки раз дороже, чем проконтролировать сегодня. Особенно это касается цементобетонных покрытий. Слышали про проблемы с Житомирской окружной дорогой? А знаете, что на одной из развязок придется полностью демонтировать цементобетонное покрытие – то, что "построил" подрядчик, нельзя ни принимать, ни эксплуатировать?

Кстати, если разобраться, то массовая подмена стройматериалов в дорожном строительстве или использование материалов, скажем так, незаконного происхождения – это инерция и "наследство" от прошлых и позапрошлых руководителей отрасли. Т.е., большая часть рынка настроена работать честно, качественно, по стандартам. Значит, изменения в лучшую сторону – вопрос времени и наших усилий.

Юрий Корявченков во время заседания Верховной рады (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

– Вам не кажется, что призыв сообщать о фактах некачественного строительства – это не про профильный подкомитет, а скорее про функционал службы по защите прав потребителей?

– Наоборот. Депутатам нужно быть активнее в вопросах защиты интересов избирателей. А качество строительства за бюджетные средства – именно такой вопрос. Часто мои коллеги недооценивают значение инструментов депутатского и комитетского контроля. И тем не менее, именно в рамках такого контроля мы можем оперативно получать общественно важную информацию, привлекать к решению задач профильных специалистов, добиваться реальных внутриотраслевых изменений.

Другой вопрос, что нам нужно повышать эффективность депутатского и комитетского контроля – и не только в вопросах дорожного строительства. У нас должна заработать принятая транспортная стратегия, которая позволит реализовать потенциал Украины. А основой для раскрытия этого потенциала должно стать высокое качество инфраструктурного строительства. Именно поэтому я высказался, что буду считать вредителями государства всех, кто будет препятствовать реформированию системы контроля качества.

– В чем ваши претензии к существующей системе? Существуют ДСТУ, строительные нормы, есть технадзор – дороги строятся по всей стране, по ним приятно ездить… Многие производители строительных материалов сами оборудуют современные лаборатории или пользуются услугами иностранных лабораторий.

– Это вопрос для отдельной многочасовой беседы, с участием профильных специалистов. Если кратко: сегодня контроль качества сводится к кернованию готового дорожного полотна. Это когда сверлят дырку, вынимают и анализируют – ну-ка, из чего и как же ее построили… А при таких темпах строительства нужна система, при которой не дырявят готовую дорогу, а контролируют качество всех этапов [строительства] до того, как дорога построена. Начиная с изготовления проекта и закачивая дорожной разметкой. Чтобы не переделывать.

Больше вам расскажут в ассоциации FIDIC. К слову, про FIDIC. Основа системы контроля, к которой мы должны стремиться – это действительно независимый инженерный надзор. Только так можно гарантировать качество на всех этапах.

У подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства есть конструктивное общение со специалистами как в инженерном надзоре, так и в государственных исследовательских институтах, где воспитываются опытные профессиональные кадры. Это позволит достигнуть цели общими усилиями. В том числе Вашими как СМИ.

– Что вы имели в виду, когда говорили про использование в дорожном строительстве материалов незаконного происхождения?

– Во-первых, контрабандные материалы. Тот же цемент, про который рассказывают в профильных ассоциациях, и от которого страдают украинские производители.

Во-вторых, незаконно добытые полезные ископаемые. Это – вообще катастрофа нашего времени. Расскажу историю. Приезжают в Украину американские специалисты, которые изучают возможность участия в строительстве Киевской обходной дороги.

Говорят: мы все проанализировали… и есть проблема – песок. У вас в Украине, говорят, песка много. А легальный – мы не знаем, откуда брать нужный объем на строительство КОД. Как вам такой поворот?

Или есть добывающие компании, которые раньше работали с лицензией. Лицензия закончилась, а они продолжают добывать и продавать подрядчикам. Контролем за расследованием случаев незаконной добычи недр для строительства дорог мои коллеги по подкомитету уже занимаются.

В-третьих, строительные материалы из полезных ископаемых, продавать которые добытчики не имеют право согласно спецразрешений. Но продают, нанося бюджету убытки, так как не платят ренту.

– Примеры?

– Информация только поступила, помощники и коллеги по подкомитету разбираются. Спасибо за сигнал из Госгеонедр.

– Что с металлургическими шлаками?

Больной вопрос для каждого, кто родился и вырос в Кривом Роге. Знаю, что над ним работают коллеги из нашего и других комитетов. Скоро смогу сказать больше.

Решать экологическую проблему Кривого Рога и всего индустриального региона нужно не в ущерб экологии других регионов. И не в ущерб качеству дорожного строительства.

А их массово используют в дорогах I-II категорий в том виде, который не предусмотрен ДСТУ. Массово. И это проблема, так как специалисты не гарантируют их качества и последствий для дорожного основания. Вы же точно ездили по Одесской дороге, и видели, что она вся в вечных ремонтах? А знали, что половина основы этой дороги уложена шлаком?

Долг каждого депутата, каждого поставщика, инженера и строителя сегодня: проконтролировать, чтобы ремонт дорог был качественным. Потому что ответственность за проект – на президенте и его команде. Так что "Большую стройку" (а с ним и всех нас) ждет главное испытание – на надежность.