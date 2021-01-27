Юрий Гусев: реформа "Укроборонпрома" станет драйвером научно-технического и инновационного развития ОПК

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев рассказывает о стратегических действиях, которых требует реформа концерна.

Недавно в концерне было проведено первое заседание специальной совещательного совета по научно-техническому развитию и инноваций. В состав которой вошли признанные эксперты оборонной отрасли, научной сферы и инновационного сообщества Украины.

Эта встреча ознаменовалась началом масштабной перестройки модели создания новых видов вооружения и военной техники на предприятиях Укроборонпрома.

И этому есть причина.

Исторически ключевыми драйверами государственной оборонной промышленности были ремонт и модернизация ВВТ, что достались нам в наследство еще с советских времен. Несмотря на стабильный спрос и даже рост в некоторых из этих сегментов, я лично считаю, что это малоперспективный путь развития, который ведет к стагнации украинской оборонной промышленности. И реальность демонстрирует сильные сигналы-раздражители, которые невозможно не замечать.

Технологическая кривая глобального развития существенно меняет сущность войны и принципы ведения военных действий, формируя новые тренды и тенденции. И если древние представители человечества сначала лупили друг друга дубинками на земле, затем перенеся вооруженные конфликты на море, а после того в воздух, то теперь технологии создали две другие плоскости для баталий – космос и киберпространство. Мировые войны там ведутся уже достаточно давно и почти открыто.

Украина должна защитить себя сама от новых угроз. И времени для подготовки остается немного

Военные конфликты последних лет в разных уголках мира продемонстрировали, что системное использование беспилотных летательных аппаратов, способно создать экстраординарное преимущество на поле боя. Что уже говорить о будущем использования высокоточного вооружения и техники, которая сейчас разрабатывается и прототипируется. Война будущего – это дроиды и дроны, автономные платформы, электромагнитное оружие, средства детекции и радиоборьби, кибероружие.

К счастью, мы имеем компетенцию в этом. И технологически Украина готова сделать прыжок в будущее, опираясь на достижения в области цифровизации и ИТ-технологий, чтобы занять плацдарм путем синтеза хардверних наработок с технологиями искусственного интеллекта, интегрированных системами управления и киберрешениями. Дело за малым – преодолеть существующие вызовы в сфере научно-технического развития и инноваций, которые сдерживают трансформацию украинской оборонной отрасли.

Так что же нужно для развития инноваций и технологического преобразования концерна? На мой взгляд, реализация семи стратегических действий:

Определение долгосрочного видения потребностей Вооруженных сил Украины. В виде обновленной Стратегии военной безопасности и определение основных направлений развития ВВТ. Армия должна четко ответить, как и чем она будет реализовывать противостояния угрозам и стране-агрессору, как минимум в 10-ти летнем отрезке. Такое видение ВСУ даст возможность выстроить стратегию НТР, направить научную мысль, начать конструкторские исследования и обеспечить появление новых видов вооружения и военной техники.

Увеличение государственного финансирования научных разработок. Для обеспечения инновационной динамики государство должно увеличить в разы финансирование фундаментальной науки. Без исследований новых технологий мы потеряем существующую научную базу и ограничим способность оборонно-промышленного сектора к конкуренции. То же касается финансирования опытно-конструкторских разработок, в которое мы должны инвестировать в несколько раз больше, чем это же сейчас, для сохранения конструкторского потенциала и наращивания темпа создания новых видов вооружения.

Эффективный интерфейс взаимодействия со стартап-инфраструктурой. Я считаю, ускоренное технологическое перевооружение возможно при наличии двух драйверов: капитала и компетенций. Существующая в Украине инновационная экосистема, в том числе и созданная на базе Киевского политехнического Института, может создать вклад в обе эти составляющие. Для этого Укроборонпромом создается протокол взаимодействия, который позволит совместить динамику и креатив предпринимательства с производственными способностями оборонных предприятий. Собственно это и является ключевой задачей вновь созданного инновационного подразделения в структуре концерна.

Боевые тесты прототипов в условиях реальной войны и обратная связь от военных. Потому что реальность использования нашего оружия может быть совсем другой, чем иллюстрируется на рекламных буклетах. Мои визиты в зону проведения АТО продемонстрировали много проблем и зон для улучшения, над чем мы будем работать. Но, что является очень ценным в будущем – так это иметь возможность тестировать новые прототипы оружия в реальных боевых условиях. Чтобы путем полученной обратной связи создавать наиболее адаптированное к новым реалиям вооружение.

Создать реверс инноваций от гражданского сегмента к оборонной промышленности. Проходят времена, когда оборонка была преимущественным источником прорывных технологий, которые насыщали гражданский мир. В течение 10-ти последних лет именно гражданские отрасли провоцируют тектонические сдвиги технологий, растущие по кривой. Поэтому будущее Укроборонпрома в межотраслевой синергии, который обеспечит переток технологий, появление новых идей и прорывных инноваций, крайне необходим для создания новой оборонной продукции.

Расширение доли гражданской продукции и продукции двойного назначения. Избыточность производственных мощностей предприятий Укроборонпрома, созданных еще в советские времена, создает вынужденный поиск стратегий загрузки оборонных предприятий. И с учетом недостаточности доли ГОЗ для выполнения этого, единственным стратегическим выходом должно стать создание гражданского каталога продукции. Появление дополнительного клиентского спектра создаст предпосылки для рыночно-ориентированного мышления, партнерств с частными компаниями и дополнительной устойчивости оборонных компаний.

Отражение технологической стратегией Укроборонпром реальных глобальных трендов развития ВВТ. Учитывая скорость изменений в инновационно-технологической плоскости, корпоративная стратегия Укроборонпрома должна отражать изменение тенденций. Основанная на принципах гибкости, адаптации и эффективности, деятельность Укроборонпрома должна поддерживать быстрое создание, тестирование и переход в серию новой продукции, что будет ответом на внезапно возникающие угрозы.

Для нашего концерна создание новых видов вооружения – это вопрос роста мощи и защищенности наших Вооруженных сил. Поэтому инновации и НТР для меня имеют не абстрактный смысл, а напрямую связанны с мотивацией увеличения способности украинского войска дать отпор агрессору в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Результаты изменений и новую продукцию планируем продемонстрировать уже в ближайшее время. Потому что, изменения делают люди, а оборонная промышленность, как я убедился, имеет необычайные таланты.