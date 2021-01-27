Юрій Гусєв: реформа "Укроборонпрому" стане драйвером науково-технічного та інноваційного розвитку ОПК

Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв розповідає про стратегічні дії, яких потребує реформа концерну.

Нещодавно в концерні було проведене перше засідання спеціальної дорадчої ради з науково-технічного розвитку та інновацій. У склад якої увійшли найбільш визнані експерти оборонної галузі, наукової сфери та інноваційної спільноти України.

Ця зустріч відзнаменувала початок масштабної перебудови моделі створення нових видів озброєння та військової техніки на підприємствах Укроборонпрому.

І цьому є причина.

Історично ключовими драйверами державної оборонної промисловості були ремонт та модернізація ОВТ, що достались нам у спадок ще із радянських часів. Попри стабільний попит та навіть зростання у деяких з цих сегментів, я особисто вважаю, що це малоперспективний шлях розвитку, що веде до стагнації української оборонної промисловості. І реальність демонструє сильні сигнали-подразники, які неможливо не помічати.

Технологічна крива глобального розвитку суттєво змінює сутність війни та принципи ведення військових дій, формуючи нові тренди та тенденції. І якщо прадавні представники людства спершу лупцювали один одного кийками на землі, потім перенісши збройні конфлікти на море, а після того у повітря, то тепер технології створили дві інших площини для баталій – космос та кіберпростір. Світові війни там – ведуться вже достатньо давно і майже відкрито.

Україна має захистити себе сама від нових загроз. І часу для підготовки лишається небагато

Військові конфлікти останніх років у різних куточках світу продемонстрували, що системне використання безпілотних літальних апаратів, здатне створити екстраординарну перевагу на полі бою. Що уже казати про майбутнє використання високоточного озброєння та техніки, яка зараз розробляється та прототипується. Війна майбутнього – це дроїди та дрони, автономні платформи, електромагнітна зброя, засоби детекції та радіоборьби, кіберзброя.

На щастя, ми маємо компетенцію у цьому. І технологічно Україна готова зробити стрибок у майбутнє, спираючись на досягнення у сфері цифровізації та ІТ-технологій, щоб зайняти плацдарм шляхом синтезу хардверних напрацювань з технологіями штучного інтелекту, інтегрованих системами керування та кіберрішеннями. Діло за малим – подолати існуючі виклики у сфері науково-технічного розвитку та інновацій, які стримують трансформацію української оборонної галузі.

Так, що потрібно для розбудови інновацій та технологічного перетворення концерну? На маю думку, реалізація семи стратегічних дій:

Визначення довгострокової візії потреб Збройних сил України. У вигляді оновленої Стратегії воєнної безпеки та визначення основних напрямків розвитку ОВТ. Армія має чітко відповісти як і чим вона буде реалізовувати протистояння загрозам та країні-агресору, як мінімум у 10-ти річній довжині. Таке бачення ЗСУ дасть можливість вибудувати стратегію НТР, скерувати наукову думку, розпочати конструкторські дослідження та забезпечити появу нових видів озброєння та військової техніки.

Збільшення державного фінансування наукових розробок. Для забезпечення інноваційної динаміки держава має збільшити в рази фінансування фундаментальної науки. Без досліджень нових технологій ми втратимо існуючу наукову базу та обмежимо здатність оборонно-промислового сектору до конкуренції. Те ж стосується фінансування дослідно-конструкторських розробок, яв яке ми маємо інвестувати в декілька разів більше, ніж це ж зараз, для збереження конструкторського потенціалу та нарощування темпу створення нових видів озброєння.

Ефективний інтерфейс взаємодії зі стартап-інфраструктурою. Я вважаю, прискорене технологічне переозброєння можливо за наявності двох драйверів: капіталу та компетенцій. Існуюча в Україні інноваційна екосистема, зокрема та що створена на базі Київського політехнічного Інституту, може створити внесок в обидві ці складові. Для цього Укроборонпром створюється протокол взаємодії, який дозволить поєднати динаміку та креатив підприємництва з виробничими спроможностями оборонних підприємств. Власне це і є ключовим завданням новоствореного інноваційного підрозділу у структурі концерну.

Бойові тести прототипів в умовах реальної війни та зворотній зв’язок від військових. Бо реальність використання нашої зброї може бути зовсім іншою, ніж ілюструється на рекламних буклетах. Мої візити для зони проведення АТО продемонстрували багато проблем та зон для покращення, над чим ми будемо працювати. Але, що є дуже цінним у майбутньому – у так це мати можливість тестувати нові прототипи зброї в реальних бойових умовах. Щоб шляхом отриманого зворотнього зв’язку створювати найбільш адаптоване до нових реалій озброєння.

Створити реверс інновацій від цивільного сегменту до оборонної промисловості. Минають часи коли оборонка була переважним джерелом проривних технологій, що насичували цивільний світ. Протягом 10-ти останніх років саме цивільні галузі провокують тектонічні зсуви технологій, по зростаючий кривій. Тому майбутнє Укроборонпрому у міжгалузевій синергії, що забезпечить перетік технологій, появу нових ідей та проривних інновацій, вкрай необхідних для створення нової оборонної продукції.

Розширення частки цивільної продукції та продукції подвійного призначення. Надлишковість виробничих потужностей підприємств Укроборонпрому, створених ще у радянські часи, створює вимушений пошук стратегій завантаження оборонних підприємств. І зважаючи на недостатність частки ДОЗу для виконання цього – єдиним стратегічним виходом має стати створення цивільного каталогу продукції. Поява додаткового клієнтського спектру створить передумови для ринково-орієнтованого мислення, партнерств з приватними компаніями та додатковій стійкості оборонних компаній.

Відзеркалення технологічною стратегією Укроборонпром реальних глобальних трендів розвитку ОВТ. Зважаючи на швидкість змін в інноваційно-технологічній площині, корпоративна стратегія Укроборонпрому має відображати зміну тенденцій. Заснована на принципах гнучкості, адаптації та ефективності, діяльність Укроборонпрому має підтримувати швидке створення, тестування та перехід в серію нової продукції, що буде відповіддю на раптово виникаючі загрози.

Для нашого концерну створення нових видів озброєння – це питання зростання міці та захищеності наших Збройних сил. Тому інновації та НТР для мене мають не абстрактний зміст, а напряму пов'язані із мотивацією збільшення спроможності українського війська дати відсіч агресору у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Результати змін та нову продукцію плануємо продемонструвати вже найближчим часом. Тому що, зміни роблять люди, а оборонна промисловість, як я впевнився, має надзвичайні таланти.