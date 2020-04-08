Юлия Светличная: Люди хотят честного отношения к себе

С чего начнете работу в парламенте?

Из того, о чем договаривались с людьми.

Например?

Сейчас людей очень беспокоит ситуация в медицинской сфере, вопросы рабочих мест, социальной защиты, реализация конкретных проектов. Люди хотят честного отношения к себе.

И как вы оцениваете состояние и, скажем так, тенденции в украинской медицине?

Я категорически против закрытия любых больниц и сокращение врачей. Замок на дверях больницы или больницы без врачей – это далеко не те перемены, которых ждут люди. Реформа – это, прежде всего, современное медицинское оборудование, новые клиники, новая система подготовки врачей, качественные условия для лечения, достойная зарплата для медиков, оперативность и доступность медицинской помощи для людей. И точно не по принципу "до основанья, а затем....".

Сейчас COVID-19 не отличает богатых от бедных, не отличает ни религии, ни должностей. А нынешнее состояние украинской медицины – это расплата за постоянный политический популизм, за безответственность тех, кто годами уничтожал нашу медицину, кто закрывал больницы, кто игнорировал потребности врачей и пациентов.

Безответственность трудно лечится...

Согласна. Именно поэтому надо понимать, что медицина будет укрепляться только тогда, когда украинские политики и госслужащие высшего уровня будут лечиться в украинских больницах, а не за рубежом. И это нужно закрепить законодательно. Это как декларирование, которое должно быть обязательным условием. Только декларирование – это финансовая дисциплина, а развитие медицины – это социальная ответственность политиков.

Много политиков будут всегда против этого.

Для таких скажу следующее: нужно осознать, что мы все в одной лодке. И обычные люди, и депутаты, и министры. И на берег сойти возможности нет. Как и пересесть в другую лодку. Какой медпункт и врача на корабле имеем, так и будут нас лечить. Это – реальность, которую политики должны принять.

Будем инициировать принятие соответствующих законодательных норм.

Наряду с развитием медицины всегда стоит вопрос социальной политики и стандартов. Каково ваше видение?

Уровень социальной защиты людей надо повышать. Другого пути нет. Это европейские принципы.

Сейчас крайне необходимо проиндексировать пенсии и прожиточный минимум. 11% индексации пенсий, предложенные правительством, выглядят не совсем серьезно. Люди должны иметь возможность удовлетворить свои реальные потребности, а не получить повышение "для галочки". Также нужно обеспечить все социальные выплаты в условиях кризиса и немедленно внедрить действенную социальную помощь людям.

Это отдельная большая работа. Сложная. Необходимо удержать баланс между содействием развитию экономики и социальными издержками. Проще говоря, нужно не "задушить" бизнес налогами, и при этом иметь средства на социалку.

Нужна профессиональная оптимизация расходов государства. Не сокращение вслепую, а действенная оптимизация. Это разные вещи. Хочу услышать от правительства мнение и планы относительно этого.

Не простой вопрос.

Для этого и существуют правительство и парламент, чтобы решать непростые вопросы.

В чем вы видите экономические резервы государства?

Это очень широкий вопрос, и, чтобы не вдаваться в макроэкономическую дискуссию, могу отметить, что многое зависит от успеха украинской промышленности и бизнеса. Это рост ВВП и рабочие места. Без этого никак. Государство должно это понимать. И если бизнес требует честного партнерства со стороны государства и понятной фискальной и разрешительной системы, то государственные промышленные предприятия требуют эффективного управления со стороны собственника – государства. Нужны изменения в законодательство, действенная система государственных заказов, комплекс антикоррупционных мер, а главное – совсем другой подход к управлению государственными промышленными активами, который сейчас в правительстве фактически отсутствует.

К сожалению, в Украине государство обычно неэффективный собственник.

Да, и это очень плохо. Один из примеров неэффективного управления государства – Панютинский вагоно-ремонтный завод, который находится в управлении "Укрзализныци". Он находится в моем округе, и два месяца назад ко мне обратились люди за поддержкой. Вместе с людьми мы предложили алгоритм действий по выводу предприятия из кризиса. Услышали нас не в полной мере, несмотря на то, что наконец был назначен новый руководитель. Но весомых заказов до сих пор нет, достойной зарплаты у людей нет, перспективы развития отсутствуют, общение нового руководителя с коллективом завода тоже отсутствует. Вопрос: зачем назначали? Спросим. Вся ответственность за это предприятие на министре Криклие и руководителе "Укрзализныци". Поговорим с ними подробнее. Людей обижать не позволим.

Масштабную приватизацию, которую анонсировала власть, поддерживаете?

Приватизацию поддерживаю, но не стратегических предприятий, которые являются легендами государства, и по своей сути не могут быть убыточными.

Что касается земли. Вы бы проголосовали за закон о рынке земли, который был принят Верховной радой?

Отвечаю: в такой редакции – нет. Хотя наши совместные действия с людьми и аграриями дали определенный результат.

Запрет на продажу государственных и коммунальных земель – это правильное решение. Положительным является и ограничение в 100 га на покупку земли вместе с правом это делать только физическим лицам, но эти нормы будут действовать только на первом этапе и только на два года. Дальше их не будет, а появится возможность приобретения в "одни руки" до 10 тыс. га. И это при том, что 25% ОТГ имеют земли менее 10 тыс. га, а 60% общин являются меньше 20 тыс. га. То есть один человек сможет выкупить всю землю целой ОТГ, что сделает общество зависимым от него. Без выборов и конкурсов, на всю жизнь.

Еще много вопросов остается не решенными и непонятными: стоимость земли, гарантии для селян, отсутствие земельного банка, действенная защита от рейдерства, эффективность льготных кредитов для аграриев.

К тому же, нужно не забывать, что украинские черноземы – это 30% европейских и почти 10% мировых запасов. И значение земли для украинского народа является очень важным, поэтому и решать эти вопросы нужно было посоветовавшись с людьми.

Что планируете делать?

Закон вступает в силу с июля следующего года. А значит, есть еще время. Буду советоваться с людьми и аграриями. И вместе будем инициировать изменения в земельных законах.

Выиграть должны селяне, украинские фермеры и отечественный производитель. На этом и будем стоять.

Харьков не забудете?

Ну что вы такое говорите? Харьков – мое сердце. И самый приоритетный вопрос для меня.

К тому же в области начинает накапливаться много проблем, бюджет области довольно слабый. Причин здесь много – от неэффективного управления регионом до законодательных изменений, которые ослабили финансовые возможности регионов. Если где-то услышите, что бюджетных средств достаточно, то спросите – а где все это? Почему уменьшается финансирование районов, школ, культуры и спорта, замораживается строительство уже начатых объектов, а новых не начинается?

Будем менять эту ситуацию, помогать людям и требовать от правительства поддерживать Харьковскую область.

Планируете войти в какую-то из фракций?

Нет.

А сотрудничать?

Да. В вопросах, которые будут приносить пользу людям и делать страну сильнее, буду сотрудничать со всеми фракциями и депутатами.

В какой комитет ВР планируете войти?

Посоветуюсь с людьми, со своими избирателями. У меня есть несколько мыслей. Но решать людям – они меня выбрали.

Какие у вас контакты со "Слугой народа"?

Абстрактный вопрос. Я знакома со многими депутатами – как от "Слуги народа", так и от многих других партий.

Перефразирую: вам очень болезненно проиграла "Слуга народа" на выборах, и, вместе с тем, в партии очень положительно высказывались в ваш адрес еще во время кампании. Вы общаетесь с Зеленским?

Есть определенное общение. А в чем интрига? Я пол года работала председателем ОГА при Зеленском.

А сейчас?

Я уже дала ответ.

Вы будете поддерживать президента Зеленского в парламенте?

Я буду поддерживать все законодательные инициативы, которые будут направлены на укрепление государства, в том числе и президентские. При условии, что они совпадут с позицией моих избирателей.

Мы со многими людьми общались, и в Харькове, и среди киевских политиков. Существует много разговоров относительно вашего возможного перехода в правительство, или же возвращения в Харьков, или то, что вы можете возглавить новый политический проект. Что из этого правда?

Сейчас я народный депутат Украины. Моя основная задача – защитить в парламенте жителей Харьковского региона. На этом и сосредоточена.