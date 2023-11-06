"Я такий, як ти". Як волонтери FRIDA Ukraine за підтримки Програми розвитку ООН допомагають постраждалим від мін та обстрілів

Повномасштабне вторгнення Росії на територію Україну призвело до того, що наша країна сьогодні вважається найбільш забрудненою у світі вибухонебезпечними предметами та мінами. Це створює величезні ризики для цивільного населення.

Так, за даними прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, від 24 лютого 2022 року в Україні понад пів тисячі цивільних осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості через міни та вибухонебезпечні предмети, серед постраждалих – 68 дітей. Ще щонайменше 260 осіб загинули.

Натрапити на небезпечну знахідку сьогодні можна в полях, лісах, лісосмугах, поміж кущів або у водоймах – особливо на територіях, де велися активні бойові дії. Вибухонебезпечні предмети можуть бути також замасковані під звичайні побутові речі, приміром – іграшку або книгу.

Разом з тим, постраждалі від мінно-вибухової діяльності потребують не лише медичної допомоги, а й психологічної підтримки та навіть соціальної адаптації.

"Наше суспільство не було повністю готове до появи великої кількості людей, що мають мінно-вибухові травми чи пошкодження. Це призвело до значної стигматизації та дискримінації цієї вразливої групи населення. Це особливо актуально для нещодавно звільнених або прифронтових громад, де бойові дії тривають зовсім поруч", – говорять у медико-волонтерській місії FRIDA Ukraine.

Амбасадор проєкту, медична сестра з Бахмута Наталя Александріна втратила кінцівку внаслідок ракетної атаки РФ весною цього року. У будинок Наталі та її чоловіка влучив снаряд. Чоловікові довелося самотужки ампутувати понівечену ногу.

Нині жінка проживає у Києві і планує повернутися до улюбленої справи, як тільки отримає протез та знову впевнено почне ходити на двох ногах. За її словами, вона не вважає себе людиною з обмеженими можливостями. Навпаки, ця ситуація зробила її тільки сильнішою. Водночас вона часто зустрічає нерозуміння та неприйняття таких як вона в суспільстві.

"Мені не подобається, коли мене жаліють. Я не каліка, я така ж як і ви, просто поки пересуваюся на милицях. Мені не треба допомагати, коли я цього не прошу. І не треба дивитися на мене із жалістю – повірте, у мене все добре", – говорить жінка.

Для того, щоб сприяти усуненню барʼєрів у суспільній свідомості щодо людей, які постраждали від мінно-вибухової діяльності, медико-волонтерська місія FRIDA Ukraine реалізовує проєкт "Посилення обізнаності щодо прийняття та розуміння осіб, що постраждали від мінно-вибухової діяльності серед лікарів-волонтерів, членів територіальних громад та широкої громадськості" за підтримки Програми розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Японії.

За словами медичних волонтерів, в рамках проекту передбачена співпраця з органами місцевого врядування, соціальними службами та закладами охорони.

Робота з цільовими групами сприятиме тому, що знання та практики щодо обізнаності та розуміння людей, які отримали травми внаслідок мінно-вибухової діяльності, будуть розповсюджуватись серед населення.

Крім просвітницької діяльності в областях, планується проведення роботи з лікарями. Зокрема, навчання для лікарів-волонтерів організації та розробки відповідних матеріалів, що дозволить в майбутньому проводити тренінги для нових лікарів.

Медична місія FRIDA Ukraine була заснована ізраїльтянами Романом Гольдманом та Марком Нев’язьким та об’єднує понад 800 медиків із різних країн. Вони від початку повномасштабного вторгнення надають якісну медичну допомогу дітям, людям з інвалідністю та людям похилого віку у найгарячіших точках України. Місія першою відвідала звільнений Херсон, а також продовжує роботу на Донеччині, Харківщині, у Запорізькій та Сумській областях.

Як поводитися з людьми, які мають видимі фізичні пошкодження обличчя або тіла

Поважайте приватність

Завжди дотримуйтеся основних норм ввічливості і поваги особистого простору. Не роздивлятися, не коментуйте і не задавайте особисті питання щодо їхніх пошкоджень.

Зверніть увагу на мову тіла

Дотримуйтеся відкритої та дружньої мови тіла. Постарайтеся підтримувати контакт очима та усмішку, якщо відчуваєте, що це доцільно.

Спілкуйтеся звичним для вас способом

Не намагайтеся уникати тем або обговорення, які здаються неприродними.

Питайте, якщо потрібно

Якщо ви вважаєте за потрібне знати більше про пошкодження або потреби вашого співбесідника, обережно та з повагою запитайте про це у нього

Памʼятка про мінну небезпеку

Небезпечна знахідка може чатувати в найнесподіваніших місцях, тому, в першу чергу, треба бути уважними.

Особливо пильними слід залишатися під час відвідування водойм, полів, лісів, лісосмуг і навіть прогулянок між зеленими насадженнями в зонах, де раніше велися бої.

Вибухівка або міна можуть бути заховані навіть в іграшці або книжці, тому важливо дотримуватися правил безпеки.

Невідомі маршрути та неперевірені ґрунтові дороги потрібно уникати, а відпочинок у нещодавно охопленому війною лісі або біля річки й зовсім варто перенести в інше місце.

Якщо побачили підозрілий предмет: не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101.

Проєкт "Посилення обізнаності щодо прийняття та розуміння осіб, що постраждали від мінно-вибухової діяльності серед лікарів-волонтерів, членів територіальних громад та широкої громадськості" реалізує FRIDA Ukraine за сприяння ПРООН у межах проєкту "Сприяння безпеці людей в Україні шляхом реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною" за фінансової підтримки уряду Японії.