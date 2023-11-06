"Я такой, как ты". Как волонтеры FRIDA Ukraine при поддержке Программы развития ООН помогают пострадавшим от мин и обстрелов

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины привело к тому, что наша страна сегодня считается наиболее загрязненной в мире взрывоопасными предметами и минами. Это создает большие опасности для гражданского населения.

Так, по данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, от 24 февраля 2022 года в Украине более полутысячи гражданских лиц получили ранения разной степени тяжести из-за мин и взрывоопасных предметов, среди пострадавших - 68 детей. Еще по меньшей мере 260 человек погибли.

Натолкнуться на опасную находку сегодня можно в полях, лесах, лесополосах, между кустов или в водоемах – особенно на территориях, где велись активные боевые действия. Взрывоопасные предметы могут быть также замаскированы под обычные бытовые вещи, например игрушку или книгу.

Вместе с тем, пострадавшие от минно-взрывной деятельности нуждаются не только в медицинской помощи, но и в психологической поддержке и даже социальной адаптации.

"Наше общество не было полностью готово к появлению большого количества людей, имеющих минно-взрывные травмы или повреждения. Это привело к значительной стигматизации и дискриминации этой уязвимой группы населения. Это особенно актуально для недавно освобожденных или прифронтовых общин, где боевые действия продолжаются совсем рядом", – говорят в медико-волонтерской миссии FRIDA Ukraine".

Амбассадор проекта, медицинская сестра из Бахмута Наталья Александрина потеряла концовку в результате ракетной атаки РФ весной этого года. В дом Натали и ее мужа попал снаряд. Мужчине пришлось самостоятельно ампутировать изуродованную ногу.

Сейчас женщина проживает в Киеве и планирует вернуться в любимое дело, как только получит протез и снова уверенно начнет ходить на двух ногах. В то же время она часто встречает непонимание и неприятие таких как она в обществе.

"Мне не нравится, когда меня жалеют. Я не калека, я такая же как и вы, просто пока передвигаюсь на костылях. Мне не нужно помогать, когда я этого не прошу. И не надо смотреть на меня с жалостью – поверьте, у меня все хорошо ", – говорит женщина.

Для того чтобы способствовать устранению барьеров в общественном сознании людей, пострадавших от минно-взрывной деятельности, медико-волонтерская миссия FRIDA Ukraine реализует проект "Усиление осведомленности о принятии и понимании лиц, пострадавших от минно-взрывной деятельности среди врачей-волонтеров, членов территориальных общин и широкой общественности при поддержке Программы развития ООН при финансовой поддержке правительства Японии.

По словам медицинских волонтеров, в рамках проекта предусмотрено сотрудничество с органами местного управления, социальными службами и учреждениями охраны.

Работа с целевыми группами будет способствовать тому, что знания и практики осведомленности и понимания людей, получивших травмы вследствие минно-взрывной деятельности, будут распространяться среди населения.

Кроме просветительской деятельности в областях планируется проведение работы с врачами. В частности, обучение для врачей-волонтеров организации и разработки соответствующих материалов, что позволит в будущем проводить тренинги для новых врачей.

Медицинская миссия FRIDA Ukraine была основана израильтянами Романом Гольдманом и Марком Невязским и объединяет более 800 медиков из разных стран. Они с начала полномасштабного вторжения оказывают качественную медицинскую помощь детям, людям с инвалидностью и пожилым людям в самых горячих точках Украины. Миссия первой посетила освобожденный Херсон, а также продолжает работу в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Как обращаться с людьми, имеющими видимые физические повреждения лица или тела

Уважайте приватность

Всегда соблюдайте основные нормы вежливости и уважения личного пространства. Не рассматривайте, не комментируйте и не задавайте личные вопросы по их повреждениям.

Обратите внимание на язык тела

Соблюдайте открытый и дружеский язык тела. Постарайтесь поддерживать контакт глазами и улыбкой, если вы чувствуете, что это целесообразно.

Общайтесь привычным для вас способом

Не пытайтесь избегать тем или обсуждений, которые кажутся неестественными.

Спрашивайте, если нужно

Если вы считаете нужным узнать больше о повреждениях или потребностях вашего собеседника, осторожно и с уважением спросите об этом у него.

Памятник о минной опасности

Опасная находка может подстерегать в самых неожиданных местах, поэтому в первую очередь, нужно быть внимательными.

Особенно бдительными следует оставаться при посещении водоемов, полей, лесов, лесополос и даже прогулок между зелеными насаждениями в зонах, где раньше велись бои.

Взрывчатка или мина могут быть спрятаны даже в игрушке или книге, поэтому важно соблюдать правила безопасности.

Неизвестные маршруты и непроверенные грунтовые дороги следует избегать, а отдых в недавно охваченном войной лесу или у реки и вовсе следует перенести в другое место.

Если увидели подозрительный предмет: не подходите, не трогайте, звоните по телефону 101.

Проект "Ужесточение осведомленности о принятии и понимании лиц, пострадавших от минно-взрывной деятельности среди врачей-волонтеров, членов территориальных общин и широкой общественности" реализует FRIDA Ukraine при содействии ПРООН в рамках проекта "Содействие безопасности людей в Украине путем реагирования на многомерный кризис, вызванную войной при финансовой поддержке правительства Японии.