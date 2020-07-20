Взятки и суды: что известно о конфликте между инвесторами Sky Mall

История одного конфликта

Адамовский и Тедер стали бизнес-партнерами ТРЦ Sky Mall при строительстве. Сначала они были соинвесторами, а затем - стали совладельцами.

Stockman Андрея Адамовского выделила на строительство ТРЦ более 40 млн долларов.

"В недостроенный торговый центр я вложил деньги в 2009 году. Построили, сдали в аренду, все было мирно и дружно. В дальнейшем возник спор о цене колл опциона и моем выходе из проекта. Также дружно пошли в суд", - рассказывает Адамовский.

По его словам, кроме спора о колл опционе и цене, был вопрос о долгах компании. "Скай Молл", владеющая недвижимостью, имела кроме банковских долгов ещё и долг в 100 млн долларов перед кипрской компанией "Филгейт".

"Оформляя мне долю в украинской компании, Хиллар Тедер должен был по нашему договору перевести долг "Филгейт", который он контролировал на 100 процентов, на общую компанию и передать мне в ней 51%. Так как я очень доверял Хиллару, я не использовал никаких "эскроу" механизмов для переоформления долговых обязательств и ждал, когда он это сам сделает. Хиллар Тедер, к сожалению, в течении года постоянно обещал это сделать, но потом видимо посчитал меня дураком-кочевником и ничего не переоформил. Поэтому в дальнейшем мы пошли в суд. Он проиграл арбитраж в Лондоне и Высокий суд в Лондоне, где ему было приказано переоформить долг", - добавил бизнесмен.

Дальше, по его словам, проиграв суд в Лондоне и не выполнив его приказ, компания "Филгейт" и ее фактический бенефициар Хиллар Тедер в 2013 году обращается с иском в украинский суд с требованием к "Скай Молл" заплатить 100 млн долларов или отдать недвижимость.

В дальнейшем Тедер проиграл все хозяйственные, административные и гражданские процессы - всего 114 судебных решений в Украине, 12 процессов на Кипре, 7 арбитражных решений в Лондоне.

"Используя фиктивных поручителей, когда какой-нибудь слесарь или укладчик асфальта якобы лично своим, безусловно немалым имуществом, поручался за 100 млн долларов, он арестовывал имущество "Скай Молл" по всей Украине, включая суды Шепетовки и Жмеринки, возбуждал уголовные дела Украине, Кипре, Латвии, пытался влезть в мои споры с другими партнерами по другому бизнесу, включал политический и административный ресурс, пытаясь любыми методами оказать давление", - рассказывает Адамовский.

Кто такой Хиллар Тедер

Как известно, несколько лет назад в Эстонии Тедер стал фигурантом скандала и судебного разбирательства в связи с коррупцией в мэрии Таллинна.

Постановлением Харьюского уездного суда Таллинна Хиллар Тедер в июне 2019 года был признан виновным в даче взятки мэру города Таллинна и по совместительству основателю и лидеру Эстонской центристской партии Эдгару Сависаару. В связи с этим мэр Таллина был отстранен от должности.

По решению суда, Тедер вынужден был заплатить государству 200 тыс. евро, а обвинение и вовсе требовало для бизнесмена 5-летний тюремный срок.

Согласно материалам суда, в январе 2015 года Тедер хотел обменяться с Таллинном участками в Кадриорге. За это он предложил центристам заем в размере 275 000 евро. Кредит был выдан не на имя партии, а на имя Пааво Петтая, который делал для нее предвыборную кампанию.

Кроме того, ранее, чтобы договорится о сделке, Хиллар Тедер встретился с финансовым секретарем Центристской партии Эстонии и председателем Таллиннского городского собрания Калев Калло.

Как отмечается в материалах следствия, именно на этой встрече между ними состоялся разговор о том, что Калло может выступить посредником между бизнесменом и мэром Таллинна, чтобы городские власти решили дело об обмене недвижимостью. Калло сказал, что поговорит об этом с Сависааром, но за это Тедер должен будет оказать услугу Центристской партии.

После Калло, как и обещал, встретился с мэром Таллинна, что подтверждено аудиозаписями их разговора, на которых слышно, как Калло убеждает Сависаара отдать Тедеру городскую недвижимость в обмен на деньги, которых партии не хватало для проведения предвыборной рекламной кампании. Мэр согласился поговорить с Тедером.

Фото: Эдгар Сависаар (ohtuleht.ee)

На встрече Тедер и пообещал дать кредит фирме Пааво Петтая Midfield, чтобы оплатить рекламные счета Центристской партии.

По словам самого Тедера, на произошедшей 19 января 2015 года встрече с мэром Таллинна Эдгаром Сависааром он пришел к выводу, что у него вымогают взятку. Когда Тедера спросили, были ли установлены требования дачи взятки, он ответил утвердительно: "Выходит, что да, и об этом стоит сожалеть".

"Я пообещал дать Пааво Петтаю кредит. Чтобы он смог оплатить рекламные счета Центристской партии. Вторая часть дела - запуск процесса обмена земельными участками в Таллиннской горуправе", - рассказал он. По словам бизнесмена, он ждал решения этого вопроса, но ему пришел отрицательный ответ.

Как рассказал следствию Тедер, о кредите говорил непосредственно он. Чтобы запустить процесс обмена землями, Калев Калло посоветовал ему отнести в горуправу необходимые документы. "Но после того, как я отнес в горуправу заявление, с Калевом Калло больше не общался. Насколько это было согласовано с Сависсааром, я не знаю. Но предложение отнести заявление поступило от него (Калло - ред.)", - отметил бизнесмен.

Тедер не стал отрицать, что сам составил заявление, договорился о встрече в горуправе и отнес документ. По его словам, Калев Калло напрямую не был связан с составлением заявления, но добавил, что в то же время Калло, по его собственному признанию, обсуждал эту тему с двумя вице-мэрами.

Заключенный между Retail Real Estate и Midfield договор о выдаче кредита не был фиктивным. Деньги не должны были оставаться у Midfiled или Центристской партии, поскольку была договоренность, что Пааво Петтай вернет их тогда, когда получит средства от центристов.

Как результат, вскоре он поручил Retail Real Estate, которой, к слову, руководит его сын Рауно, перечислить на счет Midfield деньги. Первый транш составил 200 тысяч евро, а второй – 75 тысяч.

Когда Тедера спросили, почему он направился с заявлением прямиком к мэру, он ответил, что других вариантов не было: "Может быть, сейчас есть, но в то время не было смысла говорить с кем-то другим".

В обход закона

Как оказалось, помочь правоохранителям обратить внимание на эту сделку помогли счета Центристской партии. Законы Эстонии запрещают финансировать партийную рекламу по кредитам от частных фирм. Партии могу брать займы только в кредитных учреждениях, которой Retail Real Estate не являлась.

Решением суда установлено, что эти эпизоды связаны и заем являться взяткой. Тедер признал, что не дай он денег партии, он не получил бы городскую недвижимость, и пошел он на это вполне осознанно.

Под конец судебного процесса Тедер полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием и согласился выплатить штраф.

На момент совершения преступления бизнесмен не был должностным лицом и к нему не было никакого общественного интереса, поэтому вина была признана незначительной, что, в следствие, и помогло избежать ему судебного срока.

"Хиллар Тедер сделал соответствующие выводы. Достаточно эффективная реакция со стороны государства на совершение преступлений направит Тедера по оценке прокуратуры на путь дальнейшего законопослушного поведения", - сказано в решении суда.

Государственный суд также признал Эдгара Сависаара неподсудным по состоянию здоровья. В даче бывшему мэру взятки обвиняются предприниматели Айвар Туулберг, Александр Кофкин, Хиллар Телер и Велло Кунман.

Украинская версия

В Украине о Тедере знают, но бизнесмен остается достаточно не публичным. Впрочем, это не мешает ему время от времени выступать с достаточно скандальными заявлениями.

Так, около месяца назад он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского разрешить их спор с Адамовским относительно торгового центра Sky Mall.

В противном случае он обещает обратиться в Международный коммерческий арбитраж в Вашингтоне с иском и будет требовать полмиллиарда долларов от Украины в качестве возмещения ущерба.

Кроме того, по словам Адамовского, около месяца назад известный журналист Сергей Иванов получил предложение принять участие в пиар-кампании на стороне Тедера. Иванову якобы предложили за деньги оказать политическое давление на генерального прокурора Ирину Венедиктову и президента Владимира Зеленского в деле Sky Mall.

Подобное предложение поступало также экс-руководителю госэкоинспекции Егору Фирсову, который также отказался и предал историю огласке.

Адамовский считает, что в обществе есть определенное преклонение перед западными инвесторами, которое, зачастую, далеко от реального положения дел.

"Это в нашей ментальности, в сознании каждого советского человека, когда долгие годы мы жили в закрытом от мира советском режиме. Но, если перед нами западный инвестор - это вовсе не значит, что он цивилизованный и всегда действует в рамках закона", - говорит он.

Тем не менее он предложил Тедеру заключить мировое соглашение. "Это я делаю только потому, что устал от грязи, которую он выливает на мое имя, пытаясь сделать из меня рейдера", - отметил он.