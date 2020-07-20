Взятки и суды: что известно о конфликте между инвесторами Sky Mall

История 10-летнего спора между совладельцами одного из крупнейших ТРЦ Киева – Sky Mall – вновь оказалась в центре внимания и набирает новые обороты.
По словам Андрея Адамовского, эстонский инвестор Хиллар Тедер якобы пытался купить публикации у известных блогеров, чтобы распространять недостоверную информацию о нем, о чем Адамовский сам рассказал в блоге на "Экономической правде".
В то же время, бизнесмен утверждает, что устал от судебных тяжб, которые длятся годами, и, несмотря на негативный опыт отношений с Тедером, все же предлагает заключить мировое согл!'ашение.
РБК-Украина разбиралось, что известно о Хилларе Тедере и что, на самом деле, не поделили бизнесмены.
Адамовский и Тедер стали бизнес-партнерами ТРЦ Sky Mall при строительстве. Сначала они были соинвесторами, а затем - стали совладельцами.
Stockman Андрея Адамовского выделила на строительство ТРЦ более 40 млн долларов.
"В недостроенный торговый центр я вложил деньги в 2009 году. Построили, сдали в аренду, все было мирно и дружно. В дальнейшем возник спор о цене колл опциона и моем выходе из проекта. Также дружно пошли в суд", - рассказывает Адамовский.
По его словам, кроме спора о колл опционе и цене, был вопрос о долгах компании. "Скай Молл", владеющая недвижимостью, имела кроме банковских долгов ещё и долг в 100 млн долларов перед кипрской компанией "Филгейт".
"Оформляя мне долю в украинской компании, Хиллар Тедер должен был по нашему договору перевести долг "Филгейт", который он контролировал на 100 процентов, на общую компанию и передать мне в ней 51%. Так как я очень доверял Хиллару, я не использовал никаких "эскроу" механизмов для переоформления долговых обязательств и ждал, когда он это сам сделает. Хиллар Тедер, к сожалению, в течении года постоянно обещал это сделать, но потом видимо посчитал меня дураком-кочевником и ничего не переоформил. Поэтому в дальнейшем мы пошли в суд. Он проиграл арбитраж в Лондоне и Высокий суд в Лондоне, где ему было приказано переоформить долг", - добавил бизнесмен.
Дальше, по его словам, проиграв суд в Лондоне и не выполнив его приказ, компания "Филгейт" и ее фактический бенефициар Хиллар Тедер в 2013 году обращается с иском в украинский суд с требованием к "Скай Молл" заплатить 100 млн долларов или отдать недвижимость.
В дальнейшем Тедер проиграл все хозяйственные, административные и гражданские процессы - всего 114 судебных решений в Украине, 12 процессов на Кипре, 7 арбитражных решений в Лондоне.
"Используя фиктивных поручителей, когда какой-нибудь слесарь или укладчик асфальта якобы лично своим, безусловно немалым имуществом, поручался за 100 млн долларов, он арестовывал имущество "Скай Молл" по всей Украине, включая суды Шепетовки и Жмеринки, возбуждал уголовные дела Украине, Кипре, Латвии, пытался влезть в мои споры с другими партнерами по другому бизнесу, включал политический и административный ресурс, пытаясь любыми методами оказать давление", - рассказывает Адамовский.
Как известно, несколько лет назад в Эстонии Тедер стал фигурантом скандала и судебного разбирательства в связи с коррупцией в мэрии Таллинна.
Постановлением Харьюского уездного суда Таллинна Хиллар Тедер в июне 2019 года был признан виновным в даче взятки мэру города Таллинна и по совместительству основателю и лидеру Эстонской центристской партии Эдгару Сависаару. В связи с этим мэр Таллина был отстранен от должности.
По решению суда, Тедер вынужден был заплатить государству 200 тыс. евро, а обвинение и вовсе требовало для бизнесмена 5-летний тюремный срок.
Согласно материалам суда, в январе 2015 года Тедер хотел обменяться с Таллинном участками в Кадриорге. За это он предложил центристам заем в размере 275 000 евро. Кредит был выдан не на имя партии, а на имя Пааво Петтая, который делал для нее предвыборную кампанию.
Кроме того, ранее, чтобы договорится о сделке, Хиллар Тедер встретился с финансовым секретарем Центристской партии Эстонии и председателем Таллиннского городского собрания Калев Калло.
Как отмечается в материалах следствия, именно на этой встрече между ними состоялся разговор о том, что Калло может выступить посредником между бизнесменом и мэром Таллинна, чтобы городские власти решили дело об обмене недвижимостью. Калло сказал, что поговорит об этом с Сависааром, но за это Тедер должен будет оказать услугу Центристской партии.
После Калло, как и обещал, встретился с мэром Таллинна, что подтверждено аудиозаписями их разговора, на которых слышно, как Калло убеждает Сависаара отдать Тедеру городскую недвижимость в обмен на деньги, которых партии не хватало для проведения предвыборной рекламной кампании. Мэр согласился поговорить с Тедером.
Фото: Эдгар Сависаар (ohtuleht.ee)
На встрече Тедер и пообещал дать кредит фирме Пааво Петтая Midfield, чтобы оплатить рекламные счета Центристской партии.
По словам самого Тедера, на произошедшей 19 января 2015 года встрече с мэром Таллинна Эдгаром Сависааром он пришел к выводу, что у него вымогают взятку. Когда Тедера спросили, были ли установлены требования дачи взятки, он ответил утвердительно: "Выходит, что да, и об этом стоит сожалеть".
"Я пообещал дать Пааво Петтаю кредит. Чтобы он смог оплатить рекламные счета Центристской партии. Вторая часть дела - запуск процесса обмена земельными участками в Таллиннской горуправе", - рассказал он. По словам бизнесмена, он ждал решения этого вопроса, но ему пришел отрицательный ответ.
Как рассказал следствию Тедер, о кредите говорил непосредственно он. Чтобы запустить процесс обмена землями, Калев Калло посоветовал ему отнести в горуправу необходимые документы. "Но после того, как я отнес в горуправу заявление, с Калевом Калло больше не общался. Насколько это было согласовано с Сависсааром, я не знаю. Но предложение отнести заявление поступило от него (Калло - ред.)", - отметил бизнесмен.
Тедер не стал отрицать, что сам составил заявление, договорился о встрече в горуправе и отнес документ. По его словам, Калев Калло напрямую не был связан с составлением заявления, но добавил, что в то же время Калло, по его собственному признанию, обсуждал эту тему с двумя вице-мэрами.
Заключенный между Retail Real Estate и Midfield договор о выдаче кредита не был фиктивным. Деньги не должны были оставаться у Midfiled или Центристской партии, поскольку была договоренность, что Пааво Петтай вернет их тогда, когда получит средства от центристов.
Как результат, вскоре он поручил Retail Real Estate, которой, к слову, руководит его сын Рауно, перечислить на счет Midfield деньги. Первый транш составил 200 тысяч евро, а второй – 75 тысяч.
Когда Тедера спросили, почему он направился с заявлением прямиком к мэру, он ответил, что других вариантов не было: "Может быть, сейчас есть, но в то время не было смысла говорить с кем-то другим".
Как оказалось, помочь правоохранителям обратить внимание на эту сделку помогли счета Центристской партии. Законы Эстонии запрещают финансировать партийную рекламу по кредитам от частных фирм. Партии могу брать займы только в кредитных учреждениях, которой Retail Real Estate не являлась.
Решением суда установлено, что эти эпизоды связаны и заем являться взяткой. Тедер признал, что не дай он денег партии, он не получил бы городскую недвижимость, и пошел он на это вполне осознанно.
Под конец судебного процесса Тедер полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием и согласился выплатить штраф.
На момент совершения преступления бизнесмен не был должностным лицом и к нему не было никакого общественного интереса, поэтому вина была признана незначительной, что, в следствие, и помогло избежать ему судебного срока.
"Хиллар Тедер сделал соответствующие выводы. Достаточно эффективная реакция со стороны государства на совершение преступлений направит Тедера по оценке прокуратуры на путь дальнейшего законопослушного поведения", - сказано в решении суда.
Государственный суд также признал Эдгара Сависаара неподсудным по состоянию здоровья. В даче бывшему мэру взятки обвиняются предприниматели Айвар Туулберг, Александр Кофкин, Хиллар Телер и Велло Кунман.
В Украине о Тедере знают, но бизнесмен остается достаточно не публичным. Впрочем, это не мешает ему время от времени выступать с достаточно скандальными заявлениями.
Так, около месяца назад он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского разрешить их спор с Адамовским относительно торгового центра Sky Mall.
В противном случае он обещает обратиться в Международный коммерческий арбитраж в Вашингтоне с иском и будет требовать полмиллиарда долларов от Украины в качестве возмещения ущерба.
Кроме того, по словам Адамовского, около месяца назад известный журналист Сергей Иванов получил предложение принять участие в пиар-кампании на стороне Тедера. Иванову якобы предложили за деньги оказать политическое давление на генерального прокурора Ирину Венедиктову и президента Владимира Зеленского в деле Sky Mall.
Подобное предложение поступало также экс-руководителю госэкоинспекции Егору Фирсову, который также отказался и предал историю огласке.
Адамовский считает, что в обществе есть определенное преклонение перед западными инвесторами, которое, зачастую, далеко от реального положения дел.
"Это в нашей ментальности, в сознании каждого советского человека, когда долгие годы мы жили в закрытом от мира советском режиме. Но, если перед нами западный инвестор - это вовсе не значит, что он цивилизованный и всегда действует в рамках закона", - говорит он.
Тем не менее он предложил Тедеру заключить мировое соглашение. "Это я делаю только потому, что устал от грязи, которую он выливает на мое имя, пытаясь сделать из меня рейдера", - отметил он.