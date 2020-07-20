Хабарі і суди: що відомо про конфлікт між інвесторами Sky Mall

Фото: Гіллар Тедер (dv.ee)

Історія 10-річного спору між співвласниками одного з найбільших ТРЦ Києва – Sky Mall – знову опинилася в центрі уваги і набирає нові обороти.

За словами Андрія Адамовського, естонський інвестор Гіллар Тедер нібито намагався купити публікації у відомих блогерів, щоб поширювати недостовірну інформацію про нього, про що Адамовський сам розповів в блозі на "Економічній правді".

Водночас, бізнесмен стверджує, що втомився від судових позовів, які тривають роками, і, попри негативний досвід відносин з Тедером, все ж пропонує укласти мирову угоду.

РБК-Україна розбиралося, що відомо про Гіллара Тедера і що, насправді, не поділили бізнесмени.

Історія одного конфлікту

Адамовський і Тедер стали бізнес-партнерами ТРЦ Sky Mall при будівництві. Спочатку вони були співінвесторами, а потім стали співвласниками.

Stockman Андрія Адамовського виділила на будівництво ТРЦ понад 40 млн доларів.

"В недобудований торговий центр я вклав гроші у 2009 році. Побудували, здали в оренду, все було мирно і дружно. Надалі виникла суперечка про ціну опціону колл і мій вихід з проекту. Також дружно пішли в суд", - розповідає Адамовський.

За його словами, крім спору про колл опціон і ціною, було питання про борги компанії. "Скай Молл", володіє нерухомістю, мала крім банківських боргів ще і борг у 100 млн доларів перед кіпрською компанією "Філгейт".

"Оформляючи мені частку в українській компанії, Хіллар Тедер повинен був за нашим договором перевести борг "Філгейт", який він контролював на 100 відсотків, на загальну компанію і передати мені в ній 51%. Через те, що я дуже довіряв Гіллару, я не використовував ніяких "ескроу" механізмів для переоформлення боргових зобов'язань і чекав, коли він це зробить сам. Хіллар Тедер, на жаль, протягом року постійно обіцяв це зробити, але потім, мабуть, порахував мене дурнем-кочівником і нічого не переоформив. Тому надалі ми пішли в суд. Він програв арбітраж в Лондоні й Високий суд в Лондоні, де йому було наказано переоформити борг", - додав бізнесмен.

Далі, за його словами, програвши суд в Лондоні та не виконавши його наказ, компанія "Філгейт" і її фактичний бенефіціар Гіллар Тедер у 2013 році звертається з позовом до українського суду з вимогою до "Скай Молл" заплатити 100 млн доларів або віддати нерухомість.

Надалі Тедер програв усі господарські, адміністративні та цивільні процеси - всього 114 судових рішень в Україні, 12 процесів на Кіпрі, 7 арбітражних рішень в Лондоні.

"Використовуючи фіктивних поручителів, коли який-небудь слюсар або укладальник асфальту нібито особисто своїм, безумовно чималим майном, поручився за 100 млн доларів, він заарештовував майно "Скай Молл" по всій Україні, включаючи суди Шепетівки та Жмеринки, порушував кримінальні справи в Україні, Кіпрі, Латвії, намагався влізти в мої суперечки з іншими партнерами по іншому бізнесу, включав політичний і адміністративний ресурс, намагаючись будь-якими методами чинити тиск", - розповідає Адамовський

Хто такий Гіллар Тедер

Як відомо, кілька років тому в Естонії Тедер став фігурантом скандалу і судового розгляду у зв'язку з корупцією в мерії Таллінна.

Постановою Харьюського повітового суду Таллінна Гіллар Тедер в червні 2019 року був визнаний винним у даванні хабаря мера міста Таллінна і за сумісництвом засновнику і лідеру Естонської центристської партії Едгар Савісаару. У зв'язку з цим мер Талліна був відсторонений від посади.

За рішенням суду, Тедер змушений був заплатити державі 200 тис. євро, а звинувачення і зовсім вимагало для бізнесмена 5-річний тюремний термін.

Згідно з матеріалами суду, в січні 2015 року Тедер хотів обмінятися з Таллінном ділянками в Кадріорг. За це він запропонував центристам позику в розмірі 275 000 євро. Кредит був виданий не на ім'я партії, а на ім'я Пааво Петтая, який робив для неї передвиборну кампанію.

Крім того, раніше, щоб домовиться про угоду, Гіллар Тедер зустрівся з фінансовим секретарем Центристської партії Естонії і головою Талліннських міських зборів Калев Калло.

Як наголошується в матеріалах слідства, саме на цій зустрічі між ними відбулася розмова про те, що Калло може виступити посередником між бізнесменом і мером Таллінна, щоб міська влада вирішила справу про обмін нерухомістю. Калло сказав, що поговорить про це з Савісааром, але за це Тедер повинен буде надати послугу Центристської партії.

Після Калло, як і обіцяв, зустрівся з мером Таллінна, що підтверджено аудіозаписами їх розмови, на яких чутно, як Калло переконує Савісаара віддати Тедеру міську нерухомість в обмін на гроші, яких партії не вистачало для проведення передвиборчої рекламної кампанії. Мер погодився поговорити з Тедером.

Фото: Едгар Савісаар (ohtuleht.ee)

На зустрічі Тедер і пообіцяв дати кредит фірмі Пааво Петтая Midfield, щоб оплатити рекламні рахунки Центристської партії.

За словами самого Тедера, на що сталася 19 січня 2015 року зустрічі з мером Таллінна Едгаром Савісааром він прийшов до висновку, що у нього вимагають хабар. Коли Тедера запитали, були встановлені вимоги давання хабаря, він відповів ствердно: "Виходить, що так, і про це варто шкодувати".

"Я пообіцяв дати Пааво Петтаю кредит. Щоб він зміг оплатити рекламні рахунки Центристської партії. Друга частина справи - запуск процесу обміну земельними ділянками в Талліннську міську управу", - розповів він. За словами бізнесмена, він чекав вирішення цього питання, але йому надійшла негативна відповідь.

Як розповів слідству Тедер, про кредит говорив безпосередньо він. Щоб запустити процес обміну землями, Калев Калло порадив йому віднести в міську управу необхідні документи. "Але після того, як я відніс в управу заяву, з Калевом Калло більше не спілкувався. Наскільки це було погоджено з Савіссааром, я не знаю. Але пропозиція віднести заява надійшла від нього (Калло - ред.)", - зазначив бізнесмен.

Тедер не став заперечувати, що сам склав заяву, домовився про зустріч в управе й відніс документ. За його словами, Калев Калло безпосередньо не був пов'язаний зі складанням заяви, але додав, що водночас Калло, за його власним визнанням, обговорював цю тему з двома віце-мерами.

Укладений між Retail Real Estate і Midfield договір про видачу кредиту не був фіктивним. Гроші не повинні були залишатися у Midfiled або Центристської партії, оскільки була домовленість, що Пааво Петтай поверне їх тоді, коли отримає кошти від центристів.

Як результат, незабаром він доручив Retail Real Estate, якої, до речі, керує його син Раун, перерахувати на рахунок Midfield гроші. Перший транш склав 200 тисяч євро, а другий – 75 тисяч.

Коли Тедера запитали, чому він попрямував із заявою безпосередньо до мера, він відповів, що інших варіантів не було: "Може бути, зараз є, але в той час не було сенсу говорити з кимось іншим".

В обхід закону

Як виявилося, допомогти правоохоронцям звернути увагу на цю угоду допомогли рахунку Центристської партії. Закони Естонії забороняють фінансувати партійну рекламу за кредитами від приватних фірм. Партії можу брати позики лише в кредитних установах, якій Retail Real Estate не була.

Рішенням суду встановлено, що ці епізоди пов'язані і позику бути хабарем. Тедер визнав, що не дай він грошей партії, він не отримав би міську нерухомість, і пішов він на це цілком свідомо.

Під кінець судового процесу Тедер повністю визнав свою провину, співпрацював зі слідством і погодився виплатити штраф.

На момент вчинення злочину бізнесмен не був посадовою особою і до нього не було ніякого суспільного інтересу, тому вина була визнана незначною, що, в наслідок, і допомогло йому уникнути судового терміну.

"Гіллар Тедер зробив відповідні висновки. Досить ефективна реакція з боку держави на вчинення злочинів направить Тедера за оцінкою прокуратури на шлях подальшого законослухняної поведінки", - сказано в рішенні суду.

Державний суд також визнав Едгара Савісаара неосудним за станом здоров'я. В дачі колишнього мера хабаря звинувачуються підприємці Айвар Туулберг, Олександр Кофкин, Гіллар Телер і Велло Кунман.

Українська версія

В Україні про Тедера знають, але бізнесмен залишається досить не публічним. Втім, це не заважає йому час від часу виступати з досить скандальними заявами.

Так, близько місяця тому він вимагав від президента України Володимира Зеленського розв'язати їх суперечку з Адамовським щодо торгового центру Sky Mall.

В іншому випадку він обіцяє звернутися в Міжнародний комерційний арбітраж у Вашингтоні з позовом і вимагатиме півмільярда доларів від України в якості відшкодування збитку.

Крім того, за словами Адамовського, близько місяця тому відомий журналіст Сергій Іванов отримав пропозицію взяти участь у піар-кампанії на стороні Тедера. Іванову нібито запропонували за гроші чинити політичний тиск на генерального прокурора Ірину Венедиктову і президента Володимира Зеленського у справі Sky Mall.

Така пропозиція надходила також екс-керівнику держекоінспекції Єгору Фірсову, який також відмовився і зрадив історію розголосу.

Адамовський вважає, що в суспільстві є певне схиляння перед західними інвесторами, яке, найчастіше, далеко від реального стану справ.

"Це в нашій ментальності, у свідомості кожної радянської людини, коли довгі роки ми жили в закритому від світу радянському режимі. Але, якщо перед нами західний інвестор - це зовсім не означає, що він цивілізований і завжди діє в рамках закону", - говорить він.

Проте, він запропонував Тедеру укласти мирову угоду. "Це я роблю тільки тому, що втомився від бруду, яку він виливає на моє ім'я, намагаючись зробити з мене рейдера", - зазначив він.