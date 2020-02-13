Вызов олигархам: как АМКУ влияет на развитие конкуренции в Украине

Дмитрий Фирташ: "азоты" и облгазы

Расследования АМКУ иногда длятся месяцами, некоторые, особо резонансные – больше года. Одним из таких стало дело, в котором фигурируют компании олигарха Дмитрия Фирташа.

По итогу нескольких лет работы комитет установил, что группа компаний, в которую входят заводы олигарха "Азот", "Ровноазот", "Северодонецкое объединение "Азот" и "НФ Трейдинг Украина", злоупотребляла монопольным положением на рынке азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 годов.

АМКУ в сентябре прошлого года принял решение о принудительном разделении группы Ostchem Фирташа, наложив штраф на 107 млн гривен. Что важно: это стало первым принудительным разделением компании-монополиста за последние 24 года. До этого подобное происходило в 1995 году, когда разделили регионального монополиста в области производства молочной продукции.

В конце прошлого года АМКУ оштрафовал на 278 млн гривен 16 облгазов. Комитет принял такое решение в связи с тем, что, по его мнению, облгазы неправомерно доначисляли бытовым потребителям объемы использованного газа.

По данным СМИ, еще осенью 2018 года многие облгазы доначисляли потребителям объемы газа в среднем до 1,5%, назвав это "приведением к стандартным условиям". Компании мотивировали это потерями при передаче газа из газотранспортной системы в газораспределительную систему. Но позже выяснилось, что НКРЭКУ учитывает эти потери при расчете тарифа, а потому регулятор запретил облгазам выставлять платежки за газ с доначислениями. И только после вмешательства АМКУ было принято решение провести перерасчет с потребителями за 2018 год.

Ринат Ахметов: закупки "на двоих"

Под прицел АМКУ попал бизнес еще одного крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова. В октябре 2019 года АМКУ нашел нарушения законодательства о защите экономической конкуренции у компании "Корум Украина", оштрафовав ее на 53 млн гривен. "Корум" – производитель горно-шахтного оборудования в Украине, входит в состав энергетической компании "ДТЭК Энерго" Ахметова.

Комитет выяснил, что "Корум" и НПК "Горные Машины" (также оштрафовано АМКУ на 3,3 млн гривен) нарушили антимонопольное законодательство во время публичных закупок, которые проводило госпредприятие "Львовуголь". Речь шла о закупке врубовых машин для добычи угля, а также элеваторов и конвейеров. Общая сумма заказа составляла 330 млн гривен.

В ходе расследования АМКУ стало понятно, что конкуренции на торгах не было – "Корум" и "Горные Машины" согласовали свои действия. Иными словами, был сговор. К слову, оба предприятия являются "связанными компаниями", поскольку имеют совместных учредителей. Также АМКУ установил наличие у этих компаний одних и тех же работников и уполномоченных лиц, общие средства связи и даже общие IP-адреса.

Беспрецедентные ограничения АМКУ ввел также при разрешении на концентрацию "Днепровского коксохимического завода" (ДКХЗ), еще одного актива Ахметова. Комитет обязал ДКХЗ на срок от 3 до 7 лет реализовывать часть продукции предприятиям, несвязанным с группой "Метинвест". Из-за этих ограничений сделка до сих пор не финализирована, поскольку ее экономическая целесообразность под большим вопросом.

Похоже, так же принципиален АМКУ будет при вынесении окончательного вердикта относительно концентрации "Метинвестом" контрольного пакета Шахтоуправления "Покровское" – крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине. Заявка на его концентрацию рассматривается комитетом еще с апреля 2019 года.

Юрий Косюк: дорогая курятина

Нередко предметом расследований комитета становятся розничные рынки, которые напрямую касаются населения. Поводом для вмешательства, как правило, являются ценовые всплески на ту или иную продукцию. Так, АМКУ не обошел вниманием крупнейшего производителя курятины в Украине компанию МХП ("Мироновский хлебопродукт") Юрия Косюка, ранее работавшего замглавы Администрации президента времен Петра Порошенко.

В июне прошлого года комитет начал расследование, заподозрив пять птицефабрик и непосредственно МХП в злоупотреблении монопольным положением на рынке курятины и завышении цен на нее. АМКУ установил, что флагманская компания Косюка почти полностью реализует произведенную на ее заводах продукцию. И при этом МХП указывает своим торговым партнерам, где они могут продавать мясо, по какой цене, запрещая им продавать продукцию конкурентов, выяснил комитет. Чиновники ведомства такие действия компании сочли ограничительными в отношении дистрибьюторов.

В версии комитета, компания Косюка, по сути, ограничила право участников рынка выбирать продукцию других производителей. В комитете настаивают, что МХП заставляли продавцов придерживаться предложенной ими ценовой политики. В ноябре 2019 года АМКУ выявил еще одно нарушение со стороны МХП – необоснованное повышение цен на куриное мясо в 2017 году, хотя причин для увеличения стоимости продукции на тот момент не было.

Сети АЗС: ценовой сговор

В зоне контроля АМКУ небезосновательно находятся сети автозаправочных станций. Стоимость нефтепродуктов на стелах АЗС часто меняется в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировых рынках, обменного курса гривны и других факторов. Но часто трейдеры откровенно манипулируют этим, заметно повышая цены на свою продукцию даже тогда, когда на это нет обоснованных поводов.

За последние несколько лет АМКУ выявил ряд нарушений на этом рынке. Еще в 2016 году Комитет наложил штраф на несколько нефтетрейдеров на общую сумму 204 млн гривен. После этого, по словам главы ведомства Юрия Терентьева, на рынке нефтепродуктов наблюдается более интенсивная ценовая конкуренция, и больше нет ситуаций, когда половина рынка держит одну искусственно завышенную цену, заданную "лидерами рынка".

"Решение 2016 года по трем ответчикам из шести было поддержано всеми звеньями судебной системы. Процессы по трем другим ответчикам, которые, кстати, являются ответчиками в сегодняшнем решении, все еще продолжаются", – пояснял Терентьев в прошлом году. Тогда же комитет оштрафовал еще три сети по продаже нефтепродуктов на 77 млн гривен за антиконкурентные согласованные действия на рынке бензина и дизтоплива в течение 2017 года. Речь шла о сетях WOG (Степан Ивахив и Сергей Лагур) и ОККО Виталия Антонова.

Ярославский и Тигипко: несогласованные сделки

За последнее время одним из наиболее активных в работе АМКУ стал 2019 год, особенно в части контроля за сделками по слиянию и поглощениями. Весной прошлого года комитет оштрафовал группу DCH бизнесмена Александра Ярославского на 58 млн гривен за покупку "Днепровского металлургического завода" у российского холдинга "Евраз".

Претензии у АМКУ возникли в связи с тем, что сделка состоялась без их разрешения. Но, выписав штраф, комитет все же согласовал покупку, которую компания Senalior Investments LTD, входящая в группу DCH, осуществила еще в 2018 году.

Также не повезло бизнесмену Сергею Тигипко, когда АМКУ оштрафовал группу "ТАС" на 55 млн гривен за приобретение завода "Днепрометиз", которым ранее владела российская группа "Северсталь". Комитет выяснил, что покупка прошла с нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и санкционного законодательства.

И, в отличие от кейса с предприятием Ярославского, АМКУ вовсе не дал группе Тигипко разрешение на эту покупку. Но в конце прошлого года Blossom Investments OU, которая входит в группу "ТАС" Тигипко, обжаловала в суде это решение. Хозсуд Киева постановил отменить решение комитета.

Табачный сговор

Крупнейшим за последние годы стал штраф АМКУ табачным компаниям, которые работают в Украине. Комитет оштрафовал четырех производителей и одного дистрибутора суммарно на 6,5 млрд гривен за монополизацию рынка.

АМКУ пришел к выводу, что производители предлагали потенциальным дистрибьюторам условия, которые по умолчанию делали невозможным их выход на рынок. Исключение было сделано только для компании "Тедис".

В ходе расследования комитета было установлено, что еще с 2011 года каждый из четырех производителей (речь идет о "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко") сократил количество прямых контрактов с дистрибьюторами с нескольких десятков до одного общего, которым стала компания "Тедис". По оценкам АМКУ, еще в 2013 году этот дистрибутор был монополистом, его доля превысила 99%.

К слову, в декабре 2016 комитет принял решение, которым признал монопольное положение "Тедиса", применив к нему штрафы в общем размере более 430 млн гривен. Большинство из этих решений обжалуется в судах разных инстанций, как упомянутым дистрибутором, так и компаниями-производителями, несогласными с выводами АМКУ.

Многие "штрафники", как в случае с табачными компаниями, пытаются через суды добиться отмены санкций АМКУ. Одним это удается, другим – нет. Но сами по себе штрафы – далеко не главный элемент в работе комитета. Не менее важно то, что ведомство, указывая бизнесу на их нарушения, повышает уровень конкуренции в стране и не дает монополистам злоупотреблять рыночной властью. Без этой работы АМКУ едва ли стоит рассчитывать на здоровую экономическую среду и приток иностранных инвестиций в страну.