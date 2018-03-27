Как высылка российских дипломатов повлияет на последующие отношения РФ с Украиной и Западом

Украинские дипломаты опасаются, что из-за высылки российских дипломатов из нашей страны работа украинских консулов осложнится, что негативно скажется на положении политзаключенных украинцев в РФ.

Петр Порошенко вчера заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов. Аналогичное решение приняли США, Канада, Австралия и более 20 стран Европы. Кроме того, уже сегодня о сокращении дипломатического контингента РФ в миссии НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Так мировое сообщество консолидировано отреагировало на химическую атаку в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь. Впрочем, в Украине ожидают ответной реакции со стороны России, которая отвергает все обвинения в свой адрес. Украинские дипломаты опасаются, что из-за высылки российских дипломатов из нашей страны работа украинских консулов осложнится, что негативно скажется на положении политзаключенных украинцев в РФ.

В понедельник, 26 марта, США, Канада, Австралия и более 20 стран Европы заявили о своем намерении выдворить в общей сложности 139 российских дипломатов. Украина также поддержала решение западных партнеров, и вчера президент Петр Порошенко заявил, что из нашей страны будет выдворено 13 представителей российского дипломатического корпуса. Больше всего российских разведчиков и дипломатических офицеров – 60 человек – намерены выдворить из США. Кроме того, Госдепартамент США заявил о планах закрыть одно из трех российских консульств, работающих в стране - в Сиэтле. Германия, Франция, Польша, Канада выдворит по четыре дипломатических сотрудника, остальные страны вышлют из страны до двух российских дипломатов.

Уже сегодня, 27 марта, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс сократит количество дипломатов в российской миссии в НАТО, а также выдворит семь дипломатов. "Сегодня я отозвал аккредитацию семи сотрудников в российской миссии в НАТО. Я также откажу в ожидании заявок на аккредитацию для трех других. И НАТО сократило максимальный размер российской миссии в НАТО на 10 человек в соответствии с моим решением", - заявил Столтенберг. По его словам, количество сотрудников представительства России составит 20 человек. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал последние события "крупнейшей в истории коллективной высылкой российских разведчиков", а глава Европейского Совета Дональд Туск не исключил, что в ближайшее время "возможны дополнительные меры, в том числе, дальнейшие высылки дипломатических офицеров РФ".

Первыми решение о высылке 23 российских дипломатов приняла Великобритания через 10 дней после химической атаки в британском Солсбери, в ходе которой были отравлены бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Установлено, что их отравили нервно-паралитическим боевым веществом класса "Новичок", который разработали еще в СССР и его формула долгое время была засекречена.

Напомним, в 2006 году Скрипаля осудили в России за государственную измену и шпионаж в пользу Лондона. В 2010 году Сергея Скрипаля и еще троих российских граждан помиловали и обменяли на десятерых российских агентов, задержанных в США. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по результатам расследования дела об отравлении Скрипаля обвинила Россию "в незаконном применении силы против Соединенного Королевства", заявив, что либо Скрипаль был отравлен российскими спецслужбами, либо Россия не контролирует свой арсенал химического оружия. МИД России уже выразил "решительный протест" против решения международного сообщества. Российское дипломатическое ведомство называет массовую высылку своих дипломатов недружественным шагом и провокационным жестом. "Выдвигая огульные обвинения в адрес Российской Федерации в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметного взаимодействия, власти Великобритании де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию", - сказано в официальном заявлении Министерства иностранных дел России. Там пообещали, что это "не пройдет бесследно" и будет следовать реакция.

Президент Порошенко заявил, что высылка российских дипломатов из Украины - шаг в рамках "мощной солидарной реакции цивилизованного мира на циничную химическую атаку в Солсбери". Кроме того, в СБУ сообщили, что спецслужба передала в МИД Украины материалы, доказывающие, что 13 российских дипломатов, ожидающих высылки, целенаправленно действовали в ущерб Украине. Поэтому выдворение представителей дипкорпуса РФ из нашей страны глава государства считает также и шагом по ослаблению "усилий "пятой колонны" по дестабилизации ситуации в Украине". Петр Порошенко подчеркнул, что дипломатические отношения между Россией и Украиной де-факто заморожены: "Давно нет послов, и дипломатическое присутствие сведено почти нулю - тому критическому минимуму, который разрешает заботиться про наших гражданах-заложников в России". Порошенко ожидает от Запада ужесточения санкций против РФ.

За день до объявления решения о выдворении россиян из Украины вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выразила мнение, что их высылка повлечет за собой ответные действия со стороны России, и полный разрыв дипотношений может иметь негативные последствия для украинских политзаключенных в РФ. После заявлений Порошенко и украинского МИДа, Геращенко подтвердила, что этот шаг усложнит работу наших консулов в России. Но отметила, что освобождение украинских политзаключенных в России зависит не от работы украинских консулов, а исключительно от решений президента РФ Владимира Путина.

Украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко согласен с мнением, что теперь украинские консулы будут еще более ограничены в помощи украинцам в РФ. "Нужно понимать, что для человека, который находится в заключении, сам факт даже простого визита консула всегда является колоссальной психологической, моральной, а очень часто, и чисто юридической поддержкой. Следовательно, чего бы ни было в ответ, я думаю, украинская власть должна думать о том, каким образом направить тех, кто останется в украинском посольстве именно на это направление работы. Поскольку все другие направления и так заморожены", - пояснил Грищенко РБК-Украина.

"Украине сейчас не стоит высылать российских дипломатов, потому что кроме консулов здесь почти никого нет, а, наконец, прекратить деятельность фсбшного россотрудничества, замаскированного под российский "Культурный центр". Смысла и пользы будет точно больше", - такое мнение выразил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко в комментарии изданию подчеркнула важность солидарного с миром решения, которое поддержала Украина. "Но сразу скажу, что страны-члены Альянса, которые выдворяют российских дипломатов, задействованных в шпионской сети, - это очень мягкий сигнал, за которым должен следовать полный бойкот Чемпионата мира по футболу", - уверена депутат. Для Украины, по ее словам, важно требовать от стран ЕС синхронизировать санкции против РФ с Соединенными Штатами.

Украинский дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный считает, что если бы Украина еще в 2014 году ввела в действие закон "Про правовой режим военного положения", закон "Про оборону", то все, кто сейчас имеет статус незаконно удерживаемых, осужденных, имели бы соответствующий статус военнопленных. По отношению к ним, как отметил Бессмертный, действовали бы международные конвенции о статусе военнопленных. "Точно так, как и мирное население, которое находится на территории, где ведутся бои, - имело бы соответствующие права. Но в большей степени меня интересует ответственность России в соответствии с этими международными конвенциями", - говорит Роман Бессмертный.

Роман Бессмертный делает настораживающие прогнозы на будущее: "Сохранение нынешней тенденции будет диктовать такие шаги. Будут высылать дипломатов, пока они будут присутствовать. Останется технический персонал, который будет совершать систему лишь технической связи".