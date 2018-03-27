Як висилка російських дипломатів вплине на подальші відносини РФ з Україною і Заходом

Українські дипломати побоюються, що через висилки російських дипломатів з нашої країни робота українських консулів ускладниться, що негативно позначиться на становищі політв'язнів-українців у РФ.

Петро Порошенко вчора заявив про видворення з України 13 російських дипломатів. Аналогічне рішення ухвалили США, Канада, Австралія і понад 20 країн Європи. Крім того, вже сьогодні про скорочення дипломатичного контингенту РФ у місії НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг. Так світове співтовариство консолідовано відреагувало на хімічну атаку в Солсбері на Сергія Скрипаля та його доньку. Втім, в Україні очікують відповідної реакції з боку Росії, яка відкидає всі звинувачення на свою адресу. Українські дипломати побоюються, що через висилку російських дипломатів з нашої країни робота українських консулів ускладниться, що негативно позначиться на становищі політв'язнів-українців в РФ.

У понеділок, 26 березня, США, Канада, Австралія і понад 20 країн Європи заявили про свій намір видворити в цілому 139 російських дипломатів. Україна також підтримала рішення західних партнерів, і вчора президент Петро Порошенко заявив, що з нашої країни буде видворено 13 представників російського дипломатичного корпусу. Найбільше російських розвідників і дипломатичних офіцерів – 60 осіб – мають намір депортувати з США. Крім того, Держдепартамент США заявив про плани закрити одне з трьох російських консульств, які працюють в країні - в Сіетлі. Німеччина, Франція, Польща, Канада видворить по чотири дипломатичних співробітника, інші країни вишлють з країни двох російських дипломатів.

Вже сьогодні, 27 березня, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Альянс скоротить кількість дипломатів у російській місії в НАТО, а також видворить сім дипломатів. "Сьогодні я відкликав акредитацію семи співробітників у російській місії в НАТО. Я також відмовлю в очікуванні заявок на акредитацію для трьох інших. І НАТО скоротило максимальний розмір російської місії в НАТО на 10 осіб у відповідності з моїм рішенням", - заявив Столтенберг. За його словами, кількість співробітників представництва Росії складе 20 осіб. Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон назвав останні події "найбільшою в історії колективної висилкою російських розвідників", а голова Європейської Ради Дональд Туск не виключив, що найближчим часом "можливі додаткові заходи, в тому числі, подальші висилки дипломатичних офіцерів РФ".

Першими рішення про висилку 23 російських дипломатів прийняла Великобританія через 10 днів після хімічної атаки в британському Солсбері, в ході якої були отруєні колишній співробітник ГРУ РФ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Встановлено, що їх отруїли нервово-паралітичною бойовою речовиною класу "Новачок", яку розробили ще в СРСР і її формула довгий час була засекречена.

Нагадаємо, в 2006 році Скрипаля засудили в Росії за державну зраду та шпигунство на користь Лондона. У 2010 році Сергія Скрипаля та ще трьох російських громадян помилували і обміняли на десятьох російських агентів, затриманих в США. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей за результатами розслідування справи про отруєння Скрипаля звинуватила Росію в "незаконному застосуванні сили проти Сполученого Королівства", заявивши, що або Скрипаль був отруєний російськими спецслужбами, або Росія не контролює свій арсенал хімічної зброї. МЗС Росії вже висловило "рішучий протест" проти рішення міжнародного співтовариства. Російське дипломатичне відомство називає масову висилку своїх дипломатів недружнім кроком і провокаційним жестом. "Висуваючи огульні звинувачення на адресу Російської Федерації за відсутності пояснень події і відмовляючись від предметної взаємодії, влада Великобританії де-факто зайняла упереджену, ангажовану і лицемірну позицію", - сказано в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Росії. Там пообіцяли, що це "не мине безслідно" і буде слідувати реакція.

Президент Порошенко заявив, що висилка російських дипломатів з України - крок у рамках "потужної солідарної реакції цивілізованого світу на цинічну хімічну атаку в Солсбері". Крім того, в СБУ повідомили, що спецслужба передала в МЗС України матеріали, які доводять, що 13 російських дипломатів, які очікують висилки, цілеспрямовано діяли на шкоду Україні. Тому видворення представників дипкорпусу РФ з нашої країни глава держави вважає також і кроком з послаблення "зусиль "п'ятої колони" з дестабілізації ситуації в Україні". Петро Порошенко підкреслив, що дипломатичні відносини між Росією і Україною де-факто заморожені: "Давно немає послів, і дипломатичну присутність зведено майже до нуля - того критичного мінімуму, який дозволяє піклуватися про наших громадян-заручників у Росії". Порошенко очікує від Заходу посилення санкцій проти РФ.

За день до оголошення рішення про видворення росіян з України віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко висловила думку, що їхня висилка спричинить за собою відповідні дії з боку Росії, і повний розрив дипвідносин може мати негативні наслідки для українських політв'язнів в РФ. Після заяв Порошенко і українського МЗС, Геращенко підтвердила, що цей крок ускладнить роботу наших консулів у Росії. Але зазначила, що звільнення українських політв'язнів у Росії залежить не від роботи українських консулів, а виключно від рішень президента РФ Володимира Путіна.

Український дипломат, екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко згоден з думкою, що тепер українські консули будуть ще більше обмежені в допомозі українцям в РФ. "Потрібно розуміти, що для людини, яка перебуває в ув'язненні, сам факт навіть простого візиту консула завжди є колосальною психологічною, моральною, а дуже часто, і суто юридичною підтримкою. Отже, чого б не було у відповідь, я думаю, українська влада повинна думати про те, яким чином направити тих, хто залишиться в українському посольстві саме на цей напрямок роботи. Оскільки всі інші напрямки і так заморожені", - пояснив Грищенко РБК-Україна.

"Україні зараз не варто висилати російських дипломатів, тому що крім консулів тут майже нікого немає, а, нарешті, припинити діяльність фсбшного росспівробітництва, замаскованого під російський "Культурний центр". Сенсу і користі буде більше", - таку думку висловив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

Голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко у коментарі виданню підкреслила важливість солідарного зі світом рішення, яке підтримала Україна. "Але відразу скажу, що країни-члени Альянсу, які видворяють російських дипломатів, задіяних у шпигунській мережі, - це дуже м'який сигнал, за яким має слідувати повний бойкот Чемпіонату світу з футболу", - впевнена депутат. Для України, за її словами, важливо вимагати від країн ЄС синхронізувати санкції проти РФ з Сполученими Штатами.

Український дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний вважає, що якщо б Україна ще в 2014 році ввела в дію закон "Про правовий режим воєнного стану", закон "Про оборону", то всі, хто зараз має статус незаконно утримуваних, засуджених, мали відповідний статус військовополонених. По відношенню до них, як зазначив Безсмертний, діяли б міжнародні конвенції про статус військовополонених. "Точно так, як і мирне населення, яке знаходиться на території, де ведуться бої, - мало б відповідні права. Але більшою мірою мене цікавить відповідальність Росії у відповідності з цими міжнародними конвенціями", - каже Роман Безсмертний.

Роман Безсмертний робить тривожні прогнози на майбутнє: "Збереження нинішньої тенденції буде диктувати такі кроки. Будуть висилати дипломатів, поки вони будуть присутні. Залишиться технічний персонал, який буде здійснювати систему лише технічного зв'язку".