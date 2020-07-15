Выборы и "особый статус": что происходит в переговорах по Донбассу

Перед нормандским саммитом в конце прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет провести местные выборы на всей своей территории, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Согласно Минским соглашениям от февраля 2015 года, именно этот шаг должен стать финальной точкой в урегулировании конфликта на Донбассе. Но за прошедшее время прорыва в переговорах так и не случилось.

Несмотря на попытки украинской стороны вывести их на качественно новый уровень, в том числе за счет повышения представительства в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), Россия взаимностью не ответила. Все так же на каждой встрече ее эмиссары призывают официальный Киев к прямому диалогу с боевиками так называемых "Л/ДНР", пытаясь перевести себя в ранг посредников. Точно так же из раза в раз звучат требования закрепить "особый статус" ОРДЛО в украинской Конституции.

Параллельно ужесточается и риторика на всех уровнях. В недавнем интервью замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, куратор "украинского направления" в Кремле заявил, что мирные переговоры "нередко напоминают театр абсурда". Представитель России в ТКГ Борис Грызлов сказал, что на территории Украины "созданы еще два государства", на что получил резкий ответ от Украины по линии ОБСЕ.

Один из лидеров боевиков даже анонсировал вхождение так называемых "республик" в состав Российской Федерации. У Путина, правда, ответили, что ничего об этом не знают, но будут и дальше поддерживать жителей Донбасса "сугубо из гуманитарных соображений". Все это происходит на фоне массовой раздачи российских паспортов на неподконтрольных территориях и отмены там "государственного статуса" украинского языка.

Вопрос выборов

Новая переговорная команда Украины, как в трехсторонней контактной группе, так и на уровне нормандского формата продолжает настаивать, что Минские соглашения должны быть скорректированы. Их текст был составлен в надежде на быстрое окончание конфликта с указанием конкретных дат, которые уже пять лет как просрочены.

Но самым важным и дискуссионным вопросом остается проведение выборов в ОРДЛО. Украина согласна на этот шаг только после полного восстановления контроля над своей границей. Россия же апеллирует к соглашениям от 2015 года, где четко обозначено: сначала выборы – потом граница.

На любые попытки начать предметный диалог о порядке выполнения договоренностей Кремль неизменно отвечает заявлением "Киев намерен выйти из минских переговоров". Хотя даже канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что эти соглашения "не высечены на камне".

Ситуация вокруг этого вопроса значительно обострилась в последние недели. Козак даже потребовал официального опровержения или подтверждения позиции Украины о необходимости пересмотреть договоренности. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил РБК-Украина, что этот тезис остается актуальным, но реализовать его могут только лидеры "нормандской четверки", даже в заочном формате.

"С точки зрения исполнения обязательств саммита в Париже встреча "нормандской четверки" в Берлине возможна в сентябре. Это абсолютно реалистично, но только при наличии взаимной воли всех участвующих в этом процессе", – добавил Резников.

Резников говорит, что саммит "нормандской четверки" еще можно провести в сентябре (фото: kmr.gov.ua)

Тем не менее публично украинская власть не отказывается от намерений провести выборы в ОРДЛО еще в этом году. О том, что такая возможность остается до сих пор, в интервью РБК-Украина говорил и посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Но и Украина, и Франция с Германией как участницы нормандского формата, признают, что выборы в ОРДЛО возможны лишь при соблюдении всех демократических стандартов. Очевидно, для этого российские войска должны покинуть Донбасс, боевиков нужно разоружить, территории должны перейти под контроль украинской власти, которая обеспечит нормальные условия агитации, допуск СМИ и наблюдателей, верификацию списков избирателей и так далее.

По информации РБК-Украина, сейчас рассматривается и вариант, по которому выборы в этом году могут состояться не на всей территории ОРДЛО – времени для этого осталось критически мало – а в каких-то отдельных частях ныне оккупированной территории. Опять-таки, после того, как оттуда будут выведены российские войска и разоружены боевики.

Два года назад с такой концепцией, под названием "механизм малых шагов", выступал глава МВД Арсен Аваков. Примечательно, что хотя Аваков официально не является участником минского и нормандского форматов, он был в составе украинской делегации на декабрьском саммите в Париже.

Законы для Донбасса

Для серьезного прогресса в политической части Минских соглашений, среди прочего Украина должна подготовить нормативную базу. В частности, коммюнике парижского саммита предусматривает закрепление так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Согласно ей закон об "особом статусе" ОРДЛО на временной основе вступает в силу после проведения там выборов. А если наблюдатели ОБСЕ признают эти выборы демократическими и соответствующими международным стандартам – то "особый статус" будет действовать уже постоянно. Конкретный текст "формулы Штайнмайера" Украина согласовала осенью прошлого года.

Теперь ее предстоит ввести в закон об особом статусе, который Верховная рада приняла еще в 2014 году и несколько раз продлевала. Как рассказал РБК-Украина представитель Украины в политической подгруппе Минской ТКГ, глава комитета ВР по правовой политике Андрей Костин, особых разногласий на переговорах этот вопрос не вызывает, дело лишь в небольших технических нюансах.

По словам Костина, Верховная рада может рассмотреть соответствующие правки на осенней сессии либо даже раньше, если будет собираться на внеочередные заседания во время каникул.

Над специальным законом о выборах в ОРДЛО и законом об амнистии депутатам еще предстоит поработать. Последний может быть создан на базе закона, принятого Радой еще в сентябре 2014 года. Но тогдашний спикер Александр Турчинов его не подписал, и закон об амнистии завис в непонятном статусе, так и не вступив в силу.

"Конечно, об освобождении от ответственности тех, кто убивал или занимался пытками, речь не идет", – подчеркнул Костин в разговоре с РБК-Украина.

С учетом специфики ситуации главный акцент в будущем законе о выборах на оккупированных территориях – на безопасности всех участников процесса. Также он будет регулировать особенности работы Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которому, согласно "формуле Штайнмайера", на этих выборах отводится особая роль.

Наконец, Верховная рада должна будет проголосовать за конституционный закон о децентрализации. Боевики и Россия настаивают, чтобы особый статус Донецкой и Луганской областей был прямо закреплен в Конституции, тогда как украинская власть, ссылаясь на Минские соглашения, такой вариант категорически отвергает. Согласно видению Киева, все особенности местного самоуправления на Донбассе будут урегулированы законом о децентрализации, общим для всей территории страны.

"Сейчас законопроект о децентрализации готов процентов на 90, уже несколько месяцев его обсуждают с различными ассоциациями местного самоуправления", – сказал изданию Костин. Он подчеркнул, что для необходимых 300 голосов "за" в сессионном зале этот законопроект должен получить поддержку большинства парламентских сил.

В свою очередь, представитель Донецка в ТКГ, журналист и блогер Денис Казанский никакого прогресса в реализации Минских соглашений не видит. По его словам, Россия и подконтрольные ей боевики не собираются выполнять целый ряд фундаментальных условий, прописанных в документе.

Казанский не видит прогресса в минских переговорах (фото: facebook.com/den.kazansky)

Например – деоккупировать 1800 квадратных километров, которые они захватили уже после подписания первого "Минска" в сентябре 2014 года. Уходить с этих территорий, в частности, вернуть под контроль Украины город Дебальцево, террористы наотрез отказываются.

По словам Казанского, во время переговоров боевики постоянно требуют внести в украинский закон об особом статусе "какие-то безумные поправки", который напрочь не воспринимаются Украиной. В частности, они хотят убрать из преамбулы упоминание о вынужденных переселенцах.

"Их вообще очень бесит тема с переселенцами, людьми, которых они фактически выгнали из Донбасса. Появившись в ТКГ, мы сломали их привычную схему. В целом, агрессивные заявления со стороны России связаны с тем, что они осознают свое бессилие, что Украина их переигрывает, что мы не нарушаем Минск", – сказал изданию Казанский.

Поскольку в фундаментальных вопросах, которые касаются выборов и безопасности, пока никаких прорывов нет, реальный прогресс может быть достигнут лишь в гуманитарной сфере: открытие новых КПВВ, разминирование, подготовка к очередному обмену.

Разрабатывается и механизм, который должен обеспечить реальное, а не декларативное прекращение огня, обсуждаются несколько новых участков для разведения войск на линии фронта. Но в любом случае, принципиальное решение ситуации на Донбассе пока остается делом неопределенной перспективы.