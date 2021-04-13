Ввоз старых вагонов из России: кто причастен к преступной схеме в "Укрзализныце"

На прошлой неделе стало известно, что Национальная полиция расследует незаконный ввоз на территорию Украины вагонов из Российской Федерации. По данным следствия, к преступной схеме могут быть причастны члены наблюдательного совета АО "Укрзализныця", в частности Адомас Аудицкас. О том, что известно об этом деле и каким образом в истории фигурирует экс-министр экономики Айварас Абромавичус – в материале РБК-Украина.

Борьба с "металлоломом"

Уголовное производство, о котором идет речь, прямо связано с глобальной проблемой ввоза подержанных вагонов в Украину, о которой уже несколько лет подряд говорят участники рынка грузоперевозок.

В течение длительного времени в Украину ввозили фактически "металлолом" - подержанные вагоны с давно истекшим сроком эксплуатации, которым запрещено движение в России, Казахстане, других постсоветских странах. Но для которых, благодаря пробелам в законодательстве и лоббизму со стороны отдельных высокопоставленных чиновников, был открыт украинский рынок.

Цена такого вагона – около $1000, еще за $2-3 тыс. можно сделать косметический ремонт, за $8-9 тыс. – капитальный. И эксплуатировать около 7-10 лет. При цене нового вагона в $40-60 тыс. выгода такого бизнеса для импортеров очевидна.

Однако для экономики Украины такая модель плюсов никаких не несет.

Во-первых, старые вагоны редко когда капитально ремонтируют, из-за чего они несут прямую угрозу аварий для состава, в котором находятся, для проходящих по соседним путям поездов, а также для тех составов, которые будут проходить в будущем по физически разрушаемым колеям.

Стоит отметить, что большинство недавних аварий поездов в Украине так или иначе связаны со старыми грузовыми вагонами или участками, где они интенсивно эксплуатируются.

Во-вторых, искусственный профицит вагонов ведет к снижению арендной ставки, то есть компаниям экономически невыгодно закупать новые вагоны, а те, кто уже это сделал, несут многомиллионные убытки.

В-третьих, под постоянной угрозой банкротства находится вагоностроительная отрасль в Украине.

Старые вагоны редко когда капитально ремонтируют

(фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В обход запретов

Кабинет министров в течение 2020 года постепенно начал ограничивать ввоз подержанных вагонов. Однако в июле, несмотря на очередной раунд запретов, стало известно о ввозе 1900 вагонов-зерновозов компанией "Альфара".

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, формально хопперы были произведены в Румынии и в Украине, а под запрет подпадали именно изготовленные в России вагоны. Тем не менее Нацполиция посчитала схему преступной и открыла соответствующее уголовное производство.

На прошлой неделе РБК-Украина опубликовало материалы судебного заседания в Печерском районном суде Киева, в рамках которого судья предоставил правоохранителям право провести обыски на рабочем месте Адомаса Аудицкаса – члена набсовета "УЗ".

"Установлено, что служебные лица "Укрзализныци", действуя под давлением членов наблюдательного совета этой компании, в 2020 году вступили в сговор с должностными лицами ООО "Альфара", "БГС Рейл" и "Пиеспи Капитал", действуя вопреки требованию постановления Кабмина от 30 декабря 2015 года №1147, способствовали ввозу на территорию Украины вагонов из Российской Федерации, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц", - говорится в определении суда.

Кроме того, указано в документе, к схеме ввоза причастны неустановленные сотрудники таможни и фискальной службы.

Досудебное расследование осуществляется по ст. ст. 364 (злоупотребление властью) и 366 (служебный подлог).

Новые старые кадры

Адомас Аудицкас – гражданин Литвы, в Украине на различных должностях в качестве советника или члена набсоветов работает с 2014 года.

Сегодня является членом набсоветов "Укрзализныци" и "Магистральных газопроводов Украины", а также советником главы Офиса президента.

Ранее "Обозреватель" писал о коррупционном скандале, в котором фигурировал Аудицкас – касающийся банкротства UkioBankas, где он был временным администратором. Тогда он нанял адвокатскую компанию Reidla Lejins & Norcous, в которой раньше работал, за тариф 100 тыс. евро в неделю.

Правительство назначило членом набсовета УЗ Адомаса Аудицкаса в августе 2019 года (фото: cfts.org.ua)

С компаниями "Альфара", "БГС Рейл" и "Пиеспи Капитал" Аудицкаса может связывать их бенефициарный владелец Дариус Закараускас. Из учредителей "Альфары" Закараускас вышел в октябре 2020 года, незадолго до открытия уголовного производства. Однако гендиректором "БГС Рейл" значится до сих пор.

Примечательно что согласно данным на сайте компании, в ее набсовет входит таакже экс-специальный представитель Госдепартамента США по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Курт Волкер.

"Альфару" сложно назвать обычным импортером подержанных вагонов. В частности, из-за озвученных еще летом прошлого года предположений о том, что подвижной состав могут возить и с территорий неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей. Однако, эта информация официальных подтверждений не нашла.

Как бы там ни было, когда стало известно о незаконном ввозе 1900 хоппер-зерновозов, в профильном министерстве сообщили, что ООО "Альфара" приобрело их у АО "Русагротранс" - одного из крупнейших железнодорожных операторов России. Но мало кто обратил внимание, что поставка происходила от имени совершенно другого предприятия – ООО "Русагротранс". Владельцами последнего являются конечные бенефициары "Альфары".

Угроза нацбезопасности

Украинская компания "Альфара" является транспортно-экспедиторской компанией и с 2018 года - членом Американской торговой палаты в Украине.

"БГС Рейл" также числиться в Американской торговой палаты и входит в перечень членов Европейской бизнес ассоциации.

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Конечный учредитель "БГС Рейл", а также еще двух структур, которые в Киеве возглавляет Закараускас – "БГС Рейл Лиз" и "БГС Рейл Карго" – "BGS Rail Holdings", зарегистрированный Литве и принадлежащий Гядеминасу Жемялису.

Жемялис известен тем, что до 2018 года являлся инвестором четвертого аэропорта Москвы "Жуковский" и владеет холдингом Avia Solutions Group. На родине его прямо обвиняли в том, что он работает в Литве в интересах России.

Буквально несколько месяцев назад правительственная комиссия решила даже блокировать инвестиции компании в Вильнюсском аэропорту, посчитав их угрозой национальной безопасности Литвы.

В Украине группа Жемялиса претендовала на концессию аэропорта "Борисполь". Тогда украинские СМИ писали, что Жемялис - одноклассник экс-министра экономики Украины и директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса, который якобы мог лоббировать участие Avia Solutions в проекте.

Впрочем, 8 апреля в Нацполиции сообщили, что обыски у должностных лиц "Укрзализныци" прошли успешно. Смогут ли правоохранители доказать причастность к незаконной схеме ввоза старых вагонов топ-руководителей госкомпании – пока остается открытым.

Однако, коррупционная цена вопроса может оказаться существенно выше, ведь в фокусе не только необходимость защиты национальных экономических интересов, но и безопасность граждан страны, которые каждый день подвергаются риску, пользуясь услугами поддержанных пассажирских поездов.