Враг в тылу: как "Сбербанк" ведет гибридную войну в Украине

Фото: отделение "Сбербанка" (РБК-Украина)

В то время как в Украине разворачивается скандал вокруг оборонного завода "Артем", связанный с блокированием деятельности украинского оборонного предприятия российскими "контрагентами" с использованием судов, есть и другие предприятия под "российским" ударом. О как страна-агрессор ведет гибридную войну в украинских судах, и куда уходят миллиарды гривен наличных из "Сбербанка" в Украине - подробнее РБК-Украина.

С началом российско-украинской войны "Сбербанк" стал одним из объектов общественной акции "Не покупай российское" - движения по бойкоту российских товаров и услуг. В апреле 2014 года Генеральная прокуратура даже открыла уголовное производство в отношении "Сбербанка России" по подозрению в финансировании пророссийских акций на Востоке и Юге Украины.

Со ссылкой на пресс-центр СБУ журналисты сообщали, что "Сбербанк России" в марте-апреле 2014 года перевел в наличность 45 млн грн для финансирования террористов.

Учитывая это, "Сбербанк Россия" попал под санкции США и ЕС. Украина также ввела санкции против дочернего банка "Сбербанка", что находится на территории Украины. Однако покинуть украинский рынок российский банк не спешит, ведь оставить украинский рынок подразумевает отступление от уже хорошо укрепленных форпостов в этой гибридной войне.

Фактически, ситуация с украинским оборонным заводом "Артем", в которой Россия де-факто проводит блестящую юридически-военную спецоперацию, становится не такой уж и страшной (хотя не без того), ведь она лежит на поверхности и доступна для оценки и реакции общественности.

Миллиарды "Сбербанка"

Страшнее гибридная война, которая сразу незаметна, однако несет в себе большую угрозу, враг ведь в ней в тылу, а не на передовой.

Единый государственный реестр судебных решений, который содержит информацию о судебных делах, красноречиво свидетельствует о том, что судебная практика формируется российской банковской системой. Ведь за последние три года, судами первой инстанции хозяйственного и гражданского судопроизводства вынесено около 1328 решений по делам с участием "Сбербанка" (Россия) и фактически все они на пользу российского банка. Ответчиками по этим делам являются физические и юридические лица Украины, которые впоследствии остаются без имущества.

Как писало РБК-Украина, в одном из интервью начальник отдела взыскания долгов АО "Сбербанк" Богдан Кузняк, комментируя очередное судебное дело, между российским банком и киевским заводом "Квазар", заявил, что "правовая позиция банка в споре с ЧАО "Квазар" базируется на действующем украинском законодательстве с целью защиты интересов вкладчиков".

Казалось бы логично, банк защищает свои активы. Однако такая логика рушится решением Национального банка Украины о применении к АО "Сбербанк" мер воздействия в виде наложения штрафа за нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма.

Напомним, что Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к АО "Сбербанк" меры воздействия в виде штрафа в размере 94 737 499,80 грн за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму свыше 3 млрд грн, которая заключалась, в частности, в продолжении (в том числе на основании фиктивных документов) крупномасштабных финансовых операций выдачи со счетов клиентов - юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

На официальном сайте Национального банка Украины сообщается, что после получения предыдущего акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком в 2015-2017 годах рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, которые, в частности, заключались в выдачи со счетов клиентов – юридических лиц наличных денежных средств, банк не прекратил подобную деятельность, а лишь сменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, которые содержат признаки таких, что могут быть связанные с легализацией криминальных доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства.

По факту, Национальным банком Украины установлено, что "Сбербанком России":

выведено средства за границу через "расчеты в казино";

выведено наличные под видом "закупки с/х продукции и металлолома";

выведено средства за границу страховыми компаниями по фиктивным договорам и т.д.

Влияние регулятора

Решением Окружного административного суда г. Киева от 19.09.2019 и постановлением Шестого апелляционного административного суда от 09.12.2019 по делу № 640/11396/19 по иску Акционерного общества "Сбербанк" к Национальному банку Украины признано противоправным и отменено решение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины от 22.12.2018 № 413/БТ и № 414/БТ.

При этом, текст указанных решений запрещен для обнародования в соответствии с пунктом четыре части первой статьи 7 Закона Украины "О доступе к судебным решениям", то есть рассмотрение дела с целью защиты информации происходил в закрытых судебных заседаниях.

Однако, НБУ на собственном официальном сайте публично обосновал вывод средств российским банком и их обналичивания с соответствующими схематическим изображениями. То почему происходят закрытые заседания?

Но, несмотря на те методы давления, которые успешно использует российский банк на украинских судей с целью дальнейшего формирования собственной "индивидуальной" судебной практики, не будет удивительным и решение Верховного Суда, как последнего звена судебной инстанции в Украине, об оставлении в силе вышеупомянутых решений предыдущих инстанций.

Подтверждением таких печальных выводов является одновременный самоотвод коллегии судей Кассационного административного суда по рассмотрению кассационной жалобы, поданной Национальным банком Украины. Так, судьи Верховного суда самостоятельно и коллегиально заявили о самоотводе от рассмотрения указанного дела, которое было на них распределено автоматизированной системой распределения судебных дел, на основании отсутствующей у них соответствующей специализации.

Оно и не удивительно, ведь, как свидетельствуют многочисленные жалобы судей различных инстанций, российский банк использует разнообразные и далекие от юридической плоскости методы давления на неугодных им судей. От клеветы до угроз физической расправой судье и его семье и т.д. Только недавно, судья Северного апелляционного хозяйственного суда Кравчук Геннадий Анатольевич сообщил Высшему совету юстиции и Генеральной прокуратуре о вмешательстве в его профессиональную деятельность по делу, где ответчиком является "Сбербанк".

В то же время, со слов начальника отдела взыскания долгов АО "Сбербанк" Богдана Кузняка, банк обратился в Государственное бюро расследований с целью изучения деятельности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Геннадия Кравчука. Также по его словам, банк также направил жалобу на действия судьи в Высший совет правосудия.

Являются ли такие действия давлением на судей? И пытается ли банк "убрать", таким образом, из этих дел "невыгодных" им судей? Впрочем, на эти вопросы должны ответить соответствующие профильные органы, которые почему-то все чаще молчат.