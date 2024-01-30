ВПО в Україні можуть безкоштовно отримати земельну ділянку. Як це зробити

У кожного громадянина України, в тому числі переселенця, є право отримати безоплатно земельну ділянку для різних потреб – у межах розмірів, встановлених Земельним кодексом України. У колонці для РБК-Україна юристка з питань ВПО БФ "Право на захист" Анна Устюнел пояснює, як внутрішні переселенці можуть отримати земельну ділянку безоплатно, і що для цього потрібно.

Які земельні ділянки в Україні можна отримати безкоштовно

Відповідно до Закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", переселенців Україні користуються тими ж правами та свободами, що й інші громадяни України.

Конкретні розміри земельних ділянок, які можна безоплатно отримати у приватну власність, передбачені у ст. 121 ЗК України:

не більше 2,0 гектарів для ведення особистого селянського господарства;

не більше 0,12 гектарів для ведення садівництва;

у селах – не більше 0,25 гектарів, у селищах – не більше 0,15 гектарів, у містах – не більше 0,10 гектарів для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

не більше 0,10 гектарів для індивідуального дачного будівництва;

не більше 0,01 гектарів для будівництва індивідуальних гаражів.

Ділянку можна отримати один раз по кожному виду цільового призначення. Важливо, що громадяни України вільні у виборі розташування такої земельної ділянки. Тобто обирати можна по всій території України, без прив’язки до місця реєстрації особи.

Передачу земельних ділянок безоплатно у власність громадян проводять один раз по кожному виду використання.

Фото: Українці мають право безоплатно отримати земельну ділянку для різних потреб, в тому числі для сільськогосподарської діяльності (Getty Images)

Отже, кожен громадянин має право отримати у приватну власність шість земельних ділянок різного цільового призначення (згідно з переліком ст. 121 ЗК України). Водночас у разі отримання безоплатно земельної ділянки, наприклад, для ведення садівництва у розмірі 0,10 гектара (законодавством закріплено максимально 0,12 гектара), ви не зможете у майбутньому отримати решту (інші 0,02 гектара).

Органи, які займаються питаннями земель комунальної власності, переважно розташовані в межах населених пунктів, є відповідна сільська, селищна, міська рада, А питаннями земель державної власності – органи за межами населених пунктів. При наданні земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства – Головне управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області – при наданні земельних ділянок в інших випадках – райдержадміністрація.

Нажаль, реалізувати в Україні сьогодні своє конституційне право на отримання земельної ділянки дуже складно не тільки внутрішньо переміщеним особам (переселенцям), а й місцевим жителям, оскільки згідно із Земельним кодексом України під час дії воєнного стану забороняється безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність, а також надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої передачі і розроблення даної документації.

Частиною 1 статті 81 ЗК України передбачено, що серед підстав набуття громадянами України права власності на земельні ділянки можуть бути:

безоплатна передача із земель державної і комунальної власності; приватизація земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування; виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

Отже, пряма заборона у підпункті 5 пункту 27 Перехідних положень ЗК України стосується виключно безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності (пункт "б" частини 1 статті 81 ЗК України), реалізація якої повинна відбуватися в порядку частини 6 статті 118 ЗК України.

Фото: Обирати земельні ділянки можна по всій території України, без прив’язки до місця реєстрації людини (Getty Images)

Водночас заборона не поширюється на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам, розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу в приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності Земельним кодексом України.

Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені статтею 118 Земельного кодексу.

Будь-яку земельну ділянку, яка є в підпорядкуванні сільської або міської громади і не зареєстрована за особою чи організацією, можна отримати у користування, але складність пов’язана з тим, що з 24 лютого 2022 року знайти таку вільну земельну ділянку не можна у відкритому доступі на Публічній кадастровій карті, у зв’язку з обмеженням доступу до цього ресурсу під час дії воєнного стану.

Проте, виявлення наявності такої вільної земельної ділянки можна здійснити через подання запиту про надання публічної інформації до відповідних органів, зокрема органів державної влади, місцевого самоврядування чи державного агентства земельних ресурсів України.

На етапі з’ясування наявності вільної земельної ділянки дуже важливо також дізнатися про наявність затвердженого Генерального плану населеного пункту, де Ви хочете отримати земельну ділянку; про відповідність цільового призначення земельної ділянки генеральному плану; про наявність розробленого детального плану території або аналіз можливості його розробки; про наявність охоронних зон (ліній електропередач, інженерних мереж, водойм тощо).

Відповідно до статті 79-1 ЗК України, формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж і внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру і земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.

Фото: Отримати земельну ділянку на практиці буває складно через заборону безоплатної передачі земель державної та комунальної власності у приватну власність (Getty Images)

Отже, здійснення державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі є одним із етапів процесу безоплатної передачі земельних ділянок державної та комунальної власності у власність громадянам.

Тому формування земельної ділянки в межах безоплатної приватизації шляхом визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру під час дії воєнного стану в Україні забороняється.

Як отримати земельну ділянку, коли перестане діяти заборона

Після закінчення дії воєнного стану і відміни заборони, можливість отримання вільної земельної ділянки у власність шляхом безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності буде можлива за наступним алгоритмом: