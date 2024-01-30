ВПЛ в Украине могут бесплатно получить земельный участок. Как это сделать

У каждого гражданина Украины, в том числе переселенца, есть право получить бесплатно земельный участок для разных нужд – в пределах размеров, установленных Земельным кодексом Украины. В колонке для РБК-Украина юрист по вопросам ВПО БФ "Право на захист" Анна Устюнел объясняет, как внутренние переселенцы могут получить земельный участок безвозмездно, и что для этого нужно.

Какие земельные участки в Украине можно получить бесплатно

Согласно Закону "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", переселенцы Украины пользуются теми же правами и свободами, что и другие граждане Украины.

Конкретные размеры земельных участков, которые можно бесплатно получить в частную собственность, предусмотрены ст. 121 ЗК Украины:

не более 2,0 гектарів для ведения личного сельского хозяйства;

не более 0,12 гектара для ведения садоводства;

в селах – не более 0,25 гектаров, в поселках – не более 0,15 гектаров, в городах – не более 0,10 гектаров для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок);

не более 0,10 га для индивидуального дачного строительства;

не более 0,01 гектара для строительства индивидуальных гаражей.

Участок можно получить один раз по каждому виду целевого назначения. Важно, что граждане Украины свободны в выборе расположения такого земельного участка. То есть выбирать можно по всей территории Украины, без привязки к месту регистрации.

Передачу земельных участков безвозмездно в собственность граждан производят один раз по каждому виду использования.

Фото: Украинцы имеют право бесплатно получить земельный участок для разных нужд, в том числе для сельскохозяйственной деятельности (Getty Images)

Итак, каждый гражданин имеет право получить в частную собственность шесть земельных участков разного целевого назначения (согласно перечню ст. 121 ЗК Украины). В то же время в случае получения безвозмездно земельного участка, например, для ведения садоводства в размере 0,10 гектара (законодательством закреплено максимально 0,12 гектара), вы не сможете в будущем получить оставшиеся (остальные 0,02 гектара).

Органы, занимающиеся вопросами земель коммунальной собственности, преимущественно расположены в пределах населенных пунктов, есть соответствующий сельский, поселковый, городской совет, а вопросами земель государственной собственности – органы за пределами населенных пунктов. При предоставлении земельных участков для ведения садоводства или личного крестьянского хозяйства – Главное управление Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру в области – при предоставлении земельных участков в других случаях – райгосадминистрация.

К сожалению, реализовать в Украине сегодня свое конституционное право на получение земельного участка очень сложно не только внутренне перемещенным лицам (переселенцам), но и местным жителям, поскольку согласно Земельному кодексу Украины во время действия военного положения запрещается безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность, а также предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой передачи и разработки данной документации.

Частью 1 статьи 81 ЗК Украины предусмотрено, что среди оснований приобретения гражданами Украины права собственности на земельные участки могут быть:

бесплатная передача из земель государственной и коммунальной собственности; приватизация земельных участков, ранее предоставленных им в пользование; выделение в натуре (на местности) принадлежащей им земельной доли (пая).

Следовательно, прямой запрет в подпункте 5 пункта 27 Переходных положений ЗК Украины касается исключительно безвозмездной передачи из земель государственной и коммунальной собственности (пункт "б" части 1 статьи 81 ЗК Украины), реализация которой должна происходить в порядке части 6 статьи 118 ЗК Украины.

Фото: Выбирать земельные участки можно по всей территории Украины, без привязки к месту регистрации человека (Getty Images)

В то же время, запрет не распространяется на безвозмездную передачу земельных участков в частную собственность собственникам, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), а также на безвозмездную передачу в частную собственность гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу Земельного. кодексом Украины.

Запрещается требовать дополнительные материалы и документы, не предусмотренные статьей 118 Земельного кодекса.

Любой земельный участок, находящийся в ведении сельского или городского общества и не зарегистрированный за лицом или организацией, можно получить в пользование, но сложность связана с тем, что с 24 февраля 2022 года найти такой свободный земельный участок нельзя в открытом доступ на Публичной кадастровой карте, в связи с ограничением доступа к этому ресурсу во время действия военного положения.

Однако выявление наличия такого свободного земельного участка можно осуществить через подачу запроса о предоставлении публичной информации в соответствующие органы, в частности, органы государственной власти, местное самоуправление или государственное агентство земельных ресурсов Украины.

На этапе выяснения наличия свободного земельного участка очень важно также узнать наличие утвержденного Генерального плана населенного пункта, где Вы хотите получить земельный участок; о соответствии целевого назначения земельного участка генеральному плану; о наличии разработанного детального плана территории или анализе возможности его разработки; о наличии охранных зон (линий электропередач, инженерных сетей, водоемов и так далее).

Согласно статье 79-1 ЗК Украины, формирование земельного участка предусматривает определение его площади, границ и внесения информации о нем в Государственный земельный кадастр и земельный участок считается сформированным с момента присвоения ему кадастрового номера.

Фото: Получить земельный участок на практике бывает сложно из-за запрета передачи земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность (Getty Images)

Следовательно, осуществление государственной регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре является одним из этапов процесса безвозмездной передачи земельных участков государственной и коммунальной собственности в собственность гражданам.

Поэтому формирование земельного участка в пределах безвозмездной приватизации путем определения его площади, границ и внесения информации о нем в Государственный земельный кадастр во время действия военного положения в Украине запрещается.

Как получить земельный участок, когда перестанет действовать запрет

После окончания действия военного положения и отмены запрета возможность получения свободного земельного участка в собственность путем безвозмездной передачи из земель государственной и коммунальной собственности будет возможна по следующему алгоритму: