Война за закупки: что стоит за конфликтом Владимира Гройсмана с Антимонопольным комитетом

Несмотря на разблокирование тендера ГФС по закупке сканеров для таможни, в АМКУ все равно проведут финансовый аудит, инициированный главой правительства.

Государственная аудиторская служба начинает проверку Антимонопольного комитета, которую еще в начале июня анонсировал премьер-министр Владимир Гройсман. Источники РБК-Украина уверяют, что причиной аудита стало блокирование АМКУ закупок при ремонте дорог, а также тендеров Государственной фискальной службы. И хотя часть тендеров комитет разблокировал, ведомству не удалось избежать проверки. Подробнее о том, чем премьеру не угодил АМКУ – в материале РБК-Украина.

В понедельник, 2 июля, Антимонопольный комитет разблокировал тендер Государственной фискальной службы по закупке сканирующих систем для таможни общей стоимостью 1,3 млрд гривен. Коллегия АМКУ допустила к участию в тендере всех поставщиков, отобранных ГФС на конкурс в системе ProZorro. За несколько недель до этого премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил АМКУ аудитом, выразив недовольство, что ведомство блокирует важные закупки.

Несмотря на решение вопроса с тендером ГФС, Госаудитслужба все равно проведет финансовую проверку АМКУ, инициированную премьером. Глава Госаудитслужбы Лидия Гаврилова в понедельник написала на своей странице в Facebook, что ее ведомство собрало информацию от заказчиков тендеров и с понедельника начинает финансовый аудит АМКУ. " И я искренне надеюсь, что, несмотря на громкие попытки отдельных "экспертов", столкнуть лбами центральные органы исполнительной власти (Антимонопольный комитет и Госаудитслужбу), аудит будет проведен в конструктивном взаимодействии", - отметила Гаврилова.

Уперлись в формальности

Почему решили проводить аудит? Больше года ГФС не может приобрести таможенные сканеры. Фискалы несколько раз объявляли тендер, однако каждый раз это было безуспешно. В прошлом году Антимонопольный комитет заблокировал закупку сканеров по жалобе одного из участников тендера – компании Arempa International. В сентябре прошлого года Владимир Гройсман назвал такие действия АМКУ "преступлением против государства", заверив, что готов инициировать увольнение главы АМКУ Юрия Терентьева, если выяснится, что срыв тендера по закупке сканеров стал результатом заговора, в котором участвовали представители комитета.

Уже в этом году ситуация с тендером ГФС повторилась. Две компании - Arempa International и Nuctech Company Limited направили в АМКУ жалобы, найдя друг у друга нарушения в тендерной документации. Обе компании настаивали на недопущении конкурента к тендеру ГФС. Всего ГФС допустила к торгам три компании – уже упомянутые Arempa и Nuctech, а также фирму Folgat AG. В течение июня коллегия АМКУ по рассмотрению жалоб несколько раз переносила заседания по этому вопросу, тем самым делая невозможным проведение тендера без их решения. Только в начале июля коллегия приняла решение не удовлетворять ни одну из жалоб, посчитав аргументы сторон недостаточными.

Еще до решения коллегии, когда тендер был заблокирован, в начале июня Гройсман снова поднял вопрос эффективности АМКУ, однако не стал публично критиковать главу ведомства Юрия Терентьева, как в прошлом году, отметив лишь, что в АМКУ "не все от него (Терентьева, - ред.) зависит". Тем не менее, в середине июня Кабинет министров на своем заседании проголосовал за протокольное решение, которое дало старт непубличному противоборству между правительством и АМКУ.

Согласно документу, министры должны подать в Госаудитслужбу информацию о процедурах закупок, которые были отменены по результатам обжалования в Антимонопольном комитете, что, в свою очередь, привело к усложнению выполнения центральными органами исполнительной власти возложенных на них задач. Напомним, Антимонопольный комитет имеет специальный статус. Ведомство подчиняется президенту и подотчетно Раде. У правительства формально на АМКУ нет никакого влияния.

Но аудит АМКУ, инициированный Кабмином, по мнению премьера, должен выявить причины, почему блокируется проведение государственных закупок. "Несовершенство или возможность недобросовестно выполнять закон в некоторых случаях используется АМКУ для того, чтобы делать государственные закупки невозможными или блокировать их по всей стране", - уверен глава правительства.

Через несколько дней после заявления Гройсмана АМКУ выступил с открытым обращением, в котором указал, что "обеспокоен беспокойством премьер-министра Украины Владимира Гройсман, правительства и народных депутатов о состоянии дел в сфере публичных закупок и количества нарушений со стороны заказчиков и участников, которые приводят к затягиванию проведения процедур закупок".

Свои люди на таможне

Обеспокоенность премьера проблемой закупок ГФС неслучайна. Реформа таможни и борьба с контрабандой в последнее время стали одними из наиболее обсуждаемых премьером тем. А недавно вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым Гройсман инициировал эксперимент, разрешив полицейским находиться в зонах таможенного контроля.

К тому же уже больше года ГФС в статусе и.о. возглавляет Мирослав Продан, который знаком премьеру по работе в Виннице. В официальной биографии Продана на сайте ГФС указано, что чиновник с сентября 2008 года "занимал руководящие должности в налоговых органах Винницкой области". Напомним, Гройсман был мэром Винницы с 2006 по 2014 годы.

Впрочем, знакомство премьера с Проданом еще по винницким временам, равно как и эксперимент с полицейскими, не отменяет того, что таможне для работы нужны сканеры. Еще бывший министр финансов Александр Данилюк оценивал, что без сканеров, которые должны использоваться при таможенном контроле, страна ежегодно теряет десятки миллиардов гривен.

В ГФС уверяют, что из-за отсутствия современных сканирующих систем таможня не может эффективно бороться с потоками контрабанды. "Весь мир так работает, одни мы с собаками ходим и зеркалами. Сканеры дадут возможность быстро и качественно проверять машины: заехал - просканировали, вопросов нет - едешь дальше", - прокомментировала РБК-Украина пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

После закупки сканеров все процессы при сканировании грузов будут фиксироваться таможенниками в пунктах пропусков. Эта информация также будет передаваться в таргетинг-центр центрального аппарата ГФС, поясняет Непряхина. Без сканеров, отмечают в ГФС, досмотр транспортных средства, как и ранее, будет проходить практически в ручном режиме. Это занимает много времени и создает дополнительные проблемы для бизнеса, говорят в ведомстве. "Также для выполнения досмотра без сканирующих систем необходимо будет, как и прежде, содержать большой штат сотрудников и в любом случае закупать вспомогательные физические средства контроля", - поясняют в пресс-службе ГФС.

Публичное обещание

Блокирование закупки сканеров – не единственная причина, почему премьер возмущался работой АМКУ. По словам высокопоставленного чиновника, попросившего об анонимности, Гройсман также недоволен рассмотрением АМКУ жалоб участников торгов по ремонту дорог. Это, по словам собеседника, приводит к срыву кулуарных договоренностей "о том, кто, где и какие дороги ремонтирует".

Учитывая регулярные заявления премьер-министра о ремонте и строительстве дорог, эта тема, как и таможня, является одним из приоритетов для премьера. Поэтому неудивительно его внимание и к данному вопросу. Однако в этом случае спусковым крючком, из-за которого на АМКУ обрушилась критика Гройсмана, стало обращение народного депутата Юрия Соловья (БПП). В начале июня в Верховной раде в ходе "Часа вопросов к правительству" он заявил, что к нему массово обращаются заказчики, "которые утверждают, что не они, а именно Антимонопольный комитет определяет, кто будет победителем, кого допускать или кого отклонять с торгов".

Тогда же Соловей попросил премьера безотлагательно дать поручение Госаудитслужбе провести тщательный анализ работы государственных уполномоченных АМКУ в сфере тендерных закупок. В свою очередь премьер-министр пообещал дать поручение Госаудитслужбе провести проверку. "Я хочу сказать, что все больше и больше действия Кабинета министров и премьер-министра к таким вещам будут жесткими. Надоело. Надоело, понимаете? Мы стараемся здесь с утра до вечера выстраивать нормальные условия для ведения бизнеса в стране. Здесь один или другой чиновник пытается это все нам разрушить", - заявил Владимир Гройсман.

Как стало известно РБК-Украина от высокопоставленного чиновника, пожелавшего не указывать его имя и должность в публикации, недовольство Юрия Соловья было вызвано недавним обжалованием тендера по ремонту дороги в Черновицкой области. В начале апреля Служба автомобильных дорог в Черновицкой области объявила тендер на текущий средний ремонт небольшого участка дороги "Крыворивня – Усть-Путыла – Стари Куты – Выжныця – Сторожинец – Черновцы". Заказчик планировал потратить на ремонт около 24 млн гривен.

В тендере изъявили желания принять участие четыре малоизвестные компании. Но одна из них – ООО "ПБС" пожаловалась в Антимонопольный комитет на то, что заказчик, по их мнению, неправомерно допустил к аукциону фирму "Шляхбуд-Лим". В результате рассмотрение жалобы АМКУ решил, что предложение "Шляхбуд-Лим" не соответствует условиям документации, а, значит, эта компания должна быть отклонена заказчиком. В предложении "Шляхбуд-Лим", как выяснил АМКУ, отсутствует информация с расчетами о необходимых технических, качественных и количественных характеристиках предмета закупки, в том числе, соответствующая техническая спецификация. Правда, представитель заказчика настаивал на том, что "Шляхбуд-Лим" предоставил все необходимые документы с расчетами, однако они содержат цену предложения участника и раскроются после завершения аукциона.

Примечательно, что в ходе рассмотрения жалобы ООО "ПБС" в АМКУ, интересы заказчика, то есть, Службы автомобильных дорог в Черновицкой области, представлял Ростислав Моклович, который является директором "Шляхбуд-Лим", то есть, компании, правомерность участия которой в аукционе рассматривал АМКУ. Кроме того, согласно данным издания "Наші гроші", главный инженер "Шляхбуд-Лим" Александр Идзе и ранее представляющий "Шляхбуд-Лим" на торгах ProZorro Владимир Стефанкив были помощниками народного депутата Юрия Соловья, который, собственно, и просил премьера провести аудит АМКУ.