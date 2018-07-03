Війна за закупівлі: що стоїть за конфліктом Володимира Гройсмана з Антимонопольним комітетом

Незважаючи на розблокування тендеру ДФС щодо закупівлі сканерів для митниці, в АМКУ все одно проведуть фінансовий аудит, ініційований головою уряду.

Державна аудиторська служба розпочинає перевірку Антимонопольного комітету, яку ще на початку червня анонсував прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Джерела РБК-Україна запевняють, що причиною аудиту стало блокування АМКУ закупівель при ремонті доріг, а також тендерів Державної фіскальної служби. І хоча частину тендерів комітет розблокував, відомству не вдалося уникнути перевірки. Детальніше про те, чим прем'єру не догодив АМКУ – в матеріалі РБК-Україна.

У понеділок, 2 липня, Антимонопольний комітет розблокував тендер Державної фіскальної служби по закупівлі скануючих систем для митниці загальною вартістю 1,3 млрд гривень. Колегія АМКУ допустила до участі в тендері всіх постачальників, відібраних ГФС на конкурс в системі ProZorro. За кілька тижнів до цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив АМКУ аудитом, висловивши невдоволення, що відомство блокує важливі закупівлі.

Незважаючи на рішення питання з тендером ДФС, Держаудитслужба все одно проведе фінансову перевірку АМКУ, ініційовану прем'єром. Голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова у понеділок написала на своїй сторінці в Facebook, що її відомство зібрало інформацію від замовників тендерів і з понеділка починає фінансовий аудит АМКУ. "І я щиро сподіваюся, що, незважаючи на гучні спроби окремих "експертів", зіштовхнути лобами центральні органи виконавчої влади (Антимонопольний комітет і Держаудитслужбу), аудит буде проведений в конструктивній взаємодії", - зазначила Гаврилова.

Вперлися у формальності

Чому вирішили проводити аудит? Більше року ДФС не може придбати митні сканери. Фіскали кілька разів оголошували тендер, однак щоразу це було безуспішно. У минулому році Антимонопольний комітет заблокував закупівлю сканерів за скаргою одного з учасників тендеру – компанії Arempa International. У вересні минулого року Володимир Гройсман назвав такі дії АМКУ "злочином проти держави", запевнивши, що готовий ініціювати звільнення голови АМКУ Юрія Терентьєва, якщо з'ясується, що зрив тендеру по закупівлі сканерів став результатом змови, в якій брали участь представники комітету.

Вже в цьому році ситуація з тендером ДФС повторилася. Дві компанії - Arempa International і Nuctech Company Limited направили скарги в АМКУ, знайшовши один у одного порушення у тендерній документації. Обидві компанії наполягали на недопущення конкурента до тендеру ДФС. Всього ДФС допустила до торгів три компанії – вже згадані Arempa і Nuctech, а також фірму Folgat AG. Протягом червня колегія АМКУ з розгляду скарг кілька разів переносила засідання щодо цього питання, тим самим роблячи неможливим проведення тендеру без їх рішення щодо скарг. Тільки на початку липня колегія прийняла рішення не задовольняти жодну зі скарг, оскільки аргументи сторін виявилися недостатніми.

Ще до рішення колегії, коли тендер був заблокований, на початку червня Гройсман знову підняв питання ефективності АМКУ, проте не став публічно критикувати главу відомства Юрія Терентьєва, як в минулому році, відзначивши лише, що в АМКУ "не все від нього (Терентьєва, - ред.) залежить". Тим не менш, в середині червня Кабінет міністрів на своєму засіданні проголосував за протокольне рішення, яке дало старт непублічному протиборству між урядом і АМКУ.

Згідно з документом, міністри повинні подати в Держаудитслужбу інформацію про процедури закупівель, які були скасовані за результатами оскарження в Антимонопольному комітеті, що, в свою чергу, призвело до ускладнення виконання центральними органами виконавчої влади покладених на них завдань. Нагадаємо, Антимонопольний комітет україни має спеціальний статус. Відомство підпорядковується президенту та підзвітне Раді. В уряду формально на АМКУ немає ніякого впливу.

Але аудит АМКУ, ініційований Кабміном, на думку прем'єра, повинен виявити причини, чому блокується проведення державних закупівель. "Недосконалість або можливість несумлінно виконувати закон у деяких випадках використовується АМКУ для того, щоб робити державні закупівлі неможливими або блокувати їх по всій країні", - впевнений глава уряду.

Через кілька днів після заяви Гройсмана АМКУ виступив з відкритим зверненням, в якому вказав, що "стурбований занепокоєнням прем'єр-міністра України Володимира Гройсман, уряду та народних депутатів про стан справ у сфері публічних закупівель та кількості порушень з боку замовників та учасників, які призводять до затягування проведення процедур закупівель".

Свої люди на митниці

Стурбованість прем'єра проблемою закупівель ДФС невипадкова. Реформа митниці та боротьба з контрабандою останнім часом стали одними із найбільш обговорюваних прем'єром тим. А нещодавно разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим Гройсман ініціював експеримент, дозволивши поліцейським перебувати в зонах митного контролю.

До того ж вже більше року ДФС в статусі в.о. очолює Мирослав Продан, який знайомий прем'єру по роботі у Вінниці. В офіційній біографії Продана на сайті ДФС зазначено, що чиновник з вересня 2008 року "займав керівні посади в податкових органах Вінницької області". Нагадаємо, Гройсман був мером Вінниці з 2006 по 2014 роки.

Втім, знайомство прем'єра з Проданом ще з вінницьким часів, так само як і експеримент з поліцейськими, не скасовує того, що митниці для роботи потрібні сканери. Ще колишній міністр фінансів Олександр Данилюк оцінював, що без сканерів, які повинні використовуватися при митному контролі, країна щорічно втрачає десятки мільярдів гривень.

У ДФС запевняють, що через відсутність сучасних скануючих систем митниця не може ефективно боротися з потоками контрабанди. "Весь світ так працює, одні ми з собаками ходимо і дзеркалами. Сканери дають можливість швидко і якісно перевіряти машини: заїхав - просканували, питань немає - їдеш далі", - прокоментувала РБК-Україна прес-секретар ДФС Наталя Непряхіна.

Після закупівлі сканерів всі процеси при скануванні вантажів будуть фіксуватися митниками у пунктах пропусків. Ця інформація також буде передаватися в таргетинг-центр центрального апарату ГФС, пояснює Непряхіна. Без сканерів, відзначають у ДФС, огляд транспортних засобів, як і раніше, буде проходити практично у ручному режимі. Це займає багато часу і створює додаткові проблеми для бізнесу, кажуть у відомстві. "Також для виконання огляду без скануючих систем необхідно буде, як і раніше, утримувати великий штат співробітників і в будь-якому випадку купувати допоміжні фізичні засоби контролю", - пояснюють у прес-службі ДФС.

Публічна обіцянка

Блокування закупівлі сканерів – не єдина причина, чому прем'єр обурювався роботою АМКУ. За словами високопоставленого чиновника, який попросив про анонімність, Гройсман також незадоволений розглядом АМКУ скарг учасників торгів щодо ремонту доріг. Це, за словами співрозмовника, призводить до зриву кулуарних домовленостей "про те, хто, де і які дороги ремонтує".

Враховуючи регулярні заяви прем'єр-міністра про ремонт та будівництво доріг, ця тема, як і митниця, є одним із пріоритетів для прем'єра. Тому не дивна його увага й до цього питання. Проте в даному випадку спусковим гачком, через який на АМКУ обрушилася критика Гройсмана, стало звернення народного депутата Юрія Солов'я (БПП). На початку червня у Верховній раді в ході "Години питань до уряду" він заявив, що до нього масово звертаються замовники, "які стверджують, що не вони, а саме Антимонопольний комітет визначає, хто буде переможцем, кого допускати чи кого відхиляти з торгів".

Тоді ж Соловей попросив прем'єра невідкладно дати доручення Держаудитслужбі провести ретельний аналіз роботи державних уповноважених АМКУ у сфері тендерних закупівель. У свою чергу прем'єр-міністр пообіцяв дати доручення провести таку перевірку. "Я хочу сказати, що все більше і більше дії Кабінету міністрів і прем'єр-міністра до таких речей будуть жорсткішими. Надоїло. Набридло, розумієте? Ми намагаємось тут зранку до смерканку вибудовувати нормальні умови для ведення бізнесу в країні. Тут один чи інший чиновник намагається це все нам зруйнувати", - заявив Володимир Гройсман.

Як стало відомо РБК-Україна від високопоставленого чиновника, що побажав не називати його ім'я та посада в публікації, невдоволення Юрія Солов'я було викликане нещодавнім оскарженням тендеру по ремонту дороги в Чернівецькій області. На початку квітня Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області оголосила тендер на поточний середній ремонт невеликої ділянки дороги "Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці". Замовник планував витратити на ремонт близько 24 млн гривень.

У тендері виявили бажання прийняти участь чотири маловідомі компанії. Але одна з них – ТОВ "ПБС" поскаржилася в Антимонопольний комітет на те, що замовник, на їхню думку, неправомірно допустив до аукціону фірму "Шляхбуд-Лім". В результаті розгляд скарги АМКУ вирішив, що пропозиція "Шляхбуд-Лім" не відповідає умовам документації, а, значить, ця компанія повинна бути відхилена замовником. У пропозиції "Шляхбуд-Лім", як з'ясував АМКУ, була відсутня інформація з розрахунками про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі, відповідна технічна специфікація. Правда, представник замовника наполягав на тому, що "Шляхбуд-Лім" надав всі необхідні документи з розрахунками, проте вони містять ціну пропозиції учасника і розкриються після завершення аукціону.

Примітно, що в ході розгляду скарги ТОВ "ПБС" в АМКУ, інтереси замовника, тобто, Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області, представляв Ростислав Моклович, який є директором "Шляхбуд-Лім", тобто компанії, правомірність участі якої в аукціоні розглядав АМКУ. Крім того, згідно з даними видання "Наші гроші", головний інженер "Шляхбуд-Лім" Олександр Ідзе і Володимир Стефанків, який раніше представляв "Шляхбуд-Лім" на торгах ProZorro, були помічниками народного депутата Юрія Солов'я, який, власне, й просив прем'єра провести аудит АМКУ.