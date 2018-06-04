Вопреки запрету: как сирийские чиновники летают в аннексированный Крым и какой будет реакция Украины

Сирийский авиаперевозчик нарушил запрет на полеты в оккупированный Крым. Госавиаслужба Украины намерена принять меры.

Несмотря то, что с момента аннексии Россией Крыма, Госавиаслужба Украины ввела запрет на полеты на полуостров, иностранные авиакомпании все же пытаются проверить украинские авиационные власти "на прочность". Кроме российских авиаперевозчиков, систематически нарующих мораторий, рейс в Симферополь осуществила не только небольшая британская авиакомпания, но и сирийский авиаперевозчик Cham Wings Airlines. На борту этой авиакомпании в апреле в симферопольский аэропорт прилетел министр экономики Сирии и другие чиновники правительства Башара Асада. Госавиаслужба Украина, как и в остальных подобных случаях, намерена оштрафовать сирийскую авиакомпанию. Но, по мнению экспертов, этот метод наказания за нарушение запрета на полеты в оккупированный Крым не самый эффективный. Подробности – в материале РБК-Украина.

Гости с Ближнего Востока

В апреле в оккупированном Крыму прошел мало кем замеченный так называемый Ялтинский международный экономический форум. Среди прочего на него через аэропорт Симферополя прибыла делегация из Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли этой страны Самером аль-Халилем.

Непрошенные Украиной гости использовали для перелета самолет сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines. Сам рейс осуществлялся из Сочи, куда перед этим приехали сирийские "гости".

Но, как стало известно РБК-Украина, форум не оказался не замеченным Государственной авиационной службы Украины. Осуществив этот рейс, Cham Wings Airlines прямо нарушила запрет этого ведомства на полеты в аннексированный Крым и над полуостром. Мораторий на полеты в оккупированный Крым Госавиаслужба наложила еще в апреле 2014 года. И, несмотря на нормы международного права, согласно которому воздушное пространство над полуостровом остается украинским, его систематически нарушают российские авиакомпании. Как ранее сообщало РБК-Украина, в 2014-2015 годах британская авиакомпания Gama Aviation также нарушила запрет Госавиаслужбы Украины, осуществив рейс в Симферополь.

Cham Wings Airlines – частная сирийская авиакомпания, основанная в 2007 году. Авиаперевозчик осуществляет, как внутренние рейсы в Сирии, так и в Ливан, Оман, Кувейт, Ирак, Ирак, Армению, Судан. Недавно авиакомпания анонсировала открытие регулярного рейса в Москву. По данным специализированного авиаресурса Airfleets.net, в парке авиаперевозчика четыре самолета Airbus A320, три из которых ранее летали в парке украинской авиакомпании Dart.

Теперь Госавиаслужба Украины планирует оштрафовать Cham Wings Airlines за нарушение запрета. Начальник юридического управления этого ведомства Виктор Авдеев рассказал РБК-Украина, что служба уже получила от Министерства иностранных дел необходимую информацию о сирийской авиакомпании, что позволит правильно оформить протокол о наложении штрафа. "Это стандартная практика в случае наложения штрафов на иностранные авиакомпании. Мы направили авиаперевозчику официальное приглашение в Госавиаслужбу для рассмотрения дела по сути правонарушения, на котором и будет принято решение о наложении/не наложении штрафа. Его размер стандартный для любого из нарушителей нашего запрета на полеты в Крым – от 85 до 136 тысяч гривен", - уточнил Авдеев.

По данным Госавиаслужбы, Cham Wings Airlines осуществила два рейса в апреле - из Сочи в Симферополь и обратно. "Мы зафиксировали этот факт. Могу предположить, что Россия специально пригласила сирийскую авиакомпанию в аннексированный Крым, чтобы показать якобы наличие мировой общественности на полуострове", - считает представитель Госавиаслужбы.

Кроме того, по словам Авдеева, Госавиаслужба уже начала работу по внесению сирийской авиакомпании в санкционный список, а точнее, добивается распространения действия ограничительных мер на нее. Согласно указу президента Петра Порошенко от 14 мая, Cham Wings Airlines уже внесена в санкционный перечень. "Авиакомпания включена в украинский санкционный список, который был принят в поддержку санкций США, но не из-за полета в Крым. За нарушения запрета на полеты на полуостров против Cham Wings Airlines будет введен запрет на полеты над Украиной, - говорит Виктор Авдеев. - Если нам удастся убедить наших иностранных партнеров из ЕС также наложить санкции на Cham Wings Airlines, то в таком случае авиаперевозчик может серьезно пострадать, поскольку он не сможет летать во многие страны мира. США уже наложили санкции на эту сирийскую авиакомпанию".

Как уже сообщало РБК-Украина, запрет на полеты в Крым систематически нарушают российские авиакомпании, за что они постоянно штрафуются Госавиаслужбой Украины. По состоянию на 12 марта, общая сумма штрафов превысила 5,4 млрд гривен. Но до сих пор ни один авиаперевозчик из РФ, попавший под штрафные санкции Украины, их не оплатил. Британская авиакомпания Gama Aviation, также нарушившая запрет Госавиаслужбы, пытается оспорить наложенный на нее штраф в судебном порядке.

Перевозчик наемников

Нарушение украинского воздушного пространства – это не первый скандальный случай, связанный с деятельностью авиакомпании Cham Wings Airlines. В апреле издание Reuters опубликовало расследование, в котором рассказывалось о том, как эта авиакомпания перевозила из Ростова-на-Дону (РФ) в Сирию российских военных-контрактников для поддержки режима Башара Асада. В материале Reuters упоминаются также две украинские авиакомпании - Dart и Khors, которые за последние семь лет купили или взяли в лизинг более 80 подержанных самолетов Airbus и Boeing. В дальнейшем, как минимум, 40 из них оказались в Ираке, Иране и Сирии. По информации Reuters, Министерство финансов США включило Dart и Khors в "черный список", указав, что эти авиакомпании помогали находящимся под санкциями компаниям из Сирии и Ирана покупать американские воздушные судна.

Вместе с тем, как сообщил РБК-Украина Виктор Авдеев, по поручению министра инфраструктуры Владимира Омеляна была проведена проверка возможных фактов полетов Dart и Khors в Сирию, куда запрещено летать украинским авиакомпаниям с 2015 года. "Мы установили, что указанные авиаперевозчики в этот период не летали в эту страну. В то же время, в расследовании Reuters упоминается самолет, который ранее был в парке одной из этих украинских авиакомпаний. Действительно, этот самолет был в парке Khors. Авиакомпания в свое время на законных основаниях внесла его в Государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, оплатила все необходимые сборы и прошла все необходимые процедуры, но позже авиаперевозчик распорядился этим самолетом и вывел его из украинского реестра, после чего самолет, по всей видимости, попал в парк Cham Wings Airlines", - говорит он. Авдеев уточнил, что Госавиаслужба как регулятор не влияет на подобного рода сделки, поскольку "это - сугубо хозяйственные отношения компании в части права распоряжаться своими активами". В то же время, в Украине не было запрета на подобные продажи.

Без надежды на выплаты

Эксперты и участники авиарынка считают неэффективными меры, которые предпринимает Госавиаслужба в отношении авиакомпаний-нарушителей. Исполнительный директор авиакомпании "Аэроджет" Анатолий Мазуренко уверен, что за полеты в Крым формально необходимо штрафовать авиакомпании и вносить их в санкционный список. "Но это совершенно недейственный метод. Чтобы авиаперевозчики не летали на полуостров, необходимо требовать от ИКАО (Международная организация гражданской авиации, - ред.) наказывать таких авиаперевозчиков. Правда, в этой организации велико влияние со стороны России, но требовать все же надо", - полагает он.

Партнер юрфирмы "Анте", специалист по авиационному праву Андрей Гук отмечает, что штраф и включение в украинский санкционный список не окажет серьезного влияния на работу Cham Wings Airlines. "Это повлияет только на то, что этот перевозчик не сможет выполнять полеты над Украиной, поскольку ему будет запрещено использовать наше воздушное пространство, - говорит он. - Но нарушают запрет умышленно. Любой пилот, который летит в Крым, знает, что существует запрет со стороны Украины на такие полеты. Весь мир знает, что это - закрытая зона для полетов. Штраф необходимо выписывать, поскольку у этого правонарушения срок исковой давности составляет шесть месяцев, поэтому с этим не стоит затягивать".

Старший партнер международной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко (специализируется на авиационном праве) рассказывает, что штрафы и санкции со стороны Госавиаслужбы Украины болезненны только для тех авиакомпаний, которые летают также и на неоккупированную часть Украины. "В таком случае они не смогут выполнять рейсы в Украину. Если же санкции в виде запрета полетов нет, а есть только штраф, то в Украине могут попытаться их взыскать по прилету, арестовав имущество", - говорит он.

Вместе с тем , по-прежнему не решена проблема о механизмах и методах взыскания штрафов с авиакомпаний, которые летают в аннексированный Крым. "С одной стороны, Госавиаслужба штрафует российские авиакомпании за это, но, с другой стороны - эффективность от выписывания штрафов крайне низкая, поскольку авиаперевозчики их не выплачивают. То есть полеты продолжаются, а штрафы не взыскиваются, - говорит он. - Пока что украинские чиновники не нашли эффективного способа для того, чтобы авиакомпании-нарушители их выплачивали. Сейчас они пытаются пойти по пути уголовного преследования руководителей авиаперевозчиков-нарушителей, но пока что это не приносит эффекта".

Похоже, что Госавиаслужба особо не пытается реализовать свои решения за границей. "Хотя точно могут пробовать это делать, - считает Марченко. - Например, следует идти в дружественную нам Польшу и признавать в местном суде украинское решение о взыскании штрафа с того же "Аэрофлота" за полеты в Крым. После этого местные приставы могут подниматься на ближайший рейс этой авиакомпании в Варшаве и арестовывать имущество, которое принадлежит ей на борту самолета (даже если сам борт в лизинге). Кроме того, следует пытаться арестовать средства, которые "Аэрофлот" получает за билеты, проданные в Польше. Также можно арестовать кейтеринг (предоставление питания на борту самолета, - ред.), которое предназначено для пассажиров "Аэрофлота" в Варшаве", - считает юрист.

По мнению Романа Марченко, Украине следует обращаться в страны, которые "не побоятся разбираться с российскими авиакомпаниями". "К примеру, можно попытаться взыскать штрафы в балтийских государствах или Италии, с которыми у Украины есть прямые договора о взаимном признании судебных решений. Кроме того, можно пойти и другим путем – за неисполнение украинского судебного решения о взыскании штрафа возбуждать уголовные производства и включать в систему розыска Интерпол топ-менеджеров авиакомпаний-нарушителей. В таком случае они не смогут выехать ни из России, ни из Сирии", - пояснил он.