Попри заборону: як сирійські чиновники літають в анексований Крим і якою буде реакція України

Сирійський авіаперевізник порушив заборону на польоти в окупований Крим. Державіаслужба України має намір вжити заходів.

Незважаючи те, що з моменту анексії Росією Криму, Державіаслужба України ввела заборону на польоти на півострів, іноземні авіакомпанії все ж намагаються перевірити українську авіаційну владу "на міцність". Крім російських авіаперевізників, систематично нарующіх мораторій, рейс до Сімферополя здійснила не тільки невелика британська авіакомпанія, але і сирійський авіаперевізник Cham Wings Airlines. На борту цієї авіакомпанії в квітні в сімферопольський аеропорт прилетів міністр економіки Сирії та інші чиновники уряду Башара Асада. Державіаслужба України, як і в інших подібних випадках, має намір оштрафувати сирійську авіакомпанію. Але, на думку експертів, цей метод покарання за порушення заборони на польоти в окупований Крим не є ефективним. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Гості з Близького Сходу

У квітні в окупованому Криму пройшов мало ким помічений так званий Ялтинський міжнародний економічний форум. Серед іншого на нього через аеропорт Сімферополя прибула делегація з Сирії на чолі з міністром економіки і зовнішньої торгівлі цієї країни Самер аль-Халілем.

Непрохані Україною гості використовували для перельоту літак сирійської авіакомпанії Cham Wings Airlines. Сам рейс здійснювався з Сочі, куди перед цим приїхали сирійські "гості".

Але, як стало відомо РБК-Україна, форум не виявився непоміченим Державною авіаційною службою України. Здійснивши цей рейс, Cham Wings Airlines прямо порушила заборону цього відомства на польоти в анексуваний Крим і над півостровом. Мораторій на польоти в окупований Крим Державіаслужба наклала ще в квітні 2014 року. І, незважаючи на норми міжнародного права, згідно з яким повітряний простір над півостровом залишається українським, його систематично порушують російські авіакомпанії. Як раніше повідомляло РБК-Україна, в 2014-2015 роках британська авіакомпанія Gama Aviation також порушила заборону Державіаслужби України, здійснивши рейс до Сімферополя.

Cham Wings Airlines - приватна сирійська авіакомпанія, заснована в 2007 році. Авіаперевізник здійснює, як внутрішні рейси в Сирії, так і в Ліван, Оман, Кувейт, Ірак, Ірак, Вірменію, Судан. Нещодавно авіакомпанія анонсувала відкриття регулярного рейсу в Москву. За даними спеціалізованого авіаресурса Airfleets.net, в парку авіаперевізника чотири літаки Airbus A320, три з яких раніше літали в парку української авіакомпанії Dart.

Тепер Державіаслужба України планує оштрафувати Cham Wings Airlines за порушення заборони. Начальник юридичного управління цього відомства Віктор Авдєєв розповів РБК-Україна, що служба вже отримала від Міністерства закордонних справ необхідну інформацію про сирійську авіакомпанію, що дозволить правильно оформити протокол про накладення штрафу. "Це стандартна практика в разі накладення штрафів на іноземні авіакомпанії. Ми направили авіаперевізнику офіційне запрошення до Державіаслужби для розгляду справи по суті правопорушення, на якому і буде прийнято рішення про накладення/не накладення штрафу. Його розмір стандартний для будь-якого з порушників нашої заборони на польоти в Крим - від 85 до 136 тисяч гривень", - уточнив Авдєєв.

За даними Державіаслужби, Cham Wings Airlines здійснила два рейси в квітні - з Сочі до Сімферополя і назад. "Ми зафіксували цей факт. Можу припустити, що Росія спеціально запросила сирійську авіакомпанію в анексуваний Крим, щоб показати нібито наявність світової громадськості на півострові", - вважає представник Державіаслужби.

Крім того, за словами Авдєєва, Державіаслужба вже почала роботу по внесенню сирійської авіакомпанії до списку санкцій, а точніше, домагається поширення дії обмежувальних заходів на неї. Згідно з указом президента Петра Порошенка від 14 травня, Cham Wings Airlines вже внесена до списку санкцій перелік. "Авіакомпанія включена в український списку санкцій, який був прийнятий на підтримку санкцій США, але не через польоти в Крим. За порушення заборони на польоти на півострів проти Cham Wings Airlines буде введена заборона на польоти над Україною, - каже Віктор Авдєєв. - Якщо нам вдасться переконати наших іноземних партнерів з ЄС також накласти санкції на Cham Wings Airlines, то в такому випадку авіаперевізник може серйозно постраждати, оскільки він не зможе літати в багатьох країн світу. США вже наклали санкції на цю сирійську авіакомпанію".

Як уже повідомляло РБК-Україна, заборона на польоти до Криму систематично порушують російські авіакомпанії, за що вони постійно штрафуються Державіаслужбою України. Станом на 12 березня, загальна сума штрафів перевищила 5,4 млрд гривень. Але до сих пір жоден авіаперевізник з РФ, який потрапив під штрафні санкції Україні, їх не сплатив. Британська авіакомпанія Gama Aviation, яка також порушила заборону Державіаслужби, намагається оскаржити накладений на неї штраф у судовому порядку.

Перевізник найманців

Порушення українського повітряного простору - це не перший скандальний випадок, пов'язаний з діяльністю авіакомпанії Cham Wings Airlines. У квітні видання Reuters опублікувало розслідування, в якому розповідалося про те, як ця авіакомпанія перевозила з Ростова-на-Дону (РФ) в Сирію російських військових-контрактників для підтримки режиму Башара Асада. У матеріалі Reuters згадуються також дві українські авіакомпанії - Dart і Khors, які за останні сім років купили або взяли в лізинг понад 80 старих літаків Airbus і Boeing. Надалі, як мінімум, 40 з них виявилися в Іраку, Ірані та Сирії. За інформацією Reuters, Міністерство фінансів США включило Dart і Khors в "чорний список", вказавши, що ці авіакомпанії допомагали перевізникамз Сирії та Ірану, які знаходяться під санкціями, купувати американські повітряні судна.



Разом з тим, як повідомив РБК-Україна Віктор Авдєєв, за дорученням міністра інфраструктури Володимира Омеляна була проведена перевірка можливих фактів польотів Dart і Khors в Сирію, куди заборонено літати українським авіакомпаніям з 2015 року. "Ми встановили, що зазначені авіаперевізники в цей період не літали в цю країну. У той же час, в розслідуванні Reuters згадується літак, який раніше був у парку однієї з цих українських авіакомпаній. Дійсно, цей літак був в парку Khors. Авіакомпанія свого час на законних підставах внесла його до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, оплатила всі необхідні збори і пройшла всі необхідні процедури, але пізніше авіаперевізник розпорядився цим літаком і вивів його з українського реєстру, після чого літаки , По всій видимості, потрапив в парк Cham Wings Airlines ", - говорить він. Авдєєв уточнив, що Державіаслужба як регулятор не впливає на подібного роду угоди, оскільки "це - суто господарські відносини компанії в частині права розпоряджатися своїми активами". У той же час, в Україні не було заборони на подібні продажу.

Без надії на виплати

Експерти і учасники авіаринку вважають неефективними заходи, які вживає Державіаслужба щодо авіакомпаній-порушників. Виконавчий директор авіакомпанії "Аероджет" Анатолій Мазуренко впевнений, що за польоти до Криму формально необхідно штрафувати авіакомпанії і вносити їх до списку санкцій. "Але це зовсім недієвий метод. Щоб авіаперевізники не літали на півострів, необхідно вимагати від ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації, - ред.) Карати таких авіаперевізників. Правда, в цій організації великий вплив з боку Росії, але вимагати все ж треба", - вважає він.

Партнер юрфірми "Анте", фахівець з авіаційного права Андрій Гук зазначає, що штраф і включення в український списку санкцій не зробить серйозного впливу на роботу Cham Wings Airlines. "Це вплине тільки на те, що цей перевізник не зможе виконувати польоти над Україною, оскільки йому буде заборонено використовувати наш повітряний простір, - каже він. - Але порушують заборону навмисне. Будь пілот, який летить до Криму, знає, що існує заборона з боку України на такі польоти. Весь світ знає, що це - закрита зона для польотів. Штраф необхідно виписувати, оскільки у цього правопорушення термін позовної давності становить шість місяців, тому з цим не варто затягувати ".

Старший партнер міжнародної юридичної фірми "Ільяшев і Партнери" Роман Марченко (спеціалізується на авіаційному праві) розповідає, що штрафи і санкції з боку Державіаслужби України болючі тільки для тих авіакомпаній, які літають також і на неокуповану частина України. "У такому випадку вони не зможуть виконувати рейси в Україну. Якщо ж санкції у вигляді заборони польотів немає, а є тільки штраф, то в Україні можуть спробувати їх стягнути по прильоту, заарештувавши майно", - говорить він.

Разом з тим, як і раніше не вирішена проблема про механізми і методи стягнення штрафів з авіакомпаній, які літають в анексувати Крим. "З одного боку, Державіаслужба штрафує російські авіакомпанії за це, але, з іншого боку - ефективність від виписування штрафів вкрай низька, оскільки авіаперевізники їх не виплачують. Тобто польоти продовжуються, а штрафи не стягуються, - говорить він. - Поки що українські чиновники не знайшли ефективного способу для того, щоб авіакомпанії-порушники їх виплачували. Зараз вони намагаються піти по шляху кримінального переслідування керівників авіаперевізників-порушників, але поки що це не приносить ефекту ".

Схоже, що Державіаслужба особливо не намагається реалізувати свої рішення за кордоном. "Хоча точно можуть пробувати це робити, - вважає Марченко. - Наприклад, слід йти до дружньої нам Польщі та визнавати в місцевому суді українське рішення про стягнення штрафу з того ж" Аерофлоту "за польоти до Криму. Після цього місцеві пристави можуть підніматися на найближчий рейс цієї авіакомпанії в Варшаві і заарештовувати майно, яке належить їй на борту літака (навіть якщо сам борт в лізинг). Крім того, слід намагатися заарештувати кошти, які "Аерофлот" отримує за квитки, продані в Польщі. Також можна заарештувати кейтери г (надання харчування на борту літака, - ред.), яке призначене для пасажирів "Аерофлоту" в Варшаві ", - вважає юрист.

На думку Романа Марченко, Україні слід звертатися до країн, які "не побояться розбиратися з російськими авіакомпаніями". "Наприклад, можна спробувати стягнути штрафи в балтійських державах або Італії, з якими Україна має прямі договори про взаємне визнання судових рішень. Крім того, можна піти й іншим шляхом - за невиконання українського судового рішення про стягнення штрафу порушувати кримінальні виробництва і включати в систему розшуку Інтерпол топ-менеджерів авіакомпаній-порушників. В такому випадку вони не зможуть виїхати ні з Росії, ні з Сирії ", - пояснив він.