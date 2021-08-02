Владислав Трубицын: Развитие Киева стопорится из-за оппозиции к центральной власти

Киев вновь вошел в зону политической турбулентности. В кулуарах Кабмина и Офиса президента начали вновь говорить о смене главы Киевгоргосадминистрации, а на последней сессии Киевсовета в конце июля депутаты и вовсе заблокировали трибуну. Политический кризис в Киевсовете может привести к переформатированию большинства уже осенью.

Почему КГГА должна быть в тесной связке с центральной властью, сколько необходимо времени новому главе КГГА, чтобы переформатировать работу администрации и сделать ее эффективной, и почему новый генплан Киева даст возможность решать ключевые проблемы столицы – об этом в интервью РБК-Украина рассказал Владислав Трубицын, депутат Киевсовета от "Слуги народа", глава межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства.

"Киевляне заслуживают лучшей жизни – и по качеству, и по комфорту"

– Владислав, вы, как у нас принято говорить последние годы, "новое лицо" в политике. Какие общие впечатления от киевской политики?

– Положение дел в столице, с точки зрения функционирования городских служб, коммунальных предприятий, в целом всего развития города точно в отрицательной динамике и нуждается не просто в помощи, а, я бы даже сказал, вмешательстве центральной власти. Киевляне заслуживают лучшей жизни – и по качеству, и по комфорту.

Что касается впечатлений, я успел их получить и во время общественной деятельности до депутатства, видел много "шкурных" и не поддающихся логике и здравому смыслу моментов в различных решениях Киевсовета или КГГА. Они есть и сейчас. Иногда даже очень хорошие инициативы натыкаются на искусственные преграды, потому что есть чьи-то интересы или присутствует чья-то глупость или некомпетентность. Но ничего… Даже с учетом этих обстоятельств, мы, депутаты, вместе с общественностью пытаемся менять ситуацию, привлекаем внимание к проблемам, иногда даже путем акций протеста.

– В последнее время недовольства все больше, все чаще прослеживается негатив от работы столичной власти. Проблем стало столько, что не замечать их уже невозможно…

– Действительно, проблем в столице накопилось много. А из-за неэффективной и непрозрачной системы управления городом они только обостряются. И не видеть этого киевляне просто не могут. Мы должны признать, что, несмотря на активный процесс децентрализации в Украине, который длится уже 7 лет, столица до сих пор не ощутила в полной мере возможности этой реформы.

К сожалению, за ширмой внешнего успеха и благополучия в Киеве скрывается весьма неэффективная работа в КГГА, особенно в части функционирования коммунальных предприятий. Киев – самый населенный город, столица, сложнейший организм. Организация его повседневной жизни и стратегическое развитие требует, чтобы в работу руководителя исполнительной власти Киева не вмешивалась политика. Но сегодня, к сожалению, это не так. Де-факто КГГА – заложница политической ситуации в стране, и мы не видим качественных изменений и позитивной динамики в развитии города.

– Именно поэтому вновь заговорили о разделении должности главы КГГА и мэра?

– Это действительно давно необходимо осуществить. Ведь непосредственное разделение должностей городского головы и главы КГГА позволит сделать процесс децентрализации более эффективным и значительно улучшит качество управления таким мегаполисом, как Киев.

– Вы понимаете, что смена главы КГГА может привести к еще более глубокому кризису в столице?

– К сожалению, в той или иной форме этот кризис уже есть, и как раз отделение политики от хозяйственной деятельности может его решить. Есть горсовет – там депутаты, фракции, мэр, секретарь – вот место для дискуссий и политики. КГГА и, соответственно, руководитель исполнительной власти Киева должны заниматься выстраиванием отношений с Кабинетом министров, президентом, другими органами власти в интересах развития столицы. Потому что функционирование города не может быть заложником чьих-то амбиций или политических комбинаций. Ведь согласитесь, когда нет эффективной и качественной работы коммунальных служб, когда у киевлян нет горячей воды месяцами, когда у города нет четкого плана работы по обновлению ЖКХ, то при чем тут политика? Надо наводить порядок, шаг за шагом, день за днем. Это системная плановая работа.

К сожалению, мы все видим, что сегодня в столице нет эффективной работы в КГГА, и это подменяется политическими лозунгами, манипуляциями. Но так продолжаться дальше не может. Должен быть контроль городской власти и эффективная коммуникация с центральной властью.

– Как вы считаете, если произойдет разделение, то кто может занять место главы КГГА?

– Прежде всего, это должен быть человек, готовый впрягаться в ежедневную рутину управления городом. Во-вторых, это должен быть не политический интриган, а, извините, за пафос, трудяга и ответственный человек, готовый брать ответственность за результат. В команде президента Владимира Зеленского достаточно кадров с такой компетенцией, чтобы возглавить КГГА и показать результат в самое ближайшее время.

– В СМИ назывались различные кандидаты в главы КГГА, в том числе и Вы, можете это подтвердить или опровергнуть?

– Вопрос назначения главы КГГА, как и глав ОГА, РГА, – исключительно компетенция президента. Когда Владимир Александрович примет решение, тогда все и узнают, кто этот человек.

Я знаю, что президент искренне переживает за ситуацию в столице. Поверьте, без смены главы КГГА ситуация в городе будет только ухудшаться. Это уже очевидно. И пока еще не поздно все исправить.

– На ваш взгляд, сколько нужно времени, чтобы показать иной результат работы КГГА, нежели тот, что есть сейчас?

– Кто-то может рассказывать, что с его назначением жизнь в Киеве преобразится в первые же дни. Но если быть реалистом и отвечать за свои слова, то могу сказать: первые серьезные результаты после разведения высших столичных должностей будут уже через 9 месяцев. Это реальные сроки. Более существенные изменения следует ждать через год, потому что по очень многим направлениям сейчас нет эффективной работы, большинство коммунальных предприятий убыточны и малоэффективны. Тут не должно быть популизма, это огромный пласт работы, который нуждается в новом подходе, в руководителе с достаточными жизненными силами сдвинуть многие направления с мертвой точки.

"Киев уже начинает задыхаться без серьезного обновления крупной инфраструктуры"

– Хорошо, но вы тоже власть. Вы как депутат работаете над наведением порядка в Киеве?

– Есть ежедневная депутатская работа с конкретными людьми и решение их проблем. И есть стратегические вещи. Например, межфракционное объединение "Успешный Киев", которое я возглавляю и куда сегодня входит почти 30 депутатов горсовета из различных фракций. Уже сделан первый шаг – проведен анализ деятельности ряда коммунальных предприятий города. Нам удалось выяснить, что только 6% из них являются прибыльными. "Киевавтодор" – это более 18 млн грн убытков, "Киевзеленстрой" – 39,8 млн грн, "Киевпастранс" – 40 млн грн, "Киевавтодормост" – 30 млн грн, "Киевский метрополитен" – 9 млн грн.

– Эти данные передаются в правоохранительные органы?

– Конечно. Вообще у меня очень много важной информации, которую я уже передал правоохранителям.

– Как известно, за последние годы в Киеве не было реализовано ни одного крупного инфраструктурного проекта. Последняя станция метро открылась в 2013 году, Подольско-Воскресенский мост никак не могут достроить. Почему так?

– Провал с реализацией крупных инфраструктурных проектов – это как раз одно из следствий излишне политизированной и неэффективной организации работы КГГА. Очевидно, что реализовать такие важные проекты, как строительство метро, мостов, дорог и развязок невозможно без сотрудничества местных властей с центральной властью.

Киев уже начинает задыхаться без серьезного обновления крупной инфраструктуры. Мост Патона в аварийном состоянии, часть полос уже больше года закрыты для движения, но если его начать капитально ремонтировать и темпы ремонта будут такими, как в последнее время демонстрируют коммунальные службы, город, в котором и так вечные заторы, просто станет. История с ремонтом Шулявского моста – еще один пример неэффективной работы с критически важной инфраструктурой. Мост реконструируется с 2017 года, и работам конца пока не видно, в то время как стоимость реконструкции достигла уже почти 2 млрд грн и есть много вопросов к эффективности использования средств.

Все это показывает, что Киеву очень нужно участие в крупных проектах с госфинансированием. Таких, как программа президента Владимира Зеленского "Большое строительство". Но, когда КГГА фактически в политической оппозиции к центральным органам власти, полноценное участие в таких проектах просто невозможно.

– Еще одна вечная проблема столицы – хаотичная застройка, которая не только уродует облик города, но и вызывает серьезные социальные волнения, и делает Киев все менее и менее комфортным. Есть ли выход из этой ситуации?

– Ключ к решению проблемы хаотичной застройки – новый Генеральный план Киева. Сейчас город живет вообще без Генплана, ведь срок действия последнего закончился еще в 2020-м, а с принятием нового городские власти продолжают тянуть.

Но просто принять новый Генплан – этого, конечно же, недостаточно. Во-первых, генплан должен быть разработан и принят с учетом интересов города и горожан, а не только бизнес-аппетитов застройщиков. То есть в новом Генплане должны быть не только места под застройку, но и социальная и транспортная инфраструктура – школы, детсады, развязки, парковки, а также зеленые зоны и зоны отдыха.

А во-вторых, новый Генплан должен стать своеобразной священной книгой и для городской власти, и для бизнеса. То есть и городская власть, и застройщики должны, наконец-то, понять, что хаотичная застройка даже в среднесрочной перспективе, не говоря уже о долгосрочной, не выгодна никому. Когда город эстетически уродуется, становится малопригоден для жизни и менее комфортен, теряют не только киевляне и городская власть, но и бизнес, в том числе строительный. Уверен, он не сможет нормально развиваться в малопригодном для жизни людей мегаполисе.

Еще одна причина хаотической застройки. Увы, это коррупция. И борьба с ней должна быть максимально жесткой. Но одним только усилением борьбы ее не победить. Нулевая толерантность к любым коррупционным проявлениям должна сочетаться с диалогом власти и бизнеса и выработкой в результате такого диалога единых для всех, прозрачных и понятных правил игры на строительном рынке.

– Киев – самый густонаселенный мегаполис Украины, центр деловой активности, в том числе строительной и промышленной, что порождает экологические проблемы, в частности, с отходами. Как решать эти проблемы?

– Только через реализацию крупных инфраструктурных проектов в партнерстве с государством. Уже многие годы говорят о необходимости строительства мусороперабатывающего завода, потому что полигоны бытовых отходов – это позавчерашний день. Да, полигоны рекультивируются периодически, им продлевают срок эксплуатации, но это не стратегический выход. Ущерб экологии все-равно огромный.

Вот сейчас на киевских полигонах отходов СБУ проводила следственные действия на предмет нарушения экологических норм. Одни увидят в этом "политику", а другие – "экоцид". Объективно: проблема существует. Ее решение – строительство мусороперерабатывающего предприятия или предприятий. Но кто и как будет строить, и за какие средства, и самое главное – где? Вопросы пока без ответа.

Тут нужен диалог с киевлянами, возможно, с властями Киевской области и обязательно – с государством. И в процессе этого диалога появится ответ, который будет зафиксирован в Генплане. В таком же ключе мы должны говорить и о реконструкции Бортнической станции аэрации: без сотрудничества с центральной властью и международными партнерами такие инфраструктурные проекты не реализовать.

"Понятные и прозрачные правила ведения бизнеса должны быть для всех"

– В Киевсовете вы возглавляете постоянную комиссий по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Какие результаты в этом направлении работы?

– Заседание ПК проходят регулярно, и работа на них "кипит". И это не только борьба с незаконными МАФами, "стихийкой" и наведением порядка на ярмарках, а и финансово-кредитная поддержка столичных предпринимателей, и постоянный диалог со столичным бизнесом. И это лишь часть ежедневного труда. Работы впереди еще много, поэтому щеголять словами не буду. Не словом, а делом, как говорится. Киевляне все будут видеть, я достаточно активно веду работу, сам информирую об этом в соцсетях, получаю обратную связь и стараюсь быстро реагировать.

– По активности в СМИ вас можно назвать главным борцом со стихийной торговлей в городе, или это не так?

– В столице есть проблема со стихийной торговлей, с "серым" бизнесом, так сказать. Много лет на это закрывали глаза. Я же решил, что эти "авгиевы конюшни" надо разгребать, люди ждут этого от городской власти. Мое мнение относительно стихийной торговли однозначное: ее нужно искоренить раз и навсегда. Мы к этому идем.

К тому же, не самая лучшая ситуация и с проведением ярмарок в Киеве. Именно поэтому и было решено назначить одно коммунальное предприятие организатором проведения сезонных ярмарок. Я подчеркиваю, что киевляне не должны страдать от того, что кто-то решил, что он выше закона.

– Борьбу с незаконными МАФами вы тоже активно проводите? Ваше мнение о скандальном проекте решения Киевсовета об утверждении зон размещения временных торговых сооружений?

– По новым правилам размещения МАФов, они позиционировались как действенный способ по наведению порядка в Киеве. И чтобы наладить диалог по этому вопросу, по моей инициативе с представителями столичного бизнеса был проведен "круглый стол". Эта встреча была крайне продуктивной для всех участников процесса. Ведь предприниматели напрямую рассказали мне о своих бизнес-проблемах и выразили недовольство по этим проектам регуляторных актов. И это был переломный момент: мы услышали друг друга и вместе решили искать путь для решения всех недоразумений. Я буду всегда на стороне честного бизнеса и готов бороться за прозрачные условия размещения МАФов в Киеве.

– Кстати, эти новые правила спровоцировали настоящий "взрыв", уличные протесты. Почему так произошло?

– Потому что в КГГА проигнорировали мнение людей, потому что там проигнорировали мнение фракции "Слуга народа" и межфракционного объединения "Успешный Киев", потому что там заложены коррупционные риски. И это вместо того, чтобы дать людям четкий и прозрачный алгоритм.

– Так почему люди вышли на акцию протеста, причем дважды?

– Предприниматели вышли отстаивать свои права. И мы вместе добились успеха – решение не было принято. Люди реально увидели разницу, когда их много лет "доили" под разными предлогами – и когда мы предложили им выйти из тени без коррупционных нагрузок. А именно: легально оформить свои торговые точки, платить налоги и прекратить кормить коррупционеров в КГГА и их помощников из криминального мира.

Уже в ближайшее время мы представим проект новых правил размещения МАФов в Киеве, который определит будущие правила с учетом интересов общества и предпринимателей.

– Вы говорите о прозрачных правилах для застройщиков, МАФов, но это далеко не весь бизнес в Киеве, которому нужны понятные правила игры…

– Именно! Понятные и прозрачные правила ведения бизнеса должны быть для всех – и для тех же крупных застройщиков, и среднего предпринимателя, и для самозанятых ФОПов. Киеву нужен успешный бизнес – это люди, которые наполняют городской бюджет, создают рабочие места себе и другим. Иначе мы будем обречены стать попрошайкой у государства, а задачей городской власти является делать все, чтобы столица была как можно более самодостаточной в экономическом и финансовом плане.

– И вопрос напоследок: каким вы хотели бы увидеть Киев через год?

– Самое большое мое желание – чтобы люди жили комфортно, работали законно и в Киеве, наконец, был наведен порядок! А это возможно только благодаря ежедневной кропотливой работе и системному контролю. Это то, чего сейчас не хватает столице.