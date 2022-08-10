Владимир Продивус: Мы 15 лет работали над тем, чтобы украинский бокс уважали

Владимир Продивус возглавляет Федерацию бокса Украины с 2008 года. В течение последних месяцев в ФБУ нарастали противоречия, которые, в конце концов, вылились в заявление о рейдерском захвате. Организация номинально сменила руководителя, а Продивус получил порцию критики за то, что стал вице-президентом Международной ассоциации бокса, возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым. О боксе во время войны, причинах конфликта в ФБУ, спортсменах-предателях, об отношении самого Продивуса к "спорту вне политики" — в интервью РБК-Украина.

О боксе во время войны, помощи и спортсменах-предателях

— Как война повлияла на украинский бокс? Возобновили ли вы уже полноценный тренировочный процесс?

— Понемногу адаптируемся к новой реальности. В первые дни открытого вторжения России пытались по максимуму вывезти наших спортсменов из оккупированных территорий.

Вся команда федерации, вице-президенты, исполком своими силами вывозили сборную в Европу, чтобы не останавливать тренировочный цикл, готовиться к соревнованиям на европейских базах.

Несмотря на войну, нашей командой было организовано проведение собраний в Германии, Болгарии, Италии, Черногории, Армении, Венгрии, Турции, наши спортсмены приняли участие в международных турнирах: в Хорватии, Сербии, Германии, Румынии, Финляндии, Чехии, Армении, Турции, Греции, Венгрии. Сейчас готовимся к будущим чемпионатам в Европе, но уже дома в Украине.

Национальные турниры идут по плану. Начиная с февраля, провели турниры в Ивано-Франковске и во Львовской области, где обстановка плюс-минус спокойная.

Неделю назад, впечатляющие результаты продемонстрировали украинские полицейские и пожарные на Всемирных играх в Роттердаме. Работник патрульной полиции Ивана Крупеня стала чемпионкой, а спецназовцем полка Национальной полиции Украины "Сафари" Владимир Скоповский завоевал серебро.

Недавно при поддержке ФБУ 25 украинских тренеров повышали квалификацию на онлайн-курсах IBA. В обучении принял участие — председатель Ивано-Франковской федерации бокса и действующий военнослужащий Виталий Меринов, который с первого дня полномасштабного вторжения россии защищает Украину с оружием в руках.

Спецназначенец полка нацолиции "Сафари" Владимир Скоповский и Владимир Продивус (фото: facebook.com / UkrainianBoxingFederation)

— Вы вспомнили про действующего военнослужащего Виталия Меринова, а сколько еще представителей бокса сейчас на фронте? Вы поддерживаете связь с ними?

— Бокс – мужественный вид спорта. Слабохарактерные им не занимаются. Потому наши ребята и здесь держат удар. Десятки боксеров, тренеров, судей ушли защищать Украину. К примеру, Степан Грекул из Черновицкой области. Он всю жизнь посвятил боксу, совершенствовал себя, хотел быть лучшим. У него есть интересные предложения, в том числе по переходу в профи. Но он отказался от мечты о профессиональной карьере и отправился защищать Родину. Таких ребят у нас много.

Со связью сложно. Многие "на нуле". Но стараемся помогать. Не только их подразделениям, а вообще армии. Я еще 20 лет назад создал благотворительный фонд, сейчас он переориентирован с помощи малообеспеченным на военных и обычных людей, пострадавших от войны. Помощь адресная: получили заявку, закупили, привезли. Так, к примеру, покупали для защитников специальные инъекции для защиты от химических атак. Развозим воду.

Отдельно есть благотворительный фонд ФБУ. Мы его основали тоже несколько лет назад, чтобы привлекать боксеров к волонтерской работе. Он организовал в Житомире один из самых больших гуманитарных хабов в стране. Там нон-стоп принимают, фасуют, отправляют продукты питания, лекарства, защитное снаряжение. Помогаем закрывать заявки другим волонтерам. Сейчас время объединяться и помогать, чем можешь.

— Понятно, что боксеры и вообще спортсмены Украины – патриоты. Но есть исключения. Яркий пример – боксер Иван Редкач, опубликовавший фото с россиянином Дмитрием Биволомом и подписью "спорт вне политики". Ваше отношение к этому?

— Негативное. После 24 февраля ни о каком "вне политики" не может быть и речи. Связи с Россией, Белоруссией когда-то были достаточно крепкими. Но сейчас, после того, как они вторглись к нам на танках, убивают, насилуют… Война всех объединила против российской агрессии. Они пугали нас какими-то кадыровцами, а мы показали на весь мир, что наши воины самые сильные.

— Вы отслеживаете публичные высказывания спортсменов, тренеров? Как ФБУ реагирует на того же Редкача и остальных?

— Во-первых, украинский бокс, безусловно, стоит на патриотических позициях. У нас, например, есть тренер из Одесской области, ему 60 лет, фамилию не называю. Он некоторое время служил в ВСУ и должен уже по возрасту выйти на пенсию. Так он обратился к нам, мы давали рекомендацию и писали письма в соответствующие структуры — лишь бы ему позволили продлить контракт, потому что он хочет быть там. Есть и такие у нас люди. А есть такие, как Редкач.

Есть заслуженный тренер Украины Владимир Ненашев из ныне оккупированного Энергодара, он поддержал врага. Мы обратились в Минспорта, чтобы лишить его звания, потому что у федерации нет таких полномочий. Еще было от нас обращение по коллаборанту Виталию Невеселому, чтобы лишили его всех званий, которые он достигал, боксируя за Украину.

Мы все это отслеживаем. Мониторим, кто что в соцсетях пишет, что публично говорит. По каждому факту будем реагировать. Но здесь нужно взвешенно и индивидуально подходить. Одно дело, если боксер или тренер находятся на свободной территории и поддерживают агрессию — здесь никаких разговоров, сразу жестко действовать, в частности обращаться в правоохранительные органы.

Но если человек на оккупированной территории, он может под давлением что-либо говорить или, наоборот, не иметь возможности открыто выражать свою патриотическую позицию — там нет связи, в конце концов, это просто опасно для жизни. Все это требует проверки. Но случаи измены, коллаборационизма у нас единичны.

— У вас есть информация о разрушениях непосредственно боксерской инфраструктуры?

— По состоянию на сегодня уничтожены залы в Донецкой, Луганской, Харьковской, Черниговской и Херсонских областях. В нашей стране традиционно сильнейшими были Харьковская область, Днепропетровская, Одесская, Запорожская. До 2014 года – Донецкая и Луганская. Но спортсмены оттуда уезжали и показывали хорошие результаты за свои новые области. Названные мной области сейчас больше всего страдают.

Конечно, много разрушений – спортивные школы, боксерские залы, стадионы. Рубежное, Северодонецк, Лисичанск – там просто все уничтожено. Таких городов, к сожалению, много. В освобожденных мы подсчитываем убытки, и они просто колоссальны. Но что происходит с инфраструктурой на оккупированных территориях, точно никто не знает.

О конфликте в ФБУ

— Что происходит в Федерации бокса Украины?

— Попытка рейдерского захвата. Это началось после полномасштабного вторжения. Я тогда вообще не обращал на это внимания. Но уже тогда процессы запустились. Начали лить на меня грязь через сайты, у которых даже юридического адреса нет. Мое окружение, друзья, партнеры по бизнесу, спортивное сообщество знают, что я – человек слова. Цель этой кампании – под шумок войны захватить федерацию. Это все понимают.

— Тем не менее, ваша фамилия как президента ФБУ исчезла из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц.

— В результате подделки документов. Наши юристы это проверили. Стандартная схема "черных" регистраторов, по которой последние годы рейдерят что угодно — от квартир до агрохолдингов. Мне известно, что мои оппоненты заплатили большую сумму, чтобы провернуть схему как раз во время войны, когда всем просто не до этого.

Я знаю, что предпринимались попытки подкупа членов федерации и спортсменов. Лучше бы эти средства отдали волонтерам или потратили на ВСУ. Команда федерации этого так не оставит. Все разбирательство будет идти судебным способом, нас интересует только законное решение.

— Согласно реестру, новый руководитель ФБУ — Кирилл Шевченко, до этого возглавлявший Киевскую федерацию бокса. Какие у вас с ним отношения?

— О людях, попытавшихся захватить ФБУ, я могу сказать одно — они никогда не показывали результаты на уровне Киева. Мне давно жаловались спортсмены и тренера Киевской федерации на команду Шевченко за их неэффективное управление. Я даже хотел вмешаться и помочь сделать перевыборы. Но мне обещали, что все изменится. Наши известные боксеры братья Кличко просили за них, говорили, что помогут в развитии Киевской федерации. С точки зрения руководителя, у меня были к ним вопросы. Уровень их профессионализма очень просто понять. Киев – столица и миллионник – не дает ни одного боксера в сборную Украины. Киевская федерация просто за деньги выкупает их из других городов. У меня простой вопрос к ним – в чем тогда ваша работа?

Об IBA и россиянине Умаре Кремлеве

—Какие у вас отношения с россиянином Умаром Кремлевым, возглавляющим Международную ассоциацию бокса (IBA)?

— Вся эта история – составляющая рейдерского захвата, его публичная часть. Видео, которое мои оппоненты за деньги разогнали (речь о видео, на котором Кремлев, обнимая Продивуса, говорит, что россияне и украинцы — братские народы, — ред.). Меня предупреждали, что его будут использовать против меня. Видео действительно было снято, но задолго до 24 февраля. Мне нечего скрывать. После 24 февраля моя позиция коренным образом изменилась. Нет больше никаких братских народов. Мы с командой ФБУ добились запрета для россиян и белорусов выступать на соревнованиях.

— Но вы работаете под руководством Кремлева в IBA. Это не является противоречием?

— Я уже отвечал на этот вопрос. Во-первых, я и украинская федерация за его избрание президентом не голосовали. Во-вторых, вице-президентом IBA меня не Кремлев назначил, а с помощью голосования избрал независимый конгресс ассоциации. Я использую этот пост, чтобы доносить нашу украинскую позицию на международной арене. Это основная боксерская организация мира. И для нас с вами – прежде всего площадка. Отказаться от него сейчас — проявить слабость, умышленно ослабить позиции Украины в большом спорте.

Меня упрекают, что я не отказался от должности в знак протеста против Кремлева. Давайте представим, что я это сделал. Неделю об этом все писали бы, был бы хороший пиар-ход. А дальше что? Об этом все забыли бы, а Украина потеряла бы свое влияние в IBA как минимум на следующие 5 лет.

Мы 15 лет работали над тем, чтобы каждая страна знала и уважала украинский бокс. Первое, что мы сделали: обратились ко всем странам от имени IBA с призывом о бойкоте Российской Федерации и Беларуси. Нам это удалось — после 24 февраля ни один россиянин и ни один белорус не поехали ни на чемпионат мира, ни на чемпионат Европы, ни на какие-либо другие международные соревнования по боксу.

— Если эти санкции будут пересмотрены или отменены, вы уйдете в отставку с поста вице-президента?

— Процесс их исключения начался, и, я убежден, он продолжится. Я знаю, что россияне обратились в суд и хотят вернуться. Этого не будет. На нашей стороне большой международный коллектив IBA, и сейчас, когда я как вице-президент говорю, меня поддерживают 99%.

Из последнего – мы обратились к совету директоров IBA с идеей провести следующий Конгресс в Украине, во Львове, но, к сожалению, в целях безопасности он будет проходить в Армении. Надеюсь, нас поддержат. Представляете, какой это будет сигнал? В ассоциацию сейчас входят 203 страны. Кроме каких-то единиц, они все однозначно и открыто поддерживают Украину. Я в IBA, чтобы усиливать влияние нашей страны в мире бокса и реформировать саму ассоциацию, где также хватает проблем.