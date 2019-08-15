Владимир Бабий: Мы разработали уникальные ІТ-решения для анализа и контроля

Фото: Владимир Бабий (из открытых источников)

Применение информационных технологий повышает прибыльность ведения агробизнеса, и украинские аграрии, которые являются одними из основных экспортеров Украины, это не просто понимают, но и успешно разрабатывают и внедряют уникальные технологии. О том, как агрохолдинг "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка стал одной из самых инновационных компаний Украины, мы поговорили с руководителем департамента внедрения инновационных проектов Владимиром Бабием.

Аграрный бизнес традиционно считается консервативным, таким, который мало изменил свою сущность с тех пор, как человек научился земледелию и одомашнил скот. Илон Маск запускает "родстер" в космос, искусственные органы печатаются на 3D-принтерах, а сельское хозяйство - ну что здесь может быть инновационного, - думает рядовой украинец. Между тем, именно инновации - ключ к конкурентоспособности и выживанию агробизнеса в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках. Один из крупнейших европейских холдингов, группа компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming), является лидером во внедрении современных систем учета, контроля и анализа данных. Анализ фактической урожайности по каждому полю, точное земледелие, система контроля зерна, топлива, дистанционное управление техникой и анализ ее состояния и использования не только повышают эффективность, урожайность, уменьшают логистические издержки, но и предотвращают кражи. Экономический эффект измеряется миллионами в год, технологии постоянно совершенствуются специалистами компании.



- Владимир Богданович, что дает внедрение интеллектуальных систем для точного земледелия на примере вашей компании?

- Используя системы телеметрии, мы анализируем затраты по конкретному полю и оцениваем его доходность. На каждое поле у нас есть подробная история урожайности, ведется полная технокарта поля - проведены работы в разрезе периода, агрегата и техники. Мы имеем полное понимание относительно семян, минеральных удобрений и СЗР, которые были внесены. То есть мы консолидируем все качественные аналитические показатели.



- А в чем отличие вашей системы телеметрии от систем, которые используют ваши коллеги-конкуренты?

- Использование GPS-устройств стало нормой для агросектора. Но у нас это полная комплексная система передачи данных для анализа. Сюда входит не только местоположение, скорость и расход топлива. Мы получаем дистанционно данные с бортовых компьютеров техники: на каких оборотах работает двигатель, мощность двигателя в работе, его температура, на какой передаче движется трактор. Мы понимаем, как эксплуатируется техника, не “гробит” ли ее работник. И видим, как качественно выполняется работа. Для примера, показатели мощности и оборотов очень хорошо нам показывают соблюдение технологии в пахоте почвы. У нас внедрен программный комплекс TETRA, который мы постоянно совершенствуем. Комплекс включает в себя функционал сбора и анализа данных, создание документооборота на основании этих данных. Соединив его с 1С, мы начисляем заработную плату механизатору и проводим списание товарно-материальных ценностей на поле.

- Как создавалась ваша система телеметрии? И каким вы видите ее развитие?

- Это уникальное решение. Мы не один год к этому шли. Запустили процесс еще в 2014 году. В течение 2016-2017 годов блоки внедренных решений интегрировались в единую систему. В этом году мы ее совершенствуем точечно. У нас есть интересные будущие проекты, но я не хотел бы о них говорить на этом этапе. Могу рассказать о том, что мы уже сделали, что дает конкретные результаты. Техники у нас достаточно, главное - умело ее использовать. Сейчас мы видим наработки каждого вида техники не только в разрезе каждого трактора, скажем, а и в разрезе отдельного прицепного оборудования. То есть никто из наших не может манипулировать данными. Это очень хорошая аналитика.



- Система окупилась?

- Точка окупаемости системы наступила еще в 2016 году. Только за счет возвратов от краж урожая мы полностью вернули вложенные средства как в программное обеспечение, так и во все оборудование системы телеметрии, которое установлено на технике компании.



- Кражи работниками сельского хозяйства у предприятий является, к сожалению, традиционным явлением для постсоветских стран. Как с этим в "Укрлендфарминге"?

- Если говорить про сегодняшний день, то сбор урожая проходил у нас спокойно, без инцидентов - мы не допускаем к работе воров. Увольняем, не заключаем контракты с теми работниками, которые не ценят свою работу. Кражи если и случаются, то это скорее исключения, они минимальны. То, что происходило еще в 2015-2016 годах, остановилось давно. Мы построили новую психологию, или побороли эту “специфику” советской эпохи - воровать все, что плохо лежит? Я не берусь это утверждать. Фактор “живых денег”, когда можно слить и продать дизтопливо, например, кого-то искушает - “а может не увидят”. Но то, что система контроля дисциплинирует, - бесспорно. С начала внедрения система сразу дала экономию по горюче-смазочным материалам около 30%. И сейчас эта норма поддерживается.



- То есть можно сказать, что благодаря внедрению ІТ-проектов потери на производстве сведены к минимуму? Есть ли какие-то факторы, на которые невозможно повлиять?

- В любом случае есть определенные потери при работе комбайна - от 1 до 3%. Эти потери зависят от настройки конкретного комбайна: какую делать грязную примесь. То есть отбирается качественное зерно, менее качественное отбрасывается. На местах всегда ищут “золотую середину”, чтобы соблюсти качественных показателей и минимизировать потери. Очень важно получить не только высокую урожайность, но и высокий класс собранного зерна. Кстати, в этом году у нас очень хорошие показатели по классовости озимой пшеницы.



Справка: Группа компаний "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых, масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством мяса и молока. Компания обладает современной элеваторной сетью. Предприятия "Укрлендфарминга" присутствуют в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины. По результатам опросов агрохолдинг считается одним из лучших работодателей страны.