Володимир Бабій: Ми розробили унікальні ІТ-рішення для аналізу й контролю

Фото: Володимир Бабій (з відкритих джерел)

Застосування інформаційних технологій підвищує прибутковість ведення агробізнесу, і українські аграрії, які є одними з основних експортерів України, це не просто розуміють, а й успішно розробляють і впроваджують унікальні технології. Про те, як агрохолдинг "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка став однією з найінноваційніших компаній України, ми поспілкувались з керівником департаменту впровадження інноваційних проектів Володимиром Бабієм.

Аграрний бізнес традиційно вважається консервативним, таким, який мало змінив свою сутність з тих пір, як людина навчилася землеробству і одомашнила худобу. Ілон Маск запускає «родстер» в космос, штучні органи друкуються на 3D-принтерах, а сільське господарство – ну що тут може бути інноваційного, - думає пересічний українець. Між тим, саме інновації – ключ для конкурентоспроможності та виживання агробізнесу в умовах жорсткої конкуренції на світових ринках. Один з найбільших європейських агрохолдингів, група компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming), є лідером у впроваджені сучасних систем обліку, контролю й аналізу даних. Аналіз фактичної врожайності по кожному полю, точне землеробство, система контролю зерна, палива, дистанційне управління технікою і аналіз її стану та використання не тільки підвищують ефективність, врожайність, зменшують логістичні витрати, а й запобігають крадіжкам. Економічний ефект вимірюється мільйонами на рік, технології постійно вдосконалюються спеціалістами компанії.



- Володимире Богдановичу, що дає впровадження інтелектуальних систем для точного землеробства на прикладі вашої компанії?

- Використовуючи системи телеметрії, ми аналізуємо витрати по конкретному полю і оцінюємо його прибутковість. На кожне поле у нас є докладна історія урожайності, ведеться повна технокарта поля - проведені роботи в розрізі періоду, агрегату та техніки. Ми маємо повне розуміння щодо насіння, мінеральних добрив та ЗЗР, які були внесені. Тобто ми консолідуємо всі якісні аналітичні показники.



- А в чому відмінність вашої системи телеметрії від систем, які використовують ваші колеги-конкуренти?

- Використання GPS-пристроїв стало нормою для агросектору. Але у нас це повна комплексна система передачі даних для аналізу. Сюди входить не тільки місцезнаходження, швидкість та використання пального. Ми отримуємо дистанційно дані з бортових комп’ютерів техніки: на яких обертах працює двигун, потужність двигуна в роботі, його температура, на якій передачі рухається трактор. Ми розуміємо, як експлуатується техніка, чи не “гробить” її працівник. І бачимо, чи якісно виконується робота. Для прикладу, показники потужності і обертів дуже гарно нам показують дотримання технології в оранці ґрунту. У нас впроваджений програмний комплекс TETRA, який ми постійно вдосконалюємо. Комплекс включає в себе функціонал збору та аналізу даних, створення документообігу на підставі цих даних. Поєднавши його з 1С, ми нараховуємо заробітну плату механізатору і проводимо списання товарно-матеріальних цінностей на поле.



- Як створювалася ваша система телеметрії? І яким ви бачите її розвиток?

- Це унікальне рішення. Ми не один рік до того йшли. Запустили процес ще у 2014 році. Протягом 2016-2017 років блоки впроваджених рішень інтегрувалися в єдину систему. В цьому році ми її вдосконалюємо точково. У нас є цікаві майбутні проекти, але я не хотів би про них говорити на цьому етапі. Можу розповісти про те, що ми вже зробили, що дає конкретні результати. Техніки у нас достатньо, головне - вміло її використовувати. Зараз ми бачимо напрацювання кожного виду техніки не тільки в розрізі кожного трактора, скажімо, а й у розрізі окремого причіпного обладнання. Тобто ніхто з наших не може маніпулювати даними. Це дуже гарна аналітика.



- Система окупилася?

- Точка окупності системи настала ще в 2016 році. Лише за рахунок повернень від крадіжок врожаю ми повністю повернули вкладені кошти як у програмне забезпечення, так і у все обладнання системи телеметрії, яка встановлена на техніці компанії.



- Крадіжки працівниками сільського господарства у підприємств є, на жаль, традиційним явищем для пострадянських країн. Як з цим в "Укрлендфармінгу"?

- Якщо говорити про сьогоднішній день, то збір врожаю проходив у нас спокійно, без інцидентів - ми не допускаємо до роботи крадіїв. Звільняємо, не заключаємо контракти з тими працівниками, які не цінують свою роботу. Крадіжки якщо і трапляються, то це скоріше винятки, вони мінімальні. Те, що відбувалося ще в 2015-2016 роках, зупинилося давно. Чи ми побудували нову психологію, чи побороли оцю “специфіку” радянської епохи - красти все, що погано лежить? Я не беруся це стверджувати. Фактор “живих грошей”, коли можна злити і продати дизпаливо, наприклад, декого спокушає - “а може не побачать”. Але те, що система контролю дисциплінує, - безперечно. З початку впровадження система відразу дала економію по паливно-мастильним матеріалам близько 30%. І зараз ця норма підтримується.



- Тобто можна сказати, що завдяки впровадженню ІТ-проектів втрати на виробництві зведені до мінімуму? Чи є якісь фактори, на які неможливо вплинути?

- В будь-якому випадку є певні втрати при роботі комбайна - від 1 до 3%. Ці втрати залежать від налаштування конкретного комбайну: яку робити брудну домішку. Тобто відбирається якісне зерно, менш якісне відкидається. На місцях завжди шукають “золоту середину”, щоб дотриматись якісних показників і мінімізувати втрати. Дуже важливо отримати не тільки високу врожайність, а й високий клас зібраного зерна. До речі, цього року у нас дуже хороші показники по класовості озимої пшениці.



Довідково: Група компаній "Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових, олійних культур, насіння, виробництвом яєць та яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом м’яса і молока. Компанія володіє сучасною елеваторною мережею. Підприємства "Укрлендфармінгу" присутні в більш ніж 600 населених пунктах 22 областей України. За результатами опитувань агрохолдинг вважається одним з найкращих роботодавців країни.