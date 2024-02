Visa чи Mastercard. В чому різниця і яку карту обрати, щоб не розоритися на комісіях

При підготовці публікації використовувались коментарі представників українських банків та самих платіжних систем - Visa і Mastercard.

Попри війну електронні платежі в Україні здійснюються безперебійно. Українці продовжують легко і просто розраховуватись за товари і послуги, потроху забуваючи, як виглядають готівкові гривні.

За даними Національного банку, обороти операцій за платіжними картами, емітованими в Україні, протягом 2023 року становили в середньому близько 0,5 трлн грн на місяць. З існуючих карткових платіжних систем через дві – Mastercard та Visa – виконуються понад 99% операцій. Третя за обсягами карткова система – ПРОСТІР, власником якої є НБУ. Але зараз не про неї.

Чи мають два лідери платіжної інфраструктури очевидні переваги один перед одним в Україні? Це питання ми адресували українським банкам і самим платіжним системам.

Що кажуть банкіри про Mastercard і Visa

На сьогодні обидві платіжні системи надають повний спектр базових можливостей для безготівкових розрахунків. Основа можливого вибору з боку користувача – це перелік додаткових можливостей, які надають банки-емітенти платіжних карток та безпосередньо платіжні системи. Перелік таких "опцій" залежить від обраного класу та рівня платіжної картки, переконує заступник директора департаменту корпоративних комунікацій Укргазбанку Ігор Мороз.

Коли постає питання вибору, скоріше працюють емоційні чинники, ніж раціональні, упевнений керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва з розробки та впровадження транзакційних продуктів Sense Bank Євген Пляка. Для когось, скажімо, мотивацією буде підтримка брендом улюбленого футбольного чемпіонату. А хтось має приємні спогади, пов’язані з конкретним логотипом на карті.

Тож різниця між двома системами проявляється на більш глибокому рівні – у програмах лояльності, які пропонують системи, насиченості пакетів відповідного класу карток додатковими послугами та преференціями, як от доступ до лаунжів аеропортів та fast track, знижками на послуги партнерів тощо.

Обидві платіжні системи пропонують участь у різноманітних акціях, що доступні здебільшого для всіх класів карток. Та й популярність систем у світі майже не відрізняється. Щодо використання карток як платіжного засобу – різниці між ними немає. Навіть якщо мова йде про покупки за кордоном: механізми проведення таких транзакцій, включно з процесом обміну валюти, майже ідентичні.

Visa і Mastercard мають величезний досвід у створенні платіжних рішень та продуктів, і в змозі задовільнити потреби будь-яких найвибагливіших користувачів. Але саме банки мають розкрити клієнту усі переваги користування платіжними картками, сервісами та привілеями платіжних систем, додавши до них свої фінансові послуги, зазначає керівник проектів та програм відділу роботи з фізичними особами головного управління роздрібного бізнесу Правекс Банку Олександр Луценко.

Тому насамперед слід обирати не стільки логотип міжнародної платіжної системи на картці, скільки пакет послуг та сервісів, а також їх вартість, які формує банк-емітент для конкретних карткових продуктів, рекомендує Євген Пляка. Якщо картка потрібна здебільшого для зняття готівки, краще обрати картку, що відкриватиме доступ до послуги за найкращим тарифом. Якщо в пріоритеті кредитна функція – слід шукати картку з найвигіднішими умовами.

Чимало українських банків пропонують клієнтам самостійно обрати міжнародну платіжну систему при оформленні картки. Лякатися цього вибору не варто – якщо ви не плануєте користуватися екстра-можливостями, що надає система, чи брати участь у програмах лояльності, - яку б систему не обрали, ви отримаєте всі потрібні функції за тією ж ціною. Але, звісно, до вибору можна підходити й більш свідомо: вивчити набір привілеїв, що надають системи до картки обраного класу, подивитися акції та програми лояльності, які вони пропонують.

РБК-Україна звернулась безпосередньо до міжнародних платіжних систем Mastercard і Visa, щоб зрозуміти конкурентні переваги і, можливо, недоліки кожної з них. Компанії надали надзвичайно широкі переліки власних продуктів з докладним описом їхніх переваг і можливостей для користувачів. Щоб уникнути можливих звинувачень в рекламному характері публікації, дозволимо собі навести для наших читачів лиш декілька прикладів послуг, що пропонують користувачам платіжні системи. Докладний опис усіх продуктів Mastercard і Visa бажаючі зможуть знайти на сайтах платіжних систем.

Visa

Технологія Visa Token Service підвищує безпеку комерційних платіжних операцій під час покупок у фізичних точках та онлайн, заміняючи 16-значні номери карток Visa на спеціальний шифр ("токен"), що унеможливлює потрапляння особистих даних споживача в руки шахраїв. В Україні ця технологія дуже поширена: за даними Visa, країна посідає п’яте місце у світі за проникненням токенізації.

Сервіс Click to Pay для карток Visa забезпечує українцям простий та безпечний онлайн-шопінг. Це означає, що на всіх маркетплейсах, де розміщено значок Click to Pay, немає необхідності заповнювати довгі форми, вводити номер картки та пам’ятати пароль. Якщо картку Visa попередньо додано до Click to Pay, дані споживачів безпечно передаються між учасниками платіжної мережі.

Visa Direct — платформа від Visa, що дозволяє здійснювати грошові перекази в понад 190 країнах і територіях. Для українських споживачів це означає миттєві P2P-платежі з картки на картку.

Visa Tap to Phone — технологія, яка перетворює смартфон на платіжний термінал. Вона розроблена, щоб малий і середній бізнес — кав’ярні, салони краси, спортзали, стоматологічні та ветеринарні клініки, і навіть маршрутні таксі, могли зручно та безпечно приймати безготівкові платежі. Для користувачів-фізичних осіб це означає можливість не турбуватися про готівку та здійснювати оплати за допомогою картки, смартфона або годинника. Прийом безконтактних оплат через смартфон на операційній системі Android доступний в Україні вже протягом тривалого часу. А з жовтня 2023 року рішення працює і на iOs.

Mastercard

Готівка на касі - послуга Mastercard, що дозволяє знімати готівкові кошти зі свого рахунку прямо на касі торгової точки під час оплати покупок карткою. Із початком повномасштабної війни компанія значно розширила доступність послуги: кількість торгових мереж, де українці можуть скористатися цією послугою, зросла з 13 до 45, а ліміт на зняття готівки було збільшено у 12 разів. Сьогодні завдяки сервісу "Готівка на касі" можна зняти до 6000 грн на касах у продуктовому ритейлі (магазинах Сільпо, Фора, АТБ, VARUS, NOVUS), аптеках (Біла Ромашка, АНЦ, Аптека Доброго Дня), на АЗК (OKKO, WOG, Укрнафта) та інших локаціях (EVA, Епіцентр, Фокстрот).

Готівка на картку - послуга Mastercard, що дозволяє поповнити банківську картку готівкою прямо на касі торгової точки. Завдяки інтеграції послуги із сервісом "Дія" максимальна сума поповнення за одну транзакцію збільшилася з 5 тис. грн до 50 тис. грн. Наразі сервісом можна скористатися у мережі АЗК WOG і АЗК Socar (до 50 тис. грн за транзакцію за умови верифікації через застосунок "Дія"), Укрнафта (до 5 тис. грн за транзакцію) та мережі магазинів "Сім-23" (до 5 тис. грн за транзакцію).

Weld card - перша криптокартка в Україні, яку запустили Mastercard, Unex Bank та фінтех-стартап Weld Money. Weld card – це цифрова платіжна картка на базі Debit Mastercard, яка прив’язана до криптовалютного гаманця на платформі Weld Money. Картку можна додати до Apple Pay, Google Pay і розраховуватися криптовалютою за товари та послуги без необхідності користувачу самостійно конвертувати її у звичайну (фіатну) валюту. Картка дозволяє розраховуватися криптовалютою за товари та послуги всюди, де доступні безготівкові оплати.

Трохи про конвертацію валют за картками

Прийнято вважати, що при користуванні платіжними картками Visa чи Mastercard всередині країни українські користувачі не відчувають різниці у вартості сервісів, які надають платіжні системи. А от при користуванні картками за кордоном вибір на користь Visa чи Mastercard має значення, бо це впливає на вартість конвертації валют за картками. І це дійсно так. Але лиш до певної міри.

Так, вважається, що основною валютою розрахунків у рамках платіжної системи Mastercard являється євро, а у Visa – долар. Відповідно, картки Mastercard краще використовувати в країнах, де основні розрахунки відбувають в євро. А картки Visa – там, де використовується переважно долар.

Це мало би убезпечити власників карток від зайвих конвертацій валют за картками і, відповідно, від переплат на комісіях, яку беруть за конвертацію платіжні системи.

Але важливо розуміти, що вартість користування банківською карткою за кордоном залежить не стільки від комісій платіжних систем за конвертацію валюти, скільки від того, в якій валюті ця картка відкрита. А також від того – через яку валюту здійснює конвертацію конкретний банк і за яким курсом. Саме український банк визначає тарифи і комісії за всіма операціями, зокрема і за конвертацію валют та зняття готівки.

Крім того, при знятті готівки за кордоном надзвичайно важливо враховувати тарифи й комісії місцевого банку, в касі або банкоматі якого ви знімаєте кошти. І тут комісії можуть бути досить відчутними. На цьому тлі вартість послуги конвертації валют платіжними системами може бути далеко не визначальною для власника картки.

Тож при виборі між Visa та Mastercard майбутній власник банківської картки має керуватись перевагами і можливостями, які надає конкретна платіжна система, а також умовами обслуговування, які пропонує конкретний банк-емітент платіжних карток.

В самих же платіжних системах зазначають, що їхнім головним конкурентом залишається готівка.