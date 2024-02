Visa или Mastercard. В чем разница и какую карту выбрать, чтобы не разориться на комиссиях

При подготовке публикации использовались комментарии представителей украинских банков и самих платежных систем – Visa и Mastercard.

Несмотря на войну, электронные платежи в Украине осуществляются бесперебойно. Украинцы продолжают легко и просто рассчитываться за товары и услуги, понемногу забывая, как выглядят наличные гривны.

По данным Национального банка, обороты операций по платежным картам, эмитированным в Украине, в течение 2023 года составляли в среднем около 0,5 трлн грн в месяц. Из существующих карточных платежных систем через две – Mastercard и Visa – выполняется более 99% операций. Третья по объемам карточная система – ПРОСТІР, владельцем которой является НБУ. Но сейчас не о ней.

Есть ли у двух лидеров платежной инфраструктуры очевидные преимущества друг перед другом в Украине? Этот вопрос мы адресовали украинским банкам и самим платежным системам.

Что говорят банкиры о Mastercard и Visa

На сегодняшний день обе платежные системы предоставляют полный спектр базовых возможностей для безналичных расчетов. Основа возможного выбора со стороны пользователя – это перечень дополнительных возможностей, предоставляемых банками-эмитентами платежных карт и непосредственно платежными системами. Список таких "опций" зависит от выбранного класса и уровня платежной карты, убеждает замдиректора департамента корпоративных коммуникаций Укргазбанка Игорь Мороз.

Когда возникает вопрос выбора, скорее работают эмоциональные факторы, чем рациональные, уверен руководитель проектов и программ в сфере нематериального производства по разработке и внедрению транзакционных продуктов Sense Bank Евгений Пляка. Для кого-то, скажем, мотивацией будет поддержка брендом любимого футбольного чемпионата. А у кого-то есть приятные воспоминания, связанные с конкретным логотипом на карте.

Поэтому разница между двумя системами проявляется на более глубоком уровне – в программах лояльности, которые предлагают системы, насыщенности пакетов соответствующего класса карт дополнительными услугами и преференциями, такими как доступ к лаунжам аэропортов и fast track, скидками на услуги партнеров и т.д.

Обе платежные системы предлагают участие в различных акциях, доступных в основном для всех классов карт. Да и популярность систем в мире почти не отличается. Относительно использования карт в качестве платежного средства – разницы между ними нет. Даже если речь идет о покупках за границей: механизмы проведения таких транзакций, включая процесс обмена валюты, почти идентичны.

Visa и Mastercard имеют огромный опыт в создании платежных решений и продуктов, и могут удовлетворить потребности любых самых взыскательных пользователей. Но именно банки должны раскрыть клиенту все преимущества использования платежных карт, сервисов и привилегий платежных систем, добавив к ним свои финансовые услуги, отмечает руководитель проектов и программ отдела работы с физическими лицами главного управления розничного бизнеса Правэкс Банка Александр Луценко.

Поэтому, прежде всего, следует выбирать не столько логотип международной платежной системы на карте, сколько пакет услуг и сервисов, а также их стоимость, которые формирует банк-эмитент для конкретных карточных продуктов, рекомендует Евгений Пляка. Если карта нужна в основном для снятия наличных, лучше выбрать карту, открывающую доступ к услуге по наилучшему тарифу. Если в приоритете кредитная функция – следует искать карту с наиболее выгодными условиями.

Многие украинские банки предлагают клиентам самостоятельно выбрать международную платежную систему при оформлении карты. Пугаться этого выбора не стоит – если вы не планируете пользоваться экстра-возможностями, предоставляемыми системой, или участвовать в программах лояльности, - какую бы систему ни выбрали, вы получите все нужные функции по той же цене. Но, конечно, к выбору можно подходить более осознанно: изучить набор привилегий, предоставляемых системами к карте выбранного класса, посмотреть акции и программы лояльности, которые они предлагают.

РБК-Украина обратилась непосредственно в международные платежные системы Mastercard и Visa, чтобы понять конкурентные преимущества и, возможно, недостатки каждой из них. Компании предоставили очень широкие перечни собственных продуктов с подробным описанием их преимуществ и возможностей для пользователей. Чтобы избежать возможных обвинений в рекламном характере публикации, позволим себе привести для наших читателей несколько примеров услуг, предлагаемых пользователям платежными системами. Подробное описание всех продуктов Mastercard и Visa желающие смогут найти на сайтах платежных систем.

Visa

Технология Visa Token Service повышает безопасность коммерческих платежных операций при покупках в физических точках и онлайн, заменяя 16-значные номера карт Visa на специальный шифр ("токен"), что делает невозможным попадание личных данных потребителя в руки мошенников. В Украине эта технология очень распространена: по данным Visa, страна занимает пятое место в мире по проникновению токенизации.

Сервис Click to Pay для карт Visa обеспечивает украинцам простой и безопасный онлайн-шопинг. Это означает, что на всех маркетплейсах, где находится значок Click to Pay, нет необходимости заполнять длинные формы, вводить номер карты и помнить пароль. Если карта Visa предварительно добавлена в Click to Pay, данные потребителей безопасно передаются между участниками платежной сети.

Visa Direct – платформа от Visa, позволяющая осуществлять денежные переводы в более чем 190 странах и территориях. Для украинских потребителей это означает мгновенные P2P-платежи с карты на карту.

Visa Tap to Phone – технология, которая превращает смартфон в платежный терминал. Она разработана, чтобы малый и средний бизнес — кафе, салоны красоты, спортзалы, стоматологические и ветеринарные клиники, а также маршрутные такси могли удобно и безопасно принимать безналичные платежи. Для пользователей-физических лиц это означает возможность не беспокоиться о наличных деньгах и производить оплаты с помощью карты, смартфона или часов. Прием бесконтактных оплат через смартфон на операционной системе Android доступен в Украине уже длительное время. А с октября 2023 года решение работает и на iOs.

Mastercard

Наличные деньги на кассе - услуга Mastercard, позволяющая снимать наличные средства со своего счета прямо на кассе торговой точки при оплате покупок картой. С началом полномасштабной войны компания значительно расширила доступность услуги: количество торговых сетей, где украинцы могут воспользоваться этой услугой, выросло с 13 до 45, а лимит на снятие наличных денег был увеличен в 12 раз. Сегодня благодаря сервису "Наличные на кассе" можно снять до 6000 грн на кассах в продуктовом ритейле (магазинах Сильпо, Фора, АТБ, VARUS, NOVUS), аптеках (Белая Ромашка, АНЦ, Аптека Доброго Дня), на АЗК (OKKO, WOG, Укрнафта) и других локациях (EVA, Эпицентр, Фокстрот).

Наличные на карту - услуга Mastercard, позволяющая пополнить банковскую карту наличными прямо на кассе торговой точки. Благодаря интеграции услуги с сервисом "Дія" максимальная сумма пополнения за одну транзакцию увеличилась с 5 тыс. грн до 50 тыс. грн. Пока сервисом можно воспользоваться в сети АЗК WOG и АЗК Socar (до 50 тыс. грн за транзакцию при условии верификации через приложение "Дія"), Укрнафта (до 5 тыс. грн за транзакцию) и сети магазинов "Сім-23" (до 5 тыс. грн за транзакцию).

Weld card – первая криптокарта в Украине, которую запустили Mastercard, Unex Bank и финтех-стартап Weld Money. Weld card – это цифровая платежная карта на базе Debit Mastercard, которая привязана к криптовалютному кошельку на платформе Weld Money. Карту можно добавить в Apple Pay, Google Pay и рассчитываться криптовалютой за товары и услуги без необходимости пользователю самостоятельно конвертировать ее в обычную (фиатную) валюту. Карта позволяет рассчитываться криптовалютой за товары и услуги везде, где доступны безналичные оплаты.

Немного о конвертации валют по картам

Принято считать, что при использовании платежных карт Visa или Mastercard внутри страны украинские пользователи не чувствуют разницу в стоимости сервисов, предоставляемых платежными системами. А вот при пользовании картами за рубежом выбор в пользу Visa или Mastercard имеет значение, потому что это влияет на стоимость конвертации валют по картам. И это действительно так. Но лишь в известной степени.

Так, считается, что основной валютой расчетов в рамках платежной системы Mastercard является евро, а у Visa – доллар. Соответственно, карты Mastercard лучше использовать в странах, где основные расчеты осуществляются в евро. А карты Visa – там, где используется преимущественно доллар.

Это должно оградить держателей карт от лишних конвертаций валют по картам и, соответственно, от переплат на комиссиях платежных систем за конвертацию.

Но важно понимать, что стоимость пользования банковской картой за границей зависит не столько от комиссий платежных систем за конвертацию валюты, сколько от того, в какой валюте эта карта открыта. А также от того – через какую валюту осуществляет конвертацию конкретный банк и по какому курсу. Именно украинский банк определяет тарифы и комиссии по всем операциям, в том числе за конвертацию валют и снятие наличных.

Кроме того, при снятии наличных денег за рубежом чрезвычайно важно учитывать тарифы и комиссии местного банка, в кассе или банкомате которого вы снимаете средства. И здесь комиссии могут быть достаточно ощутимыми. На этом фоне стоимость услуги конвертации валют платежными системами может быть далеко не определяющей для держателя карты.

Поэтому при выборе Visa и Mastercard будущий владелец банковской карты должен руководствоваться преимуществами и возможностями, предоставляемыми конкретной платежной системой, а также условиями обслуживания, которые предлагает конкретный банк-эмитент платежных карт.

В самых же платежных системах отмечают, что их главным конкурентом остаются наличные.