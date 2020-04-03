Не виновен: почему ВАКС закрыл дело против прокурора Кулика

Фото: Константин Кулик (nabu.gov.ua)

2 апреля Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшего прокурора АТО Константина Кулика в незаконном обогащении. Подал ходатайство о закрытии дела первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

Какие перспективы для скандального прокурора открывает это судебное решение и сулит ли это ему возможностью вернуться в правоохранительные органы – детальнее РБК-Украина.

Решению ВАКС удовлетворить ходатайство прокуроров САП предшествовало сорванное 5 марта заседание в Апелляционном суде Киева, во время которого должно было продолжиться рассмотрение вопроса об обратной передаче дела экс-прокурора Константина Кулика о незаконном обогащении из Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Голосеевский суд.

Однако, как писало РБК-Украина, заседание продлилось не больше минуты из-за того, что на него не явились прокуроры САП, в связи с чем судьи вынуждены были перенести слушание. Как отмечают собеседники издания, неявка прокуроров на столь важный процесс не может произойти без ведома руководства, а игнорирование судебного заседания стороной обвинения – репутационно самый неприемлемый способ сорвать судебное заседание.

Касательно самого дело, причиной ходатайства указан пункт 4 части 1 статьи 284 УПК, то есть вступление в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за свои деяния. Коллегия в своих выводах указала, что Конституционный суд в феврале 2019 года принял решение о признании неконституционным ст. 368-2 УК, то есть незаконного обогащения, в совершении которого и обвиняют Кулика. Поэтому судьи ходатайство удовлетворили. Высший антикоррупционный суд также отменил арест имущества Кулика, который был наложен Соломенским районным судом Киева.

Как отмечает в комментарии РБК-Украина эксперта Центра противодействия коррупции Андрей Савин, ранее дело Кулика не было закрыто в Голосеевском суде, о чем также ходатайствовали прокуроры весной прошлого года. Суд посчитал, что Уголовный процессуальный кодекс не дает ему полномочий закрыть дело на стадии судебного разбирательства, о чем просил прокурор и суд уже говорил об этой коллизии и советовал "подкорректировать позицию", однако прокурор не стал менять оснований ходатайства. Кроме того, суд несколько раз требовал, чтобы прокурор по делу отказался от обвинения. Затем дело передали в Высший антикоррупционный суд, который, по итогу, его и закрыл.

"Человек не может быть виновен по статье, которой уже нет. Поэтому здесь вопрос не к прокурорам и, тем более, не об их бездействии. Напротив, прокуроры и НАБУ быстро расследовали дело Кулика о незаконном обогащении и направили его в суд еще в 2016 году. Затем Голосеевский суд намеренно это дело почти не рассматривал, очевидно из-за занимаемой Куликом на то время должности в ГПУ. Как известно Кулика активно поддерживал бывший генпрокурор Юрий Луценко, он был у него был прокурор для особых поручений", - отмечает Савин.

Стоит отметить, что решение Конституционного суда о неконституционности преследования незаконно обогатившихся чиновников было принято в начале 2019 года. В октябре 2019 года Верховная рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение. Ранее, как отмечалось, Голосеевский районный суд Киева действительно отказался удовлетворять аналогичное ходатайство САП и закрывать дело о незаконном обогащении Кулика.

"Ходатайство первого заместителя руководителя САП о закрытии уголовного производства - удовлетворить. Закрыть уголовное производство по обвинению Константина Кулика", - заявил судья.

Вместе с тем, коллегия сняла арест с имущества, которое было арестовано в обеспечение возможной конфискации и вещественных доказательств. Напомним, по версии следствия, Кулик вместе со своей сожительницей Ириной Немец получил в собственность активы, законность оснований получение которых не подтверждено доказательствами. Речь идет о недвижимости на общую сумму 2,86 млн грн.

Судебные тяжбы

Примечательно, что о закрытии уголовного дела ходатайствовал первый заместитель руководителя САП Максим Грищук, который в 2016 году и предъявил обвинения Кулику, требуя домашнего ареста на время расследования.

Именно прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины вручали в 2016 году обвинительный акт военному прокурору сил антитеррористической операции Константину Кулику. Его обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины - незаконное обогащение.

Прокуроры заявляли, что в кратчайшие сроки обвинительный акт будет передан в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. В случае признания судом вины военного прокурора сил АТО ему грозило лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Детективы НАБУ 7 октября 2016 завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика. С тех пор стороне защиты детективы НАБУ предоставили доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления. Расследование по факту подозрения в приобретении главным военным прокурором сил АТО Константином Куликом дорогой недвижимости во время его работы в военной прокуратуре НАБУ было начато еще зимой 2016 года.

Стоит отметить, что прокурор Максим Грищук не впервые участвует в громких расследованиях. Как писало РБК-Украина, в апреле прошлого года директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что лично первый заместитель руководителя Специализированной прокуратуры Максим Грищук давал указание не писать фамилию Олега Гладковского в процессуальных документах, подаваемых в суд по делу о хищениях в "оборонке".

Позже Грищук давал разрешение на вылет за пределы страны застройщика и бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен. Микитась жаловался на здоровье и просил разрешить ему лечиться в Лондоне. Заместитель руководителя САП позволил ему покинуть страну с 20 по 24 января.

Также, по информации "Слово и дело", первый заместитель руководителя САП Грищук принял решение и отказал в удовлетворении жалобы НАБУ на закрытие уголовного производства по подозрению экс-главного санитарного врача Святослава Протаса в получении неправомерной выгоды. В то же время, редакция обратилась за комментарием в пресс-службу САП относительно закрытия этого дела, однако на момент публикации ответ не получила.

Прокурорские перспективы

Главный вопрос в этом деле – удастся ли скандальному прокурору после оправдательного решения ВАКС восстановиться в должности или претендовать на новые в правоохранительных органах.

Напомним, по данным "Украинской правды", олигарх Игорь Коломойский пытался устроить экс-прокурора Константина Кулика на работу в СБУ, чтобы тот продолжил заниматься делами против его конкурентов, но уже в другом правоохранительном органе. По стечению обстоятельств ранее в Генпрокуратуре фактически во всех производствах Кулика проходили именно враги Коломойского. Как писал журналист и бывший депутат Сергей Лещенко, Коломойский особенно обязан Кулику тем, что экс-прокурор помог ему с вопросом Вадима Шульмана.

Однако, как напоминает Андрей Савин, Кулик был уволен с ГПУ по закону, поскольку отказался пройти аттестацию как все прокуроры для продолжения службы в новом Офисе генерального прокурора, поэтому о восстановлении - не может идти речи.

"Но мы не исключаем что такой "ценный кадр" может понадобиться новому генеральному прокурору Ирине Венедиктов. Поэтому предполагаем, что его могут вернуть. Договорятся в Окружном административном суде Киева (ОАСК) или что-то еще придумают. Кулик удачно служил Луценко поэтому его так называемые "таланты" могут понадобиться. Политические преследования, фабрикация дел для пиара и еще длинный "послужной" список", - сказал в комментарии РБК-Украина эксперт ЦПК.

Также, как ранее отмечал Савин, еще в прошлом году стало заметно, что Кулик начал действовать в разрез руководству Генпрокуратуры и, судя по всему, пошел на опережение, подыгрывая Игорю Коломойскому, претендуя на роль "прокурора по особым поручениям" и для него.

В этом отношении, разделяет мнение Савина и политический эксперт Владимир Цыбулько, который утверждает, что Кулик - член так называемого "клуба спонсоров" нынешней власти, поэтому вполне вероятно, что через полгода экс-прокурор сможет добавить к своему состоянию еще несколько миллионов компенсации.

"Однако, рассмотрение дела о его незаконном обогащении - создает искаженную картину западным партнерам, которые еще полгода назад верили, что институты власти, особенно антикоррупционные - могут быть отделены от групп влияния и работать на пользу государства", - добавляет эксперт.

Напомним, во время работы в ГПУ именно Кулик расследовал дело Burismа, за активизацию которого так рьяно борется адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Также Кулик готовил досье на Хантера Байдена, которое было передано в США, о чем писала NYT. Кроме того, журналисты NYT 4 декабря 2019 года сообщила, что Джулиани все-таки провел встречи с Юрием Луценко и Константином Куликом, якобы для "сбора материалов при съемке документального фильма" в контексте процесса импичмента Дональда Трампа. Соответственно, как возвращение Кулика в правоохранительные органы повлияет на отношения Украины и США, остается открытым вопросом.

Впрочем, оправдание Кулика и открытие для него возможностей занимать должности в правоохранительной системе является весьма симптоматическим на фоне последних кадровых назначений и действий правоохранителей. Только недавно прозвучали громкие отставки Руслана Рябошапки и его заместителей, которые публично выступали против фабрикации уголовных дел топ-уровня, ведь силовые ведомства в новой конфигурации комплектуются по принципу "100% своими людьми".

Согласно недавнему опросу КМИСа, 75% населения считают борьбу новой власти с коррупцией в высших эшелонах власти неуспешной. Не так сложно предположить, чем займется скандальный прокурор на новой должности, в то время как о законности и справедливости можно будет забыть. При этом часть ответственности за грядущие попрания закона будет лежать и на главах антикоррупционных ведомств, на создание которых в 2016 году общество возлагало непропорционально большие надежды.