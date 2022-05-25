Вилис Дамбинс: "Русский след" в нашем бизнесе давно "простыл"

Латвийский инвестор Вилис Дамбинс, один из совладельцев компании "VS Energy International", решился на разговор после громкой публикации материала, в котором его бизнес в Украине связывают с российскими бизнесменами, и некоторые из них якобы имеют отношение к так называемым "лужниковскими".

"ВС Энерджи Интернейшнл Украина" объединяет в единой системе управления группу из пяти энергораспределяющих предприятий – операторов систем распределения. В состав группы входят "Херсоноблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ривнэоблэнерго". На предприятиях группы работают более 11 тыс. сотрудников.

Акционерами "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Вилис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).

– Господин Дамбинс, в публикациях "Схем" (Радио Свобода), Forbes, ряде других материалов утверждается, что реальными бенефициарами "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. А официально заявленные акционеры – только номинальные держатели акций, обеспечивающие "прикрытие" подсанкционным "столпам" кремлевского режима. Так кто же вы?

– Я являюсь одним из акционеров компании "ВС Энерджи Интернейшнл Украина". Все акционеры компании – граждане стран ЕС. Компания создана в Украине, работает в Украине, управляется украинскими менеджерами, платит налоги в Украине и полностью находится в правовом поле Украины.

Знаете, в Украине наш бизнес регулярно проверяют и перепроверяют различные государственные органы. Поэтому я чувствую себя максимально открытым для тех, кто хочет в очередной раз подтвердить имена реальных собственников нашей компании. Вряд ли вы сможете найти больше того, что уже известно всем проверяющим и разрешающим инстанциям – Антимонопольному комитету, регулятору, профильному министерству, Нацполиции.

Так вот, в 2014 году менеджментом компании была выкуплена часть акций группы. В числе предыдущих владельцев, из перечисленных вами персон, был только Евгений Гинер. Ранее проверенный и перепроверенный всеми регуляторами и властными структурами Украины и получивший разрешение на владение частью этого бизнеса.

Но после украинской Революции 2014 года он перестал быть заинтересованным в продолжении бизнеса в Украине и принял решение продать свою долю в компании. После поиска новых инвесторов, согласования условий сделки и официального выхода из бизнеса он больше не является акционером компании, не влияет на ее деятельность прямо или опосредованно.

Сейчас "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" полностью принадлежит VS Energy NV, акционером которой я являюсь.

– Так почему тогда утверждается, что за "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" стоят интересы приближенных к кремлю россиян?

– Проблема – не в бизнесе. Проблема в медийном поле. Упомянутые вами публикации вызвали мое возмущение. Возможно, при их подготовке находили какие-то старые статьи и брали из них непроверенную информацию. И вот в этой части я вижу нарушение стандартов журналистики. Возможно, это была ошибка, связанная с использованием непроверенных источников.

Я знаю о том, что раньше в медиа действительно неоднократно выходили материалы, в которых утверждалось, что Бабаков, Гинер, Воеводин имеют интересы в украинской энергетике и энергораспределении.

Вилис Дамбинс: "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" – это бизнес, принадлежащий европейским акционерам, управляющийся украинским менеджментом и работающий в правовом поле Украины

– Мое отношение к этому строилось на том, что они были инструментом конкурентной борьбы разных бизнес-групп. Вы же знаете, что энергорынок в Украине – достаточно непростой. И в этой борьбе в ход шло все – включительно с "вбрасыванием" дезинформации, голословными обвинениями, "привязкой" бизнеса к токсичным персонам. Поэтому "компроматные" публикации в отношении "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" я не воспринимал как большую проблему, понимая кому и зачем они нужны. Но теперь, похоже, их накопилось столько, что их содержание стали воспринимать, как аксиому. И ссылаться на них как на первоисточник.

– В прошлом году народный депутат Андрей Герус утверждал, что Воеводин выкупил доли Гинера и Бабакова в группе VS Energy и стал единственным акционером компании.

– Еще раз повторю: в 2014 году, на момент выкупа бизнеса среди предыдущих владельцев компании был Гинер. Бабаков и Воеводин никогда не входили в число акционеров группы. Следовательно, и после 2014 года никто из них не мог продавать то, чего у него нет.

– Тем не менее, по нашей информации, сотрудничество действующих акционеров с предыдущими собственниками бизнеса VS Energy все же сохранилось.

– В нашем энергобизнесе нет никакого сотрудничества, о котором вы спрашиваете. У "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" есть счета в ПИН Банке, мажоритарным собственником которого является Гинер. Эти счета были там много лет, еще до сделки в 2014 году. Нарушений в работе банка, угроз национальной безопасности Нацбанком Украины или другими органами власти выявлено не было.

Но есть два мотива, которые стимулируют нас к постепенному выходу из сотрудничества с ПИН банком. Во-первых, это деловой мотив: наш бизнес имеет потребности в банковских услугах, которые не могут быть удовлетворены только одним учреждением. И мы давно расширяем партнерство с другими украинскими банками. Во-вторых, существует моральный аспект. В условиях полномасштабной российской агрессии мы приняли стратегическое решение об отказе от сотрудничества с банком, имеющим отношение к России.

– Какое влияние на работу "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" оказала развязанная РФ война?

– Мы рассматриваем российское вторжение не только и не столько с бизнесовой точки зрения. Это – военное преступление, за которое, в конечном итоге, понесут ответственность путин, его российский режим и непосредственные исполнители, а также РФ в целом. Агрессия, начатая в 2014 году, и продолженная так называемой "спецоперацией", де-факто является войной на уничтожение не только украинского государства, но и украинского народа. Это также война против европейского единства и европейской системы ценностей.

Одна из наших компаний – "Херсоноблэнерго" – находится на территориях, которые захватили российские оккупанты. Они уничтожают города, убивают людей, разрушают инфраструктуру. В тяжелейших условиях наши сотрудники проводят критически важные ремонтные работы на территории Херсонской области. К несчастью, погибло несколько наших сотрудников из-за российских обстрелов. Есть погибшие сотрудники наших компаний в других областях. Несколько из них были награждены Орденами "За мужество". На фоне этого для меня очень неприятно выглядят публикации, в которых говорится о каком-то "российском следе" в нашей компании.

Всем украинским бизнесам сейчас очень тяжело. Но важно, чтобы в военное время экономика работала. Наша компания платит налоги, выплачивает заработные платы сотрудникам, работает над устранением последствий атак российских военных – ремонтом электросетей, возобновлением подачи энергии в деоккупированные населенные пункты.

С 24 февраля мы оказали финансовую помощь Вооруженным силам Украины на сумму более 30 млн. грн., а также способствовали закупке оборудования для армии (дроны, бронежилеты, джипы, тепловизоры) на такую же сумму. Вместе с тем мы понимаем и то, что наш бизнес ответственен за то, чтобы люди, предприятия были обеспечены электроэнергией. Поэтому, наши сотрудники делают все возможное, чтобы энергетическая инфраструктура страны качественно функционировала.

– В публикации "Схем" утверждается, что сейчас следователи Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора проводят досудебное расследование по нескольким фактам, в частности – "присвоение собственности", "совершение преступной организацией "Лужники", которая представлена финансово-промышленной группой VS Energy, умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц". Что будет с "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" из-за этого громкого дела?

– Проверки и расследования, как правило, негативно воспринимаются бизнесом. Особенно – когда используются столь жесткие и серьезные формулировки. Но – не в этом случае. Мы возлагаем значительные надежды на это расследование. По большому счету, оно касается статуса собственности нашей группы. Компания готова к тому, чтобы в очередной раз быть проверенной ГБР и Генпрокуратурой. Мы уверены, что с результатами расследования исчерпаются медийные мифы о нашей компании. У нас нет "российского следа", он давно "простыл". И я очень надеюсь, что расследование поставит точку в этом процессе.

– Но вы же согласны, что подозрения в присутствии россиян в вашем бизнесе были не беспочвенны?

– Давайте понимать. Восемь лет назад одним из владельцев акционерного капитала этой компании действительно был Гинер. Избавиться от "российского следа" "в один клик" невозможно. Но мы реализовали последовательную стратегию, направленную на удаление "российского фактора". Эта стратегия включала как внедрение ведущих европейских практик ведения бизнеса, так и разрыв со всем, что связано с Россией. И мы всегда работали в строгом соответствии с украинским законодательством.

– Почему же тогда количество вопросов к вашему бизнесу сейчас не сократилось, а возросло?

– Думаю, что стереотипы о нашей компании очень выгодны недоброжелателям. С началом полномасштабной войны России против Украины резко вырос запрос государства и общества на полный разрыв отношений с государством-агрессором. И это оправданно и понятно.

Также, наверное, нужно говорить и о наших ошибках. Мы работали над своей стратегией без информационной поддержки. Проще говоря – мы недоработали в вопросах коммуникации. Поэтому теперь получаем ситуацию, когда даже авторитетные медиа пользуются неподтвержденной информацией из архивов, где "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" показывают каким-то "партизанским отрядом" РФ в Украине.

Давайте еще раз скажу: это фейк. Наоборот, мы компания, которая вывела целый ряд украинских предприятий из зоны интересов россиян, и последовательно интегрирует их в общеевропейское бизнес-пространство.

– Вы так говорите, чтобы избежать национализации вашего бизнеса?

– Я уверен в том, что наш бизнес честен по отношению к Украине и ее интересам. Мы неоднократно проходили значительные проверки большого количества структур. Никаких претензий к нам не было и не может быть. Потому что у нас все работает по закону.

И еще хочу сказать, что победа в войне – это не только восстановление территориальной целостности страны, но и окончательное утверждение правил игры, которые предусматривают уважение к частной собственности, соблюдение законов и защиту интересов инвесторов. Ну и важно, чтобы медиа тоже соблюдали эти правила. Я очень надеюсь, что в отношении нашего бизнеса пресса впредь будет более справедливой. И будет интересоваться качеством используемых источников. А еще лучше – обращаться непосредственно в компанию за информацией из первых рук.

Акционеры и менеджмент VS Energy ранее опубликовали официальное заявление о российской военной агрессии. В частности, о том, что компания продолжает всячески поддерживать государственность, суверенитет и демократическое развитие общества и экономики Украины.