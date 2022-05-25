Віліс Дамбінс: "Російського сліду" в нашому бізнесі давно немає

Латвійський інвестор Віліс Дамбінс, один із співвласників компанії "VS Energy International", зважився на розмову після гучної публікації матеріалу, в якому його бізнес в Україні пов'язують з російськими бізнесменами, і деякі з них нібито мають відношення до так званих"лужниковськими".

"ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" об'єднує в єдиній системі управління групу з п'яти енергорозподільних підприємств-операторів систем розподілу. До складу групи входять "Херсонобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго". На підприємствах групи працюють понад 11 тис.співробітників.

Акціонерами "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" є громадяни Євросоюзу Валтс Вігантс (Латвія), Віліс Дамбінс (Латвія), Артурс Альтбергс (Латвія), Олег Сізерман (Німеччина), Марина Ярославська (Німеччина).

– Пане Дамбинс, в публікаціях "Схем" (Радіо Свобода), Forbes, ряді інших матеріалів стверджується, що реальними бенефіціарами "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" є громадяни РФ Олександр Бабаков, Євген Гінер і Михайло Воєводін. А офіційно заявлені акціонери – тільки номінальні власники акцій, що забезпечують "прикриття" підсанкційним "стовпам" кремлівського режиму. Так хто ж ви?

– Я є одним з акціонерів компанії "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна". Всі акціонери компанії-громадяни країн ЄС. Компанія створена в Україні, працює в Україні, управляється українськими менеджерами, платить податки в Україні і повністю знаходиться в правовому полі України.

Знаєте,в Україні наш бізнес регулярно перевіряють і перевіряють різні державні органи. Тому я відчуваю себе максимально відкритим для тих, хто хоче в черговий раз підтвердити імена реальних власників нашої компанії. Навряд чи ви зможете знайти більше того, що вже відомо всім перевіряючим і дозвільним інстанціям – Антимонопольному комітету, регулятору, профільному міністерству, Нацполіції.

Так ось, в 2014 році менеджментом компанії була викуплена частина акцій групи. У числі попередніх власників, з перерахованих вами персон, був тільки Євген Гінер. Раніше перевірений і перевірений усіма регуляторами і владними структурами України і отримав дозвіл на володіння частиною цього бізнесу.

Але після Української революції 2014 року він перестав бути зацікавленим у продовженні бізнесу в Україні і прийняв рішення продати свою частку в компанії. Після пошуку нових інвесторів, узгодження умов угоди і офіційного виходу з бізнесу він більше не є акціонером компанії, не впливає на її діяльність прямо або опосередковано.

Зараз "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" повністю належить VS Energy NV, акціонером якої я є.

– То чому тоді стверджується, що за "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" стоять інтереси наближених до Кремля росіян?

– Проблема – не в бізнесі. Проблема в медійному полі. Згадані вами публікації викликали моє обурення. Можливо, при їх підготовці знаходили якісь старі статті і брали з них неперевірену інформацію. І ось у цій частині я бачу порушення стандартів журналістики. Можливо, це була помилка, пов'язана з використанням неперевірених джерел.

Я знаю про те, що раніше в медіа дійсно неодноразово виходили матеріали, в яких стверджувалося, що Бабаков, Гінер, Воєводін мають інтереси в українській енергетиці та енергорозподілі.

Віліс Дамбінс: "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" – бізнес, що належить європейським акціонерам, управляється українським менеджментом і працює в правовому полі України

– Моє ставлення до цього будувалося на тому, що вони були інструментом конкурентної боротьби різних бізнес-груп. Ви ж знаєте, що енергоринок в Україні – досить непростий. І в цій боротьбі в хід йшло все – включно з "вкиданням" дезінформації, голослівними звинуваченнями, "прив'язкою" бізнесу до токсичних персон. Тому "компроматні" публікації щодо "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" я не сприймав як велику проблему, розуміючи кому і навіщо вони потрібні. Але тепер, схоже, їх накопичилося стільки, що їх зміст стали сприймати, як аксіому. І посилатися на них як на першоджерело.

– Минулого року народний депутат Андрій Герус стверджував, що Воєводін викупив частки Гінера і Бабакова в групі VS Energy і став єдиним акціонером компанії.

– Ще раз повторю: у 2014 році, на момент викупу бізнесу серед попередніх власників компанії був Гінер. Бабаков і Воєводін ніколи не входили до числа акціонерів групи. Отже, і після 2014 року ніхто з них не міг продавати те, чого у нього немає.

– Проте, за нашою інформацією, співпраця діючих акціонерів з попередніми власниками бізнесу VS Energy все ж збереглася.

– У нашому енергобізнесі немає жодної співпраці, про яку ви питаєте. У "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" є рахунки в пін банку, мажоритарним власником якого є Гінер. Ці рахунки були там багато років, ще до угоди в 2014 році. Порушень у роботі банку, загроз національній безпеці Нацбанком України або іншими органами влади виявлено не було.

Але є два мотиви, які стимулюють нас до поступового виходу з співпраці з ПІН банком. По-перше, це діловий мотив: наш бізнес має потреби в банківських послугах, які не можуть бути задоволені тільки однією установою. І ми давно розширюємо партнерство з іншими українськими банками. По-друге, існує моральний аспект. В умовах повномасштабної російської агресії ми прийняли стратегічне рішення про відмову від співпраці з банком, що має відношення до Росії.

– Який вплив на роботу "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" зробила розв'язана РФ війна?

– Ми розглядаємо російське вторгнення не тільки і не стільки з бізнесової точки зору. Це – військовий злочин, за який, в кінцевому підсумку, понесуть відповідальність Путін, його російський режим і безпосередні виконавці, а також РФ в цілому. Агресія, розпочата в 2014 році, і продовжена так званою "спецоперацією", де-факто є війною на знищення не тільки української держави, а й українського народу. Це також війна проти європейської єдності та європейської системи цінностей.

Одна з наших компаній – "Херсонобленерго" – знаходиться на територіях, які захопили російські окупанти. Вони знищують міста, вбивають людей, руйнують інфраструктуру. У важких умовах наші співробітники проводять критично важливі ремонтні роботи на території Херсонської області. На жаль, загинуло кілька наших співробітників через російські обстріли. Є загиблі співробітники наших компаній в інших областях. Кілька з них були нагороджені орденами "За мужність". На тлі цього для мене дуже неприємно виглядають публікації, в яких йдеться про якийсь "російський слід" в нашій компанії.

Всім українським бізнесам зараз дуже важко. Але важливо, щоб у воєнний час економіка працювала. Наша компанія платить податки, виплачує заробітні плати співробітникам, працює над усуненням наслідків атак російських військових – ремонтом електромереж, відновленням подачі енергії в деокуповані населені пункти.

З 24 лютого ми надали фінансову допомогу Збройним силам України на суму понад 30 млн грн, а також сприяли закупівлі обладнання для армії (дрони, бронежилети, джипи, тепловізори) на таку ж суму. Разом з тим ми розуміємо і те, що наш бізнес відповідальний за те, щоб люди, підприємства були забезпечені електроенергією. Тому, наші співробітники роблять все можливе, щоб енергетична інфраструктура країни якісно функціонувала.

– У публікації "Схем" стверджується, що зараз слідчі Державного бюро розслідувань при процесуальному керівництві Офісу генпрокурора проводять досудове розслідування за кількома фактами, зокрема – "привласнення власності", "вчинення злочинною організацією "Лужники", яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб". Що буде з "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" через цю гучну справу?

– Перевірки та розслідування, як правило, негативно сприймаються бізнесом. Особливо – коли використовуються настільки жорсткі і серйозні формулювання. Але – не в цьому випадку. Ми покладаємо значні надії на це розслідування. За великим рахунком, воно стосується статусу власності нашої групи. Компанія готова до того, щоб в черговий раз бути перевіреною ДБР і Генпрокуратурою. Ми впевнені, що з результатами розслідування вичерпаються медійні міфи про нашу компанію. У нас немає "російського сліду", він давно зник. І я дуже сподіваюся, що розслідування поставить крапку в цьому процесі.

– Але ви ж згодні, що підозри в присутності росіян у вашому бізнесі були не безпідставні?

– Давайте розуміти. Вісім років тому одним з власників акціонерного капіталу цієї компанії дійсно був Гінер. Позбутися "російського сліду" в один клік неможливо. Але ми реалізували послідовну стратегію, спрямовану на видалення "російського фактора". Ця стратегія включала як впровадження провідних європейських практик ведення бізнесу, так і розрив з усім, що пов'язано з Росією. І ми завжди працювали в суворій відповідності з українським законодавством.

– Чому ж тоді кількість питань до вашого бізнесу зараз не скоротилася, а зросла?

– Думаю, що стереотипи про нашу компанію дуже вигідні недоброзичливцям. З початком повномасштабної війни Росії проти України різко зріс запит держави і суспільства на повний розрив відносин з державою-агресором. І це виправдано і зрозуміло.

Також, напевно, потрібно говорити і про наші помилки. Ми працювали над своєю стратегією без інформаційної підтримки. Простіше кажучи – ми недопрацювали в питаннях комунікації. Тому тепер отримуємо ситуацію, коли навіть авторитетні медіа користуються непідтвердженою інформацією з архівів, де "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" показують якимось "партизанським загоном" РФ в Україні.

Давайте ще раз скажу: це фейк. Навпаки, ми компанія, яка вивела цілу низку українських підприємств із зони інтересів росіян, і послідовно інтегрує їх у загальноєвропейський бізнес-простір.

– Ви так говорите, щоб уникнути націоналізації вашого бізнесу?

– Я впевнений в тому, що наш бізнес чесний щодо України та її інтересів. Ми неодноразово проходили значні перевірки великої кількості структур. Ніяких претензій до нас не було і не може бути. Тому що у нас все працює за законом.

І ще хочу сказати, що перемога у війні – це не тільки відновлення територіальної цілісності країни, а й остаточне затвердження правил гри, які передбачають повагу до приватної власності, дотримання законів і захист інтересів інвесторів. Ну і важливо, щоб медіа теж дотримувалися цих правил. Я дуже сподіваюся, що щодо нашого бізнесу преса надалі буде більш справедливою. І буде цікавитися якістю використовуваних джерел. А ще краще – звертатися безпосередньо в компанію за інформацією з перших рук.

Акціонери та менеджмент VS Energy раніше опублікували офіційну заяву про російську військову агресію. Зокрема, про те, що компанія продовжує всіляко підтримувати державність, суверенітет і демократичний розвиток суспільства та економіки України.