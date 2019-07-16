Виктория Галицкая: Люди в Украине должны не выживать, а достойно жить

Фото: Виктория Галицкая (пресс-служба)

Узнаваемость первых лиц государства в Винницкой области огромная, а общество привыкло голосовать за "своих". Так, на одном из местных округов в фаворитах ходит вице-премьер Владимир Кистион, которого продвигает в Раду Владимир Гройсман. Несмотря на то, что Кистион подозревался СБУ в хищении местного бюджета, он продолжает активно продвигать хэштег #УрядГройсмана в социальных сетях и выступает как "человек дела".

При этом на другом 12 округе в Виннице может развернуться настоящая борьба между ставленником Гройсмана Леонидом Марцинковским и предпринимательницей Викторией Галицкой.

30-летняя Виктория Галицкая – владелица строительной компании "Династия В.В.". Идет на выборы как самовыдвиженка, но ориентируется на электорат "Слуги народа". В команде Галицкой считают, что поскольку партия Зеленского выставила на округе пожилого кандидата, электорат "Зе" переключился на "молодую и перспективную".

О планах, предвыборной программе и успешном бизнесе кандидат в нардепы Виктория Галицкая рассказала в интервью РБК-Украина.

Зачем молодой бизнес-вумен, у которой мощная строительная компания, депутатский мандат?

Дело в том, что я человек очень активный и ответственный. Моя деятельность направлена на поддержку детей, людей преклонного возраста – вижу в этом и свою миссию, и свое вдохновение. Иду в парламент, чтобы менять страну. Вдохновил, в частности, и президент Зеленский - он доказал, что можно побеждать и без админресурса.

Правда, о его достижениях говорить рано, поэтому я скажу лучше о себе. Имею двух сыновей и хочу построить для них государство, из которого не захочется бежать за границу. Я очень люблю Украину и хочу, чтобы она стала еще лучше.

Известно, что у вас сразу несколько бизнес-направлений. В частности, вы планировали строительство детского дома семейного типа и даже премьеру первого украинского образовательного сериала. Хватит времени и на идеи, и на депутатство?

Успеваю, потому что очень креативная. Например, все рекламные кампании моих брендов я придумываю сама. Потому что являюсь довольно творческой личностью. Вот, например, книга, точнее, серия книг, которую я планирую выпускать.

Каждый из "томов" будет рассказывать детям о той или иной профессии, и не только о тех "традиционных", которые мы когда-то учили в школе, то есть о пожарных или милиционерах, а вообще про все профессии, которые есть на сегодня в Украине.

У вас есть соглашение с каким-то издательством?

Пока нет, но будем реализовывать этот замысел усилиями команды, с которой сейчас идем на выборы. Дело в том, что изначально мы не планировали заниматься политикой, но потом приняли решение участвовать в выборах, и сейчас все 24 часа в сутки занимаемся избирательной кампанией. Но после выборов я обязательно воплощу эту идею, потому что она необходима нашим детям.

Раньше вы говорили: "Если бы мне предложили заняться реальным политическим делом, возможно, я бы и попробовала, а так просто идти штаны в Раде просиживать - не мое это". Что сейчас изменилось, кто вас подтолкнул на решение баллотироваться в нардепы?

Наверное, моя команда. Мы работаем вместе уже много лет. И вот как-то сели мы обсуждать, кто и по каким округам баллотируется, а до того, если честно, больше интересовались нашей работой и ее результатом, чем политикой... Но знаете, как говорят, политиком может считаться и человек, который что-то делает для государства. А если так, то все мы политики...

Моя команда сказала мне: "Виктория, а почему бы вам не баллотироваться? Вы активная, ответственная, и точно сможете принести пользу, потому что уже надоели все эти пустые обещания"... Хорошо запомнила дату этого разговора - 18 июня. А 19-го мы уже стояли на пороге ЦИК с пакетом документов, поскольку и мой муж меня тоже поддержал. И я сказала: "Ок, будем бороться".

В же понимаете, что вам придется столкнуться с кандидатами, которых поддерживают известные политсилы, опытные политики?

Знаете, я всегда говорю своим коллегам, что у нас нет конкурентов. Почему? Потому что мы лучшие. Мы идем вперед, мы не оглядываемся в прошлое и не критикуем наших оппонентов. Хотя я осознаю, что политика - дело грязное, и немало грязной информации будет на нас вылито.

На вас отыскали компромат?

Компромата как такового не было, но были звонки с неизвестных номеров, когда мне настойчиво предлагали снять свою кандидатуру. Но мы просто не обращаем на это внимание. Если это и вызывает какие-то эмоции, то разве что сочувствие к тем, кто подобное делает.

Вы настолько уверены в победе?

Конечно. Я - Виктория Викторовна, а это означает дважды победу (смеется). Другого варианта просто нет.

Ваш главный оппонент - Леонид Марцинковский - тоже молодой кандидат, но уже успел стать фигурантом ряда скандалов. Почему, по вашему мнению, избиратель должен выбрать вас, а не его?

Если мы говорим о потребности в молодых лицах, то я - именно такое молодое лицо, ведь никогда не была в политике, а в бизнесе, где и развила самостоятельно большую компанию. А Марцинковский в политике давно, и известен он своими переходами из партии в партию. Это, извините меня на слове, политическая проституция.

Потому что даже если ты не имеешь весомой поддержки, это еще не повод сменить пять партий. Это все равно, что сменить пять семей. Я, например, прожила с мужем десять лет - мы совместно воспитываем двух детей... Для меня подобные измены неприемлемы.

Вам делали какие-то предложения штабы оппонентов?

Знаете, я очень открытый человек. И если мы и общаемся с оппонентами, то на предмет того, как сделать выборы более честными и прозрачными. С несколькими кандидатами я поддерживаю связь - из числа тех, которые адекватно на все реагируют и открыты к сотрудничеству.

В вашем штабе спрогнозировали, что вы можете получить 30% голосов на выборах. За счет чего вы планируете побеждать?

Видимо, за счет своих дел. Ибо хотя я не являюсь публичной персоной, но делала немало достойных хороших дел.

Каких, например?

Я много поддерживаю молодежь - и люди это видят. У меня офис открыт для всех, и так было и задолго до выборов. Кому нужна юридическая консультация, приходит к нашей команде. Кто нуждается бухгалтерских услугах, тоже идет к нам. Так же будет и после выборов, независимо от их результатов. Надеюсь, что люди чувствуют эту открытость, особенно на фоне того, как много негатива в нашем обществе.

У вас есть наработки в налоговом законодательстве. Вы предлагаете ввести единую ставку для бизнеса, чтобы вывести его из тени. Как вы это видите?

Да, один из моментов, которые беспокоят меня больше всего, связан с налогами. Люди без опыта часто не могут найти работу, поэтому я предлагаю законодательно закрепить норму, которая провозглашает трехлетние налоговые "каникулы" для начинающих, для студентов и тех, кто после завершения вуза только начинает собственное дело. Это будет хорошая поддержка для бизнеса и молодежи.

А относительно единой ставки, то надо обеспечить такие условия, чтобы человек действительно хотел платить налоги, чтобы он не заполнял десятки бумаг и не прятался от налоговой. Не штрафами надо запугивать предпринимателей, а наоборот - поднимать их самосознание и желание играть по правилам. Не космическими налогами мы выведем бизнес из тени, а либерализацией налогового законодательства.

Вы уже упомянули молодежь в контексте налогов. Что еще вы предлагаете молодежи? Ведь это и есть в первую очередь ваш электорат.

Мне очень болит наше образование. Мы учимся по старым системами, в условиях нехватки важных предметов. А должны прежде всего научить молодежь дружеских отношений - и в школе, и в семье. Поэтому еще со школьной скамьи нужны курсы психологической поддержки. Кроме того, мне хотелось бы видеть в школе предметы современные и новые. И видеть приглашенными в классы успешных предпринимателей, чтобы они делились опытом.

Кстати, я сама посещаю школу молодого лидерства, где общаюсь с детьми лет 12-14 и рассказываю им о своих достижениях. Аналогичную программу я начала в одном из интернатов - мы выводим детей за пределы четырех стен, проводим для них мастер-классы, организовываем различные курсы.

Детей не стоит ограничивать определенными рамками, им надо показывать наш бесконечный мир. И еще обязательно преодолевать в них неуверенность, обеспечивать всестороннее развитие, особенно, если ребенок воспитывается в семье, где родители развелись.

Собственно, то, что у нас такой высокий процент разводов, так же связано с недостатком психологической поддержки, с пониманием того, что такое брак... После выборов мы проведем наш - уже традиционный - фестиваль для женщин, мероприятие, которое имеет колоссальный результат. Говорю это без преувеличений. Но все это надо делать на уровне государства.

Какие важнейшие проблемы своего округа вы определили?

Кроме проблем глобальных таких, как низкий уровень жизни, одной из важных проблем для меня является отсутствие нормальных детских площадок. Их или совсем нет, или они в ужасном состоянии. Тогда как нормальные площадки - и детские, и спортивные - должны быть закуплены и установлены в каждом дворе.

Как вы хотите этого добиться?

Я считаю, что это должно быть урегулировано на законодательном уровне. Дети должны иметь детство, а это детство должно обеспечить государство - на деньги налогоплательщиков.

Кроме детских площадок, что еще привлекло ваше внимание?

Есть проблема качественной питьевой воды. Проблема долгостроев и недостроев. Есть вопрос реконструкции домов, и его тоже надо решать. Вопрос выноса за городскую черту производственных объектов... Видела в Европе, как с умом и креативом можно подойти к использованию старых промышленных зданий, превращая их в учебные заведения, молодежные хабы.

Это действительно круто, и я бы охотно давала таким объектам второе дыхание. Нам нужны нетворкинги, которые работали бы в бывших промышленных зданиях или еще и перечисляли бы большую часть доходов на развитие города.

А как быть с общегосударственными проблемами? Например, все опытные политики обсуждают вопрос тарифов.

Что касается тарифов, то здесь проблему создала прошлая власть. Монополизация газа и света - самая большая ошибка, которую только можно было допустить... Нам придется ее исправлять.

Программа какой политической партии для вас близка?

Одну из старых партий я не поддерживаю. А про новые говорить еще рано, потому что они пока себя не проявили. Но если говорить о списках, то мне импонируют те, которые представила партия "Слуга народа".

Например, мне близки взгляды известного волонтера Давида Арахамии. И в любом случае я не готова присоединяться к одной партии - по крайней мере, на данном этапе. Тем более, что я слишком свободолюбивый человек, чтобы выполнять указания партийного лидера. С избирателями я готова говорить в том числе и через современные средства общения, например, через Телеграм-канал, где можно определить наиболее актуальные проблемы, которые и станут для меня руководством.

Какой вы видите Украину через 5 лет?

Я имею большие политические амбиции, откровенно об этом говорю. И иду не на пять лет, а на больший срок. И готова посвятить свою молодость тому, чтобы появилась другая Украина - с достойными пенсиями, где люди будут не выживать, а достойно жить на своей земле, со своими ресурсами и среди прекрасной сохраненной нами природы.

Украину я вижу свободным государством со свободными людьми, способными удовлетворить все свои потребности в развитии, образовании, медицине, отдыхе. Именно таким я вижу наше будущее.