Вікторія Галіцька: Люди в Україні мають не виживати, а гідно жити

Фото: Вікторія Галіцька (прес-служба)

Впізнаваність перших осіб держави у Вінницькій області величезна, а суспільство звикло голосувати за "своїх". Так, на одному з місцевих округів в фаворитах ходить віце-прем'єр Володимир Кістіон, якого просуває до Ради Володимир Гройсман. Незважаючи на те, що Кістіон підозрювався СБУ в розкраданні місцевого бюджету, він продовжує активно просувати хештег #УрядГройсмана в соціальних мережах і виступає як "людина справи".

При цьому на іншому 12 окрузі у Вінниці може розгорнутись справжня боротьба між ставлеником Гройсмана Леонідом Марцинковським і підприємницею Вікторією Галіцькою.

30-річна Вікторія Галіцька – власниця будівельної компанії "Династія В.В.". Йде на вибори як самовисуванка, але орієнтується на електорат "Слуги народу". У команді Галіцької вважають, що оскільки партія Зеленського виставила на окрузі літнього кандидата, електорат "Зе" переключився на "молоду і перспективну".

Про плани, передвиборчу програму та успішний бізнес молода кандидатка Вікторія Галіцька розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Навіщо молодій бізнес-вумен, у якої потужна будівельна компанія, депутатський мандат?

Річ у тім, що я людина дуже активна і відповідальна. Моя діяльність спрямована на підтримку дітей, людей похилого віку – бачу в цьому і свою місію, і своє натхнення. Йду в парламент, щоб змінювати країну. Надихнув, зокрема, й президент Зеленський - він довів, що можна перемагати й без адмінресурсу.

Щоправда, про його досягнення говорити зарано, тож я скажу краще про себе. Маю двох синів і хочу побудувати для них державу, з якої не захочеться тікати за кордон. Я дуже люблю Україну і прагну, аби вона стала ще кращою.

Відомо, що у вас відразу кілька бізнес-напрямів. Зокрема, ви планували будівництво дитячого будинку сімейного типу та навіть прем'єру першого українського освітнього серіалу. Вистачить часу і на ідеї, і на депутатство?

Встигаю, бо дуже креативна. Наприклад, всі рекламні кампанії моїх брендів я придумую сама. Бо є доволі творчою особистістю. Ось, наприклад, книга, точніше, серія книг, яку я планую випускати.

Кожен з "томів" буде розповідати дітям про ту чи іншу професію, і не лише про ті "традиційні", які ми колись вчили у школі, тобто про пожежників чи міліціонерів, а взагалі про всі фахи, які є на сьогодні в Україні.

Маєте угоду з якимсь видавництвом?

Поки ні, але будемо реалізовувати цей задум зусиллями команди, з якою зараз йдемо на вибори. Річ у тому, що спочатку ми не планували займатися політикою, але потім прийняли рішення брати участь у виборах, і зараз всі 24 години на добу займаємося виборчою кампанією. Але після виборів я обов’язково втілю цю ідею, бо вона необхідна нашим дітям.

Раніше ви говорили: "Якби мені запропонували зайнятися реальною політичною справою, можливо, я б і спробувала, а так просто йти штани в Раді просиджувати - не моє це". Що зараз змінилося, хто вас підштовхнув на рішення балотуватися в нардепи?

Напевно, моя команда. Ми працюємо разом вже багато років. І от якось сіли ми обговорювати, хто й по яких округах балотується, а до того, якщо чесно, то більше цікавилися нашою роботою та її результатом, аніж політикою… Але знаєте, як то кажуть, політиком може вважатися та людина, котра щось робить для держави. А якщо так, то всі ми політики…

Моя команда сказала мені: "Вікторіє, а чому б вам не балотуватися? Ви активна, відповідальна, і точно зможете принести користь, бо вже набридли всі ці порожні обіцянки"… Добре запам’ятала дату цієї розмови - 18 червня. А 19-го ми вже стояли на порозі ЦВК з пакетом документів, бо й мій чоловік мене також підтримав. І я сказала: "Ок, будемо боротися".

В ж розумієте, що вам доведеться зіткнутися з кандидатами, яких підтримують відомі політсили, досвідчені політики?

Знаєте, я завжди говорю своїм колегам, що в нас немає конкурентів. Чому? Бо ми найкращі. Ми йдемо вперед, ми не оглядаємося у минуле і не критикуємо наших опонентів. Хоча я свідома того, що політика - справа брудна, і чимало брудної інформації буде на нас вилито.

На вас відшукали компромат?

Компромату як такого не було, але були дзвінки з невідомих номерів, коли мені настійливо пропонували зняти свою кандидатуру. Але ми просто не звертаємо на це увагу. Якщо це й викликає якісь емоції, то хіба що співчуття до тих, хто подібне робить.

Ви настільки впевнені в перемозі?

Звісно. Я ж - Вікторія Вікторівна, а це означає двічі перемогу (сміється). Іншого варіанту просто немає.

Ваш головний опонент - Леонід Марцинковський - теж молодий кандидат, але вже встиг стати фігурантом низки скандалів. Чому, на вашу думку, виборець має обрати вас, а не його?

Якщо ми говоримо про потребу у молодих обличчях, то я - саме таке молоде обличчя, адже ніколи не була в політиці, а лише в бізнесі, де й розвинула самостійно велику компанію. А Марцинковський в політиці давно, і відомий він своїми переходами з партії до партії. Це, вибачте мені на слові, політична проституція.

Бо навіть якщо ти не маєш вагомої підтримки, це ще не привід змінити п’ять партій. Це все одно, що змінити п’ять сімей. Я, наприклад, прожила з чоловіком десять років - ми спільно виховуємо двох дітей… Для мене подібні зради є неприйнятними.

Вам робили якісь пропозиції штаби опонентів?

Знаєте, я дуже відкрита людина. І якщо ми й спілкуємося з опонентами, то на предмет того, як зробити вибори більш чесними та прозорими. З декількома кандидатами я підтримую зв'язок - з числа тих, які адекватно на все реагують та відкриті до співпраці.

У вашому штабі спрогнозували, що ви можете отримати 30% голосів на виборах. За рахунок чого ви плануєте перемагати?

Мабуть, за рахунок своїх справ. Бо хоча я не є публічною персоною, але робила чимало гідних гарних справ.

Яких, наприклад?

Я багато підтримую молодь - і люди це бачать. В мене офіс відкритий для всіх, і так було й задовго до виборів. Кому потрібна юридична консультація, приходить до нашої команди. Хто потребує бухгалтерських послугах, теж іде до нас. Так само буде й після виборів, незалежно від їхніх результатів. Сподіваюсь, що люди відчувають цю відкритість, особливо на тлі того, як багато негативу в нашому суспільстві.

У вас є напрацювання в податковому законодавстві. Ви пропонуєте запровадити єдину ставку для бізнесу, щоб вивести його з тіні. Як ви це бачите?

Так, один з моментів, які турбують мене найбільше, пов'язаний з податками. Люди без досвіду часто не можуть знайти роботу, тому я пропоную закріпити законодавчо норму, яка проголошує трирічні податкові "канікули" для початківців, для студентів і тих, хто після завершення вузу тільки започатковує власну справу. Це буде добра підтримка для бізнесу та молоді.

А щодо єдиної ставки, то треба забезпечити такі умови, щоб людина справді хотіла платити податки, щоб вона не заповнювала десятки паперів і не ховалася від податкової. Не штрафами треба зацьковувати підприємців, а навпаки - піднімати їхню самосвідомість і бажання грати за правилами. Не космічними податками ми виведемо бізнес з тіні, а лібералізацією податкового законодавства.

Ви вже згадали молодь в контексті податків. Що ще ви пропонуєте молоді? Адже це і є в першу чергу ваш електорат.

Мені дуже болить наша освіта. Ми навчаємося за старими системами, в умовах браку дуже важливих предметів. А маємо передусім навчити молодь дружніх відносин - і в школі, і в сім’ї. Тому ще зі шкільної лави потрібні курси психологічної підтримки. Крім того, мені хотілося б бачити в школі предмети сучасні та нові. І бачити запрошеними до класів успішних підприємців, аби вони ділилися досвідом.

До речі, я сама відвідую школу молодого лідерства, де спілкуюся з дітьми років 12-14 і розповідаю їм про свої досягнення. Аналогічну програму я започаткувала в одному з інтернатів - ми виводимо дітей за межі чотирьох стін, проводимо для них майстер-класи, організовуємо різноманітні курси.

Дітей не варто обмежувати певними рамками, їм треба показувати наш безкінечний світ. І ще обов’язково долати в них невпевненість, забезпечувати всебічний розвиток, особливо, якщо дитина виховується в родині, де батьки розлучилися.

Власне, те, що у нас такий високий відсоток розлучень, так само пов’язано з браком психологічної підтримки, з розумінням того, що таке шлюб… Після виборів ми проведемо наш - вже традиційний - фестиваль для жінок, захід, який має колосальний результат. Кажу це без перебільшень. Але все це треба робити на рівні держави.

Які найважливіші проблеми свого округу ви визначили?

Окрім проблем глобальних, як низький рівень життя, однією з важливих проблем для мене є відсутність нормальних дитячих майданчиків. Їх або зовсім нема, або вони у жахливому стані. Тоді як нормальні майданчики - і дитячі, і спортивні - мають бути закуплені та встановлені у кожному дворі.

Як ви хочете цього добитися?

Я вважаю, що це має бути врегульовано на законодавчому рівні. Діти повинні мати дитинство, а це дитинство повинно забезпечити держава - на гроші платників податків.

Крім дитячих майданчиків, що ще привернуло вашу увагу?

Є проблема якісної питної води. Проблема довгобудів та недобудов. Є питання реконструкції будинків, і його також треба вирішувати. Питання виносу за міську межу виробничих об’єктів… Бачила в Європі, як з розумом та креативом можна підійти до використання старих промислових будівель, перетворюючи їх на навчальні заклади, молодіжні хаби.

Це справді круто, і я б залюбки давала таким об’єктам друге дихання. Нам потрібні нетворкінги, котрі працювали б у колишніх промислових будівлях абощо і перераховували б більшу частину прибутків на розвиток міста.

А як бути з загальнодержавними проблемами? Наприклад, всі досвідчені політики обговорюють питання тарифів.

Що стосується тарифів, то тут проблему створила минула влада. Монополізація газу та світла - найбільша помилка, якої тільки можна було припуститися… Нам доведеться її виправляти.

Програма якої політичної партії для вас найближча?

Жодну зі старих партій я не підтримую. А про нові говорити ще зарано, бо вони поки себе не проявили. Але якщо говорити про списки, то мені імпонують ті, котрі представила партія "Слуга народу".

Наприклад, мені близькі погляди відомого волонтера Давида Арахамії. Та в кожному разі я не готова приєднуватися до жодної партії - принаймні, на даному етапі. Тим паче, що я надто волелюбна людина, аби виконувати вказівки партійного лідера. Із виборцями я готова говорити в тому числі й через сучасні засоби спілкування, наприклад, через Телеграм-канал, де можна визначити найбільш актуальні проблеми, які і стануть для мене дороговказом.

Якою ви бачите Україну через 5 років?

Я маю великі політичні амбіції, відверто про це говорю. І йду не на п’ять років, а на більший термін. І готова присвятити свою молодість тому, аби постала інша Україна - з гідними пенсіями, де люди не виживатимуть, а гідно житимуть – на своїй землі, зі своїми ресурсами і серед прекрасної збереженої нами природи.

Україну я бачу вільною державою з вільними людьми, здатними задовольнити всі свої потреби у розвитку, освіті, медицині, відпочинку. Саме таким я бачу наше майбутнє.