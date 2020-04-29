Виктор Кожевников: Наша главная задача - сохранить многотысячный коллектив и производство НГЗ

– Расскажите, как на работу НГЗ повлияла ситуация с коронавирусом?

– Мы как предприятие непрерывного цикла и крупнейший работодатель в регионе не можем остановить свою деятельность, но естественно в условиях пандемии мы сразу ввели дополнительные меры контроля за состоянием здоровья наших сотрудников, обеспечиваем их защитными средствами и регулярно дезинфицируем все производственные помещения. Также в это сложное время, мы решили помочь медицинским учреждениям. В 3-ю городскую больницу в дар от НГЗ передали кислородное оборудование, необходимое для работы 50 аппаратов ИВЛ. Знаем, что такая помощь не терпит промедления, т.к. от этого оборудования зависит жизнь пациентов, которые испытывают проблемы с дыханием.

Кроме того, на средства завода будет построен модульный медицинский центр, мощности которого при необходимости будут задействованы при лечении пневмонии – на 30 мест с отдельными входами в боксы. Мы также полностью оборудуем его. Кроме того, мы решили поддержать самую уязвимую категорию людей – пенсионеров завода старше 70 лет, и в ближайшие месяцы волонтеры будут разносить им продуктовые наборы, чтобы мининмизировать их контакты для походов в магазины.

– Обременительны ли были эти незапланированные траты для предприятия?

– Дело не в том, что это незапланированные траты, а в том, что коронавирус кардинально поменял не только жизнь людей, но и экономическую ситуацию в мире. Нам, как и всем сейчас трудно. Мало кто из экспертов сейчас может спрогнозировать, как скоро ситуация вернется на круги своя, и промышленность вернется на прежние рельсы. Но мы верим, что долгосрочный успех предприятия невозможен без процветания общества в целом. Предприятие не осталось в стороне от проблем, возникших у государства и общества в связи с пандемией коронавируса, начав финансирование строительства и приобретение оборудования инфекционного отделения на территории Николаевской городской больницы № 5. НГЗ всегда участвовал в жизни региона, помогая социальным, спортивным и культурным учреждениям, развивая материальную базу медицинских учреждений, детских садов, школ и обустраивая общественные пространства. За 2018-2019 гг. мы вложили в благотворительные программы 43 млн гривен. Мы не можем остаться в стороне в текущей ситуации, мы - часть этого региона. Поэтому помогаем тем, кому еще труднее.

– Как этот кризис отразился на работе предприятия?

– Сейчас рано делать выводы. Пока мы стабильно работаем, обеспечиваем выполнение наших контрактов и договоренностей. Наша главная задача – это сохранить многотысячный коллектив, сохранить рабочие места и производство. Все делается для этого. Но каждый бизнес имеет свои особенности, например, глиноземный завод – это очень энергоемкое производство, также сопряженное с необходимостью соблюдения строгих экологических норм и других законов. В целом, экономическая ситуация в нашей стране уже несколько лет не самая привлекательная для бизнеса, это касается и высоких тарифов на электроэнергию и других факторов, которые очень влияют на конкурентоспособность предприятий. При этом, за последнее время на НГЗ проведена значительная модернизация, за счет инвестиций более чем в 1,7 раз расширены мощности, реализованы важные экологические проекты, существенно снижающие влияние на окружающую среду.

Мы, как и любое производство находимся под постоянным надзором украинских контрольных органов, плюс мировые стандарты предъявляют все более жесткие требования к обеспечению безопасности, в том числе в области обращения с отходами. С запуском в 2008 году шламохранилища №2 на НГЗ был осуществлен переход на современную безопасную технологию складирования основных отходов глиноземного производства - красного шлама. Она обеспечивает ускоренное размещение отходов в обезвоженном состоянии. Для механической обработки уложенных шламов используется уникальная современная техника - шнекоходы австралийской фирмы Mud Master. А для исключения пыления сухих поверхностей в неблагоприятные погодные периоды по всей площади хранилища идет орошение. Все мировые лидеры алюминиевой отрасли за последние 20 лет активно уходят от так называемого "лагунного" (в виде пульпы) способа размещения отходов глиноземного производства в пользу "сухого" способа, какой используется на НГЗ.

Наше предприятие работает на основе технологии ведущего поставщика технологий в алюминиевой отрасли Aluminium Pechiney, когда при переработке боксита образуется глинозем, и красный шлам. По такой технологии работают большинство глиноземных заводов в мире – в Америке, Европе, Австралии, Китае: Alcoa, Worsley, Alunorte, Chalco, Norsk Hydro, и сейчас большинство из них ориентируются на те же передовые способы работы с отходами, что и НГЗ.

– Получается, что экология сейчас – болевая точка для промышленности?

– Это точка развития скорее, просто это такая сфера деятельности, где улучшения наступают не быстро, требуют больших инвестиций, при том, что требования к бизнесу постоянно растут, естественно, мы очень много вкладываем в такие проекты, и будем вкладывать и дальше. В 2019 году мы направили на целевые природоохранные мероприятия 110 млн грн. Но мы реализуем не только экоинициативы, мы постоянно развиваемся, наращиваем мощности. Так в 2019 году мы приняли на работу почти 100 новых сотрудников, что говорит само за себя. Сейчас общая численность, включая пром площадку – 3500 человек. НГЗ имеет огромное значение для Николаевской области, являясь крупнейшим работодателем и налогоплательщиком. В прошлом году в бюджеты всех уровней мы заплатили 702 млн гривен. Уровень средней заработной платы на предприятии является одним из высоких в горно-металлургической промышленности Украины, в 2019 году он составил 17 783 гривен, и с каждым годом растет. Все немного забыли, но наш завод был построен еще в советские годы, когда экономические связи и отношение к промышленности было совсем другим – никто не смотрел на прибыльность предприятия, если оно обеспечивало сырьем стратегически важную отрасль.

В 90-е годы все это ушло, предприятие фактически заново искало свое место на рынке с учетом того, то в Украине потребления глинозема нет, а для европейских потребителей наша продукция очень невыгодна: высокая себестоимость из-за дорогой электроэнергии и не близкой логистики ограничивают наш рынок сбыта. Поэтому сейчас мы перерабатываем импортные бокситы и имеем стабильный сбыт. А проблемы, которые сейчас у всего производства в Украине, а с учетом пандемии, пожалуй, и во всем мире, из-за ограниченности оборотных средств, невыгодных условий кредитования - это не наша головная боль, потому что все риски берет на себя толлингер, оплачивая полностью сырье, транспортировку, переработку боксита в глинозем, куда включена и стоимость складирования и хранения отходов. Сегодня мы видим, что из-за эпидемии коронавируса экономика всего мира по сути остановлена, производства приостанавливаются и закрываются в отсутствие сбыта, падает спрос и на алюминий и глинозем, а НГЗ, тем не менее, остается в такой кризисной ситуации редким островком стабильности благодаря налаженным цепочкам поставок и толлингу, продолжая вкладывать значительные средства в модернизацию и экологические проекты.

– В то же время, руководитель Черноморской таможни в интервью РБК-Украина заявил о несоблюдении заводом экологических норм.

– Откровенно говоря, мы были очень удивлены, прочитав это интервью. Функции контроля и надзора за экологией принадлежат Государственной экологической инспекции, Инспекции Гоструда, ГСЧС. Все эти органы в соответствии с утверждаемыми годовыми и комплексными планами проверок постоянно ведут контроль за оценкой воздействия НГЗ на окружающую среду. При этом ни одной проверкой, проведенной уполномоченными органами, не было выявлено фактов нарушения эксплуатации шламохранилищ, которые могли бы привести к ухудшению экологической ситуации, аналогичной произошедшей аварии в Венгрии. Применяемая технология укладки, обработки и хранения шлама на НГЗ четко прописана и регламентирована в Проектной документации, прошедшей все необходимые государственные и экологические экспертизы и согласования в соответствие с законодательством Украины.

Что касается взаимодействия с таможней, то противодействие Щуцкого шести судебным определениям, подтверждающим законность действий НГЗ в отношении ввоза бокситов в режиме переработки на территорию, поражает. Абсолютно непонятно, какую цель преследует чиновник своими действиями? Убить реальный островок стабильности в регионе? Нужно при этом отметить, что таможня ни в одном судебном споре не выиграла и только с начала этого года вернула по решениям судов на счет НГЗ 32,1 млн грн таможенных платежей.

На мой взгляд, позиция нового начальника таможни, может привести к уничтожению одного из самых успешных промышленных производств Украины С учетом всего этого, мы считаем, что подобные действия и высказывания только подрывают устойчивость экономики, и тех, прямо скажем, немногих предприятий, которые пережили со страной все кризисы и невзгоды и до сих обеспечивают стабильность целых регионов и их жителей. Важно понять, чьи интересы он представляет, убивая стабильное производство, являющегося основой экономики целой области. Ведь позиция таможни по непризнанию нескольких решений суда подряд не дает заводу нормально функционировать.