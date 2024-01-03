Віктор Брагінський, "Київський метрополітен": Наразі станцій, де потрібен терміновий ремонт, немає

Роботу столичного метро кияни активно стали обговорювати під кінець минулого року: тоді на кількох станціях "синьої" гілки виявили тріщини та просідання ґрунту, через що тунель між станціями міг обвалитись. Станції метрополітену Деміївська, Голосіївська, Васильківська, Виставковий центр, Іподром та Теремки закрили, і з 11 грудня мешканці цих районів змушені добиратися до найближчої станції у величезних чергах.

Крім того, на цей рік передбачили планові роботи на ділянці між станціями Тараса Шевченка і Почайна, де теж просідають тунелі. А наприкінці грудня стало відомо, що київське метро зупинило будівництво гілки на Виноградар, бо підрядник зірвав заявлені строки.

Начальник КП "Київський Метрополітен Віктор Брагінський розповів у інтерв'ю РБК-Україна, що зараз відбувається на закритих станціях метро, які послуги доступні людям в метро під час повітряних тривог і чому зупинили будівництво гілки на Виноградар.

– Яка ситуація на закритих станціях метро зараз? Що там відбувається: йде ремонт, якщо так, то чи не заважає йому човниковий рух? Чи цей рух тимчасовий, і на час ремонту станції все ж закриють?

Зараз на закритих станціях метро синьої гілки виконуються підготовчі роботи, в тому числі інженерно-геологічні вишукування. Розробляється відповідна проєктна документація, встановлюються тимчасове підсилення тунелю.

З 13 грудня і до завершення відновлювальних робіт забезпечено човниковий рух по I та II головних коліях на ділянці від станції Деміївська до станції Теремки. Поїзд курсують з інтервалом 13-17 хвилин, в залежності від напрямку руху. Зазначу, що безпека перевезень пасажирів та рух поїздів забезпечується на належному рівні.

– А що зараз з іншими станціями метро в Києві? Чи можливі закриття ще якихось станцій і що може стати передумовою для цього?

Підприємство веде постійний періодичний нагляд і спостереження за тунельними спорудами на всіх ділянках ліній метрополітену. Особливо на тих, які побудовані у складних інженерно-геологічних та гідро-геологічних умовах.

На цей час станцій, які потребують термінового позапланового ремонту, в київському метро немає. Всі тунельні споруди метрополітену знаходяться в задовільному технічному стані. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені.

Фото: Просідання ґрунту поблизу станції метро Деміївська відбулося ще до закриття шести станцій "синьої гілки (facebook.com/kyivmetro)

Водночас у зв’язку із фізичною зношеністю, необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик передбачається проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів між станціями Почайна та Тараса Шевченка Оболонсько-Теремківської лінії.

– Чи безпечно знаходитись людям на закритих зараз станціях, використовуючи їх як укриття?

Всі станції Київського метрополітену без жодних змін працюють як укриття з виконанням передбачених функцій та забезпечують безпечне перебування та захист цивільного населення у випадку оголошення повітряних тривог.

– Які послуги доступні людям у метро під час укриття? Вода, інтернет, туалет?

КП "Київський метрополітен" – це підприємство подвійного призначення. Воно працює і як транспорт, і як укриття у цілодобовому режимі. Якщо в Києві оголошують сигнал повітряної тривоги, то 46 підземних станцій Київського метрополітену переходять в режим укриття, рух електропоїздів і перевезення пасажирів продовжуються, за виключенням відкритих дільниць ліній.

Людей, які укриваються під час повітряних тривог в Києві на станціях метрополітену, забезпечується джерелами енергопостачання, водопостачання та постачання повітря.

Для задоволення гігієнічних потреб на станціях передбачені санітарні вузли, на станціях визначені місця з фонтанчиками з водою. Також на станціях в наявності розкладні стільчики, модульні лавки, ковдри та матраци, які люди можуть використовувати для більш комфортного перебування на станціях під час укриття.

Фото: 338 тисяч людей у 2023 році скористались станціями метро як укриттям під час нічних повітряних тривог (facebook.com/kyivmetro)

Крім цього, на всіх станціях метрополітену доступний інтернет-зв’язок 4G, який забезпечують оператори мобільного зв’язку, а на 19 станціях облаштовано точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

– Чи проводиться перевірка всіх станцій метро після ситуації на "синій" гілці?

Наше підприємство постійно веде періодичний нагляд та спостереження за тунельними спорудами на всіх ділянках ліній метрополітену.

– Яка ситуація зараз з мостом Метро і чи можуть його закрити?

Закріплені за КП "Київський метрополітен" конструктивні елементи естакади метропроїзду мосту-метро через річку Дніпро знаходяться в задовільному технічному та працездатному стані, рух електропоїздів здійснюється відповідно до встановлених на підприємстві графіків. Безпека перевезення пасажирів та руху поїздів забезпечена.

– Чи розглядається перегляд тарифів за проїзд у київському метро? Скільки може коштувати проїзд в метро у разі подорожчання?

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про міський електричний транспорт", саме місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на проїзд у міському електричному транспорті.

Встановлення тарифів на транспортні послуги у Києві належить до відання виконавчого органу Київської міської ради, а не метрополітену.

Фото: Зараз станцій, де потрібен терміновий ремонт, в метро немає, запевняють у метрополітені (facebook.com/kyivmetro)

– Чи можливо, що метро у Києві буде безкоштовним, як у Харкові?

Якя зазначив раніше, встановлення тарифів на транспортні послуги у Києві належить до відання виконавчого органу Київської міської ради.

– Чи можуть у метро Києва теоретично обладнати шкільні класи, як у Харкові?

КП "Київський метрополітен" є підприємством подвійного призначення. На сьогодні метрополітен щоденно забезпечує безпечні пасажирські перевезення.

Середньодобовий пасажиропотік у будній день становить близько 750 тисяч пасажирів. Разом з тим 46 підземних станцій у цілодобовому режимі працюють як укриття. Зазначу, що питання облаштування навчальних класів в інфраструктурі метрополітену знаходиться поза межами компетенції підприємства.

– Чи триває зараз будівництво метро на Виноградар і коли його можуть відкрити? Бо недавно стало відомо, що підрядник зірвав строки, за які мав виконати певні роботи, і договір з ним розірвали.

На підставі Постанови Північного апеляційного господарського суду у справі №910/13227/22, КП "Київський метрополітен" у зв’язку з надто повільним виконанням будівельних робіт, що унеможливлює їх виконання в строк визначений умовами договору, відмовилось від договору. Про це вже було повідомлено АТ "Київметробуд".

Наразі виконання робіт АТ "Київметробуд" на будівельних майданчиках зупинено.

Дати завершення будівництва і пуску руху поїздів, будуть визначені за результатом коригування та затвердження проєкту з урахуванням доведення відповідних асигнувань (певних сум коштів, виділених на покриття видатків.

Фото: Будівництво гілки метро на Виноградар зупинили, бо підрядник зірвав строки (скріншот з відео)

– Метро на Троєщину – мрія чи реальність?

Проєктування та будівництво Подільсько-Вигурівської лінії здійснюється відповідно до розпорядження КМДА від 20.07.2004 №1312 "Про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з електродепо". Будівництво лінії здійснюється поетапно, за відповідними об’єктами будівництва.

Для можливості розпочати будівництво Подільсько-Вигурівської лінії першочергово треба провести коригування проєктної документації, яка була затверджена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 30.01.2012 №134 "Про затвердження проекту дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену в місті Києві від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина (варіант мілкого закладення на Подолі)" з уточненням черговості будівництва об’єкта та/або пускових комплексів.

Після коригування та затвердження проєктної документації буде визначено генеральну підрядну будівельну організацію відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та розпочато будівництво дільниці.