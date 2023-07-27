На відстані - як дома. В Україні спростять життя учасникам ОСББ

Верховна рада ухвалила в цілому законопроект, що спрощує управління багатоквартирними будинками (№ 7029). Про те, чому це актуально зараз – в колонці для РБК-Україна розповів голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Це особливо актуально зараз, коли є величезні руйнування, тож можливість прийняття важливих рішень щодо багатоквартирного житла має бути максимально спрощена. Без цього неможлива оперативна відбудова.

З іншого боку, багато власників житла фізично не можуть узяти участь в управлінських процесах - адже знаходяться на фронті, вимушено мігрували в інший регіон України або за кордон. Відповідно, маємо парадоксальну ситуацію, коли тисячі українців мають змогу навчатися, реєструвати бізнес та отримувати інші послуги дистанційно, проте не можуть узяти участь у зборах будинку, співвласниками якого вони є.

Цей закон зробить усі процеси, пов’язані з прийняттям рішень у багатоквартирних будинках, значно простішими, підвищить прозорість, усуне неоднозначності в трактуванні наявного законодавства та впровадить у юридичну площину звичні всім цифрові інструменти. Отримати повідомлення про збори, узяти участь у зборах та отримати інформацію про результати можна буде в смартфоні, знаходячись за кордоном.

Повідомити про збори можна електронною поштою

Старе законодавство вимагало повідомляти про збори співвласників кожного особисто або рекомендованим листом. Звісно, це робило процес інформування дорогим, складним, а подекуди практично неможливим. Цю проблему вирішить новий закон № 7029, який дає змогу повідомляти про збори електронною поштою та іншими засобами електронної комунікації.

Зменшено обов’язковий термін повідомлення про збори з 14 до 10 днів. А саме повідомлення надається співвласникам під підпис, а не під розписку, як це було раніше.

Дистанційне голосування та усунення різночитань

Онлайн-присутності на зборах через формат відеоконференції та електронного голосування відтепер буде достатньо. Раніше законодавство не передбачало подання документів на державну реєстрацію, якщо частина з них була в електронному форматі, а частина — у паперовому. Фактично це блокувало електронне голосування, адже всі співвласники не зможуть голосувати через електронно-цифровий підпис.

Наразі прописано норму про уніфікацію голосування співвласників листками опитування — незалежно від того, голосували вони на зборах чи за допомогою письмового опитування в е-формі.

Проведення зборів співвласників уніфікується завдяки визначенню чіткого формату протоколів зборів та переліку даних, які він має містити. Окремо законопроект дещо розширює коло питань установчих зборів.

Для прийняття рішення достатньо 50 %+1 голосів

Перешкода в процесі прийняття рішень ОСББ — це завищений поріг необхідних голосів "за" у ⅔ співвласників. На практиці це паралізувало роботу, особливо для будинків із великою кількістю співвласників. Це основна причина того, що у 70 % багатоквартирних будинків співвласники взагалі не визначили форму управління. Зокрема це унеможливлювало участь будинків у програмах Фонду енергоефективності.

Закон зменшує вимогу набирати голоси з ⅔ до 50 % + 1 голос, що значно спрощує процес створення та роботи ОСББ. Виняток у вигляді 75 % + 1 голос становлять питання відключення від мереж централізованого постачання комунальних послуг. Загалом обмежено верхній і нижній поріг голосування ОСББ — залежно від питань це 50 % — 67 % або 50 % — 75 %.

Ще одне нововведення — збільшення часу проведення опитування до 45 днів. Деякі будинки значно більші за інші, відповідно, час для прийняття рішень може суттєво відрізнятися. Зауважимо: 45 днів — це максимальний термін. Голосування може бути завершене швидше, залежно від потреб та обставин.

Прозоріші процеси та більше відповідальності

Важливою для оперативної відбудови постраждалих від війни багатоквартирних будинків є норма закону, що дає змогу делегувати здійснення відновлення будинком правлінню ОСББ або управителю.

Закон №7029 зменшує бюрократичні процеси, зокрема скасовує вимоги подання реєстратору листків опитування. Загалом багато норм документа спрямовані на усунення двозначності трактувань державними реєстраторами, бо на сьогодні це досить поширена проблема.

Покращуються можливості співвласника моніторити процес роботи ОСББ. Зокрема, додатково уточнене право співвласника ознайомлюватися із документами зборів. Водночас усуваються можливості для саботування роботи ОСББ — посилено відповідальність за втрату або знищення документів та ненадання співвласникам визначеної законодавством інформації.

Прийнятий закон разом із супутніми підзаконними актами спрощує процес створення ОСББ, робить управління багатоквартирним будинком простішим, прозорішим та ефективнішим, зменшить витрати на операційну діяльність. Усе це сприятиме створенню інституту ефективного власника, збільшенню кількості ОСББ у містах України та покращенню якості управління житловою інфраструктурою.