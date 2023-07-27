На расстоянии – как дома. В Украине упростят жизнь участникам ОСМД

Верховная рада приняла в целом законопроект, упрощающий управление многоквартирными домами (№7029). О том, почему это актуально сейчас – в колонке для РБК-Украина рассказал глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Это особенно актуально сейчас, когда есть огромные разрушения, поэтому возможность принятия важных решений по многоквартирному жилью должна быть максимально упрощена. Без этого невозможно оперативное восстановление.

С другой стороны, многие владельцы жилья физически не могут принять участие в управленческих процессах — ведь находятся на фронте, вынужденно мигрировали в другой регион Украины или за границу. Соответственно, есть парадоксальная ситуация, когда тысячи украинцев имеют возможность учиться, регистрировать бизнес и получать другие услуги дистанционно, однако не могут принять участие в собрании дома, совладельцами которого они являются.

Этот закон сделает все процессы, связанные с принятием решений в многоквартирных домах, значительно более простыми, повысит прозрачность, устранит неоднозначности в трактовке существующего законодательства и внедрит в юридическую плоскость привычные для всех цифровые инструменты. Получить уведомление о сборах, принять участие в собрании и получить информацию о результатах можно будет в смартфоне, находясь за границей.

Сообщить о собрании можно по электронной почте

Старое законодательство требовало сообщать о собрании совладельцев каждого лично или заказным письмом. Конечно, это делало процесс информирования дорогостоящим, сложным, а иногда практически невозможным. Эту проблему решит новый закон № 7029, позволяющий сообщать о собрании по электронной почте и другим средствам электронной коммуникации.

Уменьшен обязательный срок уведомления о сборах с 14 до 10 дней. А именно уведомление предоставляется совладельцам под подпись, а не под расписку, как это было раньше.

Дистанционное голосование и устранение разночтений

Онлайн-присутствия на собрании через формат видеоконференции и электронного голосования теперь будет достаточно. Ранее законодательство не предусматривало представление документов на государственную регистрацию, если часть из них была в электронном формате, а часть в бумажном. Фактически это блокировало электронное голосование, ведь все совладельцы не смогут голосовать из-за электронно-цифровой подписи.

Прописана норма об унификации голосования совладельцев листками опроса — независимо от того, голосовали они на собрании или с помощью письменного опроса в е-форме.

Проведение собрания совладельцев унифицируется благодаря определению четкого формата протоколов сборов и перечня данных, которые он должен содержать. Отдельно законопроект несколько расширяет круг вопросов учредительного собрания.

Для принятия решения достаточно 50% +1 голосов

Препятствие в процессе принятия решений ОСМД – это завышенный порог необходимых голосов "за" у ⅔ совладельцев. На практике это парализовало работу, особенно для домов с большим количеством совладельцев. Это основная причина того, что в 70% многоквартирных домов совладельцы вообще не определили форму управления. В частности, это делало невозможным участие домов в программах Фонда энергоэффективности.

Закон уменьшает требование набирать голоса с ⅔ до 50% + 1 голос, что значительно упрощает процесс создания и работы ОСМД. Исключение в размере 75 % + 1 голос составляют вопросы отключения от сетей централизованного снабжения коммунальных услуг. В целом ограничен верхний и нижний порог голосования ОСМД — в зависимости от вопросов это 50% — 67% или 50% — 75%.

Еще одно нововведение – увеличение времени проведения опроса до 45 дней. Некоторые дома значительно больше других, соответственно, время для принятия решений может существенно отличаться. Заметим: 45 дней – это максимальный срок. Голосование может быть завершено быстрее в зависимости от потребностей и обстоятельств.

Более прозрачные процессы и больше ответственности

Важной для оперативного восстановления пострадавших от войны многоквартирных домов норма закона, позволяющая делегировать осуществление восстановления домом правлению ОСМД или управляющему.

Закон №7029 уменьшает бюрократические процессы, в частности, отменяет требования подачи регистратору листов опроса. В целом многие нормы документа направлены на устранение двусмысленности трактовок государственными регистраторами, потому что на сегодня это довольно распространенная проблема.

Улучшаются возможности совладельца мониторить процесс работы ОСМД. В частности, дополнительно уточнено право совладельца ознакомиться с документами собрания. В то же время, устраняются возможности для саботирования работы ОСМД — усилена ответственность за утрату или уничтожение документов и непредоставление совладельцам определенной законодательством информации.

Принятый закон вместе с сопутствующими подзаконными актами упрощает процесс создания ОСМД, делает управление многоквартирным домом более простым, прозрачным и эффективным, уменьшит затраты на операционную деятельность. Все это будет способствовать созданию института эффективного собственника, увеличению количества ОСМД в городах Украины и улучшению качества управления жилой инфраструктурой.