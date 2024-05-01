Ветеранські хаби, програми з реабілітації та ремонт інфраструктури. Добірка грантів для розвитку громад

Попри війну, в територіальних громадах активно йде процес відновлення. Сприяють цьому численні громадські ініціативи, які часто потребують додаткової фінансової підтримки. Пропонуємо вашій увазі добірку актуальних конкурсів та грантів, покликаних сприяти розвитку громад по всій Україні.

Конкурс "Час діяти, Україно!" від благодійного фонду "МХП-Громаді"

Дедлайн: 12 травня

Благодійний фонд "МХП-Громаді" оголосив новий сезон грантового конкурсу для локальних ініціатив у громадах "Час діяти, Україно!".

Цього року громадські організації, комунальні підприємства, благодійні фонди з 13 областей зможуть сумарно залучити понад 14 млн гривень.

"Головна місія конкурсу – надати місцевим жителям у громадах розуміння важливості їхніх проєктів та діяльності. Разом ми можемо творити зміни, особливо зараз, під час повномасштабної війни, коли багато чого відбувається поза нашим контролем. Ми можемо впроваджувати поступові зміни, створювати комфортний молодіжний простір, наповнювати бібліотеки книгами, а музеї – новими експонатами. Наш благодійний фонд готовий підтримати активні громади", – пояснює Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду "МХП-Громаді".

Конкурс, що проводиться вже девʼятий рік поспіль, підтримує локальні соціальні ініціативи жителів громад: від ветеранських хабів до інклюзивних просторів, від створення укриттів до започаткування реабілітаційних програм.

Проєкти можуть подавати органи місцевого самоврядування, комунальні установи, медичні та освітні заклади, неурядові організації та громадські об’єднання. Загалом кожна ініціативна група може отримати на свій проєкт фінансування до 100 тисяч гривень.

Конкурс охоплює міста та села Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та місто Київ.

Цьогорічні пріоритетні напрямки конкурсу включають підтримку ветеранів та створення умов для їхньої реінтеграції та реабілітації.

"Традиційно у фокусі будуть ініціативи, пов’язані з культурою, оскільки збереження традицій та спадщини залишається актуальним завданням на сьогодні. Будемо підтримувати системні проєкти в освіті, медицині, інфраструктурі, сприяти розвитку громадських просторів, а також енергетичній безпеці. Усе це допомагає громаді розвиватися, дозволяє мешканцям відчувати себе частиною її та робить простір таким, у якому хочеться жити й творити", – додає Володимир Панченко, керівник відділу національних проєктів Благодійного фонду "МХП – Громаді".

Обов’язковою умовою участі у конкурсі є співфінансування проєкту зі сторони учасників конкурсу. Розмір внеску має бути не менше 50% від очікуваного фінансування зі сторони фонду.

Проєктні пропозиції приймаються з 10 квітня до 12 травня 2024 року. Заявки можна подати на сайті конкурсу: https://timetoact.com.ua/.

Оголошення переможців відбудеться 20 червня 2024 року.

Конкурс від Helvetas Swiss Intercooperation для підтримки організацій у сфері відновлення

Дедлайн: 19 травня

Helvetas Swiss Intercooperation оголосила конкурс грантів з метою підтримки місцевих колективних ініціатив, пов’язаних з відновленням та ремонтом, а також задоволенням критичних гуманітарних потреб.

У конкурсі можуть брати участь зареєстровані та діючі в Україні громадські та благодійні організації, які впроваджують свої ініціативи спрямовані на врегулювання гуманітарної кризи в Україні.

Конкурс проводиться в рамках проєкту "Підтримка відновлення громад на сході України", який реалізується Helvetas Swiss Intercooperation в межах підтримки України з боку Швейцарії за фінансування Swiss Solidarity.

Метою проєкту є підтримка місцевих ініціатив, організацій громадянського суспільства задля задоволення критичних потреб на рівні громад, дотримуючись підходу до реагування на кризові ситуації у відповідь на потреби громади.

Гранти надаватимуться на такі типи цілей:

ремонт житла (в тому числі будинків і квартир з легкими та середніми пошкодженнями);

модернізацію місць, призначених для проживання ВПО;

дрібний ремонт громадської інфраструктури, а також модернізацію/облаштування бомбосховищ.

Локалізація діяльності: Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області (діяльність в інших регіонах не буде підтримуватися в рамках цього конкурсу).

Розмір гранту: в рамках конкурсу буде надано орієнтовно 40 грантів на суму до 280 000 грн та 5 грантів на суму до 560 000 грн.

Заявки прийматимуться з 26 квітня до 19 травня 2024 року.

Мінімальна тривалість проєкту – один місяць, максимальна – три місяці.

Організації, які успішно реалізують проєктну діяльність, можуть подати заявку на наступний грант пізніше.

З положенням про конкурс з детальним описом процедури подачі заявок, шаблоном грантової заявки та шаблоном бюджету можна ознайомитись на сайті ГУРТ.

Конкурс міні-грантів "Підтримка ініціатив спільнот в Україні" від МБФ "Альянс громадського здоров’я"

Дедлайн: 4 травня

МБФ "Альянс громадського здоров’я" оголошує прийом заявок на участь у відкритому конкурсі на отримання цільової благодійної допомоги (міні-грантів) "Підтримка ініціатив спільнот в Україні / Survivor and community-led crisis response (SCLR) in Ukraine".

Конкурс діє в рамках проєкту "Інтегрована гуманітарна відповідь в умовах війни та післявоєнного відновлення" за фінансової підтримки DEC та за технічної підтримки й координації благодійної організації Christian Aid (Велика Британія).

Основна мета конкурсу: підтримка ініціатив спільнот для покращення їх добробуту в умовах війни та розвитку їх потенціалу для подальшої допомоги нужденним.

​​Ініціативи спільнот можуть стосуватися наступних сфер діяльності та підтримки осіб, які постраждали від війни (соціальна, психологічна, медична, юридична тощо):

послуги з реабілітації для осіб з інвалідністю та\або ветеранів бойових дій;

послуги забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

послуги з реабілітації для дітей з родин ключових груп (арт-терапія, тілесна терапія тощо);

організація реабілітаційних таборів (соціально-психологічна реабілітація, робота з соціально-психологічними травмами, спричиненими війною тощо);

надання послуг з кризової психологічної допомоги;

сервіси, спрямовані на допомогу у працевлаштуванні та інше.

Фінансуванню підлягають тільки прямі витрати, пов’язані з вирішенням проблеми чи реалізацією ініціативи/проєкту.

Заявки на конкурс мають бути подані в електронному вигляді на адресу chuemovas@aph.org.ua до 23:59 4 травня 2024 року.

Гранти на організаційний розвиток від "ІСАР Єднання"

Дедлайн: 22 травня

Громадська організація "ІСАР Єднання" надає гранти українським громадським організаціям на організаційний розвиток.

Кошти гранту можуть бути використані на оплату послуг тренерів, консультантів, коучів чи менторів.

Організатори додають, що у межах цього конкурсу можуть також бути підтримані заходи, які не є видами послуг з організаційного розвитку, але які можуть зробити внесок у посилення спроможності організації.

Розмір фінансової допомоги залежатиме від виду гранту, однак в діапазоні – від 1 тис. до 15 тис. доларів.

Для того, щоб взяти участь потрібно зареєструватись на сайті "ІСАР Єднання". Після цього потрібно надіслати свою заявку та додатки до неї у своєму робочому кабінеті на сайті.

Шаблон заявки та детальнішу інформацію про грант можна переглянути за покликанням.

Прийом заявок триватиме до 22 травня 2024 року.

Засідання відбіркової комісії відбудеться 5 червня. Оголошення результатів конкурсу відбудеться не раніше ніж за 2 тижні після засідання відбіркової комісії.