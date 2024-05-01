Ветеранские хабы, программы по реабилитации и ремонту инфраструктуры. Подборка грантов для развития общин

Несмотря на войну, в территориальных общинах активно идет процесс обновления. Содействуют этому многочисленные общественные инициативы, часто нуждающиеся в дополнительной финансовой поддержке. Предлагаем вашему вниманию подборку актуальных конкурсов и грантов, призванных содействовать развитию общин по всей Украине.

Конкурс "Час діяти, Україно!" от благотворительного фонда "МХП-Громаді"

Дедлайн: 12 мая

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" объявил новый сезон грантового конкурса для локальных инициатив в общинах "Час діяти, Україно!".

В этом году общественные организации, коммунальные предприятия, благотворительные фонды из 13 областей смогут суммарно привлечь более 14 млн. гривен.

"Главная миссия конкурса – предоставить местным жителям в общинах понимание важности их проектов и деятельности. Вместе мы можем создавать изменения, особенно сейчас, во время полномасштабной войны, когда многое происходит вне нашего контроля. Мы можем внедрять постепенные изменения, создавать комфортное молодежное пространство, наполнять библиотеки книгами, а музеи – новыми экспонатами.

Конкурс, проводимый уже девятый год подряд, поддерживает локальные социальные инициативы жителей общин: от ветеранских хабов до инклюзивных пространств, от создания укрытий до реабилитационных программ.

Проекты могут представлять органы местного самоуправления, коммунальные учреждения, медицинские и образовательные учреждения, неправительственные организации и общественные объединения. В общей сложности каждая инициативная группа может получить на свой проект финансирование до 100 тысяч гривен.

Конкурс покрывает города и села Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областей и город Киев.

Нынешние приоритетные направления конкурса включают в себя поддержку ветеранов и создание условий для их реинтеграции и реабилитации.

"Традиционно в фокусе будут инициативы, связанные с культурой, поскольку сохранение традиций и наследия остается актуальной задачей на сегодня. Будем поддерживать системные проекты в образовании, медицине, инфраструктуре, способствовать развитию общественных пространств, а также энергетической безопасности. Все это помогает обществу развиваться, позволяет жителям чувствовать себя частью ее и делает пространство таким, в котором хочется жить и творить", – добавляет Владимир Панченко, руководитель отдела национальных проектов Благотворительного фонда "МХП – Громаді".

Обязательным условием участия в конкурсе является софинансирование проекта со стороны участников конкурса =. Размер взноса должен быть не менее 50% ожидаемого финансирования со стороны фонда.

Проектные предложения принимаются с 10 апреля по 12 мая 2024 года. Заявки можно подать на сайте конкурса: https://timetoact.com.ua/.

Объявление победителей состоится 20 июня 2024 года.

Конкурс от Helvetas Swiss Intercooperation для поддержки организаций в сфере восстановления

Дедлайн: 19 мая

Helvetas Swiss Intercooperation объявил конкурс грантов с целью поддержки местных коллективных инициатив, связанных с восстановлением и ремонтом, а также удовлетворением критических гуманитарных потребностей.

В конкурсе могут участвовать зарегистрированные и действующие в Украине общественные и благотворительные организации, внедряющие свои инициативы, направленные на урегулирование гуманитарного кризиса в Украине.

Конкурс проводится в рамках проекта "Поддержка восстановления общин на востоке Украины", реализуемого Helvetas Swiss Intercooperation в рамках поддержки Украины со стороны Швейцарии за финансирование Swiss Solidarity.

Целью проекта является поддержка местных инициатив, организаций гражданского общества для удовлетворения критических потребностей на уровне общин, придерживаясь подхода к реагированию на кризисные ситуации в ответ на потребности общества.

Гранты будут предоставляться на следующие типы целей:

ремонт жилья (в том числе домов и квартир с легкими и средними повреждениями);

модернизацию мест, предназначенных для проживания ВПЛ;

мелкий ремонт общественной инфраструктуры, а также модернизацию/обустройство бомбоубежищ.

Локализация деятельности: Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области (деятельность других регионов не будет поддерживаться в рамках этого конкурса).

Размер гранта: в рамках конкурса будет предоставлено ориентировочно 40 грантов на сумму до 280 000 грн. и 5 грантов на сумму до 560 000 грн.

Заявки будут приниматься с 26 апреля по 19 мая 2024 года.

Минимальная продолжительность проекта – один месяц, максимальная – три месяца.

Организации, успешно реализующие проектную деятельность, могут подать заявку на следующий грант позже.

С положением о конкурсе с подробным описанием процедуры подачи заявок, шаблоном грантовой заявки и шаблоном бюджета можно ознакомиться на сайте ГУРТ.

Конкурс мини-грантов "Поддержка инициатив сообществ в Украине" от МБФ "Альянс общественного здоровья"

Дедлайн: 4 мая

МБФ "Альянс общественного здоровья" объявляет прием заявок на участие в открытом конкурсе на получение целевой благотворительной помощи (мини-грантов) "Поддержка инициатив сообществ в Украине / Survivor and community-led crisis response (SCLR) in Ukraine".

Конкурс действует в рамках проекта "Интегрированный гуманитарный ответ в условиях войны и послевоенного восстановления" при финансовой поддержке DEC и при технической поддержке и координации благотворительной организации Christian Aid (Великобритания).

Основная цель конкурса: поддержка инициатив сообществ по улучшению их благосостояния в условиях войны и развитию их потенциала для дальнейшей помощи нуждающимся.

Инициативы сообществ могут касаться следующих сфер деятельности и поддержки лиц, пострадавших от войны (социальная, психологическая, медицинская, юридическая и т.д.):

услуги по реабилитации для лиц с инвалидностью и ветеранов боевых действий;

услуги обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно транспортной инфраструктуры;

услуги по реабилитации для детей из семей ключевых групп (арт-терапия, телесная терапия и т.п.);

организация реабилитационных лагерей (социально-психологическая реабилитация, работа с социально-психологическими травмами, вызванными войной и т.п.);

предоставление услуг по кризисной психологической помощи;

сервисы, направленные на помощь в трудоустройстве и т.д.

Финансированию подлежат только прямые затраты, связанные с решением проблемы или реализацией инициативы/проекта.

Заявки на конкурс должны быть поданы в электронном виде по адресу chuemovas@aph.org.ua до 23:59 4 мая 2024 года.

Гранты на организационное развитие от "ІСАР Єднання"

Дедлайн: 22 мая

Общественная организация "ІСАР Єднання" предоставляет гранты украинским общественным организациям на организационное развитие.

Средства гранта могут быть использованы для оплаты услуг тренеров, консультантов, коучей или менторов.

Организаторы добавляют, что в рамках этого конкурса могут также быть поддержаны мероприятия, не являющиеся видами услуг по организационному развитию, но способные внести вклад в усиление способности организации.

Размер финансовой помощи будет зависеть от вида гранта, однако в диапазоне от 1 тыс. до 15 тыс. долларов.

Для того чтобы принять участие нужно зарегистрироваться на сайте "ІСАР Єднання". После этого нужно отправить свою заявку и приложения к ней в своем рабочем кабинете на сайте.

Шаблон заявки и более подробную информацию о гранте можно просмотреть по призванию.

Прием заявок продлится до 22 мая 2024 года.

Заседание отборочной комиссии состоится 5 июня. Объявление результатов конкурса состоится не ранее чем через 2 недели после заседания отборочной комиссии.