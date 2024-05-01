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Ветеранские хабы, программы по реабилитации и ремонту инфраструктуры. Подборка грантов для развития общин

Среда 01 мая 2024 10:45
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Ветеранские хабы, программы по реабилитации и ремонту инфраструктуры. Подборка грантов для развития общин Фото: подборка грантов для развития общин (flickr)
Автор: Спецпроект

Несмотря на войну, в территориальных общинах активно идет процесс обновления. Содействуют этому многочисленные общественные инициативы, часто нуждающиеся в дополнительной финансовой поддержке. Предлагаем вашему вниманию подборку актуальных конкурсов и грантов, призванных содействовать развитию общин по всей Украине.

Конкурс "Час діяти, Україно!" от благотворительного фонда "МХП-Громаді"

Дедлайн: 12 мая

Ветеранские хабы, программы по реабилитации и ремонту инфраструктуры. Подборка грантов для развития общин

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" объявил новый сезон грантового конкурса для локальных инициатив в общинах "Час діяти, Україно!".

В этом году общественные организации, коммунальные предприятия, благотворительные фонды из 13 областей смогут суммарно привлечь более 14 млн. гривен.

"Главная миссия конкурса – предоставить местным жителям в общинах понимание важности их проектов и деятельности. Вместе мы можем создавать изменения, особенно сейчас, во время полномасштабной войны, когда многое происходит вне нашего контроля. Мы можем внедрять постепенные изменения, создавать комфортное молодежное пространство, наполнять библиотеки книгами, а музеи – новыми экспонатами.

Конкурс, проводимый уже девятый год подряд, поддерживает локальные социальные инициативы жителей общин: от ветеранских хабов до инклюзивных пространств, от создания укрытий до реабилитационных программ.

Проекты могут представлять органы местного самоуправления, коммунальные учреждения, медицинские и образовательные учреждения, неправительственные организации и общественные объединения. В общей сложности каждая инициативная группа может получить на свой проект финансирование до 100 тысяч гривен.

Конкурс покрывает города и села Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областей и город Киев.

Нынешние приоритетные направления конкурса включают в себя поддержку ветеранов и создание условий для их реинтеграции и реабилитации.

"Традиционно в фокусе будут инициативы, связанные с культурой, поскольку сохранение традиций и наследия остается актуальной задачей на сегодня. Будем поддерживать системные проекты в образовании, медицине, инфраструктуре, способствовать развитию общественных пространств, а также энергетической безопасности. Все это помогает обществу развиваться, позволяет жителям чувствовать себя частью ее и делает пространство таким, в котором хочется жить и творить", – добавляет Владимир Панченко, руководитель отдела национальных проектов Благотворительного фонда "МХП – Громаді".

Ветеранские хабы, программы по реабилитации и ремонту инфраструктуры. Подборка грантов для развития общин

Обязательным условием участия в конкурсе является софинансирование проекта со стороны участников конкурса =. Размер взноса должен быть не менее 50% ожидаемого финансирования со стороны фонда.

Проектные предложения принимаются с 10 апреля по 12 мая 2024 года. Заявки можно подать на сайте конкурса: https://timetoact.com.ua/.

Объявление победителей состоится 20 июня 2024 года.

Конкурс от Helvetas Swiss Intercooperation для поддержки организаций в сфере восстановления

Дедлайн: 19 мая

Ветеранские хабы, программы по реабилитации и ремонту инфраструктуры. Подборка грантов для развития общин

Helvetas Swiss Intercooperation объявил конкурс грантов с целью поддержки местных коллективных инициатив, связанных с восстановлением и ремонтом, а также удовлетворением критических гуманитарных потребностей.

В конкурсе могут участвовать зарегистрированные и действующие в Украине общественные и благотворительные организации, внедряющие свои инициативы, направленные на урегулирование гуманитарного кризиса в Украине.

Конкурс проводится в рамках проекта "Поддержка восстановления общин на востоке Украины", реализуемого Helvetas Swiss Intercooperation в рамках поддержки Украины со стороны Швейцарии за финансирование Swiss Solidarity.

Целью проекта является поддержка местных инициатив, организаций гражданского общества для удовлетворения критических потребностей на уровне общин, придерживаясь подхода к реагированию на кризисные ситуации в ответ на потребности общества.

Гранты будут предоставляться на следующие типы целей:

  • ремонт жилья (в том числе домов и квартир с легкими и средними повреждениями);
  • модернизацию мест, предназначенных для проживания ВПЛ;
  • мелкий ремонт общественной инфраструктуры, а также модернизацию/обустройство бомбоубежищ.

Локализация деятельности: Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области (деятельность других регионов не будет поддерживаться в рамках этого конкурса).

Размер гранта: в рамках конкурса будет предоставлено ориентировочно 40 грантов на сумму до 280 000 грн. и 5 грантов на сумму до 560 000 грн.

Заявки будут приниматься с 26 апреля по 19 мая 2024 года.

Минимальная продолжительность проекта – один месяц, максимальная – три месяца.

Организации, успешно реализующие проектную деятельность, могут подать заявку на следующий грант позже.

С положением о конкурсе с подробным описанием процедуры подачи заявок, шаблоном грантовой заявки и шаблоном бюджета можно ознакомиться на сайте ГУРТ.

Конкурс мини-грантов "Поддержка инициатив сообществ в Украине" от МБФ "Альянс общественного здоровья"

Дедлайн: 4 мая

Ветеранские хабы, программы по реабилитации и ремонту инфраструктуры. Подборка грантов для развития общин

МБФ "Альянс общественного здоровья" объявляет прием заявок на участие в открытом конкурсе на получение целевой благотворительной помощи (мини-грантов) "Поддержка инициатив сообществ в Украине / Survivor and community-led crisis response (SCLR) in Ukraine".

Конкурс действует в рамках проекта "Интегрированный гуманитарный ответ в условиях войны и послевоенного восстановления" при финансовой поддержке DEC и при технической поддержке и координации благотворительной организации Christian Aid (Великобритания).

Основная цель конкурса: поддержка инициатив сообществ по улучшению их благосостояния в условиях войны и развитию их потенциала для дальнейшей помощи нуждающимся.

Инициативы сообществ могут касаться следующих сфер деятельности и поддержки лиц, пострадавших от войны (социальная, психологическая, медицинская, юридическая и т.д.):

  • услуги по реабилитации для лиц с инвалидностью и ветеранов боевых действий;
  • услуги обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно транспортной инфраструктуры;
  • услуги по реабилитации для детей из семей ключевых групп (арт-терапия, телесная терапия и т.п.);
  • организация реабилитационных лагерей (социально-психологическая реабилитация, работа с социально-психологическими травмами, вызванными войной и т.п.);
  • предоставление услуг по кризисной психологической помощи;
  • сервисы, направленные на помощь в трудоустройстве и т.д.

Финансированию подлежат только прямые затраты, связанные с решением проблемы или реализацией инициативы/проекта.

Заявки на конкурс должны быть поданы в электронном виде по адресу chuemovas@aph.org.ua до 23:59 4 мая 2024 года.

Гранты на организационное развитие от "ІСАР Єднання"

Дедлайн: 22 мая

Ветеранские хабы, программы по реабилитации и ремонту инфраструктуры. Подборка грантов для развития общин

Общественная организация "ІСАР Єднання" предоставляет гранты украинским общественным организациям на организационное развитие.

Средства гранта могут быть использованы для оплаты услуг тренеров, консультантов, коучей или менторов.

Организаторы добавляют, что в рамках этого конкурса могут также быть поддержаны мероприятия, не являющиеся видами услуг по организационному развитию, но способные внести вклад в усиление способности организации.

Размер финансовой помощи будет зависеть от вида гранта, однако в диапазоне от 1 тыс. до 15 тыс. долларов.

Для того чтобы принять участие нужно зарегистрироваться на сайте "ІСАР Єднання". После этого нужно отправить свою заявку и приложения к ней в своем рабочем кабинете на сайте.

Шаблон заявки и более подробную информацию о гранте можно просмотреть по призванию.

Прием заявок продлится до 22 мая 2024 года.

Заседание отборочной комиссии состоится 5 июня. Объявление результатов конкурса состоится не ранее чем через 2 недели после заседания отборочной комиссии.

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