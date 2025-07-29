Вендинги, мікромаркети, доставка комплексних обідів. Як годувати людей на роботі з MHP Food Service?

Сьогодні для багатьох компаній турбота про зручність і якість харчування працівників — важлива складова базового комфорту на робочому місці. На ринку України вже рік працює комплексна пропозиція, яка вирішує для працівників проблему повноцінних готових обідів. Це MHP Food Service від МХП, міжнародної компанії у сфері харчових і агротехнологій. Команда проєкту забезпечує іншим бізнесам супровід на всіх етапах організації харчування для працівників: від вибору формату до моніторингу замовлень, логістики, контролю якості й адаптації під бюджет.

На сьогодні MHP Food Service працює вже з 30 зовнішніми клієнтами, щомісяця відвантажуючи до 60 тисяч порцій. У яких форматах український бізнес обирає годувати своїх працівників та як це втілює команда проєкту — далі в матеріалі.

Автоматизований продаж: обід за хвилину

Найбільшу частку, 70%, за кількістю підключень у MHP Food Service зараз складає автоматизований продаж готової їжі. Існує два види цієї послуги — мікромаркети та вендинг.

Вендинг — повністю автоматизований продаж з безконтактними вибором, оплатою й отриманням страви: супу, салату, других страв, сандвічів. Їх встановлюють у великих офісах, бізнес-центрах, логістичних хабах, тобто там, де є висока концентрація працівників (від 500 резидентів на день). Завдяки автономному живленню, система працює 24/7 і завжди готова до видачі смачних страв, навіть за відключення світла.

Окрім технічних переваг, вендинг — це сервіс, який дозволяє працівникам отримувати обіди швидко й без очікування, незалежно від зміни графіку роботи, а адміністраторам — не витрачати час на організацію процесу та контроль залишків. Усі операції максимально прості, а сервісна підтримка працює віддалено, забезпечуючи регулярне поповнення асортименту.

Мікромаркети — альтернатива вендингу. Це холодильники з продукцією, оплатити яку користувачі можуть за допомогою QR-коду. Мікромаркети не мають автоматизованої видачі, однак зацікавлюють простотою встановлення та відсутністю додаткових операційних витрат. Такий формат ідеальний для невеликих офісів.

"Мікромаркет часто стає першим кроком клієнта на шляху до повноцінного впровадження корпоративного харчування в компанії", — зазначає керівниця проєкту MHP Food Service Наталія Ігнатюк.

Комплексні обіди: прозорість і гнучкість

Другий напрям — це комплексні обіди, які обирають 20% клієнтів MHP Food Service. Порційне харчування замовляють компанії, що хочуть забезпечити свою команду гарячими обідами щодня, із чітким меню, прозорою логістикою та сервісною підтримкою. Страви формуються відповідно до погодженого бюджету — середній чек на обід коливається від 89 до 169 гривень і включає першу та другу страву.

Головна сервісна цінність комплексних обідів — індивідуальний менеджмент для кожного клієнта, гнучкість пропозицій під бюджет та прозорість у всіх процесах: від меню до доставки та зворотного зв’язку.

Кейтеринг і шведська лінія: сервіс "під ключ"

Якщо клієнт хоче організувати на локації шведську лінію чи полегшити роботу їдальні завдяки кейтеринговій підтримці — це також можливо з MHP Food Service. Зараз частка клієнтів у цьому напрямі складає 10%. Власних кухарів для роботи на локаціях замовників MHP Food Service не надає, але забезпечує якісним стандартизованим продуктом, готовим до використання.

Також клієнта проконсультують з питань організації шведської лінії на конкретній локації. Таким чином, ресторан, їдальня або компанія, що обслуговує захід, завдяки MHP Food Service отримує готове меню та продукти і може фокусуватися виключно на наданні сервісу гостям.

У форматі кейтерингу чи шведської лінії сервіс побудований так, щоб замовник міг повністю зосередитись на сервісних процесах, а вся турбота про якість продукту, доставку й дотримання стандартів залишалась на команді MHP Food Service.

Клієнтський досвід: коли сервіс вирішує все

Особливу увагу в MHP Food Service приділяють роботі з клієнтом. "Для нас якісний клієнтський досвід — це не разова транзакція, а довгострокові стосунки, де сервіс розмовляє мовою бізнесу", — говорить керівниця проєкту.

Компанія забезпечує гнучкі Service-Level Agreement (Угода про рівень послуг), консультаційну підтримку, індивідуальні меню й оперативне реагування. Навіть у кризових ситуаціях команда працює на випередження.

"Одного разу через збій у системі ми ризикували зірвати постачання. Але за 30 хвилин організували резервну доставку. Жоден працівник замовника не залишився без обіду — і він навіть не помітив труднощів.

Був випадок, коли всього за день до великого заходу нового партнера нам треба було встигнути зібрати замовлення і доставити повний асортимент. Або, наприклад, створити матрицю поєднання страв під конкретний запит, щоб оптимізувати залишки.

Також у нашій практиці є випадок, коли ми надали обладнання для тимчасового зберігання продукції, щоб уникнути втрат продукту. Такі кейси не виняток, а наша звична практика. У цьому — сила сервісного підходу", — акцентує Наталія Ігнатюк.

Щоб замовникам було максимально зручно користуватися сервісом, команда вдається і до низки технологічних рішень. Сервісна платформа, цифровий документообіг, QR-коди, аналітика споживання, Telegram-боти — усе це або вже працює, або готується до запуску.

На сьогодні географія проєкту — Київ та великі обласні центри. У пріоритеті — міста-мільйонники, а також західний регіон, куди багато компаній релокувалися в останні роки.

Головна перевага MHP Food Service — велике сучасне виробництво, стандартизовані рецептури і контроль якості на кожному етапі. Це дозволяє легко масштабувати обсяги без шкоди для смаку чи безпечності продукту.

Клієнт може бути впевненим у якості: сервіс працює однаково добре у будь-якому місті, всі процеси — від готування до доставки — налагоджені так, щоб уникнути збоїв і затримок навіть у пікові періоди. А інфраструктурна база дозволяє оперативно реагувати на нестандартні запити.

"Водночас наша місія — не просто нагодувати людей, а зробити їх день легшим. Зняти з них турботу про те, де взяти обід. Щоб вони могли зосередитися на роботі, а не на пошуку лоточка чи поході в супермаркет. І робимо ми це через пропозицію бізнесам готових рішень, які спрощують турботу про працівників", — підсумовує Наталія Ігнатюк.

І клієнти високо цінують якісний сервіс, який для них забезпечує MHP Food Service. Окрім схвальних відгуків та стабільного зростання клієнтської бази, проєкт посів друге місце у Всеукраїнській премії клієнтського досвіду 2025.