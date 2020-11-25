Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему

Первая попытка команды Зеленского внедрить свое видение судебной реформы потерпела поражение в начале текущего года. Хотя первоначально казалось, что эта затея обречена на успех.

Осенью 2019 года парламент в "турборежиме" принял для этого специальный закон. Его цель – кардинально переформатировать два ключевых органа судебной власти: Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и Высший совет правосудия (ВСП).

Эти институции занимаются набором, увольнением и наказанием судей. Их решили реорганизовать и очистить от "недобропорядочных элементов". Президентский проект также предусматривал сокращение состава нового Верховного суда на половину.

Практически ни один из этих пунктов так и не был реализован. Нападки на Верховный суд оттолкнули западных партнеров, помогавших в его формировании, а попытки реформировать ВСП по сути уничтожил Конституционный Суд в марте 2020 года.

А вот работа ВККС в ноябре 2019 года фактически была остановлена. Именно этот орган отвечает за набор и аттестацию судей. В итоге в Украине образовался огромный дефицит "служителей Фемиды" – пустует более 25% мест.

Кроме того, проблемы с финансированием системы правосудия привели к тому, что у некоторых судов уже не хватает средств для отправки почтовой корреспонденции и покупки марок.

Ситуация в комплексе, а также обязательства перед МВФ заставили главу государства обратить пристальное внимание на эту сферу. В начале ноября Зеленский обновил состав Комиссии по правовой реформе и поручил ей заняться "оздоровлением" судебной системы.

"Граждане Украины, внутренние и внешние инвесторы, наши международные партнеры, все мы должны получить "здоровую" судебную систему – независимую, последовательную, объективную", – подчеркнул он.

Комиссия раздора

Первой задачей, которую необходимо безотлагательно решить, власть называет принятие президентского законопроекта №3711. Его ключевое положение – запуск ВККС.

Прошлогодний вариант судебной реформы предусматривал, что эту комиссию должны сформировать на открытом конкурсе представители от украинской системы правосудия и международные эксперты. К намеченному сроку Высший совет правосудия, который организовывал конкурс, заявил, что так и не получил ни одной кандидатуры от "международников".

Чтобы такая ситуация не повторилась, в законопроекте №3711 предлагается расширить круг иностранных организаций, а главное – ввести "предохранитель". В случае, если западные партнеры опять не подадут своих представителей, то их функцию выполнит омбудсмен Людмила Денисова.

Именно это положение больше всего критикуют противники законопроекта в украинском парламенте и экспертной среде. По их мнению, Денисова – политически зависимая фигура и не сможет делегировать в конкурсную комиссию честных и добропорядочных кандидатов.

В ВСП с этим не согласны и выступают за безотлагательное принятие документа. "Этот предохранитель способен, по-моему, несколько выровнять ситуацию и избежать рисков блокирования создания ВККС", – сказал РБК-Украина глава Совета правосудия Андрей Овсиенко.

Руководитель профильного комитета Верховной рады Андрей Костин ("Слуга народа") также подчеркивает, что вопрос возобновления ВККС нужно решить в первую очередь. По его словам, участие международников в этом процессе – это "принципиальная позиция президента".

В свою очередь, замглавы ОП по вопросам судебной системы Андрей Смирнов просит не называть законопроект №3711 частью реформы. "Это только запуск ВККС, а работа над судебной реформой и наработка необходимых законопроектов еще продолжается", – заверил он РБК-Украина.

При этом источник издания в Комиссии по вопросам правовой реформы говорит, что каких-либо глобальных пертурбаций там не планируют. По его словам, есть обобщенный проект стратегии, но сейчас все усилия брошены на "горячие проблемы".

Речь идет как о запуске Высшей квалифкомиссии, так и о переформатировании Высшего совета правосудия. Последний пункт прямо записан в меморандуме Украины с Международными валютным фондом, но до сих пор не выполнен.

Очищение под вопросом

Высший совет правосудия – конституционный орган, который остался фактически единственным и основным "центром силы" в украинской судебной системе на данный момент.

После прихода к власти Зе-команды в 2019 году его руководство сменилось, но вот кадровый состав поменялся минимально. В то же время Меморандум с МВФ предусматривает создание специальной комиссии для проверки на "добропорядочность" членов Совета правосудия. К этому процессу должны быть привлечены и иностранные эксперты.

ВСП категорически не согласен с тем, что его надо "очищать", а тем более, с помощью иностранных представителей. Глава этого органа Андрей Овсиенко в комментарии РБК-Украина заявил, что состав совета обновляется постоянно и регулярно, а понятие "добропорядочность" вообще не имеет юридического обоснования.

"К этому времени законодательно критерии добропорядочности не установлены, и предъявлять претензии о несоответствии тому, что нормативно не определено, на мой взгляд, неправильно", – считает он.

Участие иностранцев в процессе отбора и проверки членов украинского госоргана ВСП считает посягательством на суверенитет, ведь "они не являются представителями народа Украины".

Несмотря на противодействие Совета правосудия, Министерство юстиции уже разработало законопроект о его "очищении" именно с участием международников. Тем не менее, этот документ на данный момент не внесен не то, что в парламент, а даже на заседание Кабмина.

Министр юстиции Денис Малюська объяснил изданию, что его ведомство обязано было разработать такой законопроект, так как глава правительства является подписантом Меморандума с МВФ. Но вот в дальнейшем Фонд "выразил пожелание", чтобы его инициировал Офис президента.

Малюська уверяет, что такой документ уже наработан в ОП и в ближайшее время будет представлен западным партнерам. Он признает, что именно этот проект закона среди прочего влияет на получение очередного транша МВФ.

"Это важный маркер (закон о ВСП, – ред.), и сейчас идут активные переговоры с МВФ, чтобы понять, какие наши следующие шаги и какие будут даты. По Меморандуму этот закон должен был быть уже принят… Но конституционный кризис немного затормозил процесс. Но я думаю, что текст, который будет предоставлен ключевым стейкхолдерам, будет готов в течение ближайших дней", – рассказал он РБК-Украина.

Глава Минюста уверяет, что именно это обстоятельство "притормозило" внесение разработанного Минюстом законопроекта. Что касается текста документа от ОП, то, по словам Малюськи, сейчас проходят "последние дискуссии по его мелким деталям".

ОАСК завис

Кроме перезагрузки Высшего совета правосудия важным в вопросе дальнейшего сотрудничества с МВФ стал еще один орган украинской судебной системы, неожиданно вышедший на первые роли. В меморандуме говорится, что дела против общегосударственных органов должен рассматривать только Верховный Суд как суд первой инстанции. Сейчас ими занимается Окружной административный суд Киева (ОАСК).

Этому "храму Правосудия" удалось устоять во время судебной реформы предыдущего президента Петра Порошенко. Суд не был реорганизован, а его руководитель Павел Вовк избежал переаттестации, которую были обязаны пройти все украинские судьи в рамках судебной реформы.

Смена власти не пошатнула позиций ОАСК, но в то же время в прошлом году у правоохранительных органов стали возникать вопросы к его руководителю. Национальное антикоррупционное бюро и Генпрокуратура обнародовали так называемые "пленки Вовка" – записи, сделанные в кабинете председателя ОАСК в первой половине 2019-го года.

Именно на основании этих записей летом 2019 года НАБУ предъявило Вовку и его заместителям подозрение во вмешательстве в работу госорганов, а уже летом 2020 года еще одно – в попытке "захвата власти" и "создании преступной организации". Сам Павел Вовк обвинения опровергает и подчеркивает, что вообще не считает себя подозреваемым.

Как бы то ни было, осенью на сайте президента появилась и набрала необходимое количество голосов петиция с требованием ликвидировать ОАСК из-за "укорененной в нем коррупции и систематических неправосудных решений".

Глава государства 28 октября отреагировал на нее и сообщил, что дал распоряжение начать консультации с Высшим советом правосудия по поводу ликвидации одиозного суда. В ВСП сообщили РБК-Украина, что спустя почти месяц после этого процесс консультаций так и не начался.

"Формальные консультации не начались. Эта процедура (ликвидации суда, – ред.) четко определена законом "О Высшем совете правосудия"и законом "О судоустройстве и статусе судей", и Высший совет правосудия в рамках этих процедур будет выполнять свои полномочия. Но на данный момент (середина ноября, – ред.) из Офиса президента никаких документов или запросов к нам не поступало", – сказал изданию глава совета Андрей Овсиенко.

В ОП удивлены такими заявлениями и уверяют, что направили соответствующее письмо в Совет правосудия.

"На прошлой неделе (16-22 ноября, – ред.) от Офиса президента в адрес Высшего совета правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВСП определиться с позицией по этому вопросу (ликвидации ОАСК, – ред). Так и проходят эти консультации", – объяснил РБК-Украина замглавы ОП Андрей Смирнов.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что не видит серьезных преград для того, чтобы выполнить рекомендацию МВФ, но не ликвидировав ОАСК, а лишив этот орган ключевых полномочий. По его словам, у министерства, Офиса президента и МВФ нет каких-либо разногласий с идеей передать функции Окружного суда в Верховный суд для рассмотрения определенных категорий дел.

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Придя к власти, команда Зеленского уже называла судебную реформу одним из ключевых своих приоритетов. Но низкое качество подготовленных законов, украинская бюрократия и непонимание международных партнеров привели к тому, что спустя полтора года все нужно начинать сначала. Более того, начинать придется с исправления своих же прошлогодних ошибок. Промедление с этой работой уже начало загонять действующую власть в цейтнот.