Василий Вовк: ситуация вокруг закупки чешских гаубиц имеет элементы политической борьбы

В начале ноября стало известно, что Министерство обороны заключило контракт на закупку для Вооруженных сил Украины самоходных установок (САУ) чешского производства.

Информация о приобретении 152-мм чешской самоходной гаубицы Dana М2 сразу вызвала бурное обсуждение и критику со стороны ряда парламентариев. Так, народный депутат Алексей Гончаренко даже написал обращение и.о. гендиректору "Укроборонпрома" Игорю Фоменко и министру обороны Андрею Тарану с требованием предоставить документы по закупкам чешских гаубиц и обнародовать год их изготовления, поскольку по его информации чешские гаубицы устаревшие и не соответствуют стандартам НАТО.

На эти обвинения отреагировал советник делегации по информационной политике в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович, который публично подтвердил, что Dana М2 новые и будут изготавливаться специально под нужды Вооруженных сил Украины.

В интервью РБК-Украина генерал-майор Службы безопасности Украины и эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк объясняет, почему этот государственный заказ вызывал столько вопросов, есть ли признаки государственной измены в закупке чешских гаубиц, соответствует ли вооружение стандартам НАТО и в чем в целом целесообразность такого контракта.

Как известно, Василий Вовк принимал участие в операциях в зоне АТО и на оккупированной территории, в том числе связанных с освобождением похищенных украинских бойцов и заложников. С июля 2014 по январь 2015 года входил в ТКГ, был один из руководителей операции по освобождению одновременно 150 украинских заложников в декабре 2014 года.

– В последнее время заметно обострилась ситуация вокруг выполнения государственного оборонного заказа чешских колесных артиллерийских систем типа Dana М2. Почему этот контракт вызвал столько внимания?

– Здесь надо объяснить, что самоходная артиллерийская установка (САУ) Dana М2 производства Чешской Республики была представлена в Киеве еще в октябре прошлого года во время международной специализированной выставки. Представляя в то время Службу внешней разведки Украины, я тоже принимал участие в открытии выставки, и, конечно, ознакомился с документацией Dana М2.

Уже тогда у чешского стенда было много людей, в том числе представителей власти и военного руководства, в частности – заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос, заместитель руководителя Офиса президента Украины Анна Коваленко, несколько высоких чинов Министерства обороны и Генерального штаба. И хочу сказать, что у всех были положительные впечатления и перспективные выводы, особенно одобрительно высказывались военные, по мнению которых, Dana М2 как никакая другая гаубица подходит для нынешнего артиллерийского сегмента нашей армии.

Кроме того, 19 октябре 2019 года во время украинско-чешского бизнес-форума в Киеве нашу страну с официальным визитом посетил премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш. Он имел встречи с руководством правительства и президентом Владимиром Зеленским, во время которых также обсуждалось и получило предварительное согласование вопрос поставки в Украину оружия, в частности Dana М2.

В марте 2020 года, взвесив все за и против, Генеральный штаб сделал вывод – нам нужны гаубицы Dana М2. Министерство обороны поддержало и включило эти системы в ГОЗ, а СНБО Украины одобрило такое решение вместе с профильным комитетом Верховной рады Украины.

Позже несколько делегаций в составе руководства и специалистов Министерства обороны и "Укроборонпрома" в 2020 году посетили Чехию, где ознакомились с характеристиками САУ во время испытаний, и побывали на производственных предприятиях.

Вывод МОУ – Dana M2 является новейшей модернизацией гаубиц линейки "Дана" с высокой степенью автоматизации огня, что делает ее оптимальным выбором для ВСУ в контексте "цена-качество" в ближайшей перспективе.

Справка Dana M2 - последняя модификация САУ vz.77 DANA. Модификация М2 производится чешской компанией Excalibur Army с 2017 года. Имеет калибр 152 мм с возможной заменой ствола пушки на 155 мм. Укомплектована возимим боекомплектом на 40 выстрелов, автоматизированной системой управления огнем и бронированной кабиной экипажа. Скорость САУ составляет 80 км/ч, скорострельность – 5 выстрелов в минуту. 24 ноября 2020 года в Excalibur Army сообщили, что уже начали производство самоходных гаубиц для Украины.

– Что, в таком случае, спровоцировало критику контракта?

– Никто из нас не может претендовать на истину в последней инстанции в любом вопросе, но есть критерии, существует аргументация, которые позволяют сделать тот или иной вывод.

Процедуры для заключения международных договоров в сфере военно-технического сотрудничества очень сложные, здесь все начинается с самого низшего звена – подразделения в Вооруженных силах, для которого планируется закупка. Затем по ступеням изучается вопрос вплоть до начальника Генерального штаба – Главнокомандующего.

После этого принимают решение специалисты Министерства обороны, которое утверждает сам министр. А дальше соответствующие службы и руководство СНБОУ, народные депутаты Украины – члены комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, все сопровождается жестким общественным контролем с соответствующим надзором международных организаций.

– Народный депутат Алексей Гончаренко в обращении к Офису генпрокурора называет действия Минобороны относительно этого контракта государственной изменой. Есть ли признаки госизмены в действиях руководства МОУ, по вашему мнению?

– В этом контексте у меня скорее больше вопросов к народному депутату Гончаренко, который прислал на адрес Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины пространное обращение по вопросам военной сферы, в котором обвиняет всех и вся в измене, а именно приобретении некачественной техники, которая якобы была в использовании, и блокировании создания отечественных артиллерийский вооружений.

Всем известно, что планируется поставка новой, передовой модификации оригинальной чешской 152 мм самоходной гаубицы. Для чего распространять ложные сведения о закупках якобы старых образцов чешской САУ?

Если уважаемый нардеп настаивает на государственной измене и умышленном блокировании создания отечественной техники, то почему не обвиняет в совершении этих преступлений всех: сотни офицеров и военных специалистов, десятки работников и руководителей СНБО, в полном составе членов профильного комитета ВРУ – народных депутатов, которые сделали выводы и проголосовали за поставку Dana для нашей армии?

Известно также, что никто не возражает против необходимости производства украинской системы, в частности продолжения работы над созданием САУ "Богдана", но ее поступления в войска возможно лишь через три-пять лет. Предлагаете ждать с моря погоды, когда продолжается и конца края не видно войне на востоке Украины?

Поэтому я абсолютно убежден, что криминальной составляющей в вопросе покупки Украиной новых 152-мм самоходных гаубиц Dana M2 производства Чешской Республики нет, как и признаков даже маленькой государственной измены.

В Чехии начали производство самоходных гаубиц Dana М2 для Украины (фото: mil.gov.ua)

– Ваше мнение, почему выбрали именно Dana M2? Ведь критики основной акцент делают на том, что она не 155 мм калибра, то есть не по стандартам НАТО. Были ли другие варианты?

– Насколько мне известно, военные рассматривали этот вопрос в комплексе, каждый сам сможет сделать подобный анализ даже на основе открытых источников. Если будет объективным, придет к выводу, что выбор с Чехией целесообразен.

Во-первых, мы, к сожалению, совсем не продвинулись в производстве отечественных 155 мм снарядов, положение дел здесь на уровне 2014 года, можно сказать, "нулевое". Почему так произошло – тема отдельного разговора.

Во-вторых, конечно, французский Caesar, немецкий PzH 2000 или шведской Archer FH77 с натовскими стандартами были бы идеальными вариантами. Но тут встает два вопроса.

В частности, готовы ли эти страны предоставить нам летальное оружие? Военные говорят, что боятся даже спрашивать у них об этом. И имеем ли мы финансовые возможности закупить хотя бы десяток таких установок? Например, французская САУ для стран НАТО поставляется по цене около 5 млн долларов, для других государств – намного дороже.

– Тогда возникает вопрос, что дает нам Dana M2, насколько быстрой и безболезненной будет ее адаптация в украинское войско и какие преимущества она имеет перед существующим вооружением такого типа?

– В механизированных бригадах Вооруженных сил Украины есть артиллерийская группа, которая по штату должно быть вооружена 36 единицами САУ 2С1 "Гвоздика" в калибре 122-мм, или 2С3 "Акация" в калибре 152-мм. Правда, в реальности эти нормативы не выдерживаются, и вместо самоходных артсистем используются прицепные орудия Д-20 и Д-30.

Именно для замены прицепных орудий Министерство обороны планирует закупить Dana M2. В сравнении с Д-20 и Д-30 чешская САУ – полноценная самоходная артиллерийская система, с автоматическим заряжанием, современной цифровой системой управления огнем и значительно большей дальностью стрельбы (при использовании активно-реактивных снарядов Dana M2 стреляет на расстояние до 26 километров).

Кроме дальности стрельбы, важным преимуществом является более быстрая стрельба. Если в советской САУ темп стрельбы зависит исключительно от военных, которые "своими руками" подают 40-килограммовые снаряды, то в Dana M2 это делает механизм заряжания.

Боевое отделение в чешской САУ находится не в рубке (загазованной после постоянных выстрелов, еще и тесной), как в советских самоходных системах, а "работает" за ее пределами, в комфортных условиях.

– Ваш прогноз, чем закончится эта история? Ведь в любом случае бойцы на передовой давно в ожидании новых мощных артиллерийских систем.

– Один прогноз даю без обдумывания – скоро конец года, а значит, что необходимо за месяц-полтора использовать финансы, выделенные для выполнения ГОЗ, в том числе на обеспечение контракта относительно поставок САУ Dana M2.

Важно акцентировать внимание на вопросе имиджа нашего государства и перспективах налаживания системного военно-технического сотрудничества с Чехией. Ведь чешские государственные органы уже оформили экспортную лицензию и начали производство системы согласно условиям договора. Если не будут чинить препятствия псевдо-патриоты и "борцы" с коррупцией – уже в марте следующего года наши воины смогут получить новое мощное оружие.

И напоследок скажу, что метаморфозы с Dana – имеют не столько коммерческую конкуренцию или конфликт бизнес-интересов, как элементы политической борьбы за рычаги влияния на военно-техническое сотрудничество.

Обращаю внимание фигурантов, что при этом в их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины). На всякий случай – до восьми лет лишения свободы только по первой части.

Это вам не фейковые обвинения в государственной измене, которой народные депутаты и другие высокопоставленные чиновники почти каждый день пугают друг друга, и на основании решений судов регистрируют преступления, расследования которых не может иметь каких-либо перспектив.

Конструкция уголовной статьи 114-1 в отличие от "государственной измены" не сложная, поэтому вина лиц доводится быстро и без проведения большого комплекса оперативных, процессуальных и следственных действий, экспертиз и тому подобное. Рекомендую иметь это ввиду тем, кто публично препятствует Вооруженным силам получать необходимое для защиты страны новое оружие.