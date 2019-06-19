Василий Грицак: Если допустим пророссийский реванш, то второго шанса на построение европейской Украины уже не будет

- Что вы не успели сделать в должности главы СБУ?

- Закончить войну, освободить всех украинских пленников из плена русских террористов и завершить реформирование Службы, хотя за четыре года по каждому из этих направлений нам удалось сделать очень много.

Весной 2014 года сотрудники СБУ бок о бок с побратимами из добробатов, Вооруженных сил, Национальной гвардии и Министерства внутренних дел стали на защиту Украины от российского агрессора. В борьбе с врагом мы потеряли 27 сотрудников, но вместе остановили российские танки на Донбассе, волну терроризма и ползучего сепаратизма в других регионах Украины. Именно среди тех, кто прошел чистилище АТО, мы отобрали лучших, которые находясь сегодня на различных должностях стали "костяком" обновленной Службы безопасности Украины.

Коварство врага нет предела. Мы почувствовали это с начала противостояния на Востоке Украины, когда впервые увидели, как мирные жители Славянска и Краматорска становятся заложниками террористов только за одно желание быть украинцем. Именно Служба инициировала создание межведомственного центра, который вместе с волонтерами и представителями различных религиозных конфессий начал гуманитарную миссию, впоследствии получившую название обмена пленных и заложников.

За это время из плена террористов освобождены более 3000 человек. На основании опроса этих людей СБУ подготовила и издала на украинском, английском и русском языках 6 сборников с сотнями прямых свидетельств о фактах ужасных пыток и издевательств над украинскими гражданами во время их пребывания в плену. Но наиболее впечатляющими были те обмены, которые навсегда останутся вне этой статистики - когда в январе-феврале 2015 Служба передавала российским террористам их живых соратников чтобы получить останки наших погибших Героев.

Сегодня в застенках в ОРДЛО остаются более 100 наших граждан, которые цинично используются Россией в качестве инструмента давления на украинскую власть. В то же время твердо верю, что в конце концов каждый наш соотечественник вернется в родной дом.

Сегодня многие упрекают незавершенностью реформ в СБУ, ссылаясь на отсутствие утвержденной концепции реформирования. На самом деле, Служба образца 2014 года кардинально отличалась от сегодняшней СБУ. В сжатые сроки мы переформатировали Службу, существенно повысив ее функциональную способность эффективно реагировать на агрессивные вызовы со стороны российских спецслужб; начали безжалостную очистку СБУ от предателей, коррупционеров, латентных сторонников "русского мира" и обычных трусов; восстановили эффективность военной контрразведки, которую в целевой способ уничтожали во времена Януковича; за счет внутренней реорганизации в разы увеличили численность оперативных сотрудников и техническую оснащенность департаментов контрразведки и контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности; создали специальный боевое подразделение в составе Центра специальных операций "А" СБУ, на счету которого сотни успешных операций по предупреждению и пресечению преступлений, в т.ч. уничтожение членов разведывательно-диверсионных групп и снайперов врага в районе проведения АТО-ООС.

Перечень реформ, которые были реализованы "на марше" в сжатые сроки, можно продолжать еще долго. Кстати, и концепция реформирования была подготовлена ​​во взаимодействии с международными экспертами Консультативного миссии ЕС в Украине (КМЕС) еще в конце 2016 года.

- Вас упрекали в слишком большой пиар-активности. Может, спецслужбам надо быть менее публичными?

- Позволю себе не согласиться с вами. Напротив, многие журналисты, эксперты и общественные активисты постоянно упрекают меня лично и Службу в недостаточной публичной коммуникации. Соглашусь с ними в нескольких аспектах.

Во-первых, открытость спецслужбы является свидетельством того, что она лишилась наследства времен НКВД-КГБ, когда органы государственной безопасности фактически были отдельным государством в государстве, со своей тайной жизнью и собственными законами, и априори вне критики.

Во-вторых, сегодня в условиях гибридной войны публичная отчетность спецслужбы о результатах противодействия разведывательно-террористической деятельности врага на нашей земле - это оружие. Причем, оружие наступательное, ведь не только украинцы, но и мировое сообщество наглядно видит всю коварство и дерзость агрессора, лживость высшего политического руководства РФ.

Кроме этого, публичный обмен мнениями, любые "неудобные" вопросы к руководителям Службы во время пресс-конференций является дополнительным "раздражителем" в лучшем смысле этого слова. Они помогают сразу увидеть какую-то проблему с другой стороны и оперативно принять необходимое управленческое решение.

Именно поэтому я пытался сделать наши брифинги более регулярными и информативными, для чего расширил круг спикеров из числа представителей Службы. Еще несколько лет назад от Службы, как правило, выступали всего 2-3 человека.

Начиная с 2015 года к журналистам все чаще стали выходить мои заместители, начальник аппарата главы СБУ, руководители оперативных подразделений контрразведки, защиты национальной государственности, контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной и экономической безопасности, по борьбе с коррупцией и оргпреступностью, Главного следственного управления СБУ и т. п.

Кстати, такой подход СБУ к построению коммуникаций положительно отмечен в прошлогоднем аналитическом отчете "Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова". Вместе с ним считаю, что Службе надо и дальше наращивать работу в этом направлении.

- Вы постоянно говорили, что враг делает все, чтобы расшатать ситуацию внутри страны. Какие наиболее распространенные методы использовались?

- Кейс российских спецслужб включает довольно разнообразные методы. Это не только организационная, финансовая, военная подпитка вооруженного противостояния на Донбассе, террористические акты, убийства и покушения на жизнь офицеров украинских спецслужб внутри страны.

Только в 2018 году Служба безопасности Украины предупредила 28 террористических актов, жертвами которых могли стать сотни мирных граждан, причем по каждому раскрытому факту мы сразу информировали общественность.

ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ фактически соревнуются между собой в раздувании межконфессиональной вражды в Украине, инспирировании сепаратно-федералистических настроений среди национальных меньшинств, искусственного обострения языкового вопроса как повода для подстрекательства социального недовольства и инспирации протестных мероприятий. В прошлом году благодаря работе СБУ удалось сорвать 70 подобных попыток, за каждой из которых видно "уши" российских спецслужб.

В этом контексте очень показательна российская провокация с поджогом Венгерского культурного центра в Ужгороде в феврале 2018 года, который должен был стать очередным свидетельством притеснений венгерского меньшинства в Украине. Благодаря плодотворному взаимодействию Службы безопасности Украины и польских правоохранителей задокументировано, что этот российский заказ выполняли трое поляков, а оплата производилась через одного из пророссийских журналистов из Германии. Вот такой современный "интернационализм" с Лубянки в действии.

Развернутая широкомасштабная информационная экспансия для дезориентации украинского общества, дискредитации проевропейского пути развития нашей страны, радикализации социально-протестных настроений. В течение 2018 Служба заблокировала более 100 информационных сайтов, большинство которых позиционировала себя как патриотически украинские, но администрировались с территории РФ. Все они были направлены на создание новых и углубление уже существующих линий разлома в украинском обществе по макиавеллиевскому принципу "разделяй и властвуй".

Это далеко не полный перечень угроз. Служба успешно противостояла им все эти годы, ведь не позволила Кремлю расшатать ситуацию внутри Украины. Эффективное противодействие СБУ заставляет противника постоянно искать новые гибридные формы и методы, и следует откровенно отметить: российские спецслужбы далеко продвинулись в подобной мимикрии. Поэтому задача своевременно выявлять провокации и готовить "противоядие" остается для Службы очень актуальным.

- У вас был разговор с новым президентом? О чем вы разговаривали, говорили о возможном сотрудничестве или о передаче дел?

- После инаугурации было несколько встреч. Как председатель СБУ я проинформировал об оперативной обстановке, доложил об имеющихся вызовах и угрозах государственной безопасности Украины, о наработках Службы. Акцентировал внимание президента Украины, что действующий состав СБУ мотивирован на недопущение российского реванша в Украине.

В то же время, отвечая на мой вопрос Владимир Зеленский заверил в неизменности приоритетов СБУ в защите нашей страны от российской агрессии. Конечно, обсуждали и передачу дел после принятия Верховной Радой решения о моей отставке, и другие вопросы.

Во время встреч была и официальная часть, было и человеческое общение. Надеюсь, что по итогам встреч Владимир Зеленский стал немного больше понимать специфику деятельности Службы, но впереди у него еще долгий путь познания сложности и ответственности задач, которые выполняет СБУ. Верю и в то, что в результате ротации руководителей в Службе все же будет сохранен кадровый потенциал профессионалов-патриотов.

- Ваш отпуск после назначения Баканова первым заместителем был согласован с Зеленским? Сколько она продлится?

- Мы все понимаем, что, несмотря на поданный мной еще до инаугурации новоизбранного президента Украины рапорт на увольнение с должности главы СБУ, есть определенная процедура увольнения Верховной радой. И пока нет ее решения, я принял свое - идти в отпуск и дать Владимиру Зеленскому возможность сформировать новую команду топ-менеджеров СБУ, которые возьмут на себя ответственность за судьбу государственной безопасности и украинского народа.

Да, я ушел в отпуск по согласованию с новоизбранным президентом Украины. За последние пять лет у меня накопилось много дней неиспользованных ранее отпусков, поэтому это возможность и отдохнуть, и подвести некоторые итоги и определить планы на будущее. Кстати, больше всех отпуску радуются моя жена и любимая внучка.

- Вы встречались с Бакановым? Какое впечатление на вас он произвел? Как оцениваете его первые шаги?

- Наше знакомство состоялось во время моей первой встречи с новоизбранным президентом Украины Зеленским. Затем до моего отпуска мы вместе с Иваном Бакановым несколько раз обсуждали наиболее острые вопросы в оперативной обстановке, я предоставил ему определенные рекомендации и советы.

Для него сейчас очень сложное время: он лично понимает, что отсутствие предыдущего опыта работы в СБУ имеет как свои плюсы, так и несет серьезные риски. Пока еще рано оценивать его первые шаги как руководителя Службы, хотя, как человек, Баканов произвел на меня положительное впечатление.

- Департамент "К" СБУ - это квинтэссенция "зрады" в сфере государственной безопасности. Это слова нардепа Найема. Вы согласны с ними?

- Нет, не согласен. Во-первых, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (ГУ "К" СБУ) - это коллектив людей, и вешать ярлыки "предателей" на всех сотрудников это абсолютно неправильно. Во-вторых, любая оценка коллектива всегда опираться на результаты его работы.

Уверен, что уважаемый Мустафа Найем не до конца знаком с тем, как работают сотрудники ГУ "К", хотя успешные операции этого спецподразделения СБУ систематически освещались на сайте и на официальной странице Службы в Facebook.

Приведу в пример только несколько цифр: за последние 4 года ГУ "К" и соответствующими подразделениями в региональных органах разоблачены 2685 коррупционных преступлений, на основании материалов Службы к различным видам и срокам наказания осуждены 1071 коррупционеров, уволены еще 665 лиц. Только в прошлом году объявлено о подозрении 10 судьям, 10 сотрудникам Государственной миграционной службы и 24 работникам Государственной фискальной службы.

В подтверждение моих слов: эксперты Центра Разумкова в своем публичном аналитическом обзоре "Украина 2018-2019: осторожный оптимизм в преддверии выборов" оценивают выполнение СБУ задач борьбы с коррупционерами и экономической преступностью как достаточно результативное. Другое дело, что в каждом коллективе, в том числе и в ГУ "К" есть свои "паршивые овцы". Есть те, кто использует служебное положение для наживы, предая прежде всего своих и натягивая негатив на всю Службу.

Более 20 лет эта проблема оставалась без жесткого реагирования, в лучшем случае раздавались лишь призывы о необходимости очистки СБУ от коррупционеров и предателей. Реальная работа в этом направлении началась лишь с лета 2015 года. С того времени на основании материалов внутренней безопасности СБУ за совершение сотрудниками Службы именно коррупционных деяний возбуждено 108 уголовных производств. Эти цифры в разы больше, чем за все предыдущие годы независимости Украины вместе.

В то же время, бескомпромиссность и открытость Службы в этих вопросах имеет и обратную негативную сторону. Мы видим, как каждый отчет СБУ о самоочищении от очередного коррупционера позиционируется отдельными экспертами или активистами как свидетельство вроде сплошного господства коррупции в Службе. К сожалению, несправедливость патриота иногда приносит больше вреда, чем атака врага.

- Слухи, что должность главы СБУ должен был занять Андрей Кмита, человек близкий к Хорошковскому, до сих пор не получили подтверждения. Для них были основания?

- Я не комментирую слухи.

- Журналистка Юлия Мостовая в своей последней статье отметила касательно нового председателя СБУ, что когда он будет уходить в отставку, он вынесет с собой в лучшем случае 50% понимания, как работает эта структура. Служба настолько клановая структура, которую трудно понять человеку со стороны? И на сколько процентов вы ее понимаете?

- Не совсем согласен с дефиницией "клановость", ведь она обусловливает узкую профессионализацию, кастовый отбор, замкнутость коллектива. Для меня лично Служба безопасности Украины является несколько иным, это часть души и сердца. Службе я посвящаю больше времени, чем своей собственной семье.

Сотрудниками СБУ не рождаются, поэтому каждый имеет свой путь в Службу. Да, у нас сегодня функционируют два ведомственных учебных заведения, которые в целевой способ готовят специалистов для СБУ. Однако достаточно много и тех, кто пришел в Службу, имея экономическое, историческое, юридическое, педагогическое или инженерное образование. Определяющим является патриотизм и порядочность человека, преданность делу, готовность к ежедневной тяжелой работе и постоянному обучению.

Сам я лично начинал службу сержантом, за 29 лет прошел все ступени оперативной и руководящей работы. Но, несмотря на профессиональный опыт, понимаю - необходимо и дальше продолжать учебу, не ограничиваясь узко специальными знаниями. Поэтому мое познание Службы продолжается каждый день.

Что касается Ивана Баканова, то все зависит исключительно от него: его мотивации, нацеленности в работе на конечный результат, желании познавать не только Службу, но и собственную роль в ней, и главное - готовности не по должности, а по зову сердца стать членом большого коллектива, имя которого Служба безопасности Украины.

- Могут ли рядовые работники спецслужбы не воспринять несистемного руководителя?

- Все зависит от личности руководителя, от его способности стать лидером, которого уважают за реальные дела и уважение к коллективу.

- Почему вы не отдали честь новому президенту на инаугурации?

- Позволю себе не комментировать этот вопрос.

- Новый председатель СБУ обратился к журналистам-расследователям, чтобы те назвали ему факты давления правоохранителей на бизнес. Вы признаете, что СБУ при вас не прекратило практику такого давления?

- В Вашем вопросе ключевое слово - "факты". Буду отвечать только фактами.

Обвинения СБУ в ущемлении бизнеса звучали неоднократно, поэтому в свое время я решил подробно разобраться в этом вопросе. В сентябре 2017 по моей инициативе СБУ заключила меморандум о сотрудничестве с Советом бизнес-омбудсмена во главе с Альгирдасом Шеметой, а в декабре того же года - меморандум с Союзом украинских предпринимателей в лице его президента Вячеслава Климова.

Мы вместе создали рабочую группу, на рассмотрение которой передали все жалобы представителей бизнеса на действия СБУ для детального анализа правомерности принятия органами и подразделениями Службы мер правового реагирования в отношении отдельных субъектов хозяйствования. Результаты рассмотрения систематически обсуждали на совместных заседаниях с участием руководства Службы, представителей Совета бизнес-омбудсмена, Союза украинских предпринимателей, Американской торгово-промышленной палаты и Европейской Бизнес Ассоциации.

Выяснилось, что обвинения Службы безопасности Украины в ущемлении бизнеса в подавляющем большинстве случаев, мягко говоря, являются ложными. Так, в том же 2017 году из 16 дел, где, по информации жалобщиков, Служба была прямым или косвенным участником, в 13 делах было доказано, что СБУ действовала на основании, в пределах и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Еще в 3 случаях - решение заданных в жалобах вопросов вообще относилось к компетенции других правоохранительных органов.

В следующем 2018 году Совет бизнес-омбудсмена констатировал "существенное сокращение количества жалоб на деятельность Службы безопасности Украины", причем в приведенной статистике количество претензий к СБУ со стороны бизнеса является одной из самых низких среди всех правоохранительных органов и контролирующих государственных институтов.

Еще факты. В начале июня этого года состоялась очередная встреча с представителями бизнес-ассоциаций уже с участием и.о. Председателя СБ Украины Баканова. Цитирую дословно их заявление: "представители бизнеса единодушно отметили положительную динамику деятельности СБУ в сотрудничестве с бизнес-организациями, в результате которой выросло доверие к спецслужбам". Вы же понимаете, что этот результат не за последний месяц.

Кстати, еще факт. По моему распоряжению Служба безопасности Украины еще весной 2017 ввела обязательную техническую видео-фиксацию процессуальных действия с участием сотрудников ЦСО "А" СБУ. Впоследствии эта норма получила официальное закрепление для всех правоохранительных органов в программе Кабинета Министров Украины "Маски-шоу - стоп".

Еще факты нужны, чтобы прекратить спекуляции на тему систематических притеснений бизнеса со стороны СБУ? Как известно, есть время разбрасывать камни, и есть время собирать их. Камни инсинуаций бросали те, кто путем дискредитации Службы пытался получить себе политическое имя "борца с системой" вместе с мандатом депутата, а камни правды совместно собирают те, кто кормит экономику страны и защищает ее государственную безопасность. Но ложь уже проросла, и выкорчевывать ее крайне трудно.

- СБУ упрекали, что она много ресурсов тратит на слежку за оппонентами Петра Порошенко. В частности, Зеленский жаловался, что за ним постоянно ездят авто с тонированными стеклами. Такое действительно практиковалось?

- Обвиняли не только в слежке, но и в прослушивании.

4 марта 2019 МВД Украины сообщило об обнаружении коробки со специальными техническими средствами негласного получения информации, которая была установлена ​​сотрудниками СБУ на крыше дома на улице Белорусской возле офиса на то время кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Сразу начался шквал обвинений в адрес Службы по прослушивании одного из оппонентов действующей власти. Мы были вынуждены обратиться к общественности с официальным заявлением, где разъяснили: установление спецтехники происходило в рамках операции в отношении лица, обоснованно подозреваемых контрразведкой Службы безопасности Украины в государственной измене.

13 марта МВД Украины официально признало, что "оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками Службы безопасности Украины в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда и не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением". Но в течение десяти дней в обществе с помощью комментариев разного рода экспертов активно насаждалась другое мнение, поэтому часть рядовых граждан до сих пор считает, что СБУ прослушивала именно Владимира Зеленского.

Кстати, эту ситуацию активно использовали в своих интересах и российские спецслужбы. Службой зафиксированы случаи, когда кураторы от ФСБ РФ предоставляли своим агентам указания специально выезжать в места проведения встреч кандидатов в президенты Украины с избирателями. Расчет был прост: проверить наличие так называемого "хвоста", который должен стать объектом внимания со стороны охраны кандидатов и одновременно скомпрометировать сотрудников СБУ в слежке именно за политическими конкурентами власти.

- Действительно ли вы прерывали отпуск, чтобы встретиться с представителем ЦРУ? Правда ли это и что могло быть предметом вашей беседы?

- Я не находился в отпуске в то время. Служба имеет активные и эффективные коммуникации со многими партнерскими спецслужбами, включая ЦРУ. Это взаимовыгодное сотрудничество: нам всегда есть о чем пообщаться с нашими коллегами, в том числе передать партнерам собственный уникальный опыт противодействия ФСБ, СВР и ГУ ГШ ВС РФ.

Результатом взаимодействия являются успешные совместные операции, которые уже нанесли значительный ущерб нашим визави из российских спецслужб. В то же время, профессиональная этика не позволяет мне более подробно комментировать эту информацию.

- Андрей Портнов то ли в шутку, то ли нет, заявил, что это вы слили аудио запись с компроматом на Сергея Пашинского. Вы имеете отношение к этой записи?

- Нет, никакого отношения не имею.

- Портнов заявляет, что он чист перед украинскими правоохранителями. Действительно ли в Украине уже нет дел против него? А против Виктора Медведчука?

В августе 2015 года Генеральной прокуратурой Украины было зарегистрировано два уголовных производства по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.109, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины, которые в дальнейшем были объединены в одно производство, а досудебное расследование поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Основанием для обеих уголовных производств стало заявление одного из граждан Украины, из содержания которой усматривалось, что Портнов А.В. якобы предоставлял спецслужбам РФ доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а также совершал публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя в Украине.

В ходе досудебного расследования приведенные заявителем факты своего подтверждения не нашли, в связи с чем уголовное производство было закрыто. На момент моего отъезда в отпуск расследования следователями СБУ уголовных производств касательно совершения Портновым уголовных преступлений не совершалось.

В отношении Виктора Медведчука: следователями СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, внесенном Генеральной прокуратурой Украины в начале февраля этого года в Единый реестр досудебных расследований по обстоятельствам публичного выступления 29 января 2019 года председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Медведчука В.В.

Сейчас продолжается проведение назначенных следователем судебно-лингвистических экспертиз о наличии противоправных призывов в вышеупомянутой речи Медведчука, а также в его публичном выступлении 22 марта 2019 года во время визита в Москву.

- Недавно отмечалась годовщина "убийства Бабченко". Это дело завершилось небольшим сроком для Бориса Германа, который пошел на сделку со следствием. В чем эта сделка заключалась? Установлены ли все его подельники?

- Я считаю так называемое "дело Бабченко" одной из лучших контрразведывательных операций СБУ. Нам удалось предотвратить ряд громких террористических актов, жертвами которых должны были стать десятки людей, в том числе оппозиционно настроенные к действующей в РФ власти русские, уехавшие в Украину - общественные активисты, журналисты, бывшие сотрудники российских спецслужб.

Имитация убийства Аркадия Бабченко (на процессуальном языке "контроль за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления с использованием имитационных средств") имела целью только одно: показать заказчикам способность "исполнителя" продолжать успешно выполнять теракты, а благодаря этому доверию - получить полный перечень лиц, которые были мишенями для спецслужб РФ. И наш оперативный замысел сработал на 100 процентов. Мы получили и список, и фамилию организатора в лице гражданина Украины Вячеслава Пивоварника, а главное - все необходимые доказательства по этому делу.

Именно под давлением этих неопровержимых доказательств Герман почти сразу признал свою виновность и воспользовался процессуальной возможностью, предусмотренной законом, заключить соответствующее соглашение с Главной военной прокуратурой. Что касается "небольшого срока" в виде 4,5 года лишения свободы, то этот вопрос относится исключительно к компетенции суда.

Организатор преступления Пивоварник 19 июня 2018 года был объявлен в международный розыск. В ноябре прошлого года обвинительный акт в отношении его направлен для рассмотрения в Шевченковский районный суд Киева, где сейчас идет судебное разбирательство.

- Герман прямо заявлял, что партия "Разумная сила" финансируется Кремлем. Тем не менее, кандидат от этой силы спокойно был зарегистрирован на президентских выборах, билборды развесил. Доказательств того, о чем говорил Герман, не было найдено?

- Да, Борис Герман дал показания о том, что политическая партия "Умная сила" финансируется из фонда Президента РФ Владимира Путина. Мы очень тщательно отработали эту информацию, провели обыски помещений центрального офиса и региональных организаций "Разумной силы", допросили ряд ее руководителей. Кроме этого, задействовали для проверки оперативные возможности Департамента контрразведки СБУ. Но сегодня собранных Службой материалов недостаточно для объявления подозрения по факту получения российского финансирования.

- Отец Екатерины Гандзюк Виктор возмущен отсутствием результатов расследования убийства его дочери СБУ, МВД и ГПУ. Что помешало и почему это дело не удалось довести до конца?

- Эмоции отца вполне естественны. Не дай Бог потерять ребенка, к тому же убитого так жестоко. И претензии Виктора Гандзюка как в МВД и ГПУ, так и в СБУ понятны. Но в этом деле у меня тоже есть свои вопросы. Каждый следователь, прокурор или оперативный сотрудник хорошо знает, что преступление надо раскрывать по "горячим следам" в первые часы и дни. А дело Екатерины Гандзюк были переданы в СБУ через несколько месяцев после нападения.

Несмотря на все объективные и субъективные трудности, следователи и оперативные сотрудники Службы сделали очень много для установления всех причастных к этому преступлению.

Что мы имеем на сегодня. Результаты предварительного расследования можно условно разделить на три блока:

1) непосредственные исполнители нападения: Торбин, Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов - следствие закончено. 6 июня этого года приговором Покровского районного суда Днепропетровской области все признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6,5 лет, в соответствии с утвержденным соглашением между прокурором и обвиняемыми о признании виновности.

2) организаторы: Мангер В.М. и Левин А.А. Их причастность к совершению нападения на Катерину Гандзюк подтверждается собранными следователями СБУ доказательствами. Относительно Мангера материалы досудебного следствия в ближайшее время будут направлены в суд. Левин объявлен в розыск еще в декабре прошлого года. Скрывается за границей, а его розыском занимается Департамент контрразведки СБУ. 20 мая 2019 года Шевченковским районным судом Киева Левину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, что дало нам возможность обратиться в Генеральный секретариат Интерпола с ходатайством о публикации "Красного оповещения" для ареста и экстрадиции Левина в Украине.

3) Павловский И.В. - лицо, которое скрывало указанное преступление. Расследование осуществляется в рамках отдельного уголовного производства. Он полностью признал свою вину и обратился с заявлением к прокурору Генеральной прокуратуры Украины о заключении соглашения о признании виновности.

Хотел бы подчеркнуть, что в ходе расследования используется все необходимое для установки и других возможных соучастников этого преступления. Мы ничего не скрываем и никого покрывать не будем. Это моя принципиальная позиция, которую разделяют все члены следственно-оперативной группы по этому делу.

- Есть ли у Вас планы похода в политику?

- У меня достаточно планов, и все они связаны с моей работой в интересах Украины.

- Как случилось, что наши должностные лица часто становятся жертвами российских пранкеров? Даже к Вам им удалось дозвониться. Почему-то Путину никто из таких "шутников" не звонит.

- Что касается лично меня. Я сторонник открытости в коммуникациях с гражданским обществом, поэтому номер моего мобильного телефона не секрет для журналистов, волонтеров, политиков, представителей церковных и религиозных организаций. Это позволяет иметь обратную связь с теми, кто хочет помочь Службе, а также оперативно реагировать на конструктивную критику в адрес СБУ.

Конечно, у меня есть и специальные средства связи для решения служебных вопросов, которые вне досягаемости для российских спецслужб и пранкеров. Что касается розыгрыша Путина: в России после принятия закона "о неуважении к власти" шутку не только в адрес президента России, но и любого провинциального российского чиновника все чаще становится составом преступления. Сегодня в России шутить опасно для здоровья.

- Сейчас сотрудники СБУ подают внутренние декларации, которые не выходят за пределы структуры. Кто и как их проверяет? И было ли хоть одно расследование в связи с этим?

- Я уточню: нет никаких внутренних деклараций. Все сотрудники Службы соответствии с действующим законодательством Украины ежегодно заполняют те же декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, что и другие государственные служащие. Отличие лишь в том, что наши декларации не обнародуются, а хранятся в электронном виде на специально выделенном компьютерном сервере. Такой порядок определен законодательством Украины о государственной тайне, а не какими-то внутренними инструкциями СБУ.

Довольно часто на эту тему звучат спекуляции, причем почти во всех случаях о требованиях закона вообще не вспоминают, потому у рядовых граждан иногда складывается впечатление о якобы сокрытии в Службе деклараций, читай - состояния ее сотрудников и членов их семей.

На самом деле доступ к электронным декларациям наших сотрудников имеют все уполномоченные антикоррупционные органы (НАБУ и НАПК) без каких-либо дополнительных разрешений или решений суда. Более того, ни один из сотрудников СБУ не знает, чью именно декларацию изучают или изучали представители указанных антикоррупционных органов, так архитектурно построена система. Это делает невозможным утечку к заинтересованным лицам в СБУ информации о ходе антикоррупционной проверки или предварительного расследования. Поэтому и ответ на вопрос о результатах соответствующей проверки (расследования) может предоставить НАПК или НАБУ.

Подобная система ограничения доступа к декларациям работников специальных служб работает во многих западных странах, поскольку позволяет обеспечить безопасность и конфиденциальность в работе. В нашей стране такой подход, без преувеличения, сохраняет жизнь сотрудникам Службы, Главного управления разведки Министерства обороны и Службы внешней разведки Украины, которые неоднократно становились объектом террористических атак со стороны российских спецслужб и их сателлитов из так называемых "МГБ ДНР или ЛНР".

Напомню об убийстве полковника СБУ Хараберюша и генерал-майора ГУР МО Шаповала, покушение на жизнь еще одного украинского военного разведчика в апреле этого года. Как показало следствие, довольно много информации относительно указанных офицеров российские спецслужбы получили именно из открытых источников.

В то же время, у меня есть твердое убеждение в том, что декларации высшего руководящего состава (главы СБУ и всех его заместителей) должны быть открытыми для общественности. Это однозначно будет способствовать повышению доверия общества к украинским спецслужбам. Для этого надо не спекулировать неосведомленностью людей, а изменить законодательство Украины. Сегодня ни СБУ, ни ГУР МО или СВР сами этого сделать не могут, поскольку не имеют права законодательной инициативы.

- В свое время вы говорили, что жалеете, что в самом начале работы не приняли более резких изменений в организации и построении работы СБУ. Это удалось исправить?

- Действительно, я далеко не всем доволен в работе Службы, прежде всего в темпах ее реформирования. Я уже касался условий, в которых мы начинали реформу Службы в 2014-2015 годах. Тогда все работали в режиме "пожарной команды", одновременно ликвидируя многочисленные атаки российских спецслужб по всей территории Украины: от Карпат и Черного моря, до Донбасских терриконов и Киевского водохранилища. Это уже потом Служба приучила спецслужбы России "играть" и по нашим правилам. Одновременно, появилось больше понимания, как надо реформировать СБУ. Это касается и сокращения Службы за счет передачи отдельных функций в другие правоохранительные органы, и демилитаризации большинства ее неоперативных подразделений, а также других аспектов.

Свое видение мы детализировали в 2-х вариантах проекта нового Закона Украины "О Службе безопасности Украины", которые в декабре 2018 года были переданы на рассмотрение в Администрацию Президента, Совета национальной безопасности и обороны, а также КМЕС. Но наша принципиальная позиция - реформирование СБУ не должно привести к снижению ее функциональной способности эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы государственной безопасности Украины.

- СБУ рекомендует давать или нет гражданство тем же участникам добробатов. На каких основаниях кому-то его дают, а кому-то - нет?

- Процедура предоставления иностранцам, в том числе нашим побратимам по АТО, в гражданство Украины определена законодательством, и компетенция СБУ в этом вопросе достаточно узкая. Не Служба устанавливает и контролирует требования, которые часто становились формальным препятствием для некоторых бойцов добробатов из числа иностранцев: по сроку непрерывного проживания на территории Украины, обязательности владения государственным языком или наличия законных источников существования. За это отвечают другие государственные учреждения.

Служба обязана провести только свою специальную проверку - не связан ли кандидат на получение гражданства Украины со спецслужбами иностранных государств. СБУ известны попытки инфильтрации российской агентуры в состав добровольческих батальонов. Вспомним хотя бы россиянина Алексея Филиппова.

В то же время, я полностью поддерживаю упрощение формальных требований и бюрократических процедур при предоставлении гражданства тем, кто бок о бок с украинскими патриотами сознательно встал на путь сопротивления российской агрессии. В 2014-2015 годах на Донбассе я и мои коллеги воочию видели, как жертвенно воюют за Украину добровольцы из Грузии. Их боевой опыт, помноженный на желание отомстить российской оккупации Абхазии и Южной Осетии, не оставлял никаких шансов для врага при проведении спецопераций.

- Перед вами стояла задача зачистить СБУ от российской агентуры. Удалось? Кого-то из сотрудников за руку ловили на сливе информации российским спецслужбам?

Да, это было и остается для меня одной из ключевых задач. Более двух десятилетий российские спецслужбы насыщали своей агентурой все ступени государственной власти, Вооруженные силы, правоохранительные и разведывательные органы Украины. И это не только агентура в классическом понимании, то есть полученная вербовочным путем. Было довольно много тех, кто под влиянием российской пропаганды или дружеского общения с коллегами из российских спецслужб уже имел сложившееся мировоззрение сторонника "русского мира". А от него до классического вербовки - только один шаг.

Поэтому очищение Службы происходило по нескольким направлениям. Вычисляли и по закону наказывали классических предателей и увольняли из Службы тех, кто потенциально готов предать. Одновременно безжалостно избавлялись от коррупционеров.

В общем, за пять лет по собственным материалам Службы было возбуждено 387 уголовных производств в отношении 235 сотрудников СБУ, среди которых почти 20% именно за преступления, связанные с деятельностью в пользу российских спецслужб. Мы обнаружили российских агентов в Департаменте контрразведки, региональных управлениях СБУ в Киеве и Киевской области, Херсонской, Донецкой и Луганской областях, и тому подобное. Среди предателей были и следователи, и оперативные сотрудники, и работники технических подразделений.

По каждому раскрытому факту предательства публично оповещали общественность, эта информация доступна сегодня на сайте СБУ. Кроме этого, со времени победы Революции Достоинства из Службы освободили несколько сот сотрудников, которые оказались внутренне не готовы защищать территориальную целостность Украины на Донбассе.

Мы также опубликовали открытые списки бывших наших коллег, которые изменили военной присяге и перешли на службу русских оккупантов в АР Крым. Да, пока мы не можем их достать, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Но ежегодно, 16 марта, Служба "поздравляет" их с Днем предателя, причем делает это с позиции оккупированного полуострова путем направления именных открыток, трансляцией радиообращений и установкой бигбордов с персональной информацией под окнами домов предателей. Они точно знают, что Служба об их предательстве никогда не забудет.

- Существует ли своеобразная "защита от дурака", когда человек, имеющий допуск к гостайне, сознательно или бессознательно может быть использован противником?

- Конечно, гарантированной "защиты от дурака" не существует, ведь в жизни невозможно предусмотреть все проявления человеческого фактора. В то же время, законодательством Украины, приказами и инструкциями СБУ, внутренними нормативными актами ведомств и учреждений, где происходит обращение информации с ограниченным доступом, установлено много соответствующих предохранителей как для "кротов", так и "балаболов". Все секретоносители, которые имеют вербовочную уязвимость, находятся на особом контроле Службы безопасности Украины.

- СБУ отчиталось о задержании российских шпионов, тех, кто воевал на Донбассе за "ЛДНР". Сколько россиян находится за решеткой?

- Точный ответ о количестве арестованных граждан РФ может предоставить только Генеральная прокуратура Украины, поскольку именно там аккумулируется информация по все органам досудебного расследования ГБР, СБУ и МВД Украины.

Что касается СБУ, то с февраля 2014 по настоящее время нашими следователями расследовались уголовные производства в отношении 176 гражданин Российской Федерации: 10 по обвинению в шпионаже, а остальные - за преступления против основ национальной безопасности и террористическую деятельность. При этом, в суд было передано обвинительные акты на 70 россиян, из которых относительно 43 человек дела еще рассматриваются судом, а 27 человек уже осуждены.

Кроме этого, 76 российских террористов объявлен в розыск, в том числе такие одиозные фигуры как Гиркин, Безлер, Бородай, Пореченков и другие.

- Ожидалось, шо Россия будет использовать трансферт власти в Украине и определенный период неопределенности в каких-то своих целях. Вы наблюдали такую ​​активность?

- Россия всегда будет использовать все возможности, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине в собственных целях, которые исторически противоречат интересам нашего народа. Сложно придумать более удачного момента, чем почти одновременный трансферт исполнительной и законодательной власти в Украине. Это тот период, когда врагу легче продвигать своих агентов влияния во все клетки государственного организма, прежде всего в Верховную Раду Украины.

Сегодня в Украине все чаще раздаются скрытые призывы к миру с агрессором на его условиях, значительно участились визиты отдельных украинских политиков в Москву, а нашим военным в районе проведения операции объединенных сил предлагают не открывать огонь в ответ на артиллерийские обстрелы со стороны выпускников российских военных училищ, которых специально отправляют на Донбасс для сдачи практических экзаменов по стрельбе.

Но и это не вся картина. Россия умело использует переходный период в Украине, существенно усилив через своих европейских лоббистов давление для возвращения РФ к Парламентскую Ассамблею Совета Европы и снятия санкций за аннексию украинского Крыма.

Четко знаю одно - если мы допустим пророссийский реванш в Украине, то второго шанса на построение цветущей демократической европейской, а главное независимой страны у нас уже не будет.

- Вы понимаете дальнейшие цели России в гибридной войне против Украины?

- Главная цель России не меняется много веков - лишить украинский народ государственности и вернуть его в "концентрационный лагерь российской империи".

Напомню вам рассуждения Президента РФ Путина по этому поводу на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 7 июня этого года. Он отметил, что никогда не было ни Украины как государства, ни украинцев как нации. При этом в качестве доказательства связал название "Украина" с географическим расположением "на краю российской империи".

По моему мнению, Путин очень последователен в своей преступной логике: в 2014 году ложно называл "ихтамнетамы" сотни российских военных, уничтоженных силами АТО на Донбассе; в 2019 году цинично примеряет термин "еётамнет" уже для независимого европейского государства - Украины, при этом делает это публично перед представителями десятков зарубежных стран.

- Порошенко наградил вас звездой Героя в конце своей каденции. Это решение спровоцировало волну критики. Вы предполагали, что так произойдет и что можете ответить тем, кто выступил против такого решения президента?

- Как можно предположить награду? За все годы военной службы никогда и никого не просил о том, чтобы меня отметили, ни разу. И когда был опером, и когда стал руководителем Службы. Не просил, потому что служу Украине и ее народу по зову сердца, а не за награды. В моей жизни слова "Честь имею" значат очень много, чтобы просить о чем-то для себя. Так воспитали меня мои родители.

Считаю, что эта "Звезда Героя" - это оценка самоотверженного труда всего коллектива Службы, каждого сержанта, прапорщика, офицера и генерала. Всех тех, кто не изменил военной присяге в тяжелом 2014 году. Кто бок о бок останавливал российский терроризм на Донбассе и отдал там свою жизнь и здоровье. Кто вместе преодолевал сепаратизм в Одессе, на Закарпатье и в Харькове. Кто и сегодня противостоит попыткам пророссийского реванша в государстве. Это награда всем женам наших сотрудников, которые ежедневно благословляют своих мужчин на служении Украине.

Что касается критики, то я всегда готов воспринимать ее, если она объективна. Более того, критика часто помогает мне переоценить свои поступки или переосмыслить принятые мной решения. Но публично комментировать критику, которая касается лично меня как человека, не буду. Думаю, что я имею на это право, как и любой другой.