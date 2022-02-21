Вадим Машуров: Мир еще не скоро перейдет в метавселенную

Бизнес-ангел и IT-предприниматель Вадим Машуров рассказал в интервью РБК-Украина о "войне" с Instagram, перспективах метавселенной и криптовалютного рынка, а также как правильно инвестировать и распоряжаться деньгами.

– С чего началось ваше знакомство с миром IT?

– Знакомство с IT началось еще в детстве. Я родился в Броварах и среди моего окружения было много детей, которые интересовались компьютерами. Но это увлечение не ограничивалось одними только компьютерными играми. С детства я считал себя исследователем и хотел разобраться во всем, вплоть до инженерной части.

Но мой настоящий путь в IT начался все-таки тогда, когда я с семьей переехал за город. Это было место, где не то что детей, даже людей почти не было. И поэтому большую часть времени я посвящал изучению компьютеров. Играть в одну и ту же игру было скучно, а покупать новые не было возможности. В итоге я пришел к тому, чтобы пробовать создавать игры сам.

Уже в раннем возрасте, в 11-12 лет, я начал пытаться разбираться в "кодинге". Существует множество языков программирования различной сложности. Я начинал с Delfy, потом был С++ и так далее.

– Каким было первое место работы?

– В какой-то момент я понял, что в этой жизни успеха можно добиться только собственными силами и за тебя никто ничего не сделает. Поэтому я начал интересоваться различными возможностями заработка. К тому времени уже появился интернет, правда еще не было сайтов по поиску работы. Искали ее на форумах и различных сайтах по фрилансу. На одной из таких площадок я нашел ребят, которые готовы были платить деньги за то, чем я тогда в принципе и занимался – созданием игр.

Это был довольно глобальный проект. Он финансировался хорошо, и команда была в основном русскоязычной. Я проработал там около трех лет и заработок в размере $15 в час, а потом $25, меня вполне устраивал.

Но со временем я понял, что я далеко не самый крутой разработчик. Мне всегда хотелось быть в той сфере, где я мог бы реализовать себя на 100%. Чтобы я мог на полную использовать свои силы, бороться за лидирующие позиции, с кем-то соревноваться… поэтому я плавно ушел в менеджмент.

– Чем вы занимаетесь сейчас?

– Я уже давно не брал клавиатуру в руки, чтобы писать код. Сейчас занимаюсь больше менеджментом, стратегией, развитием и реализацией идей. За это время мне пришлось поработать с большим количеством людей, которые были экспертами в мире финансов, дизайна, юриспруденции, бухгалтерии и различных сервисов.

У меня накопилось огромное количество знаний как запускать различные бизнесы. Поэтому мне интересно работать с разнообразными командами, помогать им развиваться с нуля или масштабироваться.

Я интегрирован на сегодняшний день в большое количество проектов. Работаю с командами и помогаю им создавать международный бизнес. Меня можно назвать бизнес-ангелом.

– Один из ваших крупнейших проектов – Instime. Расскажите, что это и чего вы с ним достигли?

– Instime – это сервис для монетизации и продвижения в Instagram. Открытие компании Instime стало своеобразным переходом для меня от операционщика в серийного предпринимателя. С аутсорсинг компании – в продуктовую. Я занимался вопросами бренда, масштабирования и распространения. Также на мне была юридическая часть – патенты, финансы и прочее.

Этот продукт в итоге стал довольно успешным. Даже более успешным, чем мы ожидали. Он обрел мировую популярность. Но без проблем не обошлось.

В определенный момент мы стали настолько заметными, что на нас обратили свое внимание разработчики Instagram. Они даже направили силы, чтобы бороться с нами. Все дело в том, что инструмент по продвижению, который мы сделали на базе их системы, оказался более эффективным и дешевым, чем предлагали они. Как результат, большое количество клиентов Instagram перешли к нам и в компании решили с этим разобраться, объявив нам своего рода "войну".

Если раньше Instagram раз в полгода улучшал свое API и заранее анонсировал предстоящие изменения. То с ростом популярности нашего сервиса, они стали чаще менять API и время от времени отключаться. Они боролись с нами технически и у них это получалось. В итоге это противостояние подпортило репутацию нашему бренду. По крайней мере исков со стороны Instagram к нам не было.

– Сегодня самое популярное приложение в мире – это TikTok. Есть какие-то задумки для этой соцсети?

– Как только появлялся TikTok, мы с партнерами сразу поняли, что можем его эффективно использовать и заработать еще больше, чем на Instagram. Для этого у нас все технически было готово, и мы могли сделать такую же платформу как для Instagram. Но мы не поверили в этот проект и в итоге решили уйти в рынок финансов, акций, инвестиций и спекуляций – там, где крутятся деньги.

Когда я попал на рынок социального медиа, я себя чувствовал там не совсем комфортно. Поэтому, когда появилась возможность вернуться на рынок финансов, то я этой возможностью воспользовался, поскольку финансовый мир для меня ближе.

Если бы я знал, во что превратится TikTok в будущем, то я бы обязательно сделал продукт для этой сети. Но тогда у нас не хватило дальновидности, чтобы оценить потенциал проекта.

– Последние годы в мире регулярно возникает шумиха вокруг криптовалют и блокчейна. Как вы относитесь к этой индустрии?

– Мы были одними из первых, кто начал работать с блокчейном, предоставляю свои услуги на аутсорсе. Большое число крупных компаний обращались к нам, потому что мы были энтузиастами. Когда я брал на работу людей, мне было важно, чтобы человек уделял в день 8 часов работе и 8 часов своему обучению. Мне нужны были такие машины, которые должны были учиться и работать постоянно вместе со мной. И клиенты это ценили.

В итоге мы заняли нишу криптографии и децентрализованных технологий. Начали быстро развиваться в этом направлении и создавать качественный продукт.

Единственное что я не обратил внимания на инвестиционную привлекательность криптовалют и не вложил в свое время крупную сумму в биткоин. Я понимал, что технология – очень крутая и имеет будущее. Но на активы в виде криптовалют я обращал внимание куда меньше.

На сегодняшний день я довольно тесто соприкасаюсь с этим рынком. Мне интересны все нововведения от метавселенных до NFT, различные блокчейны и Launchpad-площадки.

– Чем конкретно вы сейчас занимаетесь в этой сфере?

– Сейчас мы готовимся к запуску банка. Для этого у нас уже есть свой криптовалютный кошелек и эстонская лицензия. Мы также готовится к запуску Launchpad – акселератора стартапов.

Но у нас будет немного нестандартная модель. Не та, где пришел инвестор, дал денег и ушел. В нашем случае стартап будет получать большое количество людей, и от каждого из них какую-то незначительную сумму средств. То есть они становятся его инвесторами. В итоге проект получает и аудиторию, и финансы. У нас много других интересных решений в этом направлении – создается целая экосистема, связанная с криптовалютами.

Помимо прочего, мы хотим охватывать аудиторию с раннего возраста. Например, уже с 7 лет мы хотим выдавать детям банковские карты с родительским контролем. У детей будет возможность выбирать нишу для инвестирования, где внутренней монетой будет токен нашей экосистемы.

– Ранее вы упомянули о метавселенной. Настолько это перспективное явление?

– Вспомним футуристические фильмы, где люди в будущем приходят домой, заходят в компьютер и проживают другие жизни. Такой вариант я считаю возможным.

Но к этой индустрии есть миллион вопросов, которые непонятно как будут решены. При этом видно, что крупные игроки настроены к этой нише серьезно. Чего только стоит переименование Facebook в Meta.

Но даже если говорить о том, что весь мир коллективно перейдет в метавселенную – не думаю, что это произойдет быстро.

– Какие в целом направления в криптоиндустрии считаете перспективными?

– Я думаю рынок еще довольно свежий и тут можно зарабатывать на всем: от создания блокчейнов до каких-то новых финансовых инструментов. Возможностей для создания и развития чего-то в криптомире просто масса.

– Но как сделать правильный выбор?

– Человек должен определить для себя свою сильную сторону и исходя из этого выбирать нишу. Каждому условно говоря твердить о том, что займись инвестициями и зарабатывай на этом – будет неправильно. Потому что инвестор – это сложная профессия, для которой нужна подготовка и команда. Нельзя просто выбрать монету и вложиться в нее. Для начала ее надо подробно изучить. Не только команду и технологию, которые стоят за токеном, а каким образом он соприкасается со всем остальным миром. И уже глобально рассмотрев монету понять, на сколько она имеет право на жизнь.

– Как правильно распоряжаться деньгами чтобы они приумножались? Во что лучше инвестировать?

– Когда мы говорим предположим о $1000 инвестиций, мы должны понимать, что нам это даст. $1000 – это далеко не большие деньги, особенно в мире инвестиций.

Как многие мыслят – если у человека есть $1000, то он сразу хочет заработать $20 000. Но нужно понимать, что инвестиции – это долгосрочный процесс. Соответственно, если люди хотят какое-то большое количество денег, то их инвестиции превращаются в казино. Они начинают искать рискованные направления. Но там, где большой риск, всегда есть большой шанс, что это не сработает.

Предположим, что человек стал инвестором и он имеет определенный портфель. Поскольку он диверсифицировал свои инвестиции, то его общая доходность – 20-30%. Допустим у вас есть $10 000. И вы с них получаете $2000-3000 в год. И что это за сумма? По факту, это $200-300 в месяц. На эти деньги довольно тяжело прожить не работая параллельно и не имея других источников дохода.

Поэтому я всегда рекомендовал людям по началу вкладывать по максимуму в себя. Например, в образование. То есть надо вырваться с крысиных бегов и дойти до того, что ты сможешь больше средств откладывать.

Нужно "раскачать" себя и только после этого подбирать максимально близкое для себя направление. Сферу, где ты можешь быть экспертом. В идеале всегда нужно вкладывать в свое дело. И только когда у тебя появятся свободные деньги – думать об инвестициях.