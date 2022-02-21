Вадим Машуров: Cвіт ще не скоро перейде в метавсесвіт

Бізнес-ангел та IT-підприємець Вадим Машуров розповів в інтерв'ю РБК-Україна про "війну" з Instagram, перспективи метавсесвіту та криптовалютного ринку, а також як правильно інвестувати й розпоряджатися грошима.

– З чого почалося ваше знайомство зі світом IT?

– Знайомство з IT почалося ще в дитинстві. Я народився в Броварах і серед мого оточення було багато дітей, які цікавилися комп'ютерами. Але це захоплення не обмежувалося одними тільки комп'ютерними іграми. З дитинства я вважав себе дослідником і хотів розібратися у всьому, аж до інженерної частини.

Але мій справжній шлях в IT почався все-таки тоді, коли я з сім'єю переїхав за місто. Це було місце, де не те що дітей, навіть людей майже не було. І тому більшу частину часу я присвячував вивченню комп'ютерів. Грати в одну і ту ж гру було нудно, а купувати нові не було можливості. У підсумку я прийшов до того, щоб пробувати створювати ігри сам.

Вже в ранньому віці, в 11-12 років, я почав намагатися розбиратися в "кодингу". Існує безліч мов програмування різної складності. Я починав з Delfy, потім був С++ і так далі.

– Яким було перше місце роботи?

– У якийсь момент я зрозумів, що в цьому житті успіху можна досягти тільки власними силами й за тебе ніхто нічого не зробить. Тому я почав цікавитися різними можливостями заробітку. На той час вже з'явився інтернет, правда ще не було сайтів з пошуку роботи. Шукали її на форумах і різних сайтах з фрілансу. На одному з таких майданчиків я знайшов хлопців, які готові були платити гроші за те, чим я тоді в принципі й займався – створення ігор.

Це був досить глобальний проект. Він фінансувався добре, і команда була в основному російськомовною. Я пропрацював там близько трьох років і заробіток в розмірі $15 на годину, а потім $25, мене цілком влаштовував.

Але з часом я зрозумів, що я далеко не найкрутіший розробник. Мені завжди хотілося бути в тій сфері, де я міг би реалізувати себе на 100%. Щоб я міг на повну використовувати свої сили, боротися за лідируючі позиції, з кимось змагатися... тому я плавно пішов у менеджмент.

– Чим ви займаєтеся зараз?

– Я вже давно не брав клавіатуру в руки, щоб писати код. Зараз займаюся більше менеджментом, стратегією, розвитком і реалізацією ідей. За цей час мені довелося попрацювати з великою кількістю людей, які були експертами у світі фінансів, дизайну, юриспруденції, бухгалтерії та різних сервісів.

У мене накопичилася величезна кількість знань як запускати різні бізнеси. Тому мені цікаво працювати з різноманітними командами, допомагати їм розвиватися з нуля або масштабуватися.

Я інтегрований сьогодні у велику кількість проектів. Працюю з командами й допомагаю їм створювати міжнародний бізнес. Мене можна назвати бізнес-ангелом.

– Один з ваших найбільших проектів – Instime. Розкажіть, що це і чого ви з ним досягли?

– Instime – це сервіс для монетизації та просування в Instagram. Відкриття компанії Instime стало своєрідним переходом для мене від операційника до серійного підприємця. З аутсорсинг компанії – у продуктову. Я займався питаннями бренду, масштабування та розповсюдження. Також на мені була юридична частина – патенти, фінанси та інше.

Цей продукт в підсумку став досить успішним. Навіть більш успішним, ніж ми очікували. Він знайшов світову популярність. Але без проблем не обійшлося.

У певний момент ми стали настільки помітними, що на нас звернули свою увагу розробники Instagram. Вони навіть направили сили, щоб боротися з нами. Вся річ у тому, що інструмент з просування, який ми зробили на базі їх системи, виявився більш ефективним і дешевим, ніж пропонували вони. Як результат, велика кількість клієнтів Instagram перейшли до нас і в компанії вирішили з цим розібратися, оголосивши нам свого роду "війну".

Якщо раніше Instagram раз на півроку поліпшував своє API й заздалегідь анонсував майбутні зміни. То з ростом популярності нашого сервісу, вони стали частіше міняти API й час від часу відключатися. Вони боролися з нами технічно й у них це виходило. У підсумку це протистояння зіпсувало репутацію нашого бренду. Принаймні позовів з боку Instagram до нас не було.

– Сьогодні найпопулярніший додаток у світі – TikTok. Є якісь задумки для цієї соцмережі?

– Як тільки з'являвся TikTok, ми з партнерами відразу зрозуміли, що можемо його ефективно використовувати й заробити ще більше, ніж на Instagram. Для цього у нас все технічно було готово, і ми могли зробити таку ж платформу як для Instagram. Але ми не повірили в цей проект і в підсумку вирішили піти в ринок фінансів, акцій, інвестицій і спекуляцій – там, де крутяться гроші.

Коли я потрапив на ринок соціального медіа, я почувався там не зовсім комфортно. Тому, коли з'явилася можливість повернутися на ринок фінансів, то я цією можливістю скористався, оскільки фінансовий світ для мене ближче.

Якби я знав, на що перетвориться TikTok в майбутньому, то я б обов'язково зробив продукт для цієї мережі. Але тоді у нас не вистачило далекоглядності, щоб оцінити потенціал проекту.

– Останні роки у світі регулярно виникає галас навколо криптовалют і блокчейну. Як ви ставитеся до цієї індустрії?

– Ми були одними з перших, хто почав працювати з блокчейном, надаю свої послуги на аутсорсі. Велика кількість великих компаній зверталися до нас, тому що ми були ентузіастами. Коли я брав на роботу людей, мені було важливо, щоб людина приділяла в день 8 годин роботі й 8 годин своєму навчанню. Мені потрібні були такі машини, які повинні були вчитися і працювати постійно разом зі мною. І клієнти це цінували.

У підсумку ми зайняли нішу криптографії та децентралізованих технологій. Почали швидко розвиватися в цьому напрямку і створювати якісний продукт.

Єдине що я не звернув уваги на інвестиційну привабливість криптовалюти і не вклав свого часу велику суму в біткоіни. Я розумів, що технологія – дуже крута і має майбутнє. Але на активи у вигляді криптовалют я звертав увагу куди менше.

Сьогодні я досить швидко стикаюся з цим ринком. Мені цікаві всі нововведення від метавсесвіту до NFT, різні блокчейни й Launchpad-майданчики.

– Чим конкретно ви зараз займаєтеся в цій сфері?

– Зараз ми готуємося до запуску банку. Для цього у нас вже є свій криптовалютний гаманець і естонська ліцензія. Ми також готується до запуску Launchpad – акселератора стартапів.

Але у нас буде трохи нестандартна модель. Не та, де прийшов інвестор, дав грошей і пішов. У нашому випадку стартап буде отримувати велику кількість людей, і від кожного з них якусь незначну суму коштів. Тобто вони стають його інвесторами. У підсумку проект отримує й аудиторію, і фінанси. У нас багато інших цікавих рішень в цьому напрямку – створюється ціла екосистема, пов'язана з криптовалютою.

Крім іншого, ми хочемо охоплювати аудиторію з раннього віку. Наприклад, вже з 7 років ми хочемо видавати дітям банківські картки з батьківським контролем. У дітей буде можливість вибирати нішу для інвестування, де внутрішньою монетою буде токен нашої екосистеми.

– Раніше ви згадали про метавсесвіт. Настільки це перспективне явище?

– Згадаймо футуристичні фільми, де люди в майбутньому приходять додому, заходять в комп'ютер і проживають інші життя. Такий варіант я вважаю можливим.

Але до цієї індустрії є мільйон питань, які незрозуміло як будуть вирішені. При цьому видно, що великі гравці налаштовані до цієї ніші серйозно. Чого тільки варте перейменування Facebook в Meta.

Але навіть якщо говорити про те, що весь світ колективно перейде в метавсесвіт – не думаю, що це відбудеться швидко.

– Які в цілому напрямки в криптоіндустрії вважаєте перспективними?

– Я думаю ринок ще досить свіжий і тут можна заробляти на всьому: від створення блокчейнів до якихось нових фінансових інструментів. Можливостей для створення і розвитку чогось в криптосвіті просто маса.

– Але як зробити правильний вибір?

– Людина повинна визначити для себе свою сильну сторону і виходячи з цього вибирати нішу. Кожному, умовно кажучи, твердити про те, що займайся інвестиціями й заробляй на цьому – буде неправильно. Тому що інвестор – це складна професія, для якої потрібна підготовка і команда. Не можна просто вибрати монету і вкластися в неї. Для початку її треба детально вивчити. Не тільки команду і технологію, які стоять за токеном, а яким чином він стикається з усім іншим світом. І вже глобально розглянувши монету зрозуміти, на скільки вона має право на життя.

– Як правильно розпоряджатися грошима, щоб вони примножувалися? У що краще інвестувати?

– Коли ми говоримо припустимо про $1000 інвестицій, ми повинні розуміти, що нам це дасть. $1000 – це далеко не великі гроші, особливо у світі інвестицій.

Як багато хто думає – якщо у людини є $1000, то він відразу хоче заробити $20 000. Але потрібно розуміти, що інвестиції – це довгостроковий процес. Відповідно, якщо люди хочуть якусь велику кількість грошей, то їх інвестиції перетворюються в казино. Вони починають шукати ризиковані напрямки. Але там, де великий ризик, завжди є великий шанс, що це не спрацює.

Припустимо, що людина стала інвестором і вона має певний портфель. Оскільки він диверсифікував свої інвестиції, то його загальна прибутковість – 20-30%. Припустимо у вас є $10 000. І ви з них отримуєте $2000-3000 на рік. І що це за сума? По факту, це $200-300 на місяць. На ці гроші досить важко прожити не працюючи паралельно і не маючи інших джерел доходу.

Тому я завжди рекомендував людям по початку вкладати по максимуму в себе. Наприклад, в освіту. Тобто треба вирватися з щурячих перегонів і дійти до того, що ти зможеш більше коштів відкладати.

Потрібно "розгойдати" себе і тільки після цього підбирати максимально близький для себе напрямок. Сферу, де ти можеш бути експертом. В ідеалі завжди потрібно вкладати у свою справу. І тільки коли у тебе з'являться вільні гроші – думати про інвестиції.