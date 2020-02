Увольнение посла США в ЕС: кто следующий и почему украинские политики под угрозой

Месть американскому послу

7 февраля Дональд Трамп распорядился немедленно отозвать американского посла в Евросоюзе Гордона Сондленда, который ранее, напомним, давал показания против него по делу об импичменте.

"Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США в Европейском Союзе", - сообщил Сондленд, высказав благодарность президенту "за предоставленную возможность нести службу", а также поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео и команду миссии США при ЕС.

Сондленд – один из ключевых свидетелей в расследовании об импичменте Трампа. 24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США и представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля 2019 года.

Фото: экс-посол США в ЕС Гордон Сондленд (The New York Times)

В своем выступлении Сондленд обвинял Трампа, вице-президента Майка Пенса и других высокопоставленных чиновников в кампании по оказанию давления на Украину в целях инициирования расследования против политических конкурентов Трампа. В частности, в своих показаниях на заседании комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Сондленд утверждал, что по прямому указанию Трампа общался на украинскую тему с личным адвокатом главы Белого дома Руди Джулиани. Дипломат выразил мнение, что приостановка выделения Украине финансовой помощи связана с отсутствием заявления Киева о возобновлении расследования, связанного с компанией Burisma.

Стоит отметить, что практически одновременно с увольнением Сондленда с территории Белого дома был выведен Александр Виндман, подполковник Армии США и сотрудник Совета национальной безопасности США, давший показания на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа.

В заявлении адвоката Виндмана, в частности, говорится: "В умах американцев не возникает вопроса, почему этот человек уволен (...) Подполковника Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду".

Фото: экс-сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман (facebook.com/judy rinkley)

Напомним, Виндман дал показания на слушаниях в Палате представителей Конгресса США и заявил, что президент Трамп выдвигал неправомерные требования президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сенат США большинством голосов признал президента Трампа невиновным.

В феврале прошлого года экс-посол США в Украине Мари Йованович уволилась из Государственного департамента США после более 30-ти лет дипломатической службы. Детали относительно того, когда и как Йованович уволилась с дипломатической службы – не разглашались. Однако, 25 января 2020 года американский телеканал ABC обнародовал запись, в которой голос якобы президента США Дональда Трампа говорит об увольнении тогдашнего амбасадора Мари Йованович. Диалог состоялся весной 2018 года. Участниками беседы, в которой вспоминали Йовович, вероятно были бывшие бизнес партнеры персонального адвоката Трампа, Руди Джулиани - Лев Парнас и Игорь Фруман. В последствии, Йованович также дала показания на следствии Палаты представителей конгресса по делу об импичменте Трампа.

Фото: экс-посол США в Украине Мари Йованович (Виталий Носач/РБК-Украина)

Следующим, по мнению американских СМИ, может уйти заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, который работал в посольстве США в Киеве после Майдана, также дававший показания против Трампа и активно защищавший Йованович.

Очевидно, что череда этих увольнений и политических преследований – месть со стороны Трампа, ведь после того, как он был оправдан Сенатом, а оба пункта обвинения, которые ранее выдвинули против него по итогам расследования в Палате представителей США, были отвергнуты сенаторами, - Трамп стал практически всесилен.

"Судьбоносная битва по вопросу о том, следует ли отстранить от должности президента США Дональда Трампа, показала, насколько опасно хрупка Конституция, в течение двухсот с лишним лет помогавшая американцам сохранять демократическую систему. Со времён Гражданской войны она не подвергалась столь суровому тесту на жизнеспособность. И пугающий вывод таков: решительно настроенный президент, обладающий жёстким контролем над своей партией и презирающий принципы верховенства права, может высвободиться от её ограничений", - написала американский журналист и писатель Элизабет Дрю.

Как следствие, главный конкурент Трампа за кресло в Овальном кабинете на следующих выборах Джо Байден, фактически, проиграл внутрипартийные выборы и опустился на 4 место с первого. И, конечно же, это стало возможным во многом благодаря "украинской истории" с импичментом Трампа.

"Украинская карта" в руках Трампа

Как уже отмечалось выше, не обошлось в этой судьбоносной для Трампа истории и без украинских чиновников и политиков. На сегодняшний день, в Украине есть две ключевые фигуры, которые могут являться наибольшими "раздражителями" для Трампа, а значит и для украино-американских отношений: экс-нардеп Сергей Лещенко, который был инициатором дела Пола Манафорта и заявлял о готовности свидетельствовать в рассмотрении дела об импичменте против Трампа, а также директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, который, фактически, публично подтверждал, что помогал Хилари Клинтон.

В разгар предвыборной кампании в США в 2016 года НАБУ, у которого была книга "черной бухгалтерии" Партии регионов, сделало официальное заявление, что фамилия Манафорта, руководителя избирательного штаба Трампа, есть в записях в этой книге.

Позже через депутата Борислава Розенблата, который является обвиняемым по так называемому "Янтарному делу", достоянием общественности станут записи разговоров, на которых человек с голосом директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.

"Я помогал Хиллари, для нас была бы выгодной ее победа", – заявлял Сытник во время отдыха на охотничьей базе в Ровненской области, за что его потом занесут в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией.

Во время этой же беседы человек с голосом Сытника рассказал, что отправил в США и данные по "черной бухгалтерии".

"Я когда-то "черную бухгалтерию" расследовал, мы обнародовали данные Роберта Портера, которого посадили. Но Трампу "по барабану", у него все там четко работает. За воскресенье до выборов ФБР возобновило расследование Хиллари. Поэтому Трамп с натяжкой, но победил", - отмечается на записи.

Стоит отметить, что на недавнем брифинге в пятницу, 7 февраля 2020 года, Сытник уклонился от ответа на вопрос журналистов об упомянутых записях.

Как бы там ни было, очевидно, что такие проступки Трамп не забывает – и украинских политиков может также ожидать жесткий политический прессинг и Украина, по всей вероятности, также может попасть "под раздачу".

После смены власти президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить изрядно испортившиеся отношения с США, и для украинской власти есть несколько вариантов развития событий.

Так, на прошлой неделе 226 народных депутатов уже зарегистрировали проект постановления №3039 об увольнении Артема Сытника с должности директора НАБУ. Карточка постановления была опубликована на сайте парламента. В то время, как послы стран Большой семерки заявили в Twitter, что необходимо, чтобы избрание и увольнение глав НАБУ и САП происходило в соответствии с законодательством, и чтобы законы одинаково применялись ко всем институциям.

Фото: директор НАБУ Артем Сытник (Виталий Носач/РБК-Украина)

Впрочем, уволить Сытника хотят 151 депутат от "Слуги народа", 23 депутата от ОПЗЖ, 6 нардепов от "Батькивщины", 4 членов "Европейской солидарности", а также большинство мажоритарщиков из групп "Доверие" и "За будущее".

Один из авторов постановления об этом увольнении, нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в комментариях журналистам отметил, что вопрос увольнения главы НАБУ консолидировал нардепов из разных фракций, а это значит, что недостающие 10 голосов за его отставку в зале будут найдены.

"Сейчас НАБУ превратился в инструмент политической борьбы, и без его перезагрузки - реальных результатов ждать не приходится. Рыба гниет с головы. Но пока не закончена земля, ни один вопрос рассматриваться не будет", - добавил Гончаренко.

Стоит добавить, что в команде Зеленского давно относятся к Сытнику с недоверием, подозревая его в связях с бывшим президентом и его окружением. Однако на его увольнение идти не решались из-за поддержки, которой Сытник пользовался в западных посольствах.

Впрочем, какое решение примет Зеленский, особенно, в свете недавних событий – покажет время. Но, похоже, что Трамп – это надолго. И будущее отношений Украины с США полностью зависит от решения украинского президента.