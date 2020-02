Звільнення посла США в ЄС: хто наступний і чому українські політики під загрозою

Помста американському послу

7 лютого Дональд Трамп розпорядився негайно відкликати американського посла в Євросоюзі Гордона Сондленда, який раніше, нагадаємо, давав свідчення проти нього у справі про імпічмент.

"Мені сьогодні повідомили, що президент має намір негайно відкликати мене як посла США в Європейському Союзі", - повідомив Сондленд, висловивши подяку президенту "за надану можливість нести службу", а також подякував держсекретарю США Майка Помпео і команді місії США при ЄС.

Сондленд – один з ключових свідків в розслідуванні про імпічмент Трампа. 24 вересня 2019 року спікер Палати представників Конгресу США і представник Демократичної партії Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа у зв'язку зі скандалом, який почався після публікацій The Washington Post і The New York Times про можливий тиск глави Білого дому на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови 25 липня 2019 року.

Фото: екс-посол США в ЄС Гордон Сондленд (The New York Times)

У своєму виступі Сондленд звинувачував Трампа, віце-президента Майка Пенси та інших високопосадовців у кампанії по наданню тиску на Україну з метою ініціювання розслідування проти політичних конкурентів Трампа. Зокрема, у своїх свідченнях на засіданні комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Сондленд стверджував, що за прямою вказівкою Трампа спілкувався на українську тему з особистим адвокатом глави Білого дому Руді Джуліані. Дипломат висловив думку, що призупинення виділення Україні фінансової допомоги пов'язана з відсутністю заяви Києва про поновлення розслідування, пов'язаного з компанією Burisma.

Варто відзначити, що практично одночасно зі звільненням Сондленда з території Білого дому був виведений Олександр Віндман, підполковник Армії США і співробітник Ради національної безпеки США, який також дав свідчення на слуханнях щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

У заяві адвоката Виндмана, зокрема, йдеться: "У розумах американців не виникає питання, чому цей чоловік звільнений (...) Підполковника Виндмана попросили піти за те, що він сказав правду".

Фото: екс-співробітник Ради національної безпеки США Олександр Віндман (facebook.com/judy rinkley)

Нагадаємо, Віндман дав свідчення на слуханнях у Палаті представників Конгресу США і заявив, що президент Трамп висував неправомірні вимоги президентові України Володимиру Зеленському. Сенат США більшістю голосів визнав президента Трампа невинним.

У лютому минулого року екс-посол США в Україні Марі Йованович звільнилася з Державного департаменту США після більш ніж 30-ти років дипломатичної служби. Деталі щодо того, коли і як Йованович звільнилася з дипломатичної служби – не розголошувалися. Однак, 25 січня 2020 року американський телеканал ABC оприлюднив запис,на якому голос нібито президента США Дональда Трампа говорить про звільнення тодішнього амбасадора Марі Йованович. Діалог відбувся навесні 2018 року. Учасниками бесіди, в якій згадували Йовович, ймовірно були колишні бізнес-партнери персонального адвоката Трампа, Руді Джуліані - Лев Парнас і Ігор Фруман. Надалі, Йованович також дала свідчення слідству Палати представників конгресу у справі про імпічмент Трампа.

Фото: екс-посол США в Україні Марі Йованович (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таким чином, на думку американських ЗМІ, наступним може піти заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, який працював у посольстві США в Києві після Майдану, а також давав свідчення проти Трампа і активно захищав Йованович.

Очевидно, що низка цих звільнень і політичних переслідувань – помста з боку Трампа, адже після того, як він був виправданий Сенатом, а обидва пункти звинувачення, які раніше висунули проти нього за підсумками розслідування в Палаті представників США, були відкинуті сенаторами, - Трамп став практично всесильним.

"Доленосна битва з питання про те, чи слід відсторонити від посади президента США Дональда Трампа, показала, наскільки небезпечна тендітна Конституція, яка уподовж двохсот з гаком років допомагала американцям зберігати демократичну систему. З часів Громадянської війни вона не піддавалася настільки суворого тестом на життєздатність. І лякаючий висновок такий: рішуче налаштований президент, володіє жорстким контролем над своєю партією і нехтує принципами верховенства права, може вивільнитися від її обмежень", - написала американський журналіст і письменник Елізабет Дрю.

Як наслідок, головний конкурент Трампа за крісло в Овальному кабінеті на наступних виборах Джо Байден, фактично, програв внутрішньопартійні вибори і опустився на 4 місце з першого. І, звичайно ж, це стало можливим багато в чому завдяки "української історії" з імпічментом Трампа.

"Українська карта" в руках Трампа

Як уже зазначалося вище, не обійшлося в цій доленосної для Трампа історії і без українських чиновників і політиків. На сьогоднішній день, в Україні є дві ключові фігури, які можуть бути найбільшими "подразниками" для Трампа, а значить і для українсько-американських відносин: екс-нардеп Сергій Лещенко, який був ініціатором справи Пола Манафорта і заявляв про готовність свідчити у розгляді справи про імпічмент проти Трампа, а також директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, який, фактично, публічно підтверджував, що допомагав Хіларі Клінтон

В розпал передвиборної кампанії в США в 2016 року НАБУ, у якого була книга "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, зробило офіційну заяву, що прізвище Манафорта, керівника виборчого штабу Трампа, є в записах в цій книзі.

Пізніше через депутата Борислава Розенблата, який є обвинуваченим по так званому "Янтарному справі", стануть надбанням громадськості записи розмов, на яких людина з голосом директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника розповідає, що допомагав кандидату у президенти США Хілларі Клінтон під час виборів в 2016 році.

"Я допомагав Хілларі, для нас була б вигідною її перемога", – заявляв Ситник під час відпочинку на мисливській базі в Рівненській області, за що його потім занесуть до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією.

Під час цієї бесіди людина з голосом Ситника розповідає, що відправив у США і дані щодо "чорної бухгалтерії".

"Я "чорну бухгалтерію" розслідував, ми оприлюднили дані Роберта Портера, якого посадили. Але Трампу "по барабану", у нього все там чітко працює. За неділю до виборів ФБР відновило розслідування Хілларі. Тому Трамп з натяжкою, але переміг", - зазначається на записи.

Варто відзначити, що на недавньому брифінгу в п'ятницю, 7 лютого 2020 року, Ситник ухилився від відповіді на питання журналістів про згаданих записах.

Як би там не було, очевидно, що такі проступки Трамп не забуває – і українських політиків може також очікувати жорсткий політичний пресинг і Україна, ймовірно, також може потрапити "під роздачу".

Після зміни влади президент України Володимир Зеленський намагається налагодити неабияк зіпсовані відносини з США, і для української влади є кілька варіантів розвитку подій.

Так, минулого тижня 226 народних депутатів вже зареєстрували проект постанови №3039 про звільнення Артема Ситника з посади директора НАБУ. Картка постанови була опублікована на сайті парламенту. В той час, як посли країн Великої сімки заявили в Twitter, що необхідно, щоб обрання та звільнення глав НАБУ і САП відбувалося у відповідності з законодавством, і щоб закони однаково застосовувалися до всіх інституцій.

Фото: директор НАБУ Артем Ситник (Віталій Носач / РБК-Україна)

Втім, звільнити Ситника хочуть 151 депутат від "Слуги народу", 23 депутата від ОПЗЖ, 6 нардепів від "Батьківщини", 4 членів "Європейської солідарності", а також більшість мажоритарників з груп "Довіра" і "За майбутнє".

Один з авторів постанови про звільнення, нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в коментарях журналістам зазначив, що питання звільнення голови НАБУ консолідував нардепів з різних фракцій, а це означає, що відсутні 10 голосів за його відставку в залі будуть знайдені.

"Зараз НАБУ перетворився в інструмент політичної боротьби, і без його перезавантаження - реальних результатів чекати не доводиться. Риба гниє з голови. Але поки не закінчена земля, жодне питання розглядатися не буде", - додав Гончаренко.

Варто зазначити, що в команді Зеленського давно ставляться до Ситника з недовірою, підозрюючи його в зв'язках з колишнім президентом і його оточенням. Однак на його звільнення йти не наважувалися через підтримку, якою Ситник користувався в західних посольствах.

Втім, яке рішення прийме Зеленський, особливо, в світлі недавніх подій - покаже час. Але, схоже, що Трамп - це надовго. І майбутнє відносин України з США повністю залежить від рішення українського президента.