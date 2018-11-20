Уверенность в победе: с чем "Оппозиционная платформа - За життя" пойдет на выборы Рады

Одиннадцать дней назад, 9 ноября, в Украине произошло действительно эпохальное событие. Две самые рейтинговые политические силы, представляющие интересы жителей юга, востока и центра Украины – "За життя" и "Оппозиционный блок" – объединились в "Оппозиционную платформу – За життя". Мы отбросили распри ради спасения страны.

Пять дней назад, 15 ноября, произошло еще одно беспрецедентное для современной Украины событие. Несмотря на выдвижение нашей политсилой, я отказался участвовать в президентских выборах как единый кандидат от объединенной оппозиции. Политологи признают, что впервые в истории нашей страны рейтинговый кандидат, имеющий шансы как минимум на выход во второй тур, переступил через свои президентские амбиции ради будущего Украины.

Однако мое решение не значит, что я отказываюсь от политической борьбы. Напротив – на данном этапе я беру на себя наиболее ответственный в парламентско-президентской республике участок работы – подготовку к выборам в Верховную раду, которые состоятся менее чем через год. Я поведу "Оппозиционную платформу – За життя" в парламент, и я уверен, что мы победим и создадим коалицию в Раде 9-го созыва.

Мы обречены на победу в парламентских выборах, так как мы – единственная политсила, предлагающая реальную альтернативу действующей власти. И украинцы это знают! Люди понимают, что только мы сможем установить в Украине немедленный и окончательный мир. Они видят, что только мы предлагаем реальную программу выхода страны из глубокого экономического кризиса, в который ее загнала нынешняя власть. Они убедились, что только мы способны преодолеть церковный раскол, и уже работаем над этим вопросом.

Украинцы понимают, что лишь нам можно доверить судьбу страны, чтобы быть спокойными за ее будущее. А мы знаем, как это будущее построить. И начать нужно с установления мира в Украине. Наша цель и задача номер один – прекратить кровопролитную войну, которая уже четыре года раздирает и истощает государство. У нас в стране осталось немного людей, которые могут это сделать, и все они состоят в "Оппозиционной платформе – За життя". У нас есть все инструменты, чтобы как можно быстрее прекратить смерти наших граждан на восточных рубежах.

После достижения мира Украина должна стать нейтральной, независимой и внеблоковой страной. У нас уникальное территориальное расположение, и это станет нашим преимуществом. У нашей страны есть все шансы стать платформой для переговоров, торговли и финансовых операций между Востоком и Западом.

Второе, что необходимо сделать в Украине – восстановить экономику. У наших оппонентов нет внятной программы, как добиться выхода из кризиса и создать в стране нормальную, работающую экономическую систему. У них только крики и лозунги! У нас же такая программа есть, и я презентовал ее еще в июле. Она достаточно простая, но крайне эффективная. Программа основана на трех китах: банковской системе, сельском хозяйстве и хай-теке. Мы пересмотрим работу банков в Украине и создадим условия, при которых вкладчики будут максимально защищены и гарантированно получат свои деньги назад, если с банком что-то случится.

В аграрной сфере мы создадим национальный земельный банк, через который будем сдавать землю на долгосрочной основе украинским и зарубежным аграриям. Это даст Украине дополнительно минимум 6 млрд долларов в год, которые отправятся в бюджет. При этом существование такой системы не позволит продавать нашу землю, как того требует МВФ.

В технологической сфере Украине необходимо опираться на новейшие технологии и наукоемкие отрасли – и инвестировать именно в эту сферу. Надо создавать технологические парки, технохабы, развивать свой человеческий и научно-технический потенциал.

Выполнение нашей программы позволит остановить падение страны по всем экономическим параметрам и создать экономику, которая будет работать на благо Украины и народа. Это также позволит остановить массовый выезд нашей молодежи за границу в поисках лучшей жизни. Наоборот – экономический рост и создание рабочих мест благодаря возврату стратегических предприятий под управление государства будет сигналом к возвращению тех миллионов украинцев, которые уже уехали из страны в поисках лучшей судьбы.

Третье – нужно дать людям возможность спокойно жить, не отдавая последние копейки на оплату коммунальных услуг и не выклянчивая нищенские субсидии. Для этого необходимо снизить те драконовские тарифы, которыми нынешняя власть обложила Украину. И мы также знаем, как решить этот вопрос. Как только "Оппозиционная платформа – За життя" победит на парламентских выборах, мы вернем украинские недра в государственную собственность.

Украина способна обеспечить население собственным газом. Мы добываем 20,4 миллиарда кубометров ежегодно. При этом потребляем – всего 15 миллиардов кубометров. Как только мы вырвем ресурсы, которые по Конституции принадлежат народу Украины, из лап олигархов, стоимость топлива для населения снизится минимум в три раза!

Сейчас в Украине помимо других трудностей появилась серьезная проблема с религиозным расколом, который поощряется действующей властью. Вопрос религии крайне политизируется, на этом строит свои предвыборные кампании ряд кандидатов в президенты. Мы готовы собрать за одним столом представителей разных религиозных направлений и обеспечить между ними нормальное, конструктивное общение. Наша задача – не допустить в Украине религиозного раскола и ущемления прав людей любых вероисповеданий.

Не только обычные украинцы, но и представители различных политических и общественных организаций осознают наш потенциал и видят наши парламентские перспективы. Потому в ближайшее время к "Оппозиционной платформе – За життя" присоединятся новые силы!

Мы ведем переговоры со многими другими партиями, организациями, региональными политиками. Совместными усилиями мы сможем остановить действующий режим и добиться процветания нашей страны. Именно поэтому я приглашаю всех, кто разделяет наши взгляды, наши цели и наши устремления присоединяться к нашей платформе прямо сейчас.