Впевненість у перемозі: з чим "Опозиційна платформа - За життя" піде на вибори Ради

Одинадцять днів тому, 9 листопада, в Україні сталася дійсно епохальна подія. Дві найбільш рейтингові політичні сили, які представляють інтереси жителів півдня, сходу і центру України - "За життя" і "Опозиційний блок" - об'єдналися в "Опозиційну платформу - За життя". Ми відкинули чвари заради порятунку країни.

П'ять днів тому, 15 листопада, відбулася ще одна безпрецедентна для сучасної України подія. Незважаючи на висування нашої політсилою, я відмовився брати участь у президентських виборах як єдиний кандидат від об'єднаної опозиції. Політологи визнають, що вперше в історії нашої країни рейтинговий кандидат, який має шанси як мінімум на вихід у другий тур, переступив через свої президентські амбіції заради майбутнього України.

Проте моє рішення не означає, що я відмовляюся від політичної боротьби. Навпаки – на даному етапі я беру на себе найбільш відповідальну у парламентсько-президентській республіці ділянку роботи – підготовку до виборів у Верховну раду, які відбудуться менш ніж через рік. Я поведу "Опозиційну платформу – За життя" в парламент, і я впевнений, що ми переможемо і створимо коаліцію в Раді 9-го скликання.

Ми приречені на перемогу у парламентських виборах, так як ми – єдина політсила, яка пропонує реальну альтернативу чинній владі. І українці це знають! Люди розуміють, що тільки ми зможемо встановити в Україні негайний і остаточний мир. Вони бачать, що ми пропонуємо реальну програму виходу країни з глибокої економічної кризи, в яку її загнала нинішня влада. Вони переконалися, що тільки ми здатні подолати церковний розкол, і вже працюємо над цим питанням.

Українці розуміють, що лише нам можна довірити долю країни, щоб бути спокійними за її майбутнє. А ми знаємо, як це побудувати майбутнє. І почати потрібно з встановлення миру в Україні. Наша мета і завдання номер один – припинити кровопролитну війну, яка вже чотири роки роздирає і виснажує державу. У нас в країні залишилося небагато людей, які можуть це зробити, і всі вони перебувають у "Опозиційної платформі – За життя". У нас є всі інструменти, щоб якомога швидше припинити смерті наших громадян на східних рубежах.

Після досягнення миру Україна повинна стати нейтральною, незалежною і позаблоковою країною. У нас унікальне територіальне розташування, і це стане нашою перевагою. У нашої країни є всі шанси стати платформою для переговорів, торгівлі і фінансових операцій між Сходом і Заходом.

Друге, що необхідно зробити в Україні – відновити економіку. У наших опонентів немає виразної програми, як домогтися виходу з кризи і створити в країні нормальну, працюючу економічну систему. У них тільки крики і гасла! У нас же така програма є, і я презентував її ще в липні. Вона досить проста, але дуже ефективна. Програма заснована на трьох китах: банківській системі, сільському господарстві і хай-теку. Ми переглянемо роботу банків в Україні і створимо умови, за яких вкладники будуть максимально захищені і гарантовано отримають свої гроші назад, якщо з банком щось станеться.

В аграрній сфері ми створимо національний земельний банк, через який будемо здавати землю на довгостроковій основі українським і закордонним аграріям. Це дасть Україні додатково мінімум 6 млрд доларів на рік, які відправляться в бюджет. При цьому існування такої системи не дозволить продавати нашу землю, як того вимагає МВФ.

У технологічній сфері Україні необхідно спиратися на новітні технології і наукоємні галузі – і інвестувати саме в цю сферу. Треба створювати технологічні парки, технохаби, розвивати свій людський та науково-технічний потенціал.

Виконання нашої програми дозволить зупинити падіння країни за всіма економічними параметрами і створити економіку, яка буде працювати на благо України і народу. Це також дозволить зупинити масовий виїзд нашої молоді за кордон в пошуках кращого життя. Навпаки, економічне зростання і створення робочих місць завдяки повернення стратегічних підприємств під управління держави буде сигналом до повернення тих мільйонів українців, які вже виїхали з країни у пошуках кращої долі.

Третє – потрібно дати людям можливість спокійно жити, не віддаючи останні копійки на оплату комунальних послуг та не випрошування жебрацькі субсидії. Для цього необхідно знизити ті драконівські тарифи, якими нинішня влада обклала Україну. І ми також знаємо, як вирішити це питання. Як тільки "Опозиційна платформа – За життя" переможе на парламентських виборах, ми повернемо українські надра в державну власність.

Україна здатна забезпечити населення власним газом. Ми видобуваємо 20,4 мільярда кубометрів щорічно. При цьому споживаємо – всього 15 мільярдів кубометрів. Як тільки ми вирвемо ресурси, які за Конституцією належать народу України, з лап олігархів, вартість палива для населення знизиться мінімум в три рази!

Зараз в Україні крім інших труднощів з'явилася серйозна проблема з релігійним розколом, який заохочується чинною владою. Питання релігії украй політизується, на цьому будує свої передвиборчі кампанії ряд кандидатів у президенти. Ми готові зібрати за одним столом представників різних релігійних напрямів та забезпечити між ними нормальне, конструктивне спілкування. Наше завдання – не допустити в Україні релігійного розколу і ущемлення прав людей будь-яких віросповідань.

Не тільки пересічні українці, але й представники різних політичних та громадських організацій усвідомлюють наш потенціал і бачать наші парламентські перспективи. Тому найближчим часом до "Опозиційної платформі – За життя" приєднаються нові сили!

Ми ведемо переговори з багатьма іншими партіями, організаціями, регіональними політиками. Спільними зусиллями ми зможемо зупинити чинний режим і добитися процвітання нашої країни. Саме тому я запрошую всіх, хто поділяє наші погляди, наші цілі й наші устремління приєднуватися до нашої платформи прямо зараз.