Ушли на перемену: вернутся ли дети в школу в ноябре

На прошлой неделе Кабинет министров рекомендовал всем школам по стране начать плановые октябрьские каникулы на полторы недели раньше – с 15 по 30 октября.

Для студентов профтехучилищ и вузов Кабмин советует ввести дистанционную учебу с 15 октября по 15 ноября. Им к такому формату не привыкать: многие университеты еще с первого сентября наладили частично или полностью удаленное обучение. У руководства каждого университета есть широкие полномочия, чтобы самостоятельно решать, как организовать процесс учебы.

Для преждевременных каникул сейчас есть две причины, говорит глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак ("Слуга народа"). Во-первых – резкий всплеск заболеваемости по Украине. Чтобы максимально предотвратить распространение инфекции, власти решили изменить продолжительность и время проведения каникул, уточнил нардеп.

"Второй вопрос – это выборы 25 октября. Во многих школах расположены избирательные участки. Для их подготовки, чтобы сделать это безопасно, также решили начать каникулы сейчас. Это объяснили нам на заседании комитета в.и.о. министра образования и науки и Минздрав", – объяснил РБК-Украина Бабак.

Местные власти, уже традиционно, восприняли "рекомендацию" от Кабмина о преждевременных каникулах по-разному. В столице, например, решили ничего не менять и пока отправить учеников на отдых с 21 по 29 октября. Такую же позицию заняли власти в Харькове. В Днепре поступили так, как посоветовал Кабмин.

Во Львове региональная и центральная комиссия приняли решение начать каникулы с 19 октября. В Одессе с 19-го переводят детей на "удаленку", а с 26 по 30 октября организуют каникулы.

Как объяснили РБК-Украина в пресс-службе МОН, решение о начале и продолжительности каникул относится "к исключительной компетенции руководителя и педагогического совета учреждения общего среднего образования". Кабинет министров может только рекомендовать сроки их проведения.

В правительстве допустили, что после каникул дети перейдут на дистанционный или смешанный формат учебы. Но все будет зависеть от эпидемической ситуации в регионах.

Что после каникул

С сентября правительство разрешило открыться образовательным учреждениям только на территории "зеленых", "желтых" и "оранжевых" зон. Но если в классе заболел ученик – весь класс уходит на самоизоляцию. Если таких классов в учебном заведении окажется более 50% – тогда вся школа переходит на карантин и дистанционное обучение. Из-за вспышек вируса они начали закрываться уже с первых недель сентября.

По последним данным от Минздрава, сейчас в Украине на дистанционном обучении и самоизоляции находится более 5 тысяч классов. Полностью на карантине – свыше 500 школ.

Студентам и даже старшеклассникам дистанционная учеба дается гораздо проще. Но ученикам младших классов без помощи "старшего" и тщательного надзора освоить учебный материал на дому практически невозможно.

Родители беспокоятся из-за возможного возвращения к дистанционному образованию (фото: facebook.com/ntuu.kpi)

Это показал болезненный для многих родителей опыт весеннего "локдауна" – когда мамы и папы вынужденно "примеряли" на себя роли педагогов. В тех классах, где учителя восприняли весенний карантин как "каникулы" и махнули на дистанционные уроки, родителям и вовсе приходилось несладко. Тем более – когда не каждый материал в силах пояснить.

Но одно дело всеобщий карантин весной, когда было закрыто почти все. У взрослых, тоже оставшихся дома, было время посидеть за уроками со своими чадами. Другое дело – адаптивный карантин сейчас, когда все ходят на работу и не могут уделять столько времени на учебу своих детей, как это было в марте или апреле.

Поэтому любое упоминание о возвращении к дистанционной форме обучения для многих родителей звучит пугающе. Им по сути придется "разрываться" между работой и уроками. Иначе учеба на дому для их детей превратится в "каникулы".

Даже несмотря на то, что с осени показатели заболеваемости пошли вверх, сказать, что именно школы стали очагами распространения инфекции нельзя, считает глава профильного комитета Рады Сергей Бабак. По его словам, это вопрос обсуждался на заседании комитета с представителями Минздрава и МОН в прошлый четверг.

"Согласно статистике, в общем заболело примерно четыре тысячи детей и примерно шесть тысяч учителей. Хотя учеников у нас значительно больше, примерно в соотношении 10 к 1. Это простая логика: если бы действительно школы были очагами заражений, то больных среди детей было бы раз в десять больше чем учителей. То есть такой прямой корреляции и подтверждений мы не видим", – сказал изданию председатель образовательного комитета.

Есть и другая версия: дети могут бессимптомно болеть COVID-19 и при этом быть переносчиками инфекции. Но и этому прямых подтверждений нет, уточнил Бабак. В то же время в Минздраве считают, что к распространению инфекции приводит даже не столько посещение школ, сколько поездки к ним.

"По логике Минздрава, большой риск заражения есть во время поездок в школу – в общественном транспорте. То есть у нас более четырех миллионов детей ежедневно добираются до школы, плюс учителя и другой персонал. Суммарно это почти пять миллионов человек, которые ездят в школы каждый день", – объяснил Бабак.

Он считает, что такая логика имеет смысл, но сначала нужно посмотреть на динамику заражений, когда школы уйдут на каникулы. Если закрытие школ оправдает себя и передача вируса ослабнет – тогда нужно будет думать о переходе на дистанционный или смешанный формат, сказал нардеп.

Детские садики и младшие классы закрывать не планируют (фото: kmu.gov.ua)

Хотя он заметил, что сейчас решение о переводе школы на дистанционное обучение или ее закрытии принимает ее основатель. То есть местная власть. Именно по этой причине и Кабмин, и МОН ограничиваются формулировками "рекомендовать". Перевести все школы в стране на дистанционную форму решением из центра можно только если ввести общегосударственный карантин или чрезвычайное положение, пояснил Бабак.

"У нас же была попытка весной ввести общенациональный карантин, но после этого были предостережения Конституционного суда о частичной неконституционности этого решения, поэтому я думаю, что второго раза не будет", – отметил председатель профильного комитета Рады.

При этом Бабак заверил: даже при самом худшем сценарии детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут.

"Это то, о чем мы договорились и согласовали с МОН и Минздравом. Потому что дети не могут заниматься дистанционно – у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать", – разъяснил глава комитета по образованию.

Если эпидситуация будет позволять, то за парты вернутся все, в том числе ученики 5-11-х классов. Но при "худшем сценарии" они будут временно переведены на дистанционное обучение, пояснил Бабак. В любом случае – это все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от "карантинных" зон. Дальше решение будет за местными властями, добавил нардеп.

Учиться приходится всем

Из-за постоянных перебоев в учебе, вызванных эпидемией – в том числе из-за периодической "удаленки" – качество учебы страдает. Не говоря уже о социализации детей. Но эксперты сходятся в том, что все эти ограничения – вынужденные и неизбежны.

"Главное право человека – это право на жизнь и здоровье. Все меры, к которым сейчас вынуждено прибегать образование – для того, чтобы защитить детей, родителей и учителей", – сказал РБК-Украина омбудсмен по образованию Сергей Горбачев.

Он напомнил, что сейчас 1,6 млрд учеников и студентов во всем мире лишены доступа к привычным формам образования. Это форс-мажор планетарного масштаба, добавил омбудсмен.

Чтобы полностью переходить на дистанционное обучение нужно обеспечить интернетом и гаджетами как учеников, так и учителей. А с этим на самом деле далеко не все хорошо, сказал изданию главный эксперт группы "Реформа образования и науки" РПР, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Бахрушин.

Карантин влияет на качество образования в школах (фото: freepik.com)

По словам эксперта по образованию Украинского института будущего Николая Скибы, о влиянии карантина на качество учебы можно будет судить только через год или даже два. В короткой перспективе этого не видно, говорит собеседник.

Он отметил, что можно найти много аргументов против дистанционного или смешанного формата обучения.

"Например, многие факторы отвлекают от учебы, учителя привыкли проводить занятия в классе и знают, как гарантировать результат. Плюс родителям приходится быть в роли педагогов. Это одна часть, в которой нужно работать коммуникационно. С другой стороны, оно требует средств: провести интернет, закупить нужное оборудование. И этим необходимо обеспечить не только школы, но и семьи", – разъяснил изданию Скиба.

Однако при грамотной организации смешанная форма учебы может давать очень высокую эффективность. Даже выше чем традиционное очное обучение, предположил эксперт.

По мнению Бахрушина, в помощь для дистанционного обучения также нужно вернуть проект Всеукраинская школа онлайн, который запустили весной.

"И хотя были некоторые замечания касательно отдельных уроков, но в основном все же были хорошие отзывы. И многим детям, у которых не было других возможностей, эти уроки очень помогали", – предположил эксперт РПР.

Кроме того, в начале сентября Министерство образования утвердило единый документ – Положение (№ 1115) – касательно организации дистанционной учебы.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в нем "определен механизм обеспечения получения полного общего среднего образования по дистанционной форме, а также использование технологий дистанционного обучения".

Также на сайте Министерства есть методические рекомендации по организации "удаленки" в школе, подготовленные ОО "Смарт образование" и МОН.

Не все школы готовы к нормальному переходу на "дистанционку" (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Но в разных регионах и школах подход к дистанционному обучению отличается. Ведь у всех разные ресурсы и возможности. Так что, если с ноября школы будут массово переходить на "удаленку", одни школы с этим справятся, говорит Горбачев. А некоторые – станут вновь рассылать родителям через Вайбер фотографии листов с заданиями, написанными от руки.

"Это будет тот же процесс, что был весной. Но есть одно существенное уточнение: мы уже знаем, с чем имеем дело, поэтому будет легче. Уже есть наработанные модели работы, онлайн-уроки", – отметил Горбачев. К тому же сейчас среди педагогов есть большой спрос на то, чтобы осваивать новые образовательные технологии.

Например, Служба образовательного омбудсмена совместно с компанией Google и Академией цифрового развития провела курс для более чем 2 тысяч украинских учителей. Сертификаты получили 1,5 тысячи участников.

Поэтому такого "хаоса", который был с учебой весной, ждать не стоит. Многим учителям приходилось в темпе осваивать новые приложения и программы – за последние полгода они сами немало чему научились. Тем более, вряд ли центральная или местная власть, понимая родительский гнев, решится ввести длительный "локдаун" для маленьких учеников.