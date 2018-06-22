Уполномочены наблюдать: какие задачи Кабмин поставил перед новым набсоветом "Укрзализныци"

Кабмин вспомнил о необходимости обновить наблюдательный совет крупнейшей государственной железнодорожной компании ПАО "Укрзализныця", назначив на этой неделе семь новых членов. Теперь, согласно украинскому законодательству, большинство в набсовете будут занимать независимые директора, а полномочия набсовета расширятся: помимо контролирующих и регулирующих функций, на него будут возложены некоторые управленческие обязанности.

Новые директора

В среду, 20 июня, правительство на своем заседании утвердило кандидатуры новых членов наблюдательного совета "Укрзализныци", внесенные министром Кабмина Александром Саенко. Кандидатуры ранее были отобраны Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий. В конкурсе приняли участие управленцы из США, Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Литвы и Украины.

В качестве независимых членов в набсовет УЗ вошли: Андерс Ослунд - старший член Атлантического совета США, член совета East Capital, профессор Школы дипломатической службы Эдмунда А. Уолша, ранее работал председателем правления Bank of Finland Inst. of Transition; Шевки Аджунер - известный европейский финансист, в течение последних пяти лет возглавлял представительство ЕБРР в Украине; Кристиан Кун - европейский управленец в сфере инфраструктуры и железнодорожного транспорта, является членом Наблюдательного совета Литовских железных дорог и Совета директоров Казахстанской железной дороги, ранее работал на руководящих должностях в Deutsche Bahn AG; Матье Андреас - известный европейский управленец с опытом работы на должностях вице-президента, финансового директора, старшего советника в австрийской нефтяной компании OMV AG.

Кроме того, в состав набсовета вошли в качестве представителей государства Даниэль Билак - директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, ранее был партнером американской компании CMS Cameron McKenna, а также работал в офисе Программы развития ООН. Иван Юрик - специалист с опытом проектного менеджмента инвестиционных проектов, в частности в должности главы представительства Blackstone в Украине и Константин Марьевич - действующий руководитель службы вице-премьер-министра, член набсовета ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Последнего принято относить в чиновничьих кругах к людям из орбиты Владимира Гройсмана.

"Мы ожидаем от членов наблюдательного совета неангажированный качественный подход, основанный на их многолетнем успешном опыте в сфере управления. Основным нашим критерием будет быстрый экономический рост государственных предприятий и искоренение коррупции. Государственные предприятия, которые остаются в собственности государства, должны работать в соответствии с международными стандартами, демонстрировать качественный рост и приносить прибыль", - сообщил Александр Саенко.

Управляющий партнер компании по подбору высших руководителей Odgers Berndtson Ukraine (компания-консультант правительства по подбору кандидатур в независимые члены в набсоветы крупных госкомпаний, в частности, в НАК "Нафтогаз" и МГУ) Роман Бондарь говорит, что во время подбора кандидатур в независимые члены набсовета УЗ, его компания не ощущала ни давления, ни манипуляций, ни интриг.

"Весь процесс сопровождался участием независимых наблюдателей из международных организаций: EBRD, IFC, МВФ и посольств США, Франции и Делегации ЕС в Украине. Таким образом, фиксировалась справедливость выбора на всех этапах отбора, что повышало прозрачность, а значит и доверие к процессу", - говорит Бондарь.

По словам Романа Бондаря, в шорт-листе для номинационного комитета было 12 кандидатов из разных стран, двое из них - украинцы. "Это лучший выбор из возможного. На данный момент в новом составе набсовета УЗ есть компетентные менеджеры по управлению железными дорогами, привлечения инвестиций, международных отношений, финансов и аудита, управления рисками. Также важно, что представители государства - люди из бизнеса - Дэниель Билак, Иван Юрик, что поможет слаженной работе и даст результат в будущем".

Напомним, ранее в состав наблюдательного совета УЗ входили пять чиновников - Игорь Билоус, Елена Дьяченко, Надежда Казначеева, Николай Карплюк и Сергей Марченко. При этом Билоус и Казначеева уже не работают в правительстве и на госслужбе. В последний раз прежний набсовет собирался еще 27 апреля прошлого года, когда УЗ возглавлял Войцех Балчун. "Не было необходимости собираться", - рассказал РБК-Украина на условиях анонимности один их членов предыдущего набсовета.

Но за это время изменились требования законодательства к составу набсоветов государственных предприятий, в которых теперь большинство должны представлять независимые члены. В пресс-центре УЗ РБК-Украина сообщили, что на наблюдательный совет возложены не только контролирующие, регулирующие, но и управленческие функции. В частности, его компетенцию дополнено полномочиями по утверждению положения о вознаграждении членов правления, назначения и увольнения руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждения рекомендаций общему собранию по результатам рассмотрения заключения внешнего независимого аудитора и т.д.

"Прежний состав набсовета УЗ состоял из госназначенцев и, как мне кажется, все ждали запуска полноценного набсовета, поэтому никто в правительстве не хотел вовлекаться в его работу. Тот набсовет формально назначили после корпоратизации несколько лет назад, - рассказывает Роман Бондарь. - Но для того, чтобы система корпоративного управления заработала, необходимо было провести конкурс, чтобы сформовать новый набсовет с участием независимых членов".

Широта полномочий

Директор Центра транспортных стратегий (ЦТС) Сергей Вовк позитивно оценивает назначение нового набсовета УЗ. "Очевидно, что отбор был честным, поскольку в его состав прошло большое количество иностранных менеджеров, которые хорошо понимают ситуацию в УЗ, к примеру, это касается Шевки Аджунера, - говорит он. - Но я считаю неверным анализировать новый набсовет УЗ в отрыве от нового состава правления компании, который может быть назначен в ближайшее время. Старый состав правления уже не отвечает нынешним реалиям, поскольку формировался под другого топ-менеджера - Войцеха Балчуна". Поэтому, по мнению Вовка, необходимо окончательно оценивать всю систему управления УЗ после завершения трех процессов: избрания новых набсовета и правления, а также презентации новой модели корпоративного управления УЗ, подготовка проекта которой находится на завершающей стадии.

Роман Бондарь говорит, что основной задачей нового набсовета УЗ будет внедрить лучшие практики корпоративного управления. "У набсовета несколько главных задач. Во-первых, согласовать стратегию, утвердить цели и показатели эффективности, по которым можно будет оценивать работу правления. Во-вторых, сформировать команду и утвердить программу мотивации менеджмента компании. В-третьих, следить за управлением рисками, реализацией акнтикорупционной программы, процедуры комплаенса и внутреннего аудита", - отметил он.

Но Сергей Вовк считает, что в нынешнем виде набсовет УЗ не сможет выполнять классическую функцию. "Во-первых, новый набсовет УЗ сможет контролировать ключевые показатели деятельности компании и, соответственно, в случае, если они не будут достигнуты, поднимать вопрос непосредственно перед правительством о профпригодности правления в целом или некоторых членов в отдельности, - рассказывает он. - Во-вторых, благодаря своему опыту новые члены набсовета смогут качественно анализировать работу правления УЗ по реформированию компании и помогать за счет своего влияния продвижению реформы УЗ".

Роман Бондарь отмечает, что впереди организация процедуры адаптации новоназначенного набсовета и проведение так называемого "нулевого" заседания. "Судя по моей практике, нужно 14-21 день с момента решения Кабмина для того, чтобы провести первое заседание, на котором утвердить повестку и выбрать председателя НС и комитетов", - уточнил он.